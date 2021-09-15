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Новости Видео Обыски в Окружном админсуде Киева
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Замглавы ОАСК Аблов пытался сбежать от детектива НАБУ, сообщавшего ему о завершении досудебного расследования. ВИДЕО

Детектив Национального антикоррупционного бюро сообщил о завершении досудебного расследования Евгению Аблову, заместителю председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Центра противодействия коррупции.

"Аблов бегал от сотрудника НАБУ по коридорам Высшего антикоррупционного суда, где судьи должны были выбирать ему залог и рассматривать вопрос об отстранении от административной должности. Заместитель председателя ОАСК во время перерыва между делами вышел с заседания, однако возле зала заседаний его ждал детектив. Расследование дела о создании преступной организации и захват власти судьями ОАСК завершилась в марте, однако Аблов игнорировал все письма. Благодаря настойчивости НАБУ сегодня он все же подписал сообщение о завершении досудебного расследования. После этого Аблов сбежал из Высшего антикоррупционного суда, забыв свой паспорт", - написали в ЦПК.

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Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП.

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.

6 сентября 2021 года Высший антикоррупционный суд, в котором должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Окружного административного суда Киева, принял решение о его принудительном доставке в суд. Следственный судья Антикорсуда постановил осуществить привод подозреваемого на судебное заседание на 12:45 15 сентября. 

Автор: 

НАБУ (4221) Вовк Павел (260) Евгений Аблов (22) Центр противодействия коррупции (247) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+8
Нет, клоун ничего не может сделать, страной руководит Ермак.
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15.09.2021 23:06
+6
Разве клоун не закрыл оаск?
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15.09.2021 23:04
+5
Лядский цирк... Простой человек попробовал бы побегать, уже бы в СИЗО коротал дни.
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16.09.2021 00:46
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Разве клоун не закрыл оаск?
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15.09.2021 23:04 Ответить
Нет, клоун ничего не может сделать, страной руководит Ермак.
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15.09.2021 23:06 Ответить
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15.09.2021 23:09 Ответить
Аб... Аб... Аблом...
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15.09.2021 23:31 Ответить
Как он мог служить в очистке???
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15.09.2021 23:37 Ответить
Лядский цирк... Простой человек попробовал бы побегать, уже бы в СИЗО коротал дни.
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16.09.2021 00:46 Ответить
забегал гусь😂👍
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16.09.2021 02:03 Ответить
а начинал он прокурорским в Одессе. Брызги прибоя у Сирожи Кивалова. Это он на записях Вовка просит разрешения что нибудь "учудить". Кстати Вовк тоже из прокурорских и тоже "от дяди Сирожи". как и его подруга -нардепка от ОПСЖ.
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16.09.2021 07:17 Ответить
Керівний склад усіх без виключення судів на 100% був сформований рьігами після 2004 на випадок повторення Майдану
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16.09.2021 07:22 Ответить
Скоро воры будут убегать кто в Израиль, а кто в ИГИЛ.
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16.09.2021 10:38 Ответить
 
 