"То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский. ВИДЕО
Решение Ангелы Меркель не остаться в Украине для участия в Крымской платформе является политической ошибкой. Это лишает главу правительства Германии возможности стать центральной фигурой на саммите и на деле подтвердить политику непризнания незаконной аннексии Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил дипломат, экс-заместитель главы МИД Даниил Лубкивский в прямом эфире программы "Эспрессо" "Борковский & Валевская", сообщает "Еспресо.Захид".
Также Лубкивский добавил, что Германия в любом случае будет представлена на высоком уровне на Крымской платформе.
"За избытком наших эмоций относительно западных партнеров, может скрываться опасность разжигания антизападной истерии, которая выгодна России. Нам нужно конкретно осознавать цену и ответственность слов, которые говорим относительно Запада. Речь идет о том, чтобы у нас происходило прагматичное развитие отношений с Западом для защиты не эфемерных интересов, а нашей национальной безопасности. От того, что сейчас говорят политики, в том числе и что касается отношений с Западом, зависит безопасность на Востоке, деоккупация захваченных земель и отношения со столицами других государств, в которых сидят не только те, кто нас поддерживает, а те, кто работает на интерес России", - отметил Лубкивский.
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Та газу чекала
https://youtu.be/niSbsPzmWpk
73/43%зебіли, це ваш пройоп!
-официально не захотела продавать Украине оружие для защиты ,
- лоббировала СП2 , чем создаёт проблему не только Украине ,
-БЫЛА против Украины в НАТО В 2008
Можно продолжать список ее предательств Украины
Пусть утрется орденом и валит на пенсию
Чи Ви не забули коли Добробати й ЗСУ активно звільняли міста та села України хто як вжарений льотав щоб "режим тиши" Порошенко зробив, щоб кацапи встигли підтягнути озброєння та закріпитися? Ні не пам'ятаєте? Це фрау Меркель. Гроші не смердять- основна цінність деяких з ЄС.
Почему Украина должна молча наблюдать за сговором и предательством ?
Украину предавали все века и она вежливо молчала ,
Неужели непонятно что раша скупила Францию и Германию на корню
А когда запустят СП 2 , будет несладко не только Украине , а и многим странам
Потому надо было платформу создавать против СП2 , а не запрещать украинцам возмущаться