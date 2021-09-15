При попытке пересечения линии разграничения на Донбассе был задержан наемник РФ, - штаб ООС. ВИДЕО
Наемник РФ был задержан в районе проведения ООС при попытке пересечения линии разграничения.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
"При попытке пересечения линии разграничения военнослужащие одной из бригад, выполняющих боевые задачи в районе проведения ООС, задержали мужчину. Им оказался Артем Костенко, который в 2016 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.
Наемник РФ рассказал, что в основном "командиры" террористов это граждане РФ.
По его словам, террористы на оккупированном Донбассе употребляют тяжелые наркотики.
"В жизни никогда иголки в руки не брал, пока в армию "ДНР" не попал", - сказал он.
Также мужчина заявил, что никого не убивал в ходе боевых действий.
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это недоразумение!
Так это и было его основным мотивом. Ну и еще обколотым по украм пострелять.