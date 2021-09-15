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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Хотим сгонять в Европу и даже попасть в Америку. Но там не признают Крым российским", - российская блогер-пропагандист Бардовская, отказалась от крымской прописки. ВИДЕО

Приехавшая в 2015 году в оккупированный Крым российская блогер-пропагандист Алена Бардовская решила отказаться от крымской прописки, чтобы "сгонять в Европу и даже попасть в Америку".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Бардовская рассказала, что прописка в Крыму практически не дает шансов получить въездную визу.

"Мы думали съездить в Европу, очень много стран хочется посмотреть, посетить… И нет возможности, естественно, получить шенгенскую визу, так как у меня крымская прописка и паспорт у меня выдан типа "город Севастополь, страна Россия", а в Европе не признают пока что, что Севастополь - это страна Россия. И мы решили, что мы перестаем быть крымчанами. Очень жаль, конечно, очень хотелось быть именно крымчанкой с большой буквы, но на данный момент хочется еще посмотреть весь мир, даже попасть в Америку… Придется перестать быть крымчанкой, придется нам попрощаться с крымской пропиской", - сказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Под трибунал его не отправили, выговор не сделали", - пропагандистка Скабеева возмутилась желанием главкома ВСУ Залужного проехать на танке по Красной площади в Москве. ВИДЕО

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Крым (26384) оккупация (10137) пропаганда (3675) россия (95526)


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Топ комментарии
+71
ипанько ты расейское - за уралом твое место, так что в стойло....
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15.09.2021 14:35
+29
Необхідно всіх громадян пі.дароССосії, до моменту деокупації зробити невиїздним, нехай відпочивають в сочах, селегерах, тонуть на байкалі , а за кордон їм не потрібно, навіщо засмічувати цей Прекрасний світ піда.російським біосміттям
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15.09.2021 14:37
+27
улан-уде, стерво!
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15.09.2021 14:43
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ипанько ты расейское - за уралом твое место, так что в стойло....
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15.09.2021 14:35 Ответить
бери дальше - Дикси)
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15.09.2021 14:58 Ответить
Діксі це в США

А Тіксі це республіка Саха (Якутія) - їм теж треба замислитись над питанням "доколе кормить кремлёвскую хунту".
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15.09.2021 15:16 Ответить
Можливо Діксон,якраз туди їй дорога.І візи не потрібно,і зовсім не жарко.А з кримською припискою то взагалі як своя.
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16.09.2021 12:15 Ответить
Насправді ніт. Те, що за Уралом, має відокремитись і стати Сибірською Республікою. І багато хто ще має влаштувати парад суверенітетів.

А кацапам нехай залишається мацква і срєдняя полоса.
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15.09.2021 15:12 Ответить
Не розбазарюйте землі! Яка срєдняя полоса, тільки болото!
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15.09.2021 16:04 Ответить
Прапор Сполучених Штатів Сибіру.

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15.09.2021 17:47 Ответить
Десь тут є інтерв'ю з добровольцем, який приїхав із Сибіру і воює в лавах ЗСУ. Він серед іншого розповідав про сибіряків та їхній менталітет - вони дійсно близькі до тих іще true old піонерів-переселенців США та Канади. Суворість, волелюбність, індивідуалізм, пристрасть до зброї... Хоч зараз вони теж уражені кремлівською пропагандою, але у цьому випадку ватний вірус є виліковним, бо сибіряки це не кацапи. Іще ключовий момент: у Сибіру ніколи не було кріпосного права. Плюс великий відсоток української крові - теж важливо для менталітету.

Тому їм треба одного разу післати мацкву нахій і оголосити суверенітет. При цьому вчасно перехопити контроль над розміщеними в Сибіру МБР - і московія та Китай навряд чи полізуть. А з сибірськими ресурсами і технологічним потенціалом усі шанси на заможну та впливову державу є.
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15.09.2021 21:00 Ответить
P.S.: знайшов, ось воно -

"Сибір не є Московією ані історично, ані генетично. Ніколи на землях Сибіру не було кріпацтва. Сибіряки у переважній більшості були нащадками козаків-переселенців, які йшли "за камень" (тобто за Урал) від московської політики поневолення. Сибіряк завжди ставився з повагою до місцевого населення, вмів навчатися виживання у суворих умовах, ніколи не нав'язував свою життєву позицію. "В Сибири раком не стоят!" - отака є відповідь сибіряків до московського жупела "сільная власть". Найближчі ментально сибірякам народи - це американці США, канадійці, ізраїльтяни, австралійці та латиноамериканці. Теж прямі, працьовиті, гостинні, чесні, метиси… і погано інтегруються у європейські реалії".
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15.09.2021 21:07 Ответить
Пам'ятаю, якось випадково (років з 10 тому) зайшов на якийсь сибірський форум.

