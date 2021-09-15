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Федоров опубликовал видеоролик об Украине, который показывали главе Apple Куку в США: "Наша команда не менее талантливая". ВИДЕО

Глава Минцифры Михаил Федоров обнародовал видео Invest in Ukraine, которое в начале сентября представители Украины показывали главе Apple Тиму Куку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"iPhone 13 презентовали. А вот видео, которое мы быстро собрали перед встречей с Apple и показывали Тиму Куку. У нас команда не менее талантливая", - написал он.

Видеоролик начинается словами "Украина - это страна, где любой может стать президентом". В нем представлены различные статистические данные, рассказывается о сервисе Дiя, а также об украинских стартапах.

В конце августа Зеленский посетил США с первым официальным визитом. 1 сентября он провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом, после чего отправился в Калифорнию, чтобы встретиться с главой Apple Тимом Куком и другими представителями технологической сферы, а также выступить с речью в Стэнфордском университете.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для начала работы Apple Store в Украине необходимо несколько лет, - Федоров. ВИДЕО

Apple (65) инвестиции (1164) Федоров Михаил (506) Минцифры (316)


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Топ комментарии
+14
Если ты не менее талантлив, то покажи айфон, смартфон или еще какое-нибудь чудо природы(зеленского не показывать) собственной разработки и производства. А если не можешь - сядь и засохни.

пысы: зебобики, вас обманули. Из вас президенты шо из промокашки скрипач.
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15.09.2021 14:48
+10
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15.09.2021 15:26
+9
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15.09.2021 15:04
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Правила форума Совет форумчан
Да нас ра ть ему на ваши видосики!!!
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15.09.2021 14:45 Ответить
Нічого подібного, Федоров і Кук ******* люди, і розуміють один одного в тому числі і таким чином. "Дія" розроблена в Україні високо оцінюється єкспертами з багатьох країн
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15.09.2021 15:26 Ответить
Увидим когда ГРУ РФ расскажит про его качество. Современно
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15.09.2021 15:58 Ответить
все що вони можуть, лише вчергове обісратись, за поребрик тварино
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15.09.2021 21:34 Ответить
Федоров хто, Стів Джобс?
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15.09.2021 14:46 Ответить
Федоров - Стів ЖОПС, точніше.
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15.09.2021 14:48 Ответить
"У нас команда не менее талантливая" - в порівнянні з командою бомжів?
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15.09.2021 14:47 Ответить
Если ты не менее талантлив, то покажи айфон, смартфон или еще какое-нибудь чудо природы(зеленского не показывать) собственной разработки и производства. А если не можешь - сядь и засохни.

пысы: зебобики, вас обманули. Из вас президенты шо из промокашки скрипач.
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15.09.2021 14:48 Ответить
талантов пиз..ить бюджет у вас хоть отбавляй...
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15.09.2021 14:55 Ответить
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15.09.2021 15:04 Ответить
Ну ролик непоганий якби тільки Зелена сопля не мелькала.
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15.09.2021 15:08 Ответить
Сама Дія доречі дуже непоганий проєкт.
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15.09.2021 15:10 Ответить
Так, залишилось діяти у всіх сферах экономики, політики та гуманітарної сфері. Поки що бачимо диверсию відносно держзакупівель в оборонці.
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15.09.2021 15:23 Ответить
Такой красивый ролик и Зимбабве с Сомали могут снять. На деле же президент Эстонии дала определение зеленой власти и их "реформам" в сфере бизнеса.
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15.09.2021 15:10 Ответить
И на гуя оно надо ? Все и так понимают, что мы "самые крутые", тем более лохи из Apple. По сюжету похоже на песню Высоцкого "Письмо из дурдома в редакцию Очевидное - Невероятное" :
Дорогая передача,
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экрана собралась.
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15.09.2021 15:24 Ответить
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15.09.2021 15:26 Ответить
А чому забули вставити в ролік Татарова і Ермака, а судді у нас найкращі в світі, тобто найбагатші
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15.09.2021 15:27 Ответить
из всего что презентовано - большая часть начата порошенком, зе только дию сделал. остальное продолжил. Дия впринципе это гигансткий шаг вперед по сравнению с томосом. Но то что он присваивает себе заслуги другого человека это позор.
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15.09.2021 15:40 Ответить
Дія - это такой понос в мире программного обеспечения, что ним стыдно хвастаться.
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15.09.2021 16:50 Ответить
неужели? ворошить кучкой бумажек перед каждым чинушей это лучше? бегать по инстанциям и стоять в очередях по сутки это для вас норм альтернатива? вы из рашки пишите?)
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15.09.2021 17:01 Ответить
Наверное разработчик?

