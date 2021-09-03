Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Безопасность детей - приоритет органов системы МВД.

Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время проведения интерактивного занятия по соблюдению Правил дорожного движения и безопасного поведения на улице с учениками Специализированной школы I-III ступеней с углубленным изучением английского языка №15 города Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Органы системы МВД уделяют большое внимание превентивной деятельности по созданию среды безопасности на дорогах Украины. Поэтому с 1 по 10 сентября почти 200 школьных офицеров полиции в 37 городах страны проведут интерактивное обучения для школьников в рамках Всеукраинской акции МВД "День знаний".

Денис Монастырский сообщил, что по статистике, ежегодно на дорогах Украины травмируются около 4 тысяч детей, а около 160 маленьких граждан погибают.





"Создание безопасной среды на дороге - приоритет органов системы МВД. Внимательность на дороге, правильный переход дороги в установленном месте, использование ремней безопасности - эти простые базовые правила позволяют избежать участникам дорожного движения сложных ситуаций. Поэтому я подчеркиваю важность неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения", - сказал Денис Монастырский.

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Ученики были очень открыты и активны во время занятия, с восторгом рассказывали министру о важности соблюдения Правил дорожного движения и даже внесли свои предложения по улучшению ситуации с безопасностью на автодорогах. Денис Монастырский подарил школьникам жетоны и удостоверения "юного стража".







На мероприятии также присутствовали школьные офицеры полиции, которые рассказали детям о специфике своей работы и подарили книги по безопасности на дороге и светоотражающие ленты, которые делают маленького пешехода видимым в темное время суток. Кроме этого, патрульные полицейские провели конкурсы на знание ПДД и позволили малышам посидеть в служебных автомобилях.









































