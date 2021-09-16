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11 202 21

Space X впервые запустила корабль Crew Dragon c космическими туристами. ВИДЕО

Космическая компания Илона Маска SpaceX начала предполетную подготовку миссии с четырьмя космическими туристами на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Миссия под названием Inspiration4 ("Вдохновение для") стартует из Космического центра Кеннеди во Флориде. В экипаж входят бизнесмен и инициатор миссии Джаред Айзекман, пилот Сиан Проктор, бортовой врач Хейли Арсено и бортинженер Крис Семброски. Ни один из них не является профессиональным астронавтом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": SpaceX 15 сентября запустит на орбиту космических туристов

Полет вокруг земли продлится около 90 минут, то есть на Землю корабль вернется через почти три дня.

Отметим, что миллиардер Джаред Айзекмана - генеральный директор компании по обработке платежей Shift4 Payments и соучредитель компании Draken International, которая учит пилотов для ВВС США, полностью оплатил стоимость полета и планирует использовать полет в рамках благотворительной акции, чтобы собрать 200 млн долларов для детской больницы.

Автор: 

космос (786) туризм (1543) SpaceX (62) туристы (98)


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Топ комментарии
+13
'Время на небе и на Земле идёт не одинаково" (с)

- особенно на Цензоре)
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16.09.2021 03:05
+7
а вчера полетел Falcon9 с кучей спутников Старлинк так там первая ступень уже летает в десятый раз - 10 раз Карл !!
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16.09.2021 03:19
+5
Как это понримать? "Полет вокруг земли продлится около 90 минут, то есть на Землю корабль вернется через почти три дня. Источник: "
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16.09.2021 02:06
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Как это понримать? "Полет вокруг земли продлится около 90 минут, то есть на Землю корабль вернется через почти три дня. Источник: "
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16.09.2021 02:06 Ответить
'Время на небе и на Земле идёт не одинаково" (с)

- особенно на Цензоре)
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16.09.2021 03:05 Ответить
Журналисты он такие В спешке продать новость быстрее конкурентов пишут откровенную глупость
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16.09.2021 07:05 Ответить
Все вірно. Всього 50 витків навколо Землі. Один виток -90 хвилин.
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16.09.2021 09:18 Ответить
Деякі писаки любоять загадками писати тут. Юра набирає наче з ПТУ .... :/
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16.09.2021 09:31 Ответить
а вчера полетел Falcon9 с кучей спутников Старлинк так там первая ступень уже летает в десятый раз - 10 раз Карл !!
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16.09.2021 03:19 Ответить
фон Браун тупо украл у Леонардо да Винчи
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16.09.2021 06:32 Ответить
а да Винчи спёр у Маска.. )
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16.09.2021 10:07 Ответить
Набагато більш важливою є новина про запуск 51 супутника Starlink нового покоління, які обладнано міжсупутниковим лазерним зв'язком. Це дає можливість швидкісної передачі даних без наземних станцій зв'язку, тобто над як над ворожими територіями, де такі станції не з'являться, наприклад, над Рашкою та Китаєм, так і над океанами, над Арктикою та Антарктикою. Це означає, що швидкісним зв'язком Старлінк будуть обладнуватися літаки та кораблі.

Крім революційного технічного прогресу таких супутників, важко переоцінити також і їх оборонне значення - негайну доставку великих об'ємів інформації з ворожих регіонів.
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16.09.2021 05:03 Ответить
Скоро Старлинк станет китайским!
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16.09.2021 06:07 Ответить
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16.09.2021 09:00 Ответить
шотамукакцапов? кактамбатуты?
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16.09.2021 09:26 Ответить
У Роскосмоса достижения более впечатляющие. Там намедни кого-то из высшего руководства арестовали за воровство.
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16.09.2021 09:29 Ответить
главного по батутам?
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16.09.2021 10:40 Ответить
Пацан сказал - пацвн сделал.
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16.09.2021 09:43 Ответить
кто- нибудь, заберите осла оманского на околоземную орбиту..., и отключите возвратный модуль.. )
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16.09.2021 10:10 Ответить
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16.09.2021 11:24 Ответить
Маск, тобі скоро інопланетяни пистов наваляють як будеш лізти так високо
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16.09.2021 12:36 Ответить
Світова еліта розважається, а на Землі, всіх прищепили шмурдяком як бидло і одягнули в масочки для контроля.
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16.09.2021 13:02 Ответить
 
 