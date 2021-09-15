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При попытке пересечения линии разграничения на Донбассе был задержан наемник РФ, - штаб ООС. ВИДЕО

Наемник РФ был задержан в районе проведения ООС при попытке пересечения линии разграничения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

"При попытке пересечения линии разграничения военнослужащие одной из бригад, выполняющих боевые задачи в районе проведения ООС, задержали мужчину. Им оказался Артем Костенко, который в 2016 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Наемник РФ рассказал, что в основном "командиры" террористов это граждане РФ.

По его словам, террористы на оккупированном Донбассе употребляют тяжелые наркотики. 

"В жизни никогда иголки в руки не брал, пока в армию "ДНР" не попал", - сказал он.

Также мужчина заявил, что никого не убивал в ходе боевых действий.

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Автор: 

задержание (6675) Донбасс (26956) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
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15.09.2021 17:36
+5
он по приглашению ОПы!

это недоразумение!
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15.09.2021 17:31
+4
Колаборант повинен виглядати не так, а лежачи посеред поля із білим обличчям і чорними плямами по одягу.
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15.09.2021 17:35
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он по приглашению ОПы!

это недоразумение!
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15.09.2021 17:31 Ответить
святий артємій просто
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15.09.2021 17:32 Ответить
Колаборант повинен виглядати не так, а лежачи посеред поля із білим обличчям і чорними плямами по одягу.
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15.09.2021 17:35 Ответить
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15.09.2021 17:36 Ответить
"В жизни никогда иголки в руки не брал, пока в армию "ДНР" не попал", - сказал он.

Так это и было его основным мотивом. Ну и еще обколотым по украм пострелять.
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15.09.2021 17:45 Ответить
прибыл на курсы по смоктанню солэных укроогиркив добровильно...химиотерапия по киевски для упоротых ватозависимых...
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15.09.2021 17:46 Ответить
Признавайтесь кто забыл Артёму морду затушевать
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15.09.2021 18:06 Ответить
Допитати і відправити на розмінування. Хоч якась буде користь.
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15.09.2021 18:24 Ответить
"хочу жизнь начать с нового листа" - не будет с этого отброса никакого толку....
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15.09.2021 18:27 Ответить
Надо было пристрелить на месте этот биомусор
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15.09.2021 19:02 Ответить
Послухайте як він говорить і оцініть культурний рівень ! Необхідно піднімати культуру, зекономимо на патронах.
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15.09.2021 19:36 Ответить
А чому цей виродок так вольготно себе почуває? Після того, як його "затримали" в полон йому не відстрочили, щоб заспокоїти?
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15.09.2021 20:21 Ответить
А теперь можем проследить, даст ли самый гуманный в мире суд террористу 20 лет строго режима, как это делают чехи, хотя эти террористы убивали не их граждан, а украинцев.
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15.09.2021 21:36 Ответить
 
 