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"Балерина-лебедь" и "чумной доктор" станцевали в горсовете Черноморска. ВИДЕО

Таким образом подчиненные поздравили с днем рождения мэра города Василия Гуляева.

Видео необычного заседания опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Стоило чиновникам зайти в зал для заседаний, как под звуки "Лебединого озера" Чайковского в проходе и перед трибуной начала танцевать на пуантах и в балетной пачке начальница отдела культуры горсовета Юлия Кристанова.

Также в зале появился мужчина, одетый в черный плащ с капюшоном и маску "чумного доктора". А из динамиков зазвучал угрожающий голос. "Ливневки, канализации, подвалы - это все мои темные силы, которые разрушают город. И ни одна хрупкая душа добрая, надежда на светлое будущее не выживет, умрет сегодня последней", - вещал он.

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"Балерина" и "чумной доктор" исполнили вместе танец, после чего "доктор" обратился к мэру.

"Кто здесь из вас главный? Ты? Я вызываю тебя на дуэль! Иди ко мне, давай! О, нет, не иди! Это, наверное, ты - Василий Александрович Гуляев!", - воскликнул участник перфоманса, упал и перестал шевелиться.

Зазвучала веселая музыка.

Таким образом подчиненные поздравили Гуляева с днем рождения. 3 сентября ему исполнилось 58 лет.

Именнику поздравление понравилось. "Это был приятный сюрприз. Юлия Кристанова - балерина и решила удивить меня своим мастерством", - сказал Гуляев.

Автор: 

горсовет (667) день рождения (396) Черноморск Ильичевск (77) поздравление (1057) танец (55)


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Топ комментарии
+13
Цирк наше сьогодення. Рівняння на зелених
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15.09.2021 20:29
+10
Лизнули значит хорошо...товаршЧу понравилось...
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15.09.2021 20:27
+10
Трэш-шапито.
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15.09.2021 20:30
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Лизнули значит хорошо...товаршЧу понравилось...
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15.09.2021 20:27 Ответить
не факт.

подозреваю оппозия организовала перфоманс с Лебединім озером и чумнім доктором
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15.09.2021 20:56 Ответить
но лебедица знатная, нажористая !
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15.09.2021 20:57 Ответить
Жудко... А с другой стороны - балет, исскуство... может это просто я - шляпа?
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15.09.2021 20:29 Ответить
Ніт! Ви не шляпа, бо це не мистецтво.
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15.09.2021 20:36 Ответить
Шляпа! Ибо "искусство".
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15.09.2021 20:40 Ответить
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15.09.2021 20:48 Ответить
Так Лебединое озеро же - це як чорна мєтка. Врде поздравили, а на самом деле прислали.
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16.09.2021 09:25 Ответить
Цирк наше сьогодення. Рівняння на зелених
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15.09.2021 20:29 Ответить
Она его решила поздравить? Тогда надо было обождать, пока толпа рассосется. Или запугать, что более вероятно? Кто ж такое делает на ДР? Праздник-то может оказаться последним...
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15.09.2021 20:30 Ответить
Трэш-шапито.
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15.09.2021 20:30 Ответить
железно!
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15.09.2021 22:49 Ответить
слишком много одежды на балерине,як для горсовета...
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15.09.2021 20:30 Ответить
А в черном это Крук?
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15.09.2021 20:31 Ответить
Добре, що бабця-******* під час танцю не розсипалась.

Давненько я так не сміялась.
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15.09.2021 20:34 Ответить
Заказывать актеров, стриптизеров и клоунов это конечно круто но ребята имейте совесть, не делайте этого в рабочее время.
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15.09.2021 20:34 Ответить
Замовляти акторів, стриптизерів та клованів - це тупо. Як же тупо ти живеш, що для тебе це круто.
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15.09.2021 20:47 Ответить
Так это не я их заказал- это депутаты горсовета Черноморска.
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15.09.2021 20:51 Ответить
Чё это было?
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15.09.2021 20:45 Ответить
Посадили клована за штурвал, і весь корабель ( країна) перетворився на шапіто.
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15.09.2021 20:47 Ответить
Если люди голосуют на выборах за клоуна они должны быть готовы жить в цирке.

(Чарли Чаплин)
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15.09.2021 20:59 Ответить
Порохоботам хоть куда-нибудь бы говнеца ленуть...... Лучше Президента в Украине не было,а клоуном все больше порох выступает. Каждое его действие умиляет,смеемся от души.
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17.09.2021 20:57 Ответить
Дибіл дибілом
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18.09.2021 09:40 Ответить
LIGA.net публикует список народный депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого Конституционный суд сегодня признал неконституционной и отменил статью 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

№ 8 Василий Гуляев, Відродження
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15.09.2021 20:56 Ответить
https://news.liga.net/politics/news/otmenit-statyu-o-nezakonnom-obogaschenii-prosili-deputaty-spisok
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15.09.2021 20:57 Ответить
Начальник транспортного цеха почему не поздравлял?
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15.09.2021 21:47 Ответить
Вся страна арлезианский балет.
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15.09.2021 21:56 Ответить
Ех, тля, а я спочатку подумав, що то у Раші
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15.09.2021 22:12 Ответить
Скажите когда зевнуть можно будет.
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15.09.2021 22:36 Ответить
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16.09.2021 00:32 Ответить
ИДИОТЫ !)
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16.09.2021 00:48 Ответить
Дебіли… сільські ідіоти.
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16.09.2021 03:11 Ответить
Уровень 95-го квартала. По моему мнению - быдлячество.
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16.09.2021 07:28 Ответить
Современнее 95-го квартала нету. Куда браться Гуляеву.

Вот с представлениями пороха как раз схоже.
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17.09.2021 20:46 Ответить
Лебединое озеро - верный знак
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16.09.2021 09:23 Ответить
це якийсь жах. Вся влада схиблена. Просто *******
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16.09.2021 12:33 Ответить
Устроили позорище они,а стыдно нам.

Гуляев в правлении год с хвостиком,а город успел измениться в худшую сторону, очень заметно. И это видно не вооруженным взглядом.
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17.09.2021 20:52 Ответить
 
 