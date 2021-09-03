Станцевали на танках: блогеры проникли в цех с военной техникой в Харькове. ВИДЕО

Блогеры проникли в центр "Харьковского тракторного завода" с военной техникой.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал", информирует Цензор.НЕТ.

Видео их танцев было опубликовано в ТикТоке. Сейчас там этот ролик уже недоступен.

На видео блогеры осматривают САУ 2С1 "Гвоздика" и танцуют на ней.

"Ранее в Харькове другие видеоблогеры незаконно проникли на территорию бронетанкового завода и выложили несанкционированную видеосъемку в Интернет. После появления видео в соцсетях участок, где парни перелезли через забор, обмотали колючей проволокой", - пишет "Милитарный портал".

Смотрите: "Я, бл#дь, остаюсь в этой #баной Украине", - блогер-переселенец, живущий в Днепре. ВИДЕО