Федоров опубликовал видеоролик об Украине, который показывали главе Apple Куку в США: "Наша команда не менее талантливая". ВИДЕО
Глава Минцифры Михаил Федоров обнародовал видео Invest in Ukraine, которое в начале сентября представители Украины показывали главе Apple Тиму Куку.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"iPhone 13 презентовали. А вот видео, которое мы быстро собрали перед встречей с Apple и показывали Тиму Куку. У нас команда не менее талантливая", - написал он.
Видеоролик начинается словами "Украина - это страна, где любой может стать президентом". В нем представлены различные статистические данные, рассказывается о сервисе Дiя, а также об украинских стартапах.
В конце августа Зеленский посетил США с первым официальным визитом. 1 сентября он провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом, после чего отправился в Калифорнию, чтобы встретиться с главой Apple Тимом Куком и другими представителями технологической сферы, а также выступить с речью в Стэнфордском университете.
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пысы: зебобики, вас обманули. Из вас президенты шо из промокашки скрипач.
Дорогая передача,
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экрана собралась.
Миллион раз слышал об улучшении жизни благодаря ЗЕ технологиям. Взяток не нужно только мегабайты интернета и т.д. Ты оторви жопу от интернета и попробуй эти улучшение в жизни или в больницу сходи попробуй в больницу лечь или что то переоформить.
Електронный паспорт удобен при пересечении границы и внтренних перелетах, когда забыл взять свидетельство о рождении ребенка, выручила дия где оно было в електронном варианте. При замене симки не нужно носить бумажки, и боятся что чтото потеряеш. документы всегда с собой, включая права и страховку. мало?
Это ТАКИ УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ.
А ты навреное хочеш обратно в совок с книжечками с кучей бумажек, которые за 5 лет использования превращаюбтся в труху, т к распечатаны на туалетных бумажках?
а по-друге -- то у вас: чим гірше, то вам краще, всюди розповідаєте...
это в Украине, в отличие от Запада, нашлось 73% наивняков (или жлобов-какаразниц).. чем хвастаться? - тем, что освоили закордонные пакеты: адоб премьер-афтерэффект-эдиус-вегас......? ролик, впечатляющий разве что зефанов-дебилов-подростков-переростков.. и инвалидов детства, типа прогрессирующего Кивы..
сором за Державу..(................, а одноклеточным зебилам - пофиг..(
хахахахаха
Даже вместе они в меньшинстве среди активных граждан страны.
Бізнес, інвестори вимагають зрозумілих і рівних правил гри, чесного суду, гарантій.
А воно про якусь дію торочить, якої і українці то не користуються.
Мудозвон довбаний...як же він вже осточортів..
А не видосики.