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"То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский. ВИДЕО

Решение Ангелы Меркель не остаться в Украине для участия в Крымской платформе является политической ошибкой. Это лишает главу правительства Германии возможности стать центральной фигурой на саммите и на деле подтвердить политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил дипломат, экс-заместитель главы МИД Даниил Лубкивский в прямом эфире программы "Эспрессо" "Борковский & Валевская", сообщает "Еспресо.Захид".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимо от того, кто представляет страну, она берет на себя полные обязательства, - Кулеба об участниках Крымской платформы

Также Лубкивский добавил, что Германия в любом случае будет представлена ​​на высоком уровне на Крымской платформе.

"За избытком наших эмоций относительно западных партнеров, может скрываться опасность разжигания антизападной истерии, которая выгодна России. Нам нужно конкретно осознавать цену и ответственность слов, которые говорим относительно Запада. Речь идет о том, чтобы у нас происходило прагматичное развитие отношений с Западом для защиты не эфемерных интересов, а нашей национальной безопасности. От того, что сейчас говорят политики, в том числе и что касается отношений с Западом, зависит безопасность на Востоке, деоккупация захваченных земель и отношения со столицами других государств, в которых сидят не только те, кто нас поддерживает, а те, кто работает на интерес России", - отметил Лубкивский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский

Автор: 

Германия (6952) Меркель Ангела (2125) Лубкивский Даниил (50) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+35
Україна повинна показати всьому світу, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель - колаборантка президента країни-агресора Росії Володимира Путіна. Меркель приїде 22 серпня до Києва і буде розповідати, що вона домоглася для України поступок щодо транзиту газу, а від України вона вимагатиме імплементації формули Штайнмаєра. Україна не повинна піддаватися на провокації Меркель і має показати, що канцлерка Німеччини - колаборантка агресора Путіна. Про це повідомив політолог Андрій Піонтковський у програмі Студія Захід
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22.08.2021 11:40
+19
Європа мовчала
Та газу чекала
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22.08.2021 11:39
+16
Анжелі до фені всі саміти !!! Вона вже на чумайданах !!!
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22.08.2021 11:41
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Європа мовчала
Та газу чекала
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22.08.2021 11:39 Ответить
Это результат развития зеленой энергетики в Германии и всей европе.
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22.08.2021 11:54 Ответить
Это показывает что она забила на Украину,и дружба с Россией
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22.08.2021 12:18 Ответить
Это говорит что некоторым "величайшим геостратегам" нужно было меньше языком ляпать в интервью и разговорах с Трампам в 2019-2020 годах. И заниматься своими прямыми обязанностями согласно Конституции, а не играть в тупой популизм.
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22.08.2021 13:01 Ответить
Питання - якого біса вона приперлась перед самітом,якщо не збиралась залишатися? У мене одна відповідь - щоб принизити Україну.
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22.08.2021 18:35 Ответить
"То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 2237
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22.08.2021 11:39 Ответить
Україна повинна показати всьому світу, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель - колаборантка президента країни-агресора Росії Володимира Путіна. Меркель приїде 22 серпня до Києва і буде розповідати, що вона домоглася для України поступок щодо транзиту газу, а від України вона вимагатиме імплементації формули Штайнмаєра. Україна не повинна піддаватися на провокації Меркель і має показати, що канцлерка Німеччини - колаборантка агресора Путіна. Про це повідомив політолог Андрій Піонтковський у програмі Студія Захід
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22.08.2021 11:40 Ответить
УКРАІНА має показати, що Меркель - колаборантка Путіна, - Піонтковський

