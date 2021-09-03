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Область стремительно приближается к оранжевой зоне адаптивного карантина, - глава Черновицкой ОГА Осачук. ВИДЕО

Черновицкая область может скоро оказаться в "оранжевой" зоне адаптивного карантина. В регионе наблюдается стремительное ухудшение ситуации с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, размещенном в Фейсбуке.

"По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к "оранжевой" зоне. Только государственная комиссия ТЭБ и ЧС может определять зональность и переводить страну из одной зоны в другую, но Черновицкая область по этим темпам может перескочить через "желтую" и оказаться сразу в "оранжевой" зоне",- сказал глава области.

В то же время он не сказал, планирует ли область самостоятельно вводить ограничения карантина, которые соответствовали бы "оранжевой" зоне, до того, как это решение примет Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

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Буковина (894) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Область стремительно приближается к оранжевой зоне адаптивного карантина, - глава Черновицкой ОГА Осачук

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03.09.2021 17:29 Ответить
Нічого дивного. Я коли сходжу з горба у магазини у Путилі, що на Буковині, то єдиний у масці. І не то, що вона мені потрібна, бо отримав дві давки Астразенеки у Польщі перед відпусткою, але хочу показати гуцулам приклад... І ніц з тего... Мушу і сам маску знімати, щоб не виокремлюватися і не послужити обєктом якоїсь терористочної атаки з боку адепта РПЦ на платформі КПСС, яке тут залізло людям у голови...
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03.09.2021 17:51 Ответить
чого вона завжди перша із короновірусом?
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03.09.2021 17:55 Ответить
Предлагаю "посадить" показательно. Дабы вам, Радуцкий , не пришлось своим примером новый шаблон госдепа США для украинских коррупционно-паразитирующих схем и структур заземлять.
( Эй, Монастырский, мне тыкнуть пальцем в шаблон или рюкзачок с опытом откроеш?)
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03.09.2021 19:01 Ответить
 
 