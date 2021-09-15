Вячеслав Чорновил был убит четырьмя ударами кастета по затылку, - экс-замгенпрокурора Голомша. ВИДЕО

Депутат Верховной Рады и лидер Народного руха Вячеслав Черновил, который, официально, погиб в 1999 году в результате ДТП, на самом деле был убит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "4 канала" заявил бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша.

По его словам, дело об убийстве расследовали и установили, что его убили.

"Установили, что Чорновил был убит четырьмя ударами кастета в затылочную часть головы. Таким же кастетом был добит водитель. Безусловно, не ДТП. Было установлено отключение подушек безопасности, подделка осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп (Чорновила. - Ред.), там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Чорновила", - рассказал Голомша.

Как известно, Вячеслав Чорновил погиб в результате автокатастрофы на трассе Борисполь - Золотоноша" 25 марта 1999 года. Представители НРУ с самого начала называли гибель своего лидера политическим убийством, однако вскоре уголовное дело о гибели Чорновила было прекращено.



В ночь на 2 июня 2011 года ГПУ эксгумировала тело Чорновила, после чего дело было направлено на доследование.

В сентябре 2013 года экс-депутат Григорий Омельченко подтвердил в суде факт существования кассеты с информацией о планировании сотрудниками МВД убийства экс-лидера Народного Руха Вячеслава Чорновила.

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