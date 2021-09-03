Область стремительно приближается к оранжевой зоне адаптивного карантина, - глава Черновицкой ОГА Осачук. ВИДЕО

Черновицкая область может скоро оказаться в "оранжевой" зоне адаптивного карантина. В регионе наблюдается стремительное ухудшение ситуации с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, размещенном в Фейсбуке.

"По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к "оранжевой" зоне. Только государственная комиссия ТЭБ и ЧС может определять зональность и переводить страну из одной зоны в другую, но Черновицкая область по этим темпам может перескочить через "желтую" и оказаться сразу в "оранжевой" зоне",- сказал глава области.

В то же время он не сказал, планирует ли область самостоятельно вводить ограничения карантина, которые соответствовали бы "оранжевой" зоне, до того, как это решение примет Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

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