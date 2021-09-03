РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11533 посетителя онлайн
Новости Видео
15 756 36

Проект "Без цензуры": У рашистов подгорает не по-детски! Как Кремль и пятая колонна реагирует на Зе-визит в США. ВИДЕО

Есть вещи, на которые можно смотреть вечно, и одна из таких - огонь ненависти, которой горит российская пропаганда.

Марина Данилюк-Ярмолаева из "Без цензуры" запаслась попкорном, чтобы посмотреть для Цензор.НЕТ немного российского телевидения - как плющит наших врагов даже от минимальных успехов Украины. Спойлер - очень и очень сильно. На этот раз - из-за визита Владимира Зеленского в США.

"Совсем неважный" и "неинтересный" визит Зеленского и его встреча с Джо Байденом заняли все главные эфиры российского телевидения. Такого ажиотажа не было даже во время встречи с Байденом самого российского президента Путина.

Зачем россиянам так много наших новостей? Что это за болезнь такая? Почему в прайм-тайме на российском телевидении Украины больше, чем самой России?

Смотрите: "Без цензуры" в прямом эфире: Вашингтонский вояж Зе - зрада? Трухин: полный разбор. Украинизация футбола. ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3675) россия (95515) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
"В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России - рабство. У них разные истоки и разные пути". - Алексис Токвиль 1835-й год
показать весь комментарий
03.09.2021 18:06
+15
талибан по сравнению с прогрессирующим рашизмом - детский садик
рашисты не успокоятся, пока их не успокоят Вооруженные Силы Украины в содружестве с блоком NATO
тчк.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:41
+6
Набутылочный чехол, как ты там на Террорашке поживаешь?
показать весь комментарий
03.09.2021 19:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як сповіщалося, 3 вересня о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії американсько-українська компанія Firefly Aerospace вперше запустила свою легку ракету-носія FireFly Alpha. Ракета https://bykvu.com/ua/bukvy/ukrainsko-amerikanska-raketa-vibuhnula-pid-chas-pershogo-polotu-na-orbitu-video/ вибухнула через кілька хвилин після старту.
Попри те, що запуск видався невдалим, очільник компанії Максим Поляков зазначив, що "сьогодні історичний день для Firefly".https://bykvu.com/ua/bukvy/zvinuvachennja-u-shahrajstvi-shho-vidomo-pro-ukraincja-poljakova-chija-raketa-vpala-v-kalifornii/ Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, ракета якого впала в Каліфорнії

03вересня 2021 рік
показать весь комментарий
03.09.2021 18:05 Ответить
Частную американскую ракету Alpha взорвали военные после обнаружения ряда неполадок. Об этом сообщил популяризатор космонавтики,Виталий Егоров.
По словам эксперта, подобные взрывы - это принятая в США практика, которую применяют, чтобы минимизировать повреждения на Земле.
Как сообщалось, 2 сентября по местному времени на базе ВВС «Вандерберг» в Калифорнии через несколько минут после старта https://news.ru/usa/v-ssha-raketa-alpha-vzorvalas-cherez-2-5-minuty-posle-starta/ взорвалась ракета Alpha производства компании Firefly Aerospace.
Егоров пояснил, что на всех американских ракетах есть система прекращения полёта, которая срабатывает по команде с Земли.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:33 Ответить
"В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России - рабство. У них разные истоки и разные пути". - Алексис Токвиль 1835-й год
показать весь комментарий
03.09.2021 18:06 Ответить
афроамериканцам это расскажи...и прочим меньшинствам...
показать весь комментарий
03.09.2021 18:45 Ответить
Набутылочный чехол, как ты там на Террорашке поживаешь?
показать весь комментарий
03.09.2021 19:02 Ответить
Набутылочные чехлы на ********* уже большинством стали?
показать весь комментарий
03.09.2021 19:03 Ответить
А як же на помийних каналах у Скабєєєєєвєї і К,"ізригають" потоки лютої ненависті до українського народу і до Держави виродки роду людського , хохли Семченко, Скачко і іже з ними ? От хто має сидіти в буцегарнях з конфіскацією всього їх майна..! СБУ, ДБР, ГРУ, ГПУ, патріоти ловіть їх і карайте!!!
показать весь комментарий
04.09.2021 06:40 Ответить
Тюю...Як чітко блокують порівняння "найвеличнішого" з його
попередникамі- починаючи з КРАВчука..
показать весь комментарий
03.09.2021 18:40 Ответить
талибан по сравнению с прогрессирующим рашизмом - детский садик
рашисты не успокоятся, пока их не успокоят Вооруженные Силы Украины в содружестве с блоком NATO
тчк.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:41 Ответить
Візит Президента і візит 95 кварталу,це на мій погляд,дуже-дуже різні речі.ЗА ПОРОХА!!!!!!!!!!!!!.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:42 Ответить
Не чокаясь.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:55 Ответить
№ 100
показать весь комментарий
03.09.2021 18:48 Ответить
Разве не показатель успеха визита Зеленского.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:59 Ответить
Нехай Зеля зрадник, але хоч рашісти не дають своїм скигленням соскучаться.
показать весь комментарий
03.09.2021 19:06 Ответить
в якому місці він зрадник?
показать весь комментарий
04.09.2021 10:09 Ответить
Слишком длинное видео. Нельзя покороче?
показать весь комментарий
03.09.2021 21:42 Ответить
А зачем нам столько новостей что там запоребриком думают о визите Зели в США?Не надоело кормится за счет всяких шоу у рашистских обезьян?
показать весь комментарий
04.09.2021 03:55 Ответить
Найбільше сподобались слова Марини - Зеленський баран , але він НАШ баран .!! . Свого барана , ми будем пасти самі .

Тому всяка кацапня іде ...
показать весь комментарий
04.09.2021 04:42 Ответить
вже одного хряка випасали, досі щось там собі думає, шо він президент
показать весь комментарий
04.09.2021 10:10 Ответить
Бвжаю Московії і московитам усіляких летальних негараздів.
показать весь комментарий
04.09.2021 09:48 Ответить
На фотозаставці 3 в одному! На золотому ганку сиділи
3 лиця,армяшка, бурятка і кацап! Загалом брехливе кодло!
показать весь комментарий
04.09.2021 13:33 Ответить
"Опять надо будет Украину грязью поливать" сказала измученная Скабеева, вставая утром с постели.И добавила "Опять амбарцумян и э. сагалян (шефы) своих тупых родственников мне на передачу будут пихать",как и на другие программы.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:09 Ответить
Та нехай у них палає...
Особливого приводу немає.
Як і українцям радості.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:12 Ответить
Да, и не говорите... Я думал , шо тока у нас 73%, с легкой черепно-канабисно-амнезийно-мозговой травмой. На каазлабаде - все 100500%, бо дiйсно, якi перемоги на амеро-украинском "фронте", окромя трепа ни о чем... ХМЫ...
показать весь комментарий
04.09.2021 20:15 Ответить
Сам візит їх дратує. Позитивний він для нас чи ні.
Нехай казяться.
показать весь комментарий
04.09.2021 20:20 Ответить
Гнида Шейнин и падаль соловьев отключили в Ютубе комменты к свой лжи.Последний ("итальянец" ? -вилла там наготове,если драпать с собранными за п.деньгами) в"Тошниловке"(так называется его передача и обкаканная политическими высерами комната ,где она проходит).
показать весь комментарий
04.09.2021 15:33 Ответить
 
 