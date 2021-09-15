Федоров опубликовал видеоролик об Украине, который показывали главе Apple Куку в США: "Наша команда не менее талантливая". ВИДЕО

Глава Минцифры Михаил Федоров обнародовал видео Invest in Ukraine, которое в начале сентября представители Украины показывали главе Apple Тиму Куку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"iPhone 13 презентовали. А вот видео, которое мы быстро собрали перед встречей с Apple и показывали Тиму Куку. У нас команда не менее талантливая", - написал он.

Видеоролик начинается словами "Украина - это страна, где любой может стать президентом". В нем представлены различные статистические данные, рассказывается о сервисе Дiя, а также об украинских стартапах.

В конце августа Зеленский посетил США с первым официальным визитом. 1 сентября он провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом, после чего отправился в Калифорнию, чтобы встретиться с главой Apple Тимом Куком и другими представителями технологической сферы, а также выступить с речью в Стэнфордском университете.

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