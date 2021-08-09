Автомобиль Renault сбил парня на пешеходном переходе на Воздухофлотском проспекте в Киеве. ВИДЕО регистратора
Автомобиль Renault сбил парня на пешеходном переходе на Воздухофлотском проспекте в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировал регистратор одного из автомобилей.
Судя по записи пострадавший шел по переходу и катил самокат. От удара пострадавший отлетел на встречную полосу. В каком он состоянии - пока неизвестно.
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+35 Kondrat
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теперь водители рено самые опасные.....
Два ряда стоят - ну неужели , скотина , до тебя не доходит - " Почему они остановились ? "
Пішоходам забороняється:
a)
Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б)
раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
Коментар
Будь-який автомобіль має гальмовий та зупинний шлях і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частини.
Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу.
Тим більше якщо за кермом і справді дід....
Дедуля на старости лет себе проблеем на спешил скорость явно не 50
наши народ в городе заслуживают 30км/ч и при превышении на 20км/ч штраф в 5000грн Только так только хардкор
А уявіть каково там пішоходам вночі та в дощ?!
Но отбойник надо ставить.
Да, переходы через 6 полос это зло. Через 4 тоже.
До 8 лет, это часть 2. Для этого нужно задавить минимум двух пешеходов и обязательно насмерть, а не просто ноги переломать.
А приговор на пять лет с примерным поведением и изготовлением красивых табуреток из дуба это УДО через 3 года максимум.
Вот такая арифметика.
Пешеход, умирая на пеходном переходе помни - ты был прав.
Пішоходам забороняється:
a)
Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б)
раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
Коментар
Будь-який автомобіль має гальмовий та зупинний шлях і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частини.
Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу.
ренгеновский апарат таскать ссобой или дрон перед переходом дороги запускать
физику учил в школе ?
если автомобиль свернул из за другого автомомбиля которий остановился тебя пропустить
и движется со скорость даже 40 км в час
то с кокой скорость тебе надо среагировать чтоб отой ти назад или вперед
та к тут же не известно от оленя за рулем куда он захочет свернуть чтоб избежать столкновения
2.пропуская пешехода,водитель может предупредить других участников движения. Встречные Авто видели лихача,но.....
Он гласит:
п.18.4 "Если перед нерегулируемым пешеходным переходом уменьшает скорость или остановилось транспортное средство, водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, должны уменьшить скорость, а при необходимости остановиться и могут продолжить (восстановить) движение, только убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, для которых может быть создано препятствие либо опасность."
Небось сидит и подленько хихикает, читая как там сбивают людей.