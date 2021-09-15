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На Красной площади в Москве развернули баннер "Свободу Навальному! Путина в тюрьму!". ВИДЕО

На Красной площади четверо активистов развернули баннер с надписью "Свободу Навальному! Путина в тюрьму!".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо".

Плакат развернули активисты "Гражданского общества Калужской области". Они скандировали "Свободу Алексею Навальному!" и "Путина в тюрьму!"

Полиция задержала участников акции и находившегося на месте журналиста. Одного из активистов избили, а у журналиста - отобрали удостоверение. Полицейские пытаются оформить все так, будто бы журналист также участвовал в акции.

Читайте: Выборы в Госдуму - тяжелое испытание для Путина. Он уничтожил остатки оппозиции, - Bloomberg

В полиции утверждают, что во время акции якобы поступил звонок об угрозе взрыва на Красной площади.

Автор: 

акция (2425) москва (3073) протест (5858) путин владимир (31267) россия (95526) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+11
У них и прошлого то нет...вся история ворованная и перекрученная...
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15.09.2021 18:13
+7
Мене більше непокоїть скількі в Україні таких "ветеранів АТО" !!!)))
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15.09.2021 18:17
+7
Вся прокуратура и судейский корпус
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15.09.2021 18:38
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15.09.2021 17:48 Ответить
А нам то что с того. Пусть получает. Как-то фиолетово.
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15.09.2021 17:50 Ответить
Мене більше непокоїть скількі в Україні таких "ветеранів АТО" !!!)))
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15.09.2021 18:17 Ответить
Вся прокуратура и судейский корпус
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15.09.2021 18:38 Ответить
І не лише ,багато щурів в ЗСУ,СБУ ,МВС ,ВРУ,ОП ,КМУ !!!)))
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15.09.2021 18:42 Ответить
Шановний пане Дмитро,отеє Ви просто із язика у мене "зняли". Скільки у нас таких "АТОвців",то нехай Божа сила боронить! А також "чорнобильців","афганців", ба,навіть учасників ВВВ.
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15.09.2021 19:44 Ответить
Мышиная возня на кануне выборов. Чем это нам может быть интересно? Это для внутреннего кацапского потребления.
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15.09.2021 17:49 Ответить
путена на палю..
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15.09.2021 17:49 Ответить
Угу. Токо не руками кацапов.
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15.09.2021 17:51 Ответить
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15.09.2021 17:50 Ответить
Український варіант-"Про яку корупцію говорят амеріканці ?" !!!)))
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15.09.2021 17:52 Ответить
Я Вам нагадаю "українські варіанти"...Пацану,який носив футболку з портретом Януковича з пробитим лобом дали два роки,а активісту,що розірвав портрет Порошенка дали чотири роки і шість місяців...Про Зєлю поки що нічого подібного,хоча його вже і матюкали і погрожували...Природна бздливість дає себе знати...поки що...
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15.09.2021 18:01 Ответить
Це що відповдь відносно корупціі???)))
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15.09.2021 18:10 Ответить
Не звизди....того идиота что порвал портрет Порошенко выпуслили еще в 2016-м году...
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15.09.2021 18:12 Ответить
Який вже кортеж охорони у відважного поца,"простого еврейского паренька из провинции" !!!)))
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15.09.2021 18:12 Ответить
Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись "Зеля х#йло".
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15.09.2021 20:24 Ответить
На Красной площади где через каждые сто метров стоит полицай.
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15.09.2021 17:53 Ответить
Да это информлапша для внутреннего потребления. Показывают перед выборами борцунов с х@ловским режимом.
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15.09.2021 17:56 Ответить
непохоже, смотри,*********** как собаки бешенные кинулись ...
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15.09.2021 19:23 Ответить
Ну я же говорил для внутреннего потребления.
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15.09.2021 19:29 Ответить
Навальный будет в сто раз хуже Путина. Ибо пришел прямо с Русского фашистского марша, и идеология его такая же, крымнашистская. И Запад будет носить его на руках....
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15.09.2021 18:02 Ответить
в спам, гусский.
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15.09.2021 18:35 Ответить
с собой разговаривать плохая примета
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15.09.2021 18:44 Ответить
сочувствую
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15.09.2021 18:52 Ответить
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15.09.2021 18:10 Ответить
У них и прошлого то нет...вся история ворованная и перекрученная...
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15.09.2021 18:13 Ответить
нормальный плакат, не то што у бульбашей с цветами против ублюдков...
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15.09.2021 18:31 Ответить
Как-то немноголюдно на красной площади...
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15.09.2021 18:35 Ответить
правильно подметил, то при союзе дохрена было, наверно народ пообразованней стал, но страх пока не вышел...
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15.09.2021 18:39 Ответить
мордва бунтовать удумала?
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15.09.2021 18:41 Ответить
Самоубийцы
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15.09.2021 18:50 Ответить
Майданить надумали? ОМОН, братушки, всыпьте этим революционерам!
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15.09.2021 18:55 Ответить
вова , это даже не на своем личном заборе в огороде !!! учись демократичности у уХйла
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15.09.2021 18:56 Ответить
Менты кидаются,как будто чуваки миномёт развернули
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15.09.2021 19:02 Ответить
бейцы гвоздиком к асфальту забыли моцни рыволюционэры...
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15.09.2021 19:02 Ответить
ВОТ ЭТО МОЛОДЦЫ !!! ЕЩЁ Б КАКИХ ТО ПОМОЩНИКОВ ЕГО ЩЕМАНУЛИ ЖЕСТКО !)
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15.09.2021 19:56 Ответить
Нет чтобы поднять баннер на гелиевых шарах - охрана бы там поскакала...
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16.09.2021 07:30 Ответить
А цветы были?
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16.09.2021 11:22 Ответить
 
 