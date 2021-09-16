Space X впервые запустила корабль Crew Dragon c космическими туристами. ВИДЕО
Космическая компания Илона Маска SpaceX начала предполетную подготовку миссии с четырьмя космическими туристами на борту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу SpaceX.
Миссия под названием Inspiration4 ("Вдохновение для") стартует из Космического центра Кеннеди во Флориде. В экипаж входят бизнесмен и инициатор миссии Джаред Айзекман, пилот Сиан Проктор, бортовой врач Хейли Арсено и бортинженер Крис Семброски. Ни один из них не является профессиональным астронавтом.
Полет вокруг земли продлится около 90 минут, то есть на Землю корабль вернется через почти три дня.
Отметим, что миллиардер Джаред Айзекмана - генеральный директор компании по обработке платежей Shift4 Payments и соучредитель компании Draken International, которая учит пилотов для ВВС США, полностью оплатил стоимость полета и планирует использовать полет в рамках благотворительной акции, чтобы собрать 200 млн долларов для детской больницы.
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Крім революційного технічного прогресу таких супутників, важко переоцінити також і їх оборонне значення - негайну доставку великих об'ємів інформації з ворожих регіонів.