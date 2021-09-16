"Отдельные п#дарасы торгуют, зарабатывая деньги", - нардеп ОПЗЖ Кива обвинил руководство партии в продаже мест на выборах в Полтавской области. ВИДЕО
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива обвинил партийное крыло Юрия Бойко в продаже мест в избирательном списке на местных выборах в Полтавской области. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, в специальном видеообращени Кива заявил, что глава Полтавской облорганизации ОПЗЖ Олег Сазонов "продал франшизу" партии на местных выборах в Карловском районе на Полтавщине. Эта территория, по словам Кивы, была отдана ему, а Сазонов продал возможность формировать список на выборы какому-то местному бизнесмену. К тому же, нардеп-кандидат наук заявил, что якобы это решение Сазонова было согласовано с самим Бойко.
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конкретные, настоящие, незамутненные и отдельные.
Караул !
якщо людина торгує, не заробляючи грошей, то вона - лох...
бьются жопошник и ватник
зате з яким пафосом і блатним колоритом, що добре розуміють маси, він задвигає свої промови!
https://www.youtube.com/watch?v=TtQlDDaU5lo
Отдельные п#дарасы,,? У вас вся партия монолитно бракованная.
он к власти придет,ой не могу...
что за фантазер-недоучка,это кива
Эти натянутые дырки не могут ничего.
Ему территорию вверили ...
Отдельный дарас ...