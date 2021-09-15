"Балерина-лебедь" и "чумной доктор" станцевали в горсовете Черноморска. ВИДЕО

Таким образом подчиненные поздравили с днем рождения мэра города Василия Гуляева.

Видео необычного заседания опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Стоило чиновникам зайти в зал для заседаний, как под звуки "Лебединого озера" Чайковского в проходе и перед трибуной начала танцевать на пуантах и в балетной пачке начальница отдела культуры горсовета Юлия Кристанова.

Также в зале появился мужчина, одетый в черный плащ с капюшоном и маску "чумного доктора". А из динамиков зазвучал угрожающий голос. "Ливневки, канализации, подвалы - это все мои темные силы, которые разрушают город. И ни одна хрупкая душа добрая, надежда на светлое будущее не выживет, умрет сегодня последней", - вещал он.

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"Балерина" и "чумной доктор" исполнили вместе танец, после чего "доктор" обратился к мэру.

"Кто здесь из вас главный? Ты? Я вызываю тебя на дуэль! Иди ко мне, давай! О, нет, не иди! Это, наверное, ты - Василий Александрович Гуляев!", - воскликнул участник перфоманса, упал и перестал шевелиться.

Зазвучала веселая музыка.

Таким образом подчиненные поздравили Гуляева с днем рождения. 3 сентября ему исполнилось 58 лет.

Именнику поздравление понравилось. "Это был приятный сюрприз. Юлия Кристанова - балерина и решила удивить меня своим мастерством", - сказал Гуляев.