На Красной площади в Москве развернули баннер "Свободу Навальному! Путина в тюрьму!". ВИДЕО

На Красной площади четверо активистов развернули баннер с надписью "Свободу Навальному! Путина в тюрьму!".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо".

Плакат развернули активисты "Гражданского общества Калужской области". Они скандировали "Свободу Алексею Навальному!" и "Путина в тюрьму!"

Полиция задержала участников акции и находившегося на месте журналиста. Одного из активистов избили, а у журналиста - отобрали удостоверение. Полицейские пытаются оформить все так, будто бы журналист также участвовал в акции.

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В полиции утверждают, что во время акции якобы поступил звонок об угрозе взрыва на Красной площади.