Був приємно вражений, як там якути сралися з кацапами. Пригадую, один якут написав приблизно таке, - " ми, якути, вроджені партизани, і тому, якщо полізете до нас, то ми вас і закопаємо у нашій тайзі". )))

Не дослівно, але суть передав точно.
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15.09.2021 21:21 Ответить
"...хотелось быть ... с большой буквы", но в проклятую Омерику и Гейропу хочется сильнее. Вот все что нужно знать о любителях Расеюшки!!!!
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15.09.2021 16:04 Ответить
"за Уралом", то трохи китайське було.
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15.09.2021 17:18 Ответить
ессно
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15.09.2021 14:38 Ответить
і навіть України в Крим, але порядочний Українець під час окупації такого не зробить
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15.09.2021 14:39 Ответить
Если есть паспорт Украины.
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15.09.2021 14:55 Ответить
Придуманная Россией: "автоматическая смена гражданства" незаконна.
Все жители Крыма были гражданами Украины, имели украинские паспорта.
Они - не крепостные, что у них в один прекрасный день другое гражданство появилось.
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15.09.2021 15:13 Ответить
А с Житомира можно в Украину съездить? Иногда стоит подумать, прежде, чем задавать вопрос.
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15.09.2021 15:09 Ответить
Это тролль. Он, типа, подкалывает...
Но отсчёт до бана уже пошёл.
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15.09.2021 15:14 Ответить
Необхідно всіх громадян пі.дароССосії, до моменту деокупації зробити невиїздним, нехай відпочивають в сочах, селегерах, тонуть на байкалі , а за кордон їм не потрібно, навіщо засмічувати цей Прекрасний світ піда.російським біосміттям
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15.09.2021 14:37 Ответить
Взагалі не розумію нащо їх пускають у ЄС
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15.09.2021 15:24 Ответить
Також не можу зрозуміти, може їм тварин жаль, я теж декілька тижнів тому підібрав котеня з проблемами зору(проте до лотка привчив все жтаки не гадать як підо.рососіяни) а може й заклопотані чимось іншим!
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15.09.2021 15:27 Ответить
"Предадели" с большой буквы - вот ваша настоящая прописка и даже для кацапов... Никому вы нах не нужны !
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15.09.2021 14:41 Ответить
"понаехавший на военную базу "оккупированный украинский Крым"- обречён на мучения "

от фуйла 14 глава
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15.09.2021 14:43 Ответить
улан-уде, стерво!
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15.09.2021 14:43 Ответить
Тількуи в бардак, там прописки не вимагають.
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15.09.2021 16:06 Ответить
Нахріна? У Мухосизрань цю курву!

Улан-Уде нехай краще піднімає прапор Буріадського Каганату і проголошує суверенітет. Якого хія панцер-нукери мають проливати кров на Бамбасі за наказом московитських собак, які зжерли м'ясо свого покійного батька? Час знову змусити їх платити данину Золотій Орді! In the name of Tengger!
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15.09.2021 21:19 Ответить
кацап это диагноз и история болезни..

поэтому никаких Шенгенских виз.. сидите в своей Параше и кормите таёжный гнус!
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15.09.2021 14:44 Ответить
Ще одна московська потвора збирається відвідати цивілізований світ-як вони вже тут набридли!
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15.09.2021 14:48 Ответить
хочишь, шо б е еропе тебя зоонасильники атымели???, у кадырова твое место!, там отличние групповые промо получатся!!!)))
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15.09.2021 14:49 Ответить
Мавпа!
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15.09.2021 14:54 Ответить
ты ба яка хитрожопа
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15.09.2021 14:56 Ответить
В Кострому сгоняй, Дуня.
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15.09.2021 14:57 Ответить
Навіщо вам омерики, якщо є прекрасні місця - Кострома, Пєнза, Воронєж та інші Верхнєжопінскі.))
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15.09.2021 14:58 Ответить
Ще є барнаул. Теж чудове місто.
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15.09.2021 15:25 Ответить
Мухосизрань. На хвилинку, центр міста...

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15.09.2021 21:21 Ответить
«Ета расєя!!!» (с)
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15.09.2021 21:26 Ответить
Типичная кацапомордая. Без морали,без принципов,без совести.
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15.09.2021 15:00 Ответить
Тому що з Башкортостану.
Оккупантка вона з 2015 р.
"Хатела жіть в тєплє".
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15.09.2021 15:18 Ответить
Ти його в двері, а воно у вікно!
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16.09.2021 07:35 Ответить
прикольно. ця Бардовська одна з блогерів з спонсуруємих Ордою. виходить її відлучили від сіськи, тому вона таке і витворяє на широкий загал.

