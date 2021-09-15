"Хотим сгонять в Европу и даже попасть в Америку. Но там не признают Крым российским", - российская блогер-пропагандист Бардовская, отказалась от крымской прописки. ВИДЕО

Приехавшая в 2015 году в оккупированный Крым российская блогер-пропагандист Алена Бардовская решила отказаться от крымской прописки, чтобы "сгонять в Европу и даже попасть в Америку".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Бардовская рассказала, что прописка в Крыму практически не дает шансов получить въездную визу.

"Мы думали съездить в Европу, очень много стран хочется посмотреть, посетить… И нет возможности, естественно, получить шенгенскую визу, так как у меня крымская прописка и паспорт у меня выдан типа "город Севастополь, страна Россия", а в Европе не признают пока что, что Севастополь - это страна Россия. И мы решили, что мы перестаем быть крымчанами. Очень жаль, конечно, очень хотелось быть именно крымчанкой с большой буквы, но на данный момент хочется еще посмотреть весь мир, даже попасть в Америку… Придется перестать быть крымчанкой, придется нам попрощаться с крымской пропиской", - сказала она.

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