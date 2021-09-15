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Вячеслав Чорновил был убит четырьмя ударами кастета по затылку, - экс-замгенпрокурора Голомша. ВИДЕО

Депутат Верховной Рады и лидер Народного руха Вячеслав Черновил, который, официально, погиб в 1999 году в результате ДТП, на самом деле был убит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "4 канала" заявил бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша.

По его словам, дело об убийстве расследовали и установили, что его убили.

"Установили, что Чорновил был убит четырьмя ударами кастета в затылочную часть головы. Таким же кастетом был добит водитель. Безусловно, не ДТП. Было установлено отключение подушек безопасности, подделка осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп (Чорновила. - Ред.), там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Чорновила", - рассказал Голомша.

Как известно, Вячеслав Чорновил погиб в результате автокатастрофы на трассе Борисполь - Золотоноша" 25 марта 1999 года. Представители НРУ с самого начала называли гибель своего лидера политическим убийством, однако вскоре уголовное дело о гибели Чорновила было прекращено.

В ночь на 2 июня 2011 года ГПУ эксгумировала тело Чорновила, после чего дело было направлено на доследование.

В сентябре 2013 года экс-депутат Григорий Омельченко подтвердил в суде факт существования кассеты с информацией о планировании сотрудниками МВД убийства экс-лидера Народного Руха Вячеслава Чорновила.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело о гибели Чорновила закрыто: виновных нет

Автор: 

Голомша Николай (28) убийство (6484) Чорновил Вячеслав (104)


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Топ комментарии
+46
Те що це було вбивсто і так зрозуміло. Невідомий був тільки метод, просто менти, що організовували вбивство Чорновола були трохи "грамотнішими" ніж ті що вбивали Гонгадзе.

А взагалі якщоб Вячеслава Максимовича залишили живим, не було б януковичів, зеленських та іншої підар.астичної шушвалі.
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15.09.2021 14:11
+42
Притомним людям було зрозуміло все з самого початку, що то було політичне вбивство.

Влаштоване ДТП в стилі кгб совка
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15.09.2021 14:11
+41
Кучму потрібно судити і розстріляти за цей злочин!
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15.09.2021 14:18
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Замовником був не обов'язково Кучма. Міг бути хтось із тих, хто планував бути після Кучми.

Але Кучма створив криінально-олігархічну систему за що має відповісти.

Але треба сказати, що ні один з президентів, що був після нього, нічого навіть не намагався зробити, щоб демонтувати кримінально-олігархічну систему. Нам це необхідно пам'ятати.
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15.09.2021 19:47 Ответить
ЭТО Ж КАКАЯ МРАЗЬ СМЕРТНАЯ ТАКОЕ МОГЛА СДЕЛАТЬ !!!???
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15.09.2021 19:47 Ответить
Там не розбереш, хто мразь, а хто святий. Але що усі ми смертні, так це точно.
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15.09.2021 20:02 Ответить
МРАЗЬ 100 % !!!
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15.09.2021 20:23 Ответить
А що нам скаже товарісч Кучма?
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15.09.2021 20:03 Ответить
Хлопці, що ж робимо.
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17.09.2021 21:04 Ответить
Хто б це не зробив, але на мій погляд Чорновіл був дуже м'яким і взагалі ніяким.

Рух при Чорноволі допустив перехід країни до дикого капіталізму і розкрадання державних підприємств кучкою пройдох. Рух зовсім нічого проти цього не робив.

В кінці його життя Рух розпався на дві частини, але обидві частини мало відрізнялись одна від одної. Тому, чого він розпався, я не знаю.
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15.09.2021 20:05 Ответить
Романтики делают революции ,но редко их способны развивать. Большевики террором удержали, но это диктатура, а либералам из совка дремучего прыгнуть в 21 век было сложно, почти невозможно. Приватизацию пролобировали и очень активно америкосы, тогда в Украине мало кто полагал, что за пару лет из бандитского дерьма произрастут такие монстры как Ахметов и Коломойский ..

