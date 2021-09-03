Помощник слуги народа Дзундза предлагал полицейским интим-услуги в Киеве: "Я люблю хлопців красивих. Хочу сьогодні відсосати. Я не остання людина у цій країні". ВИДЕО
Помощник нардепа от "Слуги народа" Ростислав Дзундза угодил в скандал после того, как предлагал полицейским интим-услуги в Киеве. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик с участием Ростислава Дзундзы был снят вечером 24 августа. Помощник нардепа от "Слуги народа" Нелли Яковлевой в общении с полицейскими заявил, что хочет "відсосати х#й" и заявил, что является "не последним человеком в Украине".
Видео Информатор
В Facebook Дзундза также публиковал селфи с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.
Сам Дзундза уже прокомментировал инцидент СМИ: "Я это видео не видел и видеть не хочу. Я не имею никакого отношения к политическим партиям. Я общественный деятель, член многих общественных организаций: католических, христианских, проевропейских различных платформ".
По его словам, "каждый человек имеет право предлагать другому человеку, который достиг 18 лет, что угодно".
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Назови, не стесняйся, кстати, как у Гонтаревой с алкоголем ?
Кстати, кто удалил мой коммент про Гонтареву, которая не гордится своими достижениями ?
Пишу из Лахты-222222222, придурок.
Твоя Гонтарева английского не знает, чтобы лекции читать.
Припоминаю её перл "Под амбреллой..."
К ороткая память однако! Напомнить какой курс был до ПАП и какой стал... ..
пардон, но это глупое замечание имхо. это все равно, что ставить в вину только что избранному президенту аннексию Крыма в феврале-марте 2014 г. и оккупацию части Донбасса, ставить в вину это почему-то Порошенко, а не истинным виновникам, не азиопской обосРашке, коллаборантам рыгам и кремлевской консерве Овощу.
во время войны странно, что гривна не обвалилась в 2014-2015 году раз в десять...
а в три раза это еще, вообще, по-божески, учитывая обстоятельства - после аннексии Крыма и оккупации семи процентов территории страны.
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Не зеленые они....
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Народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція "Голос") наголошує, що урядові чиновники, які мають опікуватися оборонною промисловістю, беруть хабарі за виділення державного фінансування на проєкти, які не мають жодного стосунку до питань виробництва зброї та військової техніки. За її даними, мільярди гривень, які держава виділяє на стратегічні інновації, зокрема в оборонному комплексі, використовують не за призначенням. Устінова нагадала, що у серпні цього року Олександра Немчина, радника віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського звинуватили в отриманні хабара. Його "застукали" на тому, що, будучи радником віце-прем'єра, Немчин за «не за так допомагав» сторонній компанії отримати фінансування коштами державного бюджету з Держоборонзамовлення. Схопили його «на гарячому» одразу після отримання хабара за виділення державою 77 млн грн «інвестиційної допомоги» на розвиток бізнесу із заморозки фруктів та ягід.
Депутатка також розкрила й інші подробиці історії з радником Олега Уруського.
«Виявляється, держава просто так роздає бізнесу гроші. Ну як просто так - на розвиток стратегічних галузей - але як бачимо - стратегія полягає лише у відкатах. Маєш бізнес, подаєш проект в міністерство, ті «рішають», класний чи ні, і чи не допоможе тобі держава, давши (бо вертати їх не потрібно) просто так десятки мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Ну а ти назад - відкат в міністерство. У випадку Немчина - гроші виділили для впровадження інноваційного проекту із сублімації (заморозки) плодово-ягідних культур на одному з підприємств Київської області. Вам не почулося, в воюючій країні стратегічною галуззю звичайно ж є заморозка фруктів та ягід під Києвом. І в той час як нам розказують про виділення грошей на розвиток оборонного комплексу - в реальності вони йдуть на зберігання фруктів/ягід. Переможемо Росію замороженим компотом!», - ідеться у дописі.
Як стверджує Олександра Устінова, на стратегічні інновації ДОЗу держава щороку виділяє 2,5 млрд грн. «Які потім попадають в міністерство стратегічних галузей промисловості, а там дерибаняться серед тих, хто відкат занесе».
«Коли призначали Уруського - чудово пам'ятаю, як всім депутатам розказували казки про те, що ним буде створено «Агентство з розвитку передових технологій оборонного та подвійного призначення». Як бачимо, агентства так і немає, а дерибан грошей на оборонку та інновації якраз процвітають.
До речі, в Верховній Раді вже зібрали близько 70 підписів за відставку Уруського, але як бачимо більшості депутатів не муляє, коли гроші з оборонного комплексу пиляються всілякими радниками на фрукти-ягоди та бог зна що ще, аби гроші несли», - підсумовує депутатка.
https://newsua.one/news-politics/peremozhemo-rosiyu-kompotom-de-53694.html Про цей допис Олександри Устінової в FВ нагадує сайт NEWS UA "А ми вас попереджали"