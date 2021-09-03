Проект "Без цензуры": У рашистов подгорает не по-детски! Как Кремль и пятая колонна реагирует на Зе-визит в США. ВИДЕО
Есть вещи, на которые можно смотреть вечно, и одна из таких - огонь ненависти, которой горит российская пропаганда.
Марина Данилюк-Ярмолаева из "Без цензуры" запаслась попкорном, чтобы посмотреть для Цензор.НЕТ немного российского телевидения - как плющит наших врагов даже от минимальных успехов Украины. Спойлер - очень и очень сильно. На этот раз - из-за визита Владимира Зеленского в США.
"Совсем неважный" и "неинтересный" визит Зеленского и его встреча с Джо Байденом заняли все главные эфиры российского телевидения. Такого ажиотажа не было даже во время встречи с Байденом самого российского президента Путина.
Зачем россиянам так много наших новостей? Что это за болезнь такая? Почему в прайм-тайме на российском телевидении Украины больше, чем самой России?
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Попри те, що запуск видався невдалим, очільник компанії Максим Поляков зазначив, що "сьогодні історичний день для Firefly".https://bykvu.com/ua/bukvy/zvinuvachennja-u-shahrajstvi-shho-vidomo-pro-ukraincja-poljakova-chija-raketa-vpala-v-kalifornii/ Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, ракета якого впала в Каліфорнії
03вересня 2021 рік
По словам эксперта, подобные взрывы - это принятая в США практика, которую применяют, чтобы минимизировать повреждения на Земле.
Как сообщалось, 2 сентября по местному времени на базе ВВС «Вандерберг» в Калифорнии через несколько минут после старта https://news.ru/usa/v-ssha-raketa-alpha-vzorvalas-cherez-2-5-minuty-posle-starta/ взорвалась ракета Alpha производства компании Firefly Aerospace.
Егоров пояснил, что на всех американских ракетах есть система прекращения полёта, которая срабатывает по команде с Земли.
попередникамі- починаючи з КРАВчука..
рашисты не успокоятся, пока их не успокоят Вооруженные Силы Украины в содружестве с блоком NATO
тчк.
Тому всяка кацапня іде ...
3 лиця,армяшка, бурятка і кацап! Загалом брехливе кодло!
Особливого приводу немає.
Як і українцям радості.
Нехай казяться.