РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11533 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
16 566 84

Станцевали на танках: блогеры проникли в цех с военной техникой в Харькове. ВИДЕО

Блогеры проникли в центр "Харьковского тракторного завода" с военной техникой.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал", информирует Цензор.НЕТ.

Видео их танцев было опубликовано в ТикТоке. Сейчас там этот ролик уже недоступен.

На видео блогеры осматривают САУ 2С1 "Гвоздика" и танцуют на ней.

"Ранее в Харькове другие видеоблогеры незаконно проникли на территорию бронетанкового завода и выложили несанкционированную видеосъемку в Интернет. После появления видео в соцсетях участок, где парни перелезли через забор, обмотали колючей проволокой", - пишет "Милитарный портал".

Смотрите: "Я, бл#дь, остаюсь в этой #баной Украине", - блогер-переселенец, живущий в Днепре. ВИДЕО

Автор: 

Харьков (7479) блогер (218) Харьковский тракторный завод (22) TikTok (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+47
Есть польза и от балбесов - экстремалов: если они проникают на режимный объект, то выявив их маршруты, можно сделать выводы и улучшить систему охраны.
Потому что, если проникнут кацапские террористы, улучшения могут уже не потребоваться...
показать весь комментарий
03.09.2021 17:50
+25
а отвечающие за охрану объекта ролик с извинениями не запишут?
показать весь комментарий
03.09.2021 17:59
+24
Уху ели! Это так охраняется военное предприятие во время войны?! ПЗДЦ...
показать весь комментарий
03.09.2021 17:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то мерзость,
реально - мерзость!
показать весь комментарий
03.09.2021 17:48 Ответить
Шо "мерзость"?Мерзость - покоління дегенератів?Чи мерзость,що режимне підприємство - прохідний двір?
показать весь комментарий
03.09.2021 18:09 Ответить
А этих пидоров нужно в ОРДЛО отправить, чтобы они там на кацапских танках так же танцевали.
показать весь комментарий
03.09.2021 17:49 Ответить
В ордило надо отправлять танцующих негров на танках
показать весь комментарий
03.09.2021 20:23 Ответить
Есть польза и от балбесов - экстремалов: если они проникают на режимный объект, то выявив их маршруты, можно сделать выводы и улучшить систему охраны.
Потому что, если проникнут кацапские террористы, улучшения могут уже не потребоваться...
показать весь комментарий
03.09.2021 17:50 Ответить
Я бы не назвал этих ребят - "балбесами"!
Балбесы - это руководство завода!!! Которые превращают военный объект в проходной двор! А ребята молодцы, что показали танцы, на их месте могли бы быть свинособаки со взрывчаткой! Лучше раз показать, чем 100 раз рассказать! Тем более зЕлохам...
показать весь комментарий
03.09.2021 19:10 Ответить
Викладати відео з режимного об'єкту оборонки - кацапам робити велику користь.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:27 Ответить
Или это говно кацапское, максимум что сделает, снова запишет ролик с извинениями?
показать весь комментарий
03.09.2021 17:50 Ответить
а отвечающие за охрану объекта ролик с извинениями не запишут?
показать весь комментарий
03.09.2021 17:59 Ответить
Согласен. Нужно было эту кацапскую мразь при на той же САУ пострелять.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:07 Ответить
вот именно - а теперь должен застрелится начальник охраны
показать весь комментарий
03.09.2021 18:08 Ответить
Аерокосмічна компанія українського підприємця Макса Полякова вперше запускає ракету в космос. Що це означає для України й до чого тут Зеленський https://forbes.ua/news/aerokosmicheskaya-kompaniya-ukrainskogo-predprinimatelya-maksa-polyakova-vpervye-zapuskaet-raketu-v-kosmos-chto-eto-znachit-dlya-ukrainy-i-pri-chem-zdes-zelenskiy-01092021-2331

