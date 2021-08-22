"Даже в боевиках в кино мы такого не видели", - Ермак об эвакуации людей из Кабула. ВИДЕО
В Афганистане остается более 100 украинцев, эвакуация которых будет осуществлена в ближайшие дни.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал 24, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Мы сможем показать вам даже кадры, как происходила эвакуация. Я думаю, что даже в боевиках в кино мы такого не видели. И хотел бы сказать, что первая женщина, которая выходила из самолета, была беременна… на 8 месяце беременности", – сказал Ермак.
Он подчеркнул, что эвакуация происходила в тяжелых условиях.
"Людей эвакуировали фактически с боевых действий… прейдет время, и мы сможем рассказать про героизм, о котором говорят во всем мире, который проявили наши военные", – сказал руководитель ОП.
По его словам операция по эвакуации украинцев из Афганистана продолжится.
"У нас в Афганистане остается более 100 украинцев и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде", – подчеркнул Ермак.
Как сообщил телеканал "Украина24" из 83 пассажиров 31 гражданин Украины. Борт на аэродроме встретили руководитель ОП Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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- на тебе гэбнявая крыса нинадо никаких боевиков
Скоро й ти так "євакуюєшся"!)))
Ніби американці і решта не так само евакуйовують людей.
Шо тільки не придумаєш, аби лизнути "найвеличнішому"...
А перші п'ять (найважчих!) років війни про героїзм наших воїнів на фронті мовчав. А якщо і розкривав пельку, то звідти неслось про "гражданскую вайну на Данбасє".
Где склады с бумагой и скрепками ОП, а где Афганистан?
Кто-то тупо и по тупому пытается раскрутить Ермака. Зачем?