https://youtu.be/niSbsPzmWpk
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22.08.2021 11:41 Ответить
Говорять , що німецькі ЗМІ вже коментують перемовини своєї канцлерки з ****** . І говорять що жодних поступок по Україні , Муркель не отримала . Бо мабуть - не дуже і хотіла . .Вона їде в Київ - з порожніми руками .
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22.08.2021 12:01 Ответить
Мене більш турбує щоб ця фраю разом зі своїм майбутнім работодавцем не отримали поступок тут у нас відносно Донбасу та усіляких формул Штайнмайєра. Бо в Киів вона везе акт капітуляції України. А чи підпишуть наши керманияи його чи ні незабором довідаємось.
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22.08.2021 13:02 Ответить
Меркель дуже скоро в Газпромє працювати.
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22.08.2021 12:22 Ответить
или вроде того..
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22.08.2021 12:53 Ответить
Герхард там уже цветочки в кабинете в вазу поставил))
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22.08.2021 14:07 Ответить
наверное меркельша ,как федеральный канцлер Германии от самого начала,получает зарплату не только от налогоплательщиков Германии,но и в конвертах ,от часной лавочки "капутина" грязьпрома,которая для маскировки числится,как "государственная" за лобирование интересов и поддержку оккупанта Украины
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22.08.2021 14:49 Ответить
Какая "красота". Ничего личного - просто бизнес.
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22.08.2021 11:41 Ответить
Корпоративное фото - будущий топ менеджер Газпрома и ее работодатель.
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22.08.2021 11:42 Ответить
А глазки как счастливо светятся !!! Нашёл лавес путь к сердцу некрасивой женщины 😀😀😀
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22.08.2021 11:42 Ответить
Так наверное уже за зарплату договорились. Фрау довольна. На побрякушки-цацки хватит. Не на 15 тыщ зелени жить то в самом деле.
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22.08.2021 11:44 Ответить
да , фрау меркель далеко не девочка ей 67 лет , но зато СОСТОЯТЕЛЬНАЯ и обеспеченная женщина
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22.08.2021 12:19 Ответить
По сравнению с топ-менеджерами Газпрома - она нищая. Им есть что ей предложить.
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22.08.2021 14:08 Ответить
ага , ей есть куда стремиться , состояние фрау Меркель на сегодня 3 млн . евро , нищебродка убогая )))
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22.08.2021 16:02 Ответить
Свинья Меркель - это тетка на подтанцовках у путина, а Германия- враждебное Украине государство. Послать ее нах прямо на трапе самолета в Борисполе и пусть летит готовится к октоберфест в берлинабаде
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22.08.2021 11:41 Ответить
"Послать ее нах прямо на трапе самолета в Борисполе" - я это себе представила...
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22.08.2021 12:57 Ответить
Анжелі до фені всі саміти !!! Вона вже на чумайданах !!!
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22.08.2021 11:41 Ответить
це раз, не хочеться сваритися з ****** (ми не знаємо що вона йому наобіцяла) - це два...
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22.08.2021 11:55 Ответить
Можливо, Це політична помилка не Меркель, якій вже пофігу, а України, яка поставила на Меркель? Ставку треба було робити на англо-саксів.
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22.08.2021 11:43 Ответить
На британцев .
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22.08.2021 11:51 Ответить
Брити - попередники англо-саксів. 😊
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22.08.2021 11:53 Ответить
яйца тухлые к приёму приготовили?
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22.08.2021 11:43 Ответить
Обойдёмся без стукачей Штази.
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22.08.2021 11:44 Ответить
Про Штази древняя, надоевшая всем утка.
