Автомобиль Renault сбил парня на пешеходном переходе на Воздухофлотском проспекте в Киеве. ВИДЕО регистратора

Автомобиль Renault сбил парня на пешеходном переходе на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировал регистратор одного из автомобилей.

Судя по записи пострадавший шел по переходу и катил самокат. От удара пострадавший отлетел на встречную полосу. В каком он состоянии - пока неизвестно.

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