Посольство РФ в Киеве откроет участок для выборов в Госдуму, - Кулеба. ВИДЕО

В Киеве посольство Российской Федерации откроет участок для выборов в Государственную думу Федерального Собрания РФ, которые состоятся 19 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Избирательные участки будут открыты. Это будет точно в посольстве Российской Федерации в Киеве", - сказал глава МИД.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина будет фиксировать нарушения в связи с проведением Российской Федерацией выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

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