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Автомобиль Renault сбил парня на пешеходном переходе на Воздухофлотском проспекте в Киеве. ВИДЕО регистратора

Автомобиль Renault сбил парня на пешеходном переходе на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировал регистратор одного из автомобилей.

Судя по записи пострадавший шел по переходу и катил самокат. От удара пострадавший отлетел на встречную полосу. В каком он состоянии - пока неизвестно.

Видео Киев оперативный

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ДТП (7673) пешеход (126)


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Топ комментарии
+35
Как-же я ненавижу этих идиЁтов ...
Два ряда стоят - ну неужели , скотина , до тебя не доходит - " Почему они остановились ? "
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09.08.2021 15:26
+22
Класика. Авто,що ближче до тротуару гальмують, а олень, що несеться у лівій смузі дупля не відстрілює.
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09.08.2021 15:21
+18
Средний ряд тормозит - значит, там пешеход.
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09.08.2021 15:20
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Раньше на дорогах я боялся водителей запорожцев...потом "москвичей"...потом ланосов...
теперь водители рено самые опасные.....
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09.08.2021 15:19 Ответить
шевролешники и фольксвагенщики вообще без башни
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04.12.2021 19:25 Ответить
Средний ряд тормозит - значит, там пешеход.
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09.08.2021 15:20 Ответить
При видачі прав, необхідно перевіряти присутність мізків, а то таке враження що у нас за кермом "всаднікі бєз голови". Хоча чому дивуватися, водії це зріз суспільства (73% - довПойоби)
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09.08.2021 16:35 Ответить
Класика. Авто,що ближче до тротуару гальмують, а олень, що несеться у лівій смузі дупля не відстрілює.
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09.08.2021 15:21 Ответить
Как-же я ненавижу этих идиЁтов ...
Два ряда стоят - ну неужели , скотина , до тебя не доходит - " Почему они остановились ? "
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09.08.2021 15:26 Ответить
ПДР 18.4, але ж покупці посвідчень їх не читають
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09.08.2021 15:46 Ответить
https://vodiy.ua/pdr/4/#414 4.14
Пішоходам забороняється:
a)
Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б)
раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
Коментар
Будь-який автомобіль має гальмовий та зупинний шлях і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частини.
Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу.
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09.08.2021 19:50 Ответить
Це не відміняє 18.4 для водіїв, чи не так?
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09.08.2021 22:29 Ответить
Правило 4.14 не відміняє правило 18.4. Так само і правило 18.4 не відміняє https://vodiy.ua/pdr/4/#414 4.14 для пішоходів. Мені вже далеко за 60. Буваю і за кермом і пішоходом. Пішоходом на пішохідному навіть зі світлофором не виходжу на наступну смугу руху не впевнившись, що водій мене побачив і зупинився. Чому в ПДД два таких правила? Якщо спіймав гаву той, хто за кермом, то відреагував той хто на переході. І навпаки. ПДД треба знати всім.
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10.08.2021 10:36 Ответить
Может пробка, хехе
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09.08.2021 15:47 Ответить
Согласна. Каждому такому бетонным столбом по лобовухе.
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09.08.2021 16:10 Ответить
та він міг смугу міняти чи обїжджати когось - ось і зловив гаву
Тим більше якщо за кермом і справді дід....
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09.08.2021 23:20 Ответить
усе можливо на дорозі.
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09.08.2021 23:24 Ответить
Вот, а ещё оружие хотят , народ ездить не умеет представьте , что с оружием будет
Дедуля на старости лет себе проблеем на спешил скорость явно не 50
наши народ в городе заслуживают 30км/ч и при превышении на 20км/ч штраф в 5000грн Только так только хардкор
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09.08.2021 15:27 Ответить
и давно в Украине коллективная ответственность?
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09.08.2021 15:51 Ответить
что не хочется 5000тысяч штраф платить ,а ты не нарушай
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09.08.2021 17:23 Ответить
а с какого перепугу я должен платить штраф за чьи-то нарушения, хоть даже и 10 коп
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09.08.2021 18:37 Ответить
с оружием будет все прекрасно: тебя пристрелят
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12.08.2021 15:51 Ответить
Но переход там в дурацком месте. Выше светофор. Ниже - подземный переход. Для тех кто это место знает - проблем нет, а если впервые, то в том месте просто не ожидают перехода. Перекресток т- образный и незаметный. А если еще казлы по вечерам начинают со Стадионной налево поворачивать...
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09.08.2021 15:40 Ответить
Там перед переходом весь асфальт чёрный от следов экстренного торможения...
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09.08.2021 15:47 Ответить
Розовые мечты идейных пешкодралов
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09.08.2021 15:57 Ответить
це він його вдень за ідеальних погодних умов не побачив!
А уявіть каково там пішоходам вночі та в дощ?!
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09.08.2021 23:18 Ответить
Там давно пора отбойник поставить раз нет денег на подземку.
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09.08.2021 15:43 Ответить
есть подземный переход чуть дальше.
Но отбойник надо ставить.
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09.08.2021 15:48 Ответить
Пешеход почти полностью выполнил условия, кроме одного - загляни за машину блджад! Это же твоя жизнь!