https://bykvu.com/ua/bukvy/zvinuvachennja-u-shahrajstvi-shho-vidomo-pro-ukraincja-poljakova-chija-raketa-vpala-v-kalifornii/ Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, ракета якого впала в Каліфорнії
показать весь комментарий
03.09.2021 17:51 Ответить
ось до кого на 3 вереяня летів у Каліфорнію вова , а тут ... був би вдалий політ не згадали б, а шо воно таке отой українець-аферист Поляков ?
показать весь комментарий
03.09.2021 17:54 Ответить
Сорі. Багато у світі "Полякових", які ракети запускають ??
показать весь комментарий
03.09.2021 21:20 Ответить
в америке много кто ракеты запускает
показать весь комментарий
04.09.2021 10:00 Ответить
Угу ... І усі у минулому громадяни України.
показать весь комментарий
04.09.2021 11:26 Ответить
Уху ели! Это так охраняется военное предприятие во время войны?! ПЗДЦ...
показать весь комментарий
03.09.2021 17:51 Ответить
В Европу, в НАТО ?
Кому мы нужны там с такими долбнями ?
показать весь комментарий
03.09.2021 17:53 Ответить
а кто долбни?
- этим блогерам нужно благодарность объявить за вскрытия бардака по охране военного объекта и попросить продолжать..
показать весь комментарий
03.09.2021 17:56 Ответить
Всі!
показать весь комментарий
03.09.2021 18:17 Ответить
Тебя не берут. Узбагойзя.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:10 Ответить
Фишка тут в другом...советское быдло Сралина хвасталось в 1940 году...что в Харькове депилы Сралина создали макет танка Т-34...на поверке оказалось что это дерьмо создал немецкий конструктор Эрвин Адерс...
показать весь комментарий
03.09.2021 17:54 Ответить
По причине слабости КБ завода № 183, на предприятии для работ по новому танку было создано отдельное конструкторское бюро, независимое от КБ Кошкина.В состав КБ вошёл ряд сотрудников КБ завода № 183 (в том числе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Александрович Морозов ), а также большая группа выпускников Военной академии механизации и моторизации (ВАММ). Руководство КБ было поручено адъюнкту ВАММ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Адольфу Дику .
Основу и концепцию танка Т-34 залажил этнический немец Адольф Яковлевич Дик.
Двигатель В2-авиа Юнкерс --полностью заслуга Фирсова, Афанасий Осиповича.

Ходовая на основе Джона Кристи.

