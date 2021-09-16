Space X впервые запустила корабль Crew Dragon c космическими туристами. ВИДЕО

Космическая компания Илона Маска SpaceX начала предполетную подготовку миссии с четырьмя космическими туристами на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Миссия под названием Inspiration4 ("Вдохновение для") стартует из Космического центра Кеннеди во Флориде. В экипаж входят бизнесмен и инициатор миссии Джаред Айзекман, пилот Сиан Проктор, бортовой врач Хейли Арсено и бортинженер Крис Семброски. Ни один из них не является профессиональным астронавтом.

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Полет вокруг земли продлится около 90 минут, то есть на Землю корабль вернется через почти три дня.

Отметим, что миллиардер Джаред Айзекмана - генеральный директор компании по обработке платежей Shift4 Payments и соучредитель компании Draken International, которая учит пилотов для ВВС США, полностью оплатил стоимость полета и планирует использовать полет в рамках благотворительной акции, чтобы собрать 200 млн долларов для детской больницы.