Да, переходы через 6 полос это зло. Через 4 тоже.
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09.08.2021 15:47 Ответить
олени с купленными правами зло))
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09.08.2021 17:39 Ответить
Водитель безусловно виноват и с него взыщут. Но иногда поражает неадекватное восприятие реальности пешеходами. Многие с чего-то вдруг решили, что «зебра» или регулируемый переход это некий волшебный портал. Если ты на него ступил, всё, ты в домике, и тебе абсолютно ничего не угрожает. Можно не глядя тулить в наушниках с напяленным капюшоном. Или в первую долю секунды зелёного сходу выпрыгивать на проезжую часть. Таким нужно всегда разъяснять, что человеческий фактор никто не отменял. Что по статистике, неприятности с пешеходами на пешеходных переходах случаются даже чаще, чем в других местах. И что на том свете, тебе уже будет абсолютно всё равно сколько лет тюрьмы дали непутёвому водителю.
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09.08.2021 15:50 Ответить
У меня с таким "пешимходом" когда-то была дискусия. Он - А мне пофиг,есть зебра и все должны остановиться! Ну и тд. и тп. Закончилось так. Я - водитель выйдет на свободу пускай даже через 10 лет,и будет и дальше по барам ресторанам с девочками шастать,а ты до конца жизни будешь в инвалидной коляске. Он - Ну я же то прав? Всё, б е с п о л е з н о !
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09.08.2021 18:10 Ответить
Именно так - Ннууу типа думает.
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09.08.2021 18:12 Ответить
Каких 10 лет???? Это ст.119 ч.1 - Убийство по неосторожности, максимум 5 лет!
До 8 лет, это часть 2. Для этого нужно задавить минимум двух пешеходов и обязательно насмерть, а не просто ноги переломать.
А приговор на пять лет с примерным поведением и изготовлением красивых табуреток из дуба это УДО через 3 года максимум.
Вот такая арифметика.
Пешеход, умирая на пеходном переходе помни - ты был прав.
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09.08.2021 18:33 Ответить
286 ч2 или 3 примерно.
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09.08.2021 21:01 Ответить
https://vodiy.ua/pdr/4/#414 4.14
Пішоходам забороняється:
a)
Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б)
раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
Коментар
Будь-який автомобіль має гальмовий та зупинний шлях і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частини.
Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу.
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10.08.2021 10:41 Ответить
Водила естественно виновен, но пешеход тоже лошара, ну посмотри нелево, нет ли там оленя, а олень таки нашелся...
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09.08.2021 15:55 Ответить
Пешеходу всыпать по первое число,хватит панкатся ,все вам водитель виноват,пешеход обязан убедится в безопасности прежде чем переходить переход!
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09.08.2021 16:07 Ответить
Не переходить, а когда встаешь на пешеходный переход. После чего у пешехода приоритет на проезжей частьи дороги. Здоровье при этом ему никто не гарантирует, поэтому пешеход должен включить бдилку от идиотов.
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09.08.2021 16:30 Ответить
интересно как пешеход увидит автомобиль которий вивернул из за другого и поехаел его давить
ренгеновский апарат таскать ссобой или дрон перед переходом дороги запускать
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09.08.2021 17:09 Ответить
Просто притормози и поверни качан налево - сразу увидишь едущий автомобиль
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09.08.2021 17:31 Ответить
ага и отпригнуть со скорость 60 км час
физику учил в школе ?
если автомобиль свернул из за другого автомомбиля которий остановился тебя пропустить
и движется со скорость даже 40 км в час
то с кокой скорость тебе надо среагировать чтоб отой ти назад или вперед
та к тут же не известно от оленя за рулем куда он захочет свернуть чтоб избежать столкновения
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09.08.2021 18:58 Ответить
Это один из самых, если не самый *банутый нерегулируемый в городе. На видео не ощущается, но дорога идет вниз с приличным уклоном, и авто без АБС, если резко не затормозить двигателем, будет иметь приличный тормозной путь, что и продемонстрировал дед на логане. Сзади, если ехать со стороны Соломенской площади, мимо замотанного в колючку кацпосольства, подъезжаешь к перекрестку с Фучика, днем всегда (95%) левый ряд стоит с поворотом на Фучика, пропуская встречку, в правом ряду остановка, где днем в 90% случаях стоит маршрутка или две плюс троллейбус, и остается средний ряд, через который все пролазят в сторону Минобороны, и тут начинается спуск, где все стартуют, расползаясь опять в три ряда, и через метров 150 находится этот переход, где пешеходы бывают примерно в 5-10% когда там проезжаешь, что многим притупляет бдительность. Думаю, что правильно поставить там светофор с кнопкой ну и со стрелой на Стадионную.
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09.08.2021 21:43 Ответить
В данном случае он ниоткуда не выруливал, а ехал прямо
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10.08.2021 07:50 Ответить
Запам'ятай завжди переходячи дорогу в Києві дивись по обидві сторони навіть у протилежному напрямку руху машин.
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09.08.2021 16:11 Ответить
В Дніпрі - теж саме. Звичайно, якщо жити хочешь і на здоров'я не плювати.
