Украина должна привлечь к ответственности всех причастных к убийству Гонгадзе, - посольство США. ВИДЕО
Посольство США в Украине призвало власти Украины привлечь к ответственности убийц журналиста Георгия Гонгадзе, а также всех причастных к его похищению и убийству.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"По случаю 21-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе мы снова подчеркиваем: власть должна привлечь к ответственности его убийц и всех причастных к его похищению и убийству", - следует из сообщения.
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И всех причастных к убийству Вячеслава Черновола
США, як гаранта безпеки України після знищення 3-го в світі по обсягу ядерної зброї, притягати будемо?
Коли 73% кричали що расія нікада не нападет єто братья, то ніякі союзники не будуть вписуватись за таких чмошників. Це вже зараз після 2014-го всі ті що кричали про дружбу і їздили в маскву на заробітки, тепер понатягували вишиванки і кричать що їх не захистили. А де вони були ще в 2013 році- задоволено купували кредитні ланоси і вихваляли 'стабільність'. На фронт теж не пішли бо то не їх війна. Зате зараз завдяки вільним виборам 2019 року які забезпечив 'барига', вони обрали проросійських агентів, совкоголових кловунів, кухаркіних дітей у владу. А винен завжди то 'барига' то меркель то ще хтось