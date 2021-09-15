Вячеслав Чорновил был убит четырьмя ударами кастета по затылку, - экс-замгенпрокурора Голомша. ВИДЕО
Депутат Верховной Рады и лидер Народного руха Вячеслав Черновил, который, официально, погиб в 1999 году в результате ДТП, на самом деле был убит.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "4 канала" заявил бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша.
По его словам, дело об убийстве расследовали и установили, что его убили.
"Установили, что Чорновил был убит четырьмя ударами кастета в затылочную часть головы. Таким же кастетом был добит водитель. Безусловно, не ДТП. Было установлено отключение подушек безопасности, подделка осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп (Чорновила. - Ред.), там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Чорновила", - рассказал Голомша.
Как известно, Вячеслав Чорновил погиб в результате автокатастрофы на трассе Борисполь - Золотоноша" 25 марта 1999 года. Представители НРУ с самого начала называли гибель своего лидера политическим убийством, однако вскоре уголовное дело о гибели Чорновила было прекращено.
В ночь на 2 июня 2011 года ГПУ эксгумировала тело Чорновила, после чего дело было направлено на доследование.
В сентябре 2013 года экс-депутат Григорий Омельченко подтвердил в суде факт существования кассеты с информацией о планировании сотрудниками МВД убийства экс-лидера Народного Руха Вячеслава Чорновила.
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Але Кучма створив криінально-олігархічну систему за що має відповісти.
Але треба сказати, що ні один з президентів, що був після нього, нічого навіть не намагався зробити, щоб демонтувати кримінально-олігархічну систему. Нам це необхідно пам'ятати.
Рух при Чорноволі допустив перехід країни до дикого капіталізму і розкрадання державних підприємств кучкою пройдох. Рух зовсім нічого проти цього не робив.
В кінці його життя Рух розпався на дві частини, але обидві частини мало відрізнялись одна від одної. Тому, чого він розпався, я не знаю.
Вспоминается интервью с ректором Киево-Могилянки, когда они организовали цей славетний заклад, то большинство соратников по РУХу был вынужден уволить, они не выдеоживали рутиной кабинетной работы
Олигархов вырастил лично Кучма если что, вчерашний комуняка. Главнае шта не бандеровцы и ната. Главное што не как в Прибалтике...
И откололась от них вторая часть РУХ-а по их словам именно из-за пассивности, но протянули и они не долго. Разделяй и властвуй. Как по методичке. Как и со Скоропадским в 1918-м. Как и с Порохом в 2019-м
Дуже жаль що твої були в таборах.
Выбрали б Черновола в 1991-м то жили б как в Польше и Чехии. Это был наш Лех Валенса. Но тогдашние 73% выбрали 'новые лица' вчерашних комуняк с Кравчуком
Кучмовська команда це розуміла і маячи зв язки з Кгб/Фсб, дала добро на знищення конкурента.
Знищення було у кращих традиціях КГБ - в автоаварії.
Треба поновити розслідування по цій справі, в кінці 90 х вбили українського лідера якого поважав і Схід і Захід України. В ячеслав Чорновіл це був реальний лідер нації.
И куда бы по твоему делась местая и кремлядьская гэбня, стань Чорновол президентов?
Исчезла бы, как роса на сонці?
Это вы насадили колхозы, потенциальных лидеров нещадно убивали.
Тільки кацапи кажуть що Української нації немає.
Більш дебільного аргумента ще не читав.
Его именем надо назвать самый мощный корабль флота,
самый красивый проспект столицы и много чего ещё.
Без его разрешение - это было невозможно. Мразь.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
І хто його супротивник - комуніст Сімоненко, потвора за яку голосують тільки пенсіонери і бабусі.
Звісно рижий Кучма переміг симоненка. Отака ціна президенства Кучми який керував країною ледь не два строки, як би не Майдан (помаранчевий).