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22.08.2021 11:51 Ответить
політичною помилкою є Зе на посаді; а ігнор Меркель платформи - то вже наслідок...
73/43%зебіли, це ваш пройоп!
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22.08.2021 11:45 Ответить
Їй путінХУЙЛО премію в газдрисьпердпромі зніме.
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22.08.2021 11:46 Ответить
Ей низзя оставаться на Крымскую платформу, иначе кремлевское ху@ло "газпромовскую" пенсию этой ГДРовской комсомолке платить не будет... хвойда москальская.
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22.08.2021 11:48 Ответить
Просто Меркель боится , что ее все лидеры стран упрекнут -
-официально не захотела продавать Украине оружие для защиты ,
- лоббировала СП2 , чем создаёт проблему не только Украине ,
-БЫЛА против Украины в НАТО В 2008
Можно продолжать список ее предательств Украины
Пусть утрется орденом и валит на пенсию
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22.08.2021 11:49 Ответить
а что, США не то же самое делали?
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22.08.2021 12:58 Ответить
Как минимум, США не лоббировали СП2
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22.08.2021 14:09 Ответить
РФ давно и успешно коррумпирует чиновников в странах Евросоюза. Трое бывших топ чиновников Германии, Франции, Австрии открыто получают "отложенную" зарплату от Мордора.
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22.08.2021 11:49 Ответить
А для чего Меркель встречалась с ******?Так обговорить ее долю и положение в СП-2 после ухода с поста канцлера ФРГ.
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22.08.2021 11:49 Ответить
Политические трупы не могут ошибаться.
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22.08.2021 11:50 Ответить
Меркель,конечно ,марзота...но не марзотее ли те,кто выбрал ,в свою воюющую страну,главнокомандующим "рассмеши комика"?они разве не поддержали агрессию пуйла против Украины?
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22.08.2021 11:50 Ответить
А что об это говорят в самой Германии,как оценивают ее решение видные политики страны?
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22.08.2021 11:52 Ответить
Пан Лубкивский ясно вам говорит: "Матом не посылать!"
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22.08.2021 11:53 Ответить
Ще хтось не зрозумів що Німеччина й Франція на гачку у *****?
Чи Ви не забули коли Добробати й ЗСУ активно звільняли міста та села України хто як вжарений льотав щоб "режим тиши" Порошенко зробив, щоб кацапи встигли підтягнути озброєння та закріпитися? Ні не пам'ятаєте? Це фрау Меркель. Гроші не смердять- основна цінність деяких з ЄС.
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22.08.2021 11:54 Ответить
Тот единственный случай, когда я считаю, что ермаку, а не зюзе следовало бы проводить переговоры с Меркель, чтобы показать фрау "уважение".
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22.08.2021 11:56 Ответить
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22.08.2021 12:02 Ответить
😀😀😀
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22.08.2021 13:03 Ответить
Да вручили бы орден в аэропорту и отправили нафиг 😀😀😀
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22.08.2021 13:04 Ответить
Подозреваю, вы используете 3 смайлика. Так вот, тут и в предыдущем вашем ответе мой браузер отображает 3 квадратика, без проблем показывая смайлики других. Имхо, повод задуматься над техническими вопросами.
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22.08.2021 13:11 Ответить
Да, это смайлики с айпеда а так видно ?
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22.08.2021 13:13 Ответить
Видно.
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22.08.2021 13:17 Ответить
Не трогайте Меркель. Бабушка уже акционер Газпрома.
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22.08.2021 11:57 Ответить
«За избытком наших эмоций относительно западных партнеров, может скрываться опасность разжигания антизападной истерии, которая выгодна России.»
Почему Украина должна молча наблюдать за сговором и предательством ?