Вспоминается интервью с ректором Киево-Могилянки, когда они организовали цей славетний заклад, то большинство соратников по РУХу был вынужден уволить, они не выдеоживали рутиной кабинетной работы
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15.09.2021 20:22 Ответить
Когда-то на парламенте кто-то предложил, приостановить приватизацию и проверить как она проходит. Тут же на трибуну выскочил Черняк и сказал, что не надо этого делать. Что даже если что-то будет и нечестно приватизовано, то частное будет хорошо работать на страну и народ. Ну рух единогласно проголосовал против приостановки и проверки. Потому что как же не согласиться со своим, который доктор экономических наук. Похоже, что Черняк был агентом от комуняк. Да и полно в Рухе было комуняцкой агентуры, которая всем направляла через многоходовые комбинации. А бывшие дисиденты герои, но они же ничего не понимали, куда эта агентура ведет.
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15.09.2021 20:38 Ответить
В смысле мало кто ожидал? Да упоротое большинство и не ожидало что рашка нападет, и смеялись в лицо когда им говорили это. Такое у нас население, к сожалению- право голоса есть а мозгов нету.

Олигархов вырастил лично Кучма если что, вчерашний комуняка. Главнае шта не бандеровцы и ната. Главное што не как в Прибалтике...
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15.09.2021 21:18 Ответить
триндіти не мішки носити.
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16.09.2021 08:50 Ответить
А что могли сделать они против повально ватного населения и такого же состава ВР?

И откололась от них вторая часть РУХ-а по их словам именно из-за пассивности, но протянули и они не долго. Разделяй и властвуй. Как по методичке. Как и со Скоропадским в 1918-м. Как и с Порохом в 2019-м
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15.09.2021 21:33 Ответить
Той хто пройшов систему радянських канцтаборів м яким і безпринципним бути не може - Гугл у поміч.
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15.09.2021 22:33 Ответить
да, жену свою он добряче ****** по рассказам
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15.09.2021 23:22 Ответить
В радянських таборах були і стукачі. От Лук'яненко був справжній патріот.
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16.09.2021 12:34 Ответить
Це у тебе сімейне ? ))

Дуже жаль що твої були в таборах.
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16.09.2021 22:11 Ответить
от нахера тебе "державні підприємства" можешь сформулировать?
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15.09.2021 23:21 Ответить
А що таке "РУХ"? Як кажуть люди, це зібралися 30 радянських письменників-комуністів і вирішили створити таку-собі патріотичну організацію... Але, звісно, комуністів колишніх не буває...
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16.09.2021 11:14 Ответить
Спасибо, Кэп, об этом говорили еще годы назад! И о том что на всех трех возможных дорогах в Киев его поджидали грузовики- шансов было мало. Кучмовская мафия его специально уничтожила чтоб во второй тур был выбор Кучма-Симоненко и люди выбрали меньшее зло.

Выбрали б Черновола в 1991-м то жили б как в Польше и Чехии. Это был наш Лех Валенса. Но тогдашние 73% выбрали 'новые лица' вчерашних комуняк с Кравчуком
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15.09.2021 21:14 Ответить
Та нихрена не жили б как в Польше. Де два українця - там три гетьмана. Так і з РУХом виходило. Згадайте Юща. Як його обожнювали. А якби в 2004-му закотив би роги від отруєння (чи від чого там) , то прирівняли б його до Чорновола. А так , падло вижив , і що зробив з Україною ?
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20.09.2021 16:39 Ответить
ОТАКА ХРОНОЛОГІЯ - БУВ БИ ЧОРНОВІЛ ПРЕЗИДЕНТОМ, НЕ БУЛО Б ОЛІГАРХІЇ З ШАРОВОЮ ПРИВАТИЗАЦІЄЙ, НЕ БУЛО Б ПІНЧУКІВ, АХМЕТОВИХ, КОЛОМОЙСЬКИХ І ІНШИХ ВИБЛЮДКІВ ЯКІ ЗАРАЗ СЕБЕ ВВАЖАЮТЬ СЕБЕ ЗА БОГІВ.

Кучмовська команда це розуміла і маячи зв язки з Кгб/Фсб, дала добро на знищення конкурента.

Знищення було у кращих традиціях КГБ - в автоаварії.

Треба поновити розслідування по цій справі, в кінці 90 х вбили українського лідера якого поважав і Схід і Захід України. В ячеслав Чорновіл це був реальний лідер нації.
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15.09.2021 22:29 Ответить
Какой нации, Рома? Колхозных жлобов?
И куда бы по твоему делась местая и кремлядьская гэбня, стань Чорновол президентов?
Исчезла бы, как роса на сонці?
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15.09.2021 23:19 Ответить
Сам ты жлоб энкаведистский.