Миллион раз слышал об улучшении жизни благодаря ЗЕ технологиям. Взяток не нужно только мегабайты интернета и т.д. Ты оторви жопу от интернета и попробуй эти улучшение в жизни или в больницу сходи попробуй в больницу лечь или что то переоформить.

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15.09.2021 17:10 Ответить
я пользуюсь частными клинкиками, не хочу в очередях стоять.

Електронный паспорт удобен при пересечении границы и внтренних перелетах, когда забыл взять свидетельство о рождении ребенка, выручила дия где оно было в електронном варианте. При замене симки не нужно носить бумажки, и боятся что чтото потеряеш. документы всегда с собой, включая права и страховку. мало?

Это ТАКИ УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ.

А ты навреное хочеш обратно в совок с книжечками с кучей бумажек, которые за 5 лет использования превращаюбтся в труху, т к распечатаны на туалетных бумажках?
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15.09.2021 18:30 Ответить
Для этих горе комментаторов "чем хуже тем лучше"это пропагандисты мародера.
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15.09.2021 18:32 Ответить
по перше, не довів і не посадив так ласкаво вами званого "мародера", значить пшик...

а по-друге -- то у вас: чим гірше, то вам краще, всюди розповідаєте...
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15.09.2021 19:52 Ответить
Эти гавнометы рождены для своей миссии.
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15.09.2021 18:35 Ответить
А ще всіх Ніколаїчів, відправив би на "родіну" -- в СРСР!
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15.09.2021 19:53 Ответить
потому-шо оно и так не работает!!! Всюду надо "ворошить кусочком бумажки" а дія для "понтов"... Потому, что нет инфраструктурьі под єто!!! и ролик откровенно врет!
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15.09.2021 19:50 Ответить
учитывая количество баз государства и попытки их както синхронизировать через приложение с какойто степенью безопасности, то проделана титаническая работа.
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15.09.2021 17:02 Ответить
У меня этот ролик вытянут по вертикали. Думал, что с обновлённым дизайном "Цензора" хоть видео-ролики будут без искажений. Ага, размечтался...
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15.09.2021 15:43 Ответить
Это прорыв. Осталось только космодром построить
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15.09.2021 15:44 Ответить
314зЕдеть - не мешки ворочать..

это в Украине, в отличие от Запада, нашлось 73% наивняков (или жлобов-какаразниц).. чем хвастаться? - тем, что освоили закордонные пакеты: адоб премьер-афтерэффект-эдиус-вегас......? ролик, впечатляющий разве что зефанов-дебилов-подростков-переростков.. и инвалидов детства, типа прогрессирующего Кивы..

сором за Державу..(................, а одноклеточным зебилам - пофиг..(
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15.09.2021 15:52 Ответить
почему на сайте такой крупный шрифт?
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15.09.2021 16:26 Ответить
в смысле нет бюрократии??!?!?!?!?!

хахахахаха
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15.09.2021 17:54 Ответить
"Любой может стать президентом" це не причина для гордості. Це сором! Сором, що бидло обрало брехливого, чванливого, лінивого, безграмотного, недалекого блазня який гордиться тим, що йому дали керувати країною. Блазень із під столу олігарха вскочив в крісло президента - сором!
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15.09.2021 17:55 Ответить
революция быдла, это когда голос нобелевского лауреата приравняли к голосу черни
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15.09.2021 18:01 Ответить
Комментарии под этой статьей ясно говорят о том,как порохоботы ненавидят Украину.
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15.09.2021 18:30 Ответить
Можно подумать жизнь делится на 2 лагеря зебилов и порохоботов.

Даже вместе они в меньшинстве среди активных граждан страны.
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15.09.2021 23:37 Ответить
А при чём тут Зеленский?
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15.09.2021 18:49 Ответить
Ганьбище, безсоромні соціопати(
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15.09.2021 19:23 Ответить
ВАааа-а-а-а!!
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15.09.2021 19:45 Ответить
Ота морда зеленського, яка траплялась у відео, мала би займатись державними справами, а не піаром.

Бізнес, інвестори вимагають зрозумілих і рівних правил гри, чесного суду, гарантій.

А воно про якусь дію торочить, якої і українці то не користуються.

Мудозвон довбаний...як же він вже осточортів..
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15.09.2021 20:10 Ответить
Тиму Куку нужны работающие законы и защита интеллектуальной собственности в Украине.

А не видосики.
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15.09.2021 23:35 Ответить
самое крутое в этом видосике - это произношение диктора за кадром)
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16.09.2021 00:08 Ответить
Сколько налогов списано на ролик не указано
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16.09.2021 07:35 Ответить
 
 