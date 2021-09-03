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Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Безопасность детей - приоритет органов системы МВД.

Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время проведения интерактивного занятия по соблюдению Правил дорожного движения и безопасного поведения на улице с учениками Специализированной школы I-III ступеней с углубленным изучением английского языка №15 города Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 01

Органы системы МВД уделяют большое внимание превентивной деятельности по созданию среды безопасности на дорогах Украины. Поэтому с 1 по 10 сентября почти 200 школьных офицеров полиции в 37 городах страны проведут интерактивное обучения для школьников в рамках Всеукраинской акции МВД "День знаний".

Денис Монастырский сообщил, что по статистике, ежегодно на дорогах Украины травмируются около 4 тысяч детей, а около 160 маленьких граждан погибают.

Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 02
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 03

"Создание безопасной среды на дороге - приоритет органов системы МВД. Внимательность на дороге, правильный переход дороги в установленном месте, использование ремней безопасности - эти простые базовые правила позволяют избежать участникам дорожного движения сложных ситуаций. Поэтому я подчеркиваю важность неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения", - сказал Денис Монастырский.

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Ученики были очень открыты и активны во время занятия, с восторгом рассказывали министру о важности соблюдения Правил дорожного движения и даже внесли свои предложения по улучшению ситуации с безопасностью на автодорогах. Денис Монастырский подарил школьникам жетоны и удостоверения "юного стража".

Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 04
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 05
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 06

На мероприятии также присутствовали школьные офицеры полиции, которые рассказали детям о специфике своей работы и подарили книги по безопасности на дороге и светоотражающие ленты, которые делают маленького пешехода видимым в темное время суток. Кроме этого, патрульные полицейские провели конкурсы на знание ПДД и позволили малышам посидеть в служебных автомобилях.

Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 07
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 08
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 09
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 10
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 11
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 12
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 13
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 14
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 15
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 16
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 17
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 18
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 19
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 20
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 21
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 22
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 23
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 24
Монастырский, который до сих пор не прокомментировал ДТП с Трухиным, провел урок для школьников о ПДД 25

Автор: 

дети (6492) дороги (2512) ДТП (7673) МВД (9318) ПДД (532) Нацполиция (16459) школа (3014) Монастырский Денис (335)


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Создание безопасной среды... В остальные дни, детки, будьте предельно осторожны!
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03.09.2021 16:33 Ответить
а асфальт на дорозі прям для безопасной срєди: їде пацан років 13-14, дорога на обочині закінчується, він попадає у стрюкачку, вирулює уліво, а там машина вже його догнала, щоб не попасти під машину, хлопець різко вируюлює у стрюкачку - і летить шкереберть.
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03.09.2021 17:44 Ответить
Детям необходимо внушить:увидел копа - держись от него как можно дапьше!
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03.09.2021 16:36 Ответить
Ну хоть шото для пешкодралов полезное, одобряю
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03.09.2021 16:37 Ответить
Монастирський розповів школярам про безпеку на дорогах: створення безпечного середовища - пріоритет органів системи МВС - Цензор.НЕТ 4499
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03.09.2021 16:49 Ответить
У міністра других справ немає?
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03.09.2021 16:58 Ответить
Про ЗЕтруханів попередив?
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03.09.2021 17:20 Ответить
Шоу-мен, мля... А про трухіна розповів діткам?
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03.09.2021 17:59 Ответить
У Арсена с клоуном тёрки, посему за верёвку ещё не дёрнули
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05.09.2021 12:13 Ответить
 
 