Наклонная броня по системе Цыганова Николай Фёдоровича.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:02 Ответить
Неповага і зневага до всього руськім міром тхне
показать весь комментарий
03.09.2021 17:55 Ответить
Мавзолейное дерьмо сегодня Дмитрия Рогозина обдурило США...на МКС дырки латают простыми СКОТЧЕМ...
показать весь комментарий
03.09.2021 17:56 Ответить
То арсеналы боеприпасов взрывались, теперь вот Тиктокеры по танковым заводам гуляют. Ничему нас дураков жизнь не учит и это во время войны
показать весь комментарий
03.09.2021 17:57 Ответить
В танковые войска готовы. Военком!
показать весь комментарий
03.09.2021 17:59 Ответить
Автомат Калаш создал Уго Шмайссер... рюсские что создали вы*?Калашниковы БАРАНЫ...
показать весь комментарий
03.09.2021 17:59 Ответить
это не танк. это 122 мм самоходка 2с1. помещение странноватое. корпуса самоходок отдельно друг на друге. без башен. не думаю, что их на войну готовят. может на металлолом? самоходки старые. в у каждого механизма есть свой ресурс. если нет стволов, кому нужно все лстальное? хотя....
показать весь комментарий
03.09.2021 18:00 Ответить
Цуко, почему на завод како-нибудь олигарха несанкционированно попасть практически невозможно, а на предприятия Укроборонпрома блохеры танцевать в цеха ходят как в парк развлечений?
показать весь комментарий
03.09.2021 18:01 Ответить
у нас можно везде. ХТЗ - это завод олигарха Ярославского. С Укроборонпромом имеет контракты.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:39 Ответить
Ярославский не так давно взял под свой контроль и по решению правительства при Гройсмане, ту часть ХТЗ что ранее выпускала и давно тягачи для МО. И востановилось это производство и работает сегодня. С тракторами и с производством их похоже всё. Ранее, несколько лет назад, какие то пацаны снимали и бегали на танкоремонтном заводе что на Ивановке давно есть, вроде работает. А на базовом заводе Малышева таких случаев нет.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:39 Ответить
Танк БТ-7 в том же Харькове украли у США типа у завода Кристи... в 1934 году...бараны Первых Пятилеток...СРАЛИНА
показать весь комментарий
03.09.2021 18:02 Ответить
Чертежи были куплены у Кристи, после того как его танк отказалась армия брать на вооружение.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:05 Ответить
Какие чертежи чувак? то был не танк а простой трактор землепашец
показать весь комментарий
03.09.2021 18:11 Ответить
А ти його бачив - той "трактор"? Там був швидкісний колісно-гусеничний танк з гарматою калібру до 45 мм Американцям просто він був не потрібен! З ким їм було воювать у 30-ті? З Мексикою? З Канадою? А коли прийшла пора воювать з Німеччиною і Японією то танк Крісті вже був "архаїкою"! Його ходова частина послужила основою для розробки танків лінійки БТ у 30-ті
Коли ти перестанеш "фантазувать" не перевіривши свої "фантазії" через першоджерела?
показать весь комментарий
03.09.2021 18:33 Ответить
СССР купило танк " Кристи" , а потом передрали принцип ходовой-
опорно - торсионную подвеску .
показать весь комментарий
03.09.2021 19:00 Ответить
Якщо "купило" - то не "передрало", а "використало"! "Передирають" - якщо застосовують незаконні дії - наприклад, промисловий шпіонаж!
показать весь комментарий
03.09.2021 19:18 Ответить
Уроды моральные.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:03 Ответить
призвать этих бойцов и создать отряд, по проверки охраны объектов повышенной опасности и ВПК - хай проверяют как они охраняются,ну или бонус им за каждый ролик если они не ВО
показать весь комментарий
03.09.2021 18:07 Ответить
Блестящая охрана. Отлично.👏
показать весь комментарий
03.09.2021 18:08 Ответить
Раньше были шпицрутены
Этим по 100 штук и начнут снимать котиков
показать весь комментарий
03.09.2021 18:09 Ответить
Открою вам секрет...
это дерьмо снято было в августе 2014 года на отбосах советского говна на металлодроме металлоломе танкодроме под Харьковом
показать весь комментарий
03.09.2021 18:14 Ответить
По-моему в 14 году "пиксельки" еще не было. А броню в пиксель начали в 17-м разукрашивать
показать весь комментарий
03.09.2021 18:30 Ответить
Там действительно было около 100 танков списанных Индюковичем и министром обороны Украины..типа гражданином РАБссии Пашей Лебедевым...
показать весь комментарий
03.09.2021 18:18 Ответить
