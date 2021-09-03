Помощник слуги народа Дзундза предлагал полицейским интим-услуги в Киеве: "Я люблю хлопців красивих. Хочу сьогодні відсосати. Я не остання людина у цій країні". ВИДЕО

Помощник нардепа от "Слуги народа" Ростислав Дзундза угодил в скандал после того, как предлагал полицейским интим-услуги в Киеве. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик с участием Ростислава Дзундзы был снят вечером 24 августа. Помощник нардепа от "Слуги народа" Нелли Яковлевой в общении с полицейскими заявил, что хочет "відсосати х#й" и заявил, что является "не последним человеком в Украине".



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В Facebook Дзундза также публиковал селфи с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Сам Дзундза уже прокомментировал инцидент СМИ: "Я это видео не видел и видеть не хочу. Я не имею никакого отношения к политическим партиям. Я общественный деятель, член многих общественных организаций: католических, христианских, проевропейских различных платформ".

По его словам, "каждый человек имеет право предлагать другому человеку, который достиг 18 лет, что угодно".

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