Украину предавали все века и она вежливо молчала ,
Неужели непонятно что раша скупила Францию и Германию на корню
А когда запустят СП 2 , будет несладко не только Украине , а и многим странам
Потому надо было платформу создавать против СП2 , а не запрещать украинцам возмущаться
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22.08.2021 11:57 Ответить
Меркель полностью пляшет под дудку путлера, она фрау Риббентроп, бывшая звеньевая комсомольской ячейки!
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22.08.2021 11:58 Ответить
Да забейте на эту старую немецкую калошу. Она сваливает от досады,потому что кацапские хотелки,которые она привезла из засрашки в Украине повертели на причинном месте.
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22.08.2021 11:58 Ответить
Оно ей надо?
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22.08.2021 12:02 Ответить
Пани Меркель немножко потеряла политический нюх. Ничего не поделаешь - старость. Немцы напрасно делают ставку на Россию и Путлера. В будущем это им ох как аукнется. Даже никакой Макрон, и тот более сообразительный...
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22.08.2021 12:02 Ответить
Что и требовалось доказать. Меркель с Оландом помогали нам без единого выстрела сдать крым и дамбас, достроить СП-2 и ушли на пенсию, а дальше вы ***тесь как хотите. Давайте еще подпишите формулу Штанмайера и становитесь раком. Потому что голова своя на плечах должна быть. Всем насрать на Украину кроме самого украинского народа которому придется воевать своими руками. Для етого нужно украинский народ в жопу целовать а не всяких там Меркелей, Макаронов, Ахметовых и тд. И делать все для украинского народа, а не вводить *зеленые* тарифы, пошлины, штрафы, *екологические налоги* и тд. Иначе будет как в Афганистане, народ разбежится и пох. на страну в которой им ничего не светило.
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22.08.2021 12:02 Ответить
У ***** на неї вагон компромату. Заборонив їй туди заявлятись і всі діла.
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22.08.2021 12:03 Ответить
а чого ви чекали від хвойди Штазі?
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22.08.2021 12:06 Ответить
В цьому вся Німеччина і західна Європа, двурушна, підла, "алчна", зрадлива...Яка там темократія і справедливість!? Там балом править бабло. Вони завжди зраджували Україну. І ще не раз здадуть її на втіху ворогу.
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22.08.2021 12:07 Ответить
про Великобританію такого не скажеш. А для скількох украінців мистецтво, спорт поза політикою? А хто обрав людину, яка 4 рази відмовлялась служити в Украінській арміï Президентом і Головнокомандуючим арміÏ?
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22.08.2021 13:18 Ответить
Нефиг ее выпускать было.
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22.08.2021 12:14 Ответить
в маас кву с отчетом а в Украину по пути просто,неуважение ни к государству ,ни к людям
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22.08.2021 12:20 Ответить
Меркель-политическая простигосподи. Она, как и Шрёдер, готовит себе тёплое местечко в кацапетовке.
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22.08.2021 12:29 Ответить
Меркель стала политическим трупом на подтанцовках *****.
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22.08.2021 12:30 Ответить
От цікаво, він вдає з себе дурника, чи дійсно вважає, шо штазівська *** хоче допомогти Україні у боротьбі з ******?!
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22.08.2021 12:33 Ответить
Це помилки славноукраїнської дипломатії та міжнародної політики, огризки яких валяються ще від часів перемог під Бухарестом та унікального™ Будапештського меморандуму...
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22.08.2021 12:37 Ответить
Как там говорится " Ошибка хуже преступления"... Нет тут просто трусость ( нежелание навлечь гнев "великого солнцеликого фараона Пу" в переводе на украинский - ху-ло. Будь Меркель как канцлер и стоящая за ней Германия лидером Европы и ее ценностей не только на словах но и в делах. Меркель нужно было остаться и на Крымскую платформу и на празднование 30 летия независимости. А так очередное, показное проявления игры в поддавки со страной агрессором , во главе которой стоит маньяк убийца. ( Меркели не позабыла.. как ВВП напугал ее своей собакой.., так запуганная все время и ходит).
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22.08.2021 12:40 Ответить
Значит надо просто игнорить так называемые "дерьмократические требования" европидоров
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22.08.2021 12:44 Ответить
Меркель - хўло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла...
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22.08.2021 12:47 Ответить
Merkel - Russisch Schwein
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22.08.2021 13:05 Ответить
Ну да, у Маньки Облигации и так истерика уже неделю из-за этой платформы, а если ещё и Муркель останется ..... страшно представить
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22.08.2021 13:25 Ответить
ну никак не может завербованная немецкая подельница Меркель,нарушить запрет мацковского хозяина- шефа "капутина" .Наглядный пример украинской власти,что Меркель есть скрытый враг Украины
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22.08.2021 14:04 Ответить
Та яка кримська платформа фрау треба речі до москви перевозити, меблі у кабінеті в газпромі розставляти.
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22.08.2021 14:16 Ответить
а что вы хотите от застиранной, немецкой проститутки?
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22.08.2021 14:52 Ответить
Для бабулі це зашквар перед усім світом. Для нас - плювок в обличчя України. Тварина комсомольська.
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22.08.2021 18:33 Ответить
Это не ошибка.а стратегия *****
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22.08.2021 22:46 Ответить
 
 