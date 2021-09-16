РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5130 посетителей онлайн
Новости Видео
9 942 27

Кулеба прервал брифинг из-за звонка Зеленского: "Мне здесь президент звонит, можно на паузу поставить". ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прервал брифинг из-за звонка Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию брифинга.

"А мне здесь президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию", - сказал Кулеба.

После этого трансляция брифинга прервалась. Однако, через несколько минут трансляция брифинга главы МИД продолжилась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Планируем провести встречу глав государств Люблинского треугольника, - Кулеба

Автор: 

брифинг (50) Зеленский Владимир (20362) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Нормальные люди на таких мероприятиях телефон отключают.
показать весь комментарий
16.09.2021 10:52
+31
2019 рік

Порошенко: "У війні винна РФ".
Російські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Українські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Зеленський: "У війні винен Порошенко".
Українці: "Та мабуть Порошенко, в тєлєвізорі врать нє станут".


2020 рік

Зеленський: "Навєрноє ево надо посадіть!"
Російські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українці: "Даа! Посадіть ево!"
Порошенко: "Та пох, саджайте - а у війні винна РФ".


2021 рік

Зеленський (витирає рот і чухає дупу): "Навєрноє, у війні винувата РФ" (с)
Порошенко: "Я ж ***** казав".
Українці (танцюють)
ЗМІ (про всяк випадок транслюють "Сватів")

Конєц епохі.

В.Прозапас
показать весь комментарий
16.09.2021 11:08
+20
И пусть весь мир подождет... Бубочка забыл название страны куда он с Ленкой намылился поехать отдохнуть от тяжелой работы)
показать весь комментарий
16.09.2021 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он имел ввиду Ермака.
показать весь комментарий
16.09.2021 10:50 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2021 11:36 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2021 18:10 Ответить
та ты шо. что то срочное случилось? у бедосика туалетная бумага кончилась а ермак в приставку занят?

первый раз вижу чтобы брифинг министра прерывался звонком по телефону.
показать весь комментарий
16.09.2021 10:51 Ответить
Как тут трубу не возьмешь, когда сам зеполеон зелупарт звонит????

показать весь комментарий
16.09.2021 11:08 Ответить
хозяин позвонил...
показать весь комментарий
16.09.2021 10:52 Ответить
Коломойский ?
показать весь комментарий
16.09.2021 13:16 Ответить
Нормальные люди на таких мероприятиях телефон отключают.
показать весь комментарий
16.09.2021 10:52 Ответить
так то нормальные . а тут нужно быть всегда на связи . ну как Вовка новый видосик выложит . промедлишь поставить лайк уволят к черту
показать весь комментарий
16.09.2021 10:57 Ответить
а он ему на выключенный позвонил))
показать весь комментарий
16.09.2021 12:18 Ответить
А если ЗЕрмак уволит за это?!!!
показать весь комментарий
16.09.2021 13:06 Ответить
Кулеба... прогиб в район ЗЕануса зарахован...
показать весь комментарий
16.09.2021 10:55 Ответить
И пусть весь мир подождет... Бубочка забыл название страны куда он с Ленкой намылился поехать отдохнуть от тяжелой работы)
показать весь комментарий
16.09.2021 10:56 Ответить
президента на паузу ставь, пусть музыку послушает
показать весь комментарий
16.09.2021 10:58 Ответить
Мабуть щось бовкнув зайве і зашкварив Бубачку як і Безугла.
показать весь комментарий
16.09.2021 11:02 Ответить
І вже 2,5 роки так у всьому.
показать весь комментарий
16.09.2021 11:04 Ответить
А мелодия вызова у него, случайно, не музыка с заставки "95-го"?...
показать весь комментарий
16.09.2021 11:05 Ответить
2019 рік

Порошенко: "У війні винна РФ".
Російські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Українські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Зеленський: "У війні винен Порошенко".
Українці: "Та мабуть Порошенко, в тєлєвізорі врать нє станут".


2020 рік

Зеленський: "Навєрноє ево надо посадіть!"
Російські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українці: "Даа! Посадіть ево!"
Порошенко: "Та пох, саджайте - а у війні винна РФ".


2021 рік

Зеленський (витирає рот і чухає дупу): "Навєрноє, у війні винувата РФ" (с)
Порошенко: "Я ж ***** казав".
Українці (танцюють)
ЗМІ (про всяк випадок транслюють "Сватів")

Конєц епохі.

В.Прозапас
показать весь комментарий
16.09.2021 11:08 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2021 11:36 Ответить
....«Охапкин! Возьми трубку! Я с тобой по телефону говорить буду».

«Алле, гараж? Заложите кобылу»....
показать весь комментарий
16.09.2021 11:18 Ответить
глаМний діплАмат-йурист тактовно, як завжди, телефонував дізнатися шо то таке Люблінскій трикутник?, а чи не те саме, що й гордонівські пірамідки?
показать весь комментарий
16.09.2021 12:11 Ответить
Что так не понравилось ЗЕрмаку,что он заставил (наверно подсрачником) величайшего позвонить?
показать весь комментарий
16.09.2021 13:03 Ответить
На этом брифинг надо было закончить. Всех зарвавшихся надо когда-то лечить.
показать весь комментарий
16.09.2021 13:14 Ответить
Кулебі так сподобалося вилизувати ЗЕлене "очко" гідранту, що він тепер це вже робить в прямому етері, але кидає гнівні "блискавки" в бік ЄС,ООН, НАТО, США..мабуть компенсує "лизання".
показать весь комментарий
16.09.2021 13:34 Ответить
Шось, напевне, ляпнув не за сценарієм.
показать весь комментарий
16.09.2021 14:21 Ответить
 
 