При попытке пересечения линии разграничения на Донбассе был задержан наемник РФ, - штаб ООС. ВИДЕО

Наемник РФ был задержан в районе проведения ООС при попытке пересечения линии разграничения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

"При попытке пересечения линии разграничения военнослужащие одной из бригад, выполняющих боевые задачи в районе проведения ООС, задержали мужчину. Им оказался Артем Костенко, который в 2016 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Наемник РФ рассказал, что в основном "командиры" террористов это граждане РФ.

По его словам, террористы на оккупированном Донбассе употребляют тяжелые наркотики.

"В жизни никогда иголки в руки не брал, пока в армию "ДНР" не попал", - сказал он.

Также мужчина заявил, что никого не убивал в ходе боевых действий.

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