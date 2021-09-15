На Красной площади в Москве развернули баннер "Свободу Навальному! Путина в тюрьму!". ВИДЕО
На Красной площади четверо активистов развернули баннер с надписью "Свободу Навальному! Путина в тюрьму!".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо".
Плакат развернули активисты "Гражданского общества Калужской области". Они скандировали "Свободу Алексею Навальному!" и "Путина в тюрьму!"
Полиция задержала участников акции и находившегося на месте журналиста. Одного из активистов избили, а у журналиста - отобрали удостоверение. Полицейские пытаются оформить все так, будто бы журналист также участвовал в акции.
В полиции утверждают, что во время акции якобы поступил звонок об угрозе взрыва на Красной площади.
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