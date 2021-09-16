Посольство РФ в Киеве откроет участок для выборов в Госдуму, - Кулеба. ВИДЕО
В Киеве посольство Российской Федерации откроет участок для выборов в Государственную думу Федерального Собрания РФ, которые состоятся 19 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Избирательные участки будут открыты. Это будет точно в посольстве Российской Федерации в Киеве", - сказал глава МИД.
Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина будет фиксировать нарушения в связи с проведением Российской Федерацией выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
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ну а зелень по другому не растет!!!!
Бо в нас хутінське Уйло в кріслі президента засіло ?
Какая добрая принимающая сторона. Или война войной,а обед по распорядкУ ?!.
и с каким лицом кулебяка потом будет протестовать против срашеских паспортов у кормильцев и их вывоз (ах, если б в одну сторону!!) голосовать по срашеским законам...
хотя.... преЗЕ-ЗЕльц жеж благословил (главное чтоб драгоценейшей жизни кормильцев ничего не угрожало, а там хоч какой паспорт и хоч за кого голосовать - какая разница... ...***!!!)