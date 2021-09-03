Станцевали на танках: блогеры проникли в цех с военной техникой в Харькове. ВИДЕО
Блогеры проникли в центр "Харьковского тракторного завода" с военной техникой.
Об этом сообщает "Украинский милитарный портал", информирует Цензор.НЕТ.
Видео их танцев было опубликовано в ТикТоке. Сейчас там этот ролик уже недоступен.
На видео блогеры осматривают САУ 2С1 "Гвоздика" и танцуют на ней.
"Ранее в Харькове другие видеоблогеры незаконно проникли на территорию бронетанкового завода и выложили несанкционированную видеосъемку в Интернет. После появления видео в соцсетях участок, где парни перелезли через забор, обмотали колючей проволокой", - пишет "Милитарный портал".
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+47 mrSmith
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+25 Volodymyr Volodymyr #490180
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+24 NonCFist
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реально - мерзость!
Потому что, если проникнут кацапские террористы, улучшения могут уже не потребоваться...
Балбесы - это руководство завода!!! Которые превращают военный объект в проходной двор! А ребята молодцы, что показали танцы, на их месте могли бы быть свинособаки со взрывчаткой! Лучше раз показать, чем 100 раз рассказать! Тем более зЕлохам...
https://bykvu.com/ua/bukvy/zvinuvachennja-u-shahrajstvi-shho-vidomo-pro-ukraincja-poljakova-chija-raketa-vpala-v-kalifornii/ Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, ракета якого впала в Каліфорнії
Кому мы нужны там с такими долбнями ?
- этим блогерам нужно благодарность объявить за вскрытия бардака по охране военного объекта и попросить продолжать..
Основу и концепцию танка Т-34 залажил этнический немец Адольф Яковлевич Дик.
Двигатель В2-авиа Юнкерс --полностью заслуга Фирсова, Афанасий Осиповича.
Ходовая на основе Джона Кристи.
Наклонная броня по системе Цыганова Николай Фёдоровича.
Коли ти перестанеш "фантазувать" не перевіривши свої "фантазії" через першоджерела?
опорно - торсионную подвеску .
Этим по 100 штук и начнут снимать котиков
это дерьмо снято было в августе 2014 года на отбосах советского говна на металлодроме металлоломе танкодроме под Харьковом
Гиркин,звонок в Генштаб РАБссии...
Николаевич,у меня 200 человек,могу взять Славянск и Краматорск...но людей нет для захвата таких крупных городов,обдроченцы плохо ориентируются на местности,наших солда покрошили...,что делать? Данные радиоперехвата Канадской разведки...
Не надо и шпионов
Смену охраны в дизбат на год