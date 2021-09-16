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Рябошапка о выводах ВСК по "вагнеровцам": Власть путается в версиях, но правду невозможно скрыть. ВИДЕО

Председатель Временной следственной комиссии Марьяна Безуглая озвучила версию власти по делу "вагнеровцев". В этой ситуации позиция украинского руководства не выглядит убедительной, поскольку все версии противоречат друг другу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

По его словам, как показала практика предыдущих 30 лет парламентаризма, Временные следственные комиссии создают не для того, чтобы правду представить обществу, а для того, чтобы ее, скорее всего, похоронить.

Несмотря на это, он считает, что через несколько лет ситуация может измениться. Возможно, следующая власть захочет узнать правду.

"Эту правду невозможно спрятать", - сказал Рябошапка.

Он пояснил, что есть люди, которые непосредственно участвовали в операции, процессуальные документы, которые никуда не исчезли, а также судебные решения.

Как известно, ранее ВСК обнародовала свои результаты по делу "вагнеровцев". Согласно им, в группе был агент из Беларуси, а пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать операцию.

Сначала, как отметил экс-генпрокурор, глава Офиса Президента сказал, что эта ситуация полностью выдумана. Затем президент заявил, что операция не выдумана, она была, но организовывала ее не Украина.

В то же время у Безуглой есть еще одна версия. Не было, как она сказала, спецоперации, однако было специальное мероприятие.

Рябошапка считает, что было совершенно неправильно назначить председателем ВСК человека, который связан с властью, поскольку власть не может сама себя расследовать и устанавливать истину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Безуглая и "Слуги народа" фактически разоблачили лживость заявлений Зеленского и Ермака о "вагнеровцах", - Бутусов. ВИДЕО

По его словам, можно было найти в парламенте народных депутатов, которые пользуются абсолютным доверием, авторитетом и, в которых бы поверили украинцы.

Например, по словам Рябошапки, таким человеком мог бы стать Сергей Рахманин.

"Сейчас он абсолютно незаангажированный, к нему нет претензий и не будет сомнений в правдивости его выводов. Ему бы я доверял. Доверяли бы и обычные сторонние люди", - сказал Рябошапка.

Напомним, Сергей Рахманин - это журналист, публицист, народный депутат от партии "Голос". 

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР. ВИДЕО

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля

ВР (29244) ВСК (458) Рябошапка Руслан (409) ЧВК Вагнер (1332) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+20
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16.09.2021 09:42
+14
Кацапа , не пались так .. Підкоригуй методички .

- Рябошапка був генпрокурором у зеленського , і до Петі він , аж ніякого відношеня не має . По друге - про Пороха взагалі ніде не йдеться , то набуя ти його згадуєш . ? Незрозуміло .
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16.09.2021 10:45
+13
Гордон, ты чё ли??? перелогинься...
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16.09.2021 09:35
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Зелень намагається прикрити Вавочкину дупу.
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16.09.2021 09:28 Ответить
и дерьмака рожу (ибо ото трепло брехливое... а этот жучара та еще)
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16.09.2021 09:34 Ответить
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16.09.2021 09:42 Ответить
Вместо того чтобы рыться по мусоркам, она что-то делает в ВР. Разве эта работа с её IQ ?
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16.09.2021 10:28 Ответить
Замість того щоб паскудить на мене "Марьяшка" пробує вирішувать державні проблеми?!!! Тобто вона наші "внутрісобойні проблеми" ставить на рівень загальнодержавних!!! Я "піднімаюся у своїх очах!!!!Хватайте психіатри "дєвушку" - - її "понесло"
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16.09.2021 19:20 Ответить
Гордон, ты чё ли??? перелогинься...
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16.09.2021 09:35 Ответить
не . это Ондрей Андрюха Ермак
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16.09.2021 09:38 Ответить
Рябошапка при Зе генпрокурором був...
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16.09.2021 09:40 Ответить
Кацапа , не пались так .. Підкоригуй методички .

- Рябошапка був генпрокурором у зеленського , і до Петі він , аж ніякого відношеня не має . По друге - про Пороха взагалі ніде не йдеться , то набуя ти його згадуєш . ? Незрозуміло .
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16.09.2021 10:45 Ответить
"есть люди, которые непосредственно участвовали в операции, процессуальные документы, которые никуда не исчезли "- хорошо что напомнил . теперь исчезнут
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16.09.2021 09:36 Ответить
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16.09.2021 09:43 Ответить
Владелец диплома университета Соломона об основателе-идеологе власти воров и предателей: Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка.
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16.09.2021 10:03 Ответить
Які ви всі мудрі як кажуть "заднім числом" - і Рябошапка також!!!
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16.09.2021 10:27 Ответить
"Как известно, ранее ВСК обнародовала свои результаты по делу "вагнеровцев". Согласно им, в группе был агент из Беларуси, а пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать операцию" (с) - БРЕХНЯ!!!

Про це заявила одна https://censor.net/user/121323, а сама комісія мовчить в тряпочку!
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16.09.2021 11:06 Ответить
вы написали неправильно!

"Как известно, ранее ВСК обнародовала свои результаты по делу "вагнеровцев". Согласно им, в группе был агент из Беларуси - пятый президент Украины Петр Порошенко ."
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17.09.2021 09:48 Ответить
Самий незаангажований бувший заступник міністра внутрішніх справ генерал Геннадій Москаль. До вечора вже були б від усіх щурів явки з повинною. А винні у цій справі проглядаються здалека, але вони втягують і забруднюють решту "команди", точно як у банді великих вуркуганів.
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16.09.2021 11:09 Ответить
В Америці, між іншим, декілька днів тому, прогримів дійсно скандал дуже подібний на український «вагнергейт». Історія зради генерала Міллі тільки зараз здобула розголосу через певну книгу і достовірність цієї інформаціі ще будуть перевіряти але як дивно це все…
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16.09.2021 12:17 Ответить
@Возможно, следующая власть захочет узнать правду. @- следующая..... да - захочет, только не "правду" а как все предыдущие , извлечь выгоду...- подвесить зЭ и сбрить бабло ....
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16.09.2021 18:04 Ответить
Т. е. дело по "вагнеровцам" благополучно засунули под скатерть и ждём у моря погоды. Никто не виноват. Кто б сомневался
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16.09.2021 20:58 Ответить
 
 