Украина должна привлечь к ответственности всех причастных к убийству Гонгадзе, - посольство США. ВИДЕО

Посольство США в Украине призвало власти Украины привлечь к ответственности убийц журналиста Георгия Гонгадзе, а также всех причастных к его похищению и убийству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"По случаю 21-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе мы снова подчеркиваем: власть должна привлечь к ответственности его убийц и всех причастных к его похищению и убийству", - следует из сообщения.

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