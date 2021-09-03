Проект "Без цензуры": У рашистов подгорает не по-детски! Как Кремль и пятая колонна реагирует на Зе-визит в США. ВИДЕО

Есть вещи, на которые можно смотреть вечно, и одна из таких - огонь ненависти, которой горит российская пропаганда.

Марина Данилюк-Ярмолаева из "Без цензуры" запаслась попкорном, чтобы посмотреть для Цензор.НЕТ немного российского телевидения - как плющит наших врагов даже от минимальных успехов Украины. Спойлер - очень и очень сильно. На этот раз - из-за визита Владимира Зеленского в США.

"Совсем неважный" и "неинтересный" визит Зеленского и его встреча с Джо Байденом заняли все главные эфиры российского телевидения. Такого ажиотажа не было даже во время встречи с Байденом самого российского президента Путина.

Зачем россиянам так много наших новостей? Что это за болезнь такая? Почему в прайм-тайме на российском телевидении Украины больше, чем самой России?

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