Полжизни на режимных предприятиях. Охрана была разная ...где-то воинский караул ,где-то доморощенная Всякое бывало...но чтобы внутрь залезли ради фото !? Такое было немыслимо!
показать весь комментарий
03.09.2021 18:22 Ответить
_Это не "ради фото", и уж конечно - не блохеры! Как и "музыка" именно с этим текстом - не случайность.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:33 Ответить
Мене покоробило від рашистської пісеньки.Таке враження,що рашисти скачуть на українських військових трофеях - хіба не для цього все це знімалось?
показать весь комментарий
03.09.2021 18:23 Ответить
Ну що тут можна сказати- дебіли. А охороні заводу окрема подяка...
показать весь комментарий
03.09.2021 18:23 Ответить
изловить и на дамбас - бамбас окопы рыть, или на юг на админграницу с крымом пусть служебными собаками работают.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:24 Ответить
Нє, ну тут однозначно Пороха робота!) Поки буба хрипить якусь хрєнь по бумажкам від д'єрьмака/подляка в сша, Порох сам таємно пробрався на секретний об'єкт і щось там співає, танцює. Крєатівнєнько. Чекаємо на баттл від зебіл-квартал 95!)
показать весь комментарий
03.09.2021 18:26 Ответить
Фишка тут в другом...
Гиркин,звонок в Генштаб РАБссии...
Николаевич,у меня 200 человек,могу взять Славянск и Краматорск...но людей нет для захвата таких крупных городов,обдроченцы плохо ориентируются на местности,наших солда покрошили...,что делать? Данные радиоперехвата Канадской разведки...
показать весь комментарий
03.09.2021 18:28 Ответить
А потом удивляемся что склады из боеприпасами взрываются.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:29 Ответить
І це ж уже навіть не вперше. Не здивуюся, якщо наступного разу якісь недоумки розважатимуться на якомусь з тих складів ***********, які ще залишилися, після чого і вони злетять в повітря. Злочинна недбалість як була, так і залишилася. Нічому не вчаться.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:31 Ответить
Пусть попробуют в порт пролезть или на арселор митал
показать весь комментарий
03.09.2021 18:32 Ответить
На фоні грає пісня бойовиків чвк Вагнер.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:44 Ответить
Лето и арбалеты ща вагнера подъедут...
показать весь комментарий
03.09.2021 19:14 Ответить
Хорошо что хоть не уехали в россию
Не надо и шпионов
Смену охраны в дизбат на год
показать весь комментарий
03.09.2021 18:49 Ответить
Лучше таких "шпионов" иметь, чем свинособачьих! И вообще, нечего на зеркало пенять коль рожа крива!!! Сколько складов с боеприпасами взорвалось? А только потому, что таких "шпионов" там не было...
показать весь комментарий
03.09.2021 19:26 Ответить
PS: А раньше, если мне не изменяет память, вдоль забора вышки стояли!
показать весь комментарий
03.09.2021 19:32 Ответить
я танцевал в Бенгази, Донбассе, Пальмире - это что, типо трек выжившего вагнеровца? если эти блохиры наложили его на видео, то они не блохиры, а диверсанты, лично которых нужно устанавливать
показать весь комментарий
03.09.2021 19:22 Ответить
Блогерам премию, руководству депремию и криммінальне провадження.
показать весь комментарий
03.09.2021 19:27 Ответить
Диву даюсь, стратегический завод превращённый в проходной двор, не руководство виновато, а блогеры, ребята вы что, лишнехромосомиы, что ли??? Блогерам вообще бы я награды вручил бы! А охранников под суд!!!
показать весь комментарий
03.09.2021 19:41 Ответить
В Харькове два завода -- " Харьковский танко-ремонтный завод " и " Завод им. Малышева "
показать весь комментарий
03.09.2021 20:02 Ответить
Давно пора переносить этот завод во Львов,слишком близко он к границе с врагом.При полномасштабном наступления рашка полезет на такие объекты в первую очередь.
показать весь комментарий
03.09.2021 20:04 Ответить
Сегодня блохеры, а завтра весь этот завод взлетит на воздух после кацапской диверсии.. Удивляет не то, что придурки залезли, а то, как охраняется военный объект
показать весь комментарий
03.09.2021 20:52 Ответить
Мда.. Если уже на режимный объект проникают блогеры, то что будет если туда хахотят попасть диверсанты?
показать весь комментарий
03.09.2021 21:07 Ответить
Сформировать из идиотов экипаж и в зону ООС, пусть там танцуют.
показать весь комментарий
04.09.2021 07:15 Ответить
это ответ зе-дебилу, - почему мы не в НАТО.
показать весь комментарий
04.09.2021 10:56 Ответить
 
 