Побачим як їй це мене. Може статись, що крім прописки вона втратить в Криму і житло : )
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15.09.2021 15:01 Ответить
як це по каSSабськи, мля : хоца й рибку з'їсти й на йух сісти...
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15.09.2021 15:01 Ответить
Эта чукча хочет быть Крымчанкой, но пока будет крымлядью.
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15.09.2021 15:05 Ответить
Кисель из трусов выпрыгивает, рассказывает русне про европейские нравы, что там одни гомопедоизверги живут, а русня все туда рвется хоть на полшишки но поехать, позыркать чо да как. Нету уважения к работникам пропагандонского фронта
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15.09.2021 15:06 Ответить
А що ж це так?Що камні з неба вже не смакуюють? Цікаво чи є така система. що фіксує попередньо виданий паспорт щоб ця курка нікуди не виїхала?
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15.09.2021 15:12 Ответить
не знаю, як скрізь в Європі (зокрема, в таких скасапчлених, як мадьярщина, дойчостерляндія, жабоїднія, локшиновешнорія), але американці та навіть поляки віз таким зашквареним не надають, такі в них на особливому обліку, яка б прописка в них би не була б.
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15.09.2021 15:17 Ответить
Эта негодяйка - никакая не крымчанка.
Это - настоящая оккупантка.
Она переехала в Крым из Башкортостана в 2015 г. т.к. "хотела жить в тепле".
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15.09.2021 15:17 Ответить
не, рассея, уфа, например, энто прИкрасно ...))

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15.09.2021 17:18 Ответить
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15.09.2021 17:19 Ответить
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15.09.2021 17:20 Ответить
Вы ничего не пониамете! Это - целебные грязи
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15.09.2021 19:02 Ответить
Уся Раїсссся одна суцільна багнюка , але без лікувального ефекту .

Хіба що з афектом й дефектом розумового розвитку ...
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15.09.2021 19:41 Ответить
"Врятований" від фінської хунти Петрозаводськ:

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15.09.2021 21:25 Ответить
типова рассєя за межами масквабаду...
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15.09.2021 21:34 Ответить
https://t.me/oko_u/1231

Перевіряв- дійсно так)
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16.09.2021 14:12 Ответить
Всё блин в Европу та Америку, которых ненавидят, а шляться тут любят. Кто Крым кацапским признал? Сирия, Афганистан, Венесуэла..Такие красивые страны, а они в гейропу прутся. Для этой звезды, рекомендую Афган, там пусть в шортах гуляет
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15.09.2021 15:21 Ответить
еще и заработает...
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15.09.2021 17:15 Ответить
При желании получения определенных материальных благ патриотизм быстро сдувается
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15.09.2021 15:21 Ответить
Так тепер її пустять в Україну, в ЕС, в США? Достатньо змінити прописку і не важливо що ти робив до цього?
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15.09.2021 15:28 Ответить
Ну в Україну мабуть зась їй попасти, бо скоріш за все на Миротворці вона вже засвітилася. А в інші країни мені здається цілком можливо, якщо в кацапському закордонному паспорті не буде світитись нічого повʼязаного з Кримом.
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15.09.2021 17:18 Ответить
Почему они не хотят путешествовать по золотому кольцу : Рязань-Казань-Сызрань-Засрань? Можна также посетить город-герой Спермь.
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15.09.2021 15:39 Ответить
В Сцык тык ..тьфу мля ...сык тык кар
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15.09.2021 16:02 Ответить
Кончена. Сиди в своїй Assтрахані, курва.
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15.09.2021 16:06 Ответить
__А есть особы ,которые не продажные ?

