"Хотим сгонять в Европу и даже попасть в Америку. Но там не признают Крым российским", - российская блогер-пропагандист Бардовская, отказалась от крымской прописки. ВИДЕО
Приехавшая в 2015 году в оккупированный Крым российская блогер-пропагандист Алена Бардовская решила отказаться от крымской прописки, чтобы "сгонять в Европу и даже попасть в Америку".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Бардовская рассказала, что прописка в Крыму практически не дает шансов получить въездную визу.
"Мы думали съездить в Европу, очень много стран хочется посмотреть, посетить… И нет возможности, естественно, получить шенгенскую визу, так как у меня крымская прописка и паспорт у меня выдан типа "город Севастополь, страна Россия", а в Европе не признают пока что, что Севастополь - это страна Россия. И мы решили, что мы перестаем быть крымчанами. Очень жаль, конечно, очень хотелось быть именно крымчанкой с большой буквы, но на данный момент хочется еще посмотреть весь мир, даже попасть в Америку… Придется перестать быть крымчанкой, придется нам попрощаться с крымской пропиской", - сказала она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Тіксі це республіка Саха (Якутія) - їм теж треба замислитись над питанням "доколе кормить кремлёвскую хунту".
А кацапам нехай залишається мацква і срєдняя полоса.
Тому їм треба одного разу післати мацкву нахій і оголосити суверенітет. При цьому вчасно перехопити контроль над розміщеними в Сибіру МБР - і московія та Китай навряд чи полізуть. А з сибірськими ресурсами і технологічним потенціалом усі шанси на заможну та впливову державу є.
"Сибір не є Московією ані історично, ані генетично. Ніколи на землях Сибіру не було кріпацтва. Сибіряки у переважній більшості були нащадками козаків-переселенців, які йшли "за камень" (тобто за Урал) від московської політики поневолення. Сибіряк завжди ставився з повагою до місцевого населення, вмів навчатися виживання у суворих умовах, ніколи не нав'язував свою життєву позицію. "В Сибири раком не стоят!" - отака є відповідь сибіряків до московського жупела "сільная власть". Найближчі ментально сибірякам народи - це американці США, канадійці, ізраїльтяни, австралійці та латиноамериканці. Теж прямі, працьовиті, гостинні, чесні, метиси… і погано інтегруються у європейські реалії".
Був приємно вражений, як там якути сралися з кацапами. Пригадую, один якут написав приблизно таке, - " ми, якути, вроджені партизани, і тому, якщо полізете до нас, то ми вас і закопаємо у нашій тайзі". )))
Не дослівно, але суть передав точно.
Все жители Крыма были гражданами Украины, имели украинские паспорта.
Они - не крепостные, что у них в один прекрасный день другое гражданство появилось.
Но отсчёт до бана уже пошёл.
от фуйла 14 глава
Улан-Уде нехай краще піднімає прапор Буріадського Каганату і проголошує суверенітет. Якого хія панцер-нукери мають проливати кров на Бамбасі за наказом московитських собак, які зжерли м'ясо свого покійного батька? Час знову змусити їх платити данину Золотій Орді! In the name of Tengger!
поэтому никаких Шенгенских виз.. сидите в своей Параше и кормите таёжный гнус!
Оккупантка вона з 2015 р.
"Хатела жіть в тєплє".
Побачим як їй це мене. Може статись, що крім прописки вона втратить в Криму і житло : )
Это - настоящая оккупантка.
Она переехала в Крым из Башкортостана в 2015 г. т.к. "хотела жить в тепле".
Хіба що з афектом й дефектом розумового розвитку ...
Перевіряв- дійсно так)
конечно есть.Но они стоят дороже.... КрысЫ крымские -они такие...
Подавна більшість ********* зоологів впевненно стрвержує , що поняття й глагол "думаєшь" можно з великим натяком віднести лише до класу птахів й без натяку до ссавців .
Плазуни , земноводні й риби (тобто інші класи хребетних) не кажучи про багатоклітинних безхребетний , тим більш бактерії , віруси , й наприкінець одноклітинні мають виключно умовні й безумовні рефлекси ... й це усе !
А я ось впевненний , що в неї усе як в того Солов"ьова . Праця в москві , а віла в Тоскані .
Єдине , чим той Фофік випередив цю кралю , що він зазалагідь прорахував , що в Крим його тушка може перебувати виключно ротом , а дупа й загранпачпорт повинен бути чистий як сльоза малюка в труселях , якого розп"яли житобандерівці на паркані десь в степах лугандонщини . Хоча Хфедір Міхайлич Достоєвськи йще на прикінці 19 століття поперджав , що жодний паркан не вартий слюзи чито малюка , чито віслюка" ...
Сиди себе в блевотной жиже, плескайся и нех@й шастать...