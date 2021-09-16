РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5130 посетителей онлайн
Новости Видео
1 659 15

Украина должна привлечь к ответственности всех причастных к убийству Гонгадзе, - посольство США. ВИДЕО

Посольство США в Украине призвало власти Украины привлечь к ответственности убийц журналиста Георгия Гонгадзе, а также всех причастных к его похищению и убийству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"По случаю 21-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе мы снова подчеркиваем: власть должна привлечь к ответственности его убийц и всех причастных к его похищению и убийству", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Гонгадзе Георгий (769) журналистика (3294) заказное убийство (163) посольство (1081) убийство (6484)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
16.09.2021 11:11
+8
Все почалося з Кучми. Доки цей вбивця не покараний , НІЯКОЇ реформи не буде ! Кожне нове вбивство НЕ БУДЕ розслідуване. А перший крок - усю судівську мафію нахрін . Без пенсії, або з мінімалкою. Але хто ж це зробить ? Бубочка, Барига? Питання риторичне.
показать весь комментарий
16.09.2021 11:47
+7
А теперь ещё и Черновола..
показать весь комментарий
16.09.2021 10:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А теперь ещё и Черновола..
показать весь комментарий
16.09.2021 10:55 Ответить
Чучму теж?
показать весь комментарий
16.09.2021 10:57 Ответить
Его в первую очередь должны
показать весь комментарий
16.09.2021 11:02 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2021 11:11 Ответить
ця коза-чучма на сицилии мае хатынку
показать весь комментарий
16.09.2021 11:52 Ответить
і литвина чекіста
показать весь комментарий
16.09.2021 11:58 Ответить
Пинчуку проще старого в торбу , на нары , чем каждой новой власти по мильярду слюнявить. Ещё немного и Юзик в дверь постучит , принесёт индульгенцию.
показать весь комментарий
16.09.2021 11:36 Ответить
Украина должна привлечь к ответственности всех причастных к убийству Гонгадзе

И всех причастных к убийству Вячеслава Черновола
показать весь комментарий
16.09.2021 11:43 Ответить
Все почалося з Кучми. Доки цей вбивця не покараний , НІЯКОЇ реформи не буде ! Кожне нове вбивство НЕ БУДЕ розслідуване. А перший крок - усю судівську мафію нахрін . Без пенсії, або з мінімалкою. Але хто ж це зробить ? Бубочка, Барига? Питання риторичне.
показать весь комментарий
16.09.2021 11:47 Ответить
не выйдет. чучма в Украине из касты неприкасаемых.
показать весь комментарий
16.09.2021 11:59 Ответить
А як з приводу вбивства 14000 українців москотами?

США, як гаранта безпеки України після знищення 3-го в світі по обсягу ядерної зброї, притягати будемо?
показать весь комментарий
16.09.2021 12:48 Ответить
Притягати треба тих хто віддав Тактичну зброю хоча за тим договором вимагали здати тільки Стратегічну.

Коли 73% кричали що расія нікада не нападет єто братья, то ніякі союзники не будуть вписуватись за таких чмошників. Це вже зараз після 2014-го всі ті що кричали про дружбу і їздили в маскву на заробітки, тепер понатягували вишиванки і кричать що їх не захистили. А де вони були ще в 2013 році- задоволено купували кредитні ланоси і вихваляли 'стабільність'. На фронт теж не пішли бо то не їх війна. Зате зараз завдяки вільним виборам 2019 року які забезпечив 'барига', вони обрали проросійських агентів, совкоголових кловунів, кухаркіних дітей у владу. А винен завжди то 'барига' то меркель то ще хтось
показать весь комментарий
16.09.2021 13:02 Ответить
Наивные. Скоко раз нужно повторять: "Ни кто не виноват". Все кто помер сами посамоубивались. Крайних нету
показать весь комментарий
16.09.2021 21:04 Ответить
 
 