конечно есть.Но они стоят дороже.... КрысЫ крымские -они такие...
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15.09.2021 16:10 Ответить
вот ***** скре-поносная --- то ей гейропу подавай . то загнивающую америку --- зачем тебе кокаин деревня --- пыздуй в мухосранск . там соревнование по киданию коровьих лепешек . потом на той лопате что лепешки скребли тебе подадут блины и твои скрепы станут еще крепче от гордости за оленеводов севера и эмират кадырова . которому бензоколонка и ***** платят дань уже 20 лет
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15.09.2021 16:19 Ответить
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15.09.2021 17:16 Ответить
зачем тебе к проклятым русофобам? сгоняй в Якутию и Чечню.
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15.09.2021 16:30 Ответить
ну ни чего... скоро и в россии не сможете получать Шенген и другие визы... и не потому что европа их не будет выдавать, а потому что ПаРаша вас не допустит к ним))) совок возвращается! Занавес железный!
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15.09.2021 16:41 Ответить
...очень бы этого хотелось
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15.09.2021 17:29 Ответить
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15.09.2021 16:51 Ответить
Та едь в Мухосранск, там лучше. А в Европе оставь украинцев страдать!!!
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15.09.2021 17:14 Ответить
Как только выедет в Европу или США убейте эту пропогандискую шмару. !!!
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15.09.2021 17:14 Ответить
Посадят как за человека, к сожалению
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15.09.2021 17:17 Ответить
яка Европа, дунька? тобi, матрьоха, сранi-рязанi якраз впору. ))
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15.09.2021 17:15 Ответить
Курва галимая
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15.09.2021 17:15 Ответить
Столько грязи льют на Америку и Европу эти прохиндеи...как их только вообще пускают в эти страны, да и тех кто там прижился мерзавцев на...х за Урал.... на родину
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15.09.2021 17:28 Ответить
А чего их не пускать? Они приехали, потратили бабло, поддержали гостинично-туристический сектор той же Европы и свалили обратно на паРашу плеваться говном в фисбучике.
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15.09.2021 19:01 Ответить
Святая простота.Она даже не видит,причинно-следственных связей.Ну мир сложнее устроен,чем ты думаешь амёба.
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15.09.2021 17:41 Ответить
Ви дуже високої думки про структуру нервової системи одноклітинних представників фауни .

Подавна більшість ********* зоологів впевненно стрвержує , що поняття й глагол "думаєшь" можно з великим натяком віднести лише до класу птахів й без натяку до ссавців .

Плазуни , земноводні й риби (тобто інші класи хребетних) не кажучи про багатоклітинних безхребетний , тим більш бактерії , віруси , й наприкінець одноклітинні мають виключно умовні й безумовні рефлекси ... й це усе !
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15.09.2021 20:03 Ответить
Так багато хотілося сказати, та забув усі цензурні слова !... Одне тільки виходить - пі -пі-пі-пі-пі !!!....
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15.09.2021 18:13 Ответить
Мудаки гребаные. Сидите по месту прописки
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15.09.2021 18:32 Ответить
человек...без роду и племени...
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15.09.2021 18:36 Ответить
А я думаю, что это хорошо. Пусть едет. Покатается там неделю, ну месяц. А потом её всё равно выпрут в родную говень. И после красот Европы Крыматорий будет казаться ещё большей задницей...
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15.09.2021 18:59 Ответить
А ж ніяка ні - Ви наївно вірете , що ось ця лярва така тупа як ті пенси , що в 2014 радістно й яскраво стрибали від того , що отримали московьку пенсію (разом з цінами й росгвардією) ?!

А я ось впевненний , що в неї усе як в того Солов"ьова . Праця в москві , а віла в Тоскані .

Єдине , чим той Фофік випередив цю кралю , що він зазалагідь прорахував , що в Крим його тушка може перебувати виключно ротом , а дупа й загранпачпорт повинен бути чистий як сльоза малюка в труселях , якого розп"яли житобандерівці на паркані десь в степах лугандонщини . Хоча Хфедір Міхайлич Достоєвськи йще на прикінці 19 століття поперджав , що жодний паркан не вартий слюзи чито малюка , чито віслюка" ...
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15.09.2021 19:52 Ответить
Передайте, пожалуйста, для Алены Бордосской из Башкирии песню "Ехай *****" в исполнении Сергея Шнурова!
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15.09.2021 20:43 Ответить
Нєхій шастать!
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15.09.2021 20:57 Ответить
Не факт что с Ростовской пропиской тебя сюда пустят
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15.09.2021 21:10 Ответить


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15.09.2021 23:28 Ответить
Там все кто на запад ездит уже давно так сделали. Так что и в Крыму живут, и по Европам спокойно ездят. Такая себе перемога.
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16.09.2021 09:20 Ответить
Вам 3/14дарасам надо клеймо на лбу ставить и не выпускать за края вашей, вами же 3/14дарасами выкопаной выгребной ямы!

Сиди себе в блевотной жиже, плескайся и нех@й шастать...
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16.09.2021 10:41 Ответить
С такими речами не только США, но и Европа может не захотеть видеть эту ватанутую
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16.09.2021 17:45 Ответить
100502 доказательство, что вагине мозг не нужен)
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30.09.2021 07:58 Ответить
 
 