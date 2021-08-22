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"Даже в боевиках в кино мы такого не видели", - Ермак об эвакуации людей из Кабула. ВИДЕО

В Афганистане остается более 100 украинцев, эвакуация которых будет осуществлена в ближайшие дни.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал 24, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы сможем показать вам даже кадры, как происходила эвакуация. Я думаю, что даже в боевиках в кино мы такого не видели. И хотел бы сказать, что первая женщина, которая выходила из самолета, была беременна… на 8 месяце беременности", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что эвакуация происходила в тяжелых условиях.

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"Людей эвакуировали фактически с боевых действий… прейдет время, и мы сможем рассказать про героизм, о котором говорят во всем мире, который проявили наши военные", – сказал руководитель ОП.

По его словам операция по эвакуации украинцев из Афганистана продолжится.

"У нас в Афганистане остается более 100 украинцев и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде", – подчеркнул Ермак.

Как сообщил телеканал "Украина24" из 83 пассажиров 31 гражданин Украины. Борт на аэродроме встретили руководитель ОП Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Афганистан (605) Талибан (172) эвакуация (2072) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+50
ооо...а как жеж без завхоза... (или таки "серого кардинала" преЗЕдента ))))
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22.08.2021 09:25
+44
А месяц назад эти 100 чем думали?? Сракой??
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22.08.2021 09:27
+31
"Даже в боевиках в кино мы такого не видели", - Ермак об эвакуации людей из Кабула - Цензор.НЕТ 5835
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22.08.2021 09:28
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установи себе доход в минималку и попробуй оплатить комуналку - вот єто боевик епта!!!!
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22.08.2021 13:15 Ответить
Позорище!!! Зелене позорище!! ганяти такий літак напівпустим, це злочин! "кукурузника" було б достатньо для такої кількості людей, що привезли... літак, здатний перевезти сотні людей, перевіз десятки... соромно й бридко.
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22.08.2021 13:27 Ответить
100%
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22.08.2021 20:51 Ответить
Ні дня без відосика. Ти с.ка, можеш розмовляти без суржика?! На ринку тобі стояти, а не обіймати таку високу посаду.
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22.08.2021 13:42 Ответить
Новий сюжет для Слуги народу?
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22.08.2021 13:42 Ответить
В стране 8-й год война, гибнут украинцы - а этот грушник восхищается эвакуацией из Кабула! Может защитниками Донецкого аэропорта восхитись, говнопродюсер ватный!
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22.08.2021 13:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=H-kfepnIydE

- на тебе гэбнявая крыса нинадо никаких боевиков
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22.08.2021 13:58 Ответить
Готуйся, гидота.
Скоро й ти так "євакуюєшся"!)))
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22.08.2021 14:21 Ответить
Хто про що, а дурень про кіно...
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22.08.2021 16:36 Ответить
Відчайдухи, погодилися на евакуацію від Зеленського "який взяв під особистий контроль". Краще пішки дійти "за річку", чим евакуація від "чорної вдови". Заяви Єрмака пронизані більшовицькою ментальністю, цей тупань, наша ціна в масі. Заслуговуємо на таких...
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22.08.2021 17:05 Ответить
А ці кловани все відосоки знімають...
Ніби американці і решта не так само евакуйовують людей.
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22.08.2021 19:01 Ответить
что ты Гнида сидя в кремлевских кабинетах мог видеть, кроме жопы бизнес партнера козака....
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22.08.2021 20:20 Ответить
Да что ты можешь вообще видеть, кроме бабла и своей выгоды???
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22.08.2021 22:27 Ответить
дЄрьмак: "Мине час, і ми зможемо розповісти про героїзм, про який говорять у всьому світі, який проявили наші військові."
Шо тільки не придумаєш, аби лизнути "найвеличнішому"...
А перші п'ять (найважчих!) років війни про героїзм наших воїнів на фронті мовчав. А якщо і розкривав пельку, то звідти неслось про "гражданскую вайну на Данбасє".

Навіть у бойовиках у кіно ми такого не бачили, - Єрмак про евакуацію людей із Кабула - Цензор.НЕТ 8591
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23.08.2021 00:37 Ответить
А при чем здесь заведующий по скрепкам к эвакуации людей в Кабуле?
Где склады с бумагой и скрепками ОП, а где Афганистан?
Кто-то тупо и по тупому пытается раскрутить Ермака. Зачем?
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23.08.2021 01:21 Ответить
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