Это вы насадили колхозы, потенциальных лидеров нещадно убивали.
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15.09.2021 23:41 Ответить
признайся, ты потенциальный лидер? или кинетический?
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15.09.2021 23:56 Ответить
***** мусорянский,хватит срать своими смайликами,и так понятно кто ты
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16.09.2021 00:17 Ответить
Ти з Лахти?

Тільки кацапи кажуть що Української нації немає.
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16.09.2021 08:25 Ответить
Щось, його львів'яни не поважали. А там мають добрий нюх на патріотів... Ніхто не знає, чи він був би кращий за найулюбленішого Зелю...
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16.09.2021 11:24 Ответить
Та ну, а кого львів яне поважали ?

Більш дебільного аргумента ще не читав.
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16.09.2021 22:08 Ответить
Львов то совість нації прямо)))
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17.09.2021 14:25 Ответить
Ну вот правда и прозвучала.

Его именем надо назвать самый мощный корабль флота,

самый красивый проспект столицы и много чего ещё.
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15.09.2021 23:17 Ответить
Кучму надо скорее резать на ленточки, пока он еще жывой
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15.09.2021 23:17 Ответить
Всему голова-Кучма.С Гонгадзе -тоже.Засилье КГБ -ФСБ продолжается уже детками.
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15.09.2021 23:33 Ответить
Самое главное, что олигархами Кучма сделал людей, среди которых нет ни одного украинца.
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15.09.2021 23:48 Ответить
такая вот тяжелая еврейская доля! (про Ахметова не думай что он татарин - погугли фото его мамы )
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15.09.2021 23:57 Ответить
ЦЕНЗОРу: було встановлено, було припинено, було направлено ------ українською мовою має бути без "було". ПОЯСНЕННЯ: Олена Курило, Уваги до ******** української літературної мови, Видавництво Соломії Павличко ОСНОВИ, Київ, 2008 [передрук з видання 1925 р.], стор. 53: "по-українськи не можна казати було зроблено, буде зроблено, а тільки зроблено. …можна застосовувати пасивного дієприкметника у функції присудковій: це буде зроблене (а не це буде зроблено), він буде покараний (а не: його буде покарано)."
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16.09.2021 01:56 Ответить
Гнида Кучма и его помощники с ФСБ
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16.09.2021 02:26 Ответить
Серіали тоді ще не вміли знімати. От він і усунув конкурента як міг.
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16.09.2021 06:16 Ответить
Знімали, просто виходила Роксолана... Роксоланою мізки не промиєш наріду!
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16.09.2021 08:36 Ответить
Кучму вбивцю так і не посадили. Як цій скотині влади хотілось.
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16.09.2021 07:57 Ответить
К Кучме появилось много вопросов ?!
Без его разрешение - это было невозможно. Мразь.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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16.09.2021 11:00 Ответить
Дивно, на Кучму накинулись, як на Пороха перед президентськими виборами. Чи вже запахло передвиборчою кампанією? Дійсно, Кучма був би ймовірним кандидатом, бо при ньому оборонна промисловість працювала, він стояв за національні інтереси, тому й кремль замастирив йому дискримінацію з подальшою "помаранчевою революцією", а юля її організувала. Гасло "Україна без Кучми" -- таке ж, як і "Тільки не Порошенко". Так москва розправляється з проукраїнськими лідерами. А тут всяка мошка кусає велетня.
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16.09.2021 11:39 Ответить
Дивным образом обя зятя Кучмы настолько обогатились чтоникому из нас за 10 жизней не заработать. Талантливые наверное.
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16.09.2021 12:13 Ответить
Талантливые менеджеры...
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17.09.2021 19:30 Ответить
Пам ятаю ті вибори - Чорновіла "убрали" і з явились плакати з рудим (рижим) чубатим Кучмою який грав на гітарі, навіть волосню Кучма собі пересадив на голову заради президентсва.

І хто його супротивник - комуніст Сімоненко, потвора за яку голосують тільки пенсіонери і бабусі.

Звісно рижий Кучма переміг симоненка. Отака ціна президенства Кучми який керував країною ледь не два строки, як би не Майдан (помаранчевий).

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17.09.2021 23:21 Ответить
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