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09.08.2021 21:22 Ответить
та ладно - в Києві здебільшого пішоходів пропускають (якщо їх видно і вони раптово не вискакують на перехід)
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09.08.2021 23:13 Ответить
Пішохід з кулеметом - ось вихід для ідіотів за рулем.
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09.08.2021 16:52 Ответить
глаз достаточно, есть такое золотое правило - "ДДД"
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09.08.2021 19:27 Ответить
водятлу на месте надо маслину в лоб , спецом сбил сученок , знает че не накажут по всей тяжести поступка , короткоствол мог ( и может ) решить вопрос за короткий отрезок времени
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09.08.2021 17:13 Ответить
__1.школа и ДАИ должны были давно ПДД ОБЪЯСНИТЬ каждому школьнику.
2.пропуская пешехода,водитель может предупредить других участников движения. Встречные Авто видели лихача,но.....
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09.08.2021 17:33 Ответить
тоже удивило безразличие встречки и автора, могбы поворот включить, как минимум
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09.08.2021 19:27 Ответить
Ага, давайте с больной головы на здоровую стрелки переводить. Все вокруг виноваты, что не поедупредили аварию, не спасли сбившегося с пути члена общества от роковой ошибки.
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07.12.2021 14:16 Ответить
печально ...
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09.08.2021 17:33 Ответить
В ПДД Украины есть отдельный пункт на этот счет.
Он гласит:
п.18.4 "Если перед нерегулируемым пешеходным переходом уменьшает скорость или остановилось транспортное средство, водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, должны уменьшить скорость, а при необходимости остановиться и могут продолжить (восстановить) движение, только убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, для которых может быть создано препятствие либо опасность."
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09.08.2021 18:15 Ответить
вот поэтому переходить надо с топором на плече.....
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09.08.2021 19:14 Ответить
я тоже так один раз стал пропускать и точно также чуть не сбили мать с коляской, даун остановился прям в сантиметре от коляски с визгом... У меня тогда чуть сердце не стало, упало забрало и думал поубиваю (пацанчики на черном бэмэвэ времен мезозоя)... после этого я всегда делаю наклон вбок по ходу движения пешехода с включенным поворотником якобы не успел перестроиться, исключая такие моменты. Лучше так, чем винить потом себя всю жизнь... пусть и твоей вины здесь нет
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09.08.2021 19:24 Ответить
Оно-то так, но может получиться, что сначала ударят твою машину, а она уже собъет или прижмёт к соседнему ряду пешехода, который находился напротив твоей машины. И тогда еще и ты можешь оказаться виноватым по решению беспристрастного украинского суда.
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07.12.2021 14:22 Ответить
ну если уж фантазировать и рассматривать бредовыве сценарии, то и метеорит может упасть на голову когда я буду пропускать пешехода и виновным сделают также меня.
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11.12.2021 15:34 Ответить
Такое может быть только в совковых странаъ. Три полосы в одном направлении. **** как там может быть нерегулируемы пешеходный переход. Какой дегенерат это спроэкттировал и поставил печать.
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09.08.2021 19:40 Ответить
Дегенерат, которого пока не посадили за преступную халатность.
Небось сидит и подленько хихикает, читая как там сбивают людей.
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10.08.2021 08:41 Ответить
За наїзд на пішохідному переході має бути сурове покарання водію - він має сплатити лікування, моральну шкоду, бути позбавлений прав на 10 років і його автомобіль має бути конфіскований як засіб злочину і кошти після його продажу має отримати потерпілий або його родичі. В випадку загибелі пішохода тюрма мінімум на 10 років. З іншого боку за збиття пішохода-ідіота який вискочив на трасу в невстановленому для переходу місці то має бути навпаки компенсація водію з того що після придурка залишилось, а якщо придурок вижив то має компенсувати моральну, матеріальну та фізичну школу водієві і відсидіти в буцегарні. І срок має бути до повного відшкодування збитків... Сьогодні у водіїв де факто "презумпція винуватості", а у пішоходів навпаки "презумпція невинуватості". Таке ставлення це ментальний спадок совка та тотальної постсовкової корупції - є машина значить падло а ось "бідний пішохід" завжди жертва...
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09.08.2021 20:28 Ответить
С тем идиотом водилой все ясно. А пешеход мог посмотреть вначале на лево, а потом направо. Или он думал что его ограждает на пешеходном перекрёстке ж/б стена???
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09.08.2021 20:41 Ответить
палдла ска тупорылая, выбежало оно из машины обосранное, мрази ска ненавижу этих тварей упоротых, едет оно нихера не видит, не соображает, упрется ска в дебильник падло, так эти твари на перекрестке вместо того, что бы пропустить пешехода, пытаются объехать утырки тупые.
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09.08.2021 21:53 Ответить
регік якщо бачив торопигу у дзеркало міг би і бібікнуть
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09.08.2021 23:09 Ответить
 
 