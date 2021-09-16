Кулеба прервал брифинг из-за звонка Зеленского: "Мне здесь президент звонит, можно на паузу поставить". ВИДЕО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прервал брифинг из-за звонка Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию брифинга.
"А мне здесь президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию", - сказал Кулеба.
После этого трансляция брифинга прервалась. Однако, через несколько минут трансляция брифинга главы МИД продолжилась.
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первый раз вижу чтобы брифинг министра прерывался звонком по телефону.
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