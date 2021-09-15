"Без цензуры" в прямом эфире: Безумный Вагнергейт! Что с "Северным потоком"? Страх и ненависть в ОРДЛО. ВИДЕО

Необратимо, как построение новой украинской политической нации, приближается вечер среды. А значит - и "Без цензуры в прямом эфире"!

Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ будем говорить вот о чем.

🔥 И вновь безумный Вагнергейт.

8 сентября американский телеканал CNN опубликовал сюжет о расследовании скандала со срывом операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". В Офисе Президента Украины в ответ на это заявили, что сюжет CNN срежиссирован в Кремле. С тех пор "слуги народа" уже запутались в побасенках друг друга.

🔥 Северный поток-2.

Информационные агентства сообщают о рекордных ценах на природный газ в Европе. Как передает Bloomberg, с начала августа цены на газ выросли на 60%. И ничто не указывает на то, что рост цен остановится. Между тем Reuters отмечает: повышение цен может привести к ускорению процесса сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Когда он на самом деле может заработать? Стоит ли ждать удешевления? И возможно ли, что это Россия манипулирует ценами на голубое топливо?

🔥 Страх и ненависть в ОРДЛО.

Наша любимая рубрика, где мы поджариваем ватку.

Ну и на закуску - экзистенциальный вопрос: так что будет с Украиной?

Включайтесь!