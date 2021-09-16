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Посольство РФ в Киеве откроет участок для выборов в Госдуму, - Кулеба. ВИДЕО

В Киеве посольство Российской Федерации откроет участок для выборов в Государственную думу Федерального Собрания РФ, которые состоятся 19 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Избирательные участки будут открыты. Это будет точно в посольстве Российской Федерации в Киеве", - сказал глава МИД.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина будет фиксировать нарушения в связи с проведением Российской Федерацией выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Документ хороший. Украина позитивно оценивает его, - Кулеба о докладе Европарламента об ужесточении политики в отношении РФ

Автор: 

выборы (24728) Госдума (1261) Киев (25513) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+23
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16.09.2021 13:52
+18
И поставить автозак, чтоб вывозить всех голосовавших..
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16.09.2021 13:54
+14
с фотофиксацией будущих отъезжающих в рассею
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16.09.2021 14:00
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16.09.2021 13:52 Ответить
Потрібно розірвати дипломатичні відносини з росією як з країною агресором який воює проти України. Ніяких виборів органів влади росії на території України не може бути!
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16.09.2021 15:09 Ответить
прекратить прокачку газа и перетоки эл энергии!!! ты зимой замерзнешь и будешь без интернета. одно развлечение, что у тебя есть бутылка, сидеть, балдеть. а про газ в автомобили, и битум для дорог, удобрения для с/х и твэлы для аэс..., тебе ослу даже не буду навязывать. оно тебе не надо.
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16.09.2021 16:40 Ответить
Только в Макшании все это есть? Или мы просто гоним пургу из Магадана?
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16.09.2021 18:20 Ответить
- выпей яйду со своими свинокацапсинными соплименниками
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16.09.2021 21:41 Ответить
за мужа скабеевой..
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16.09.2021 13:53 Ответить
Подходы заминируйте.
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16.09.2021 13:54 Ответить
Та не, только асфальт отмывать потом. Лучше всех впустить в посольство, окна двери замуровать...
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16.09.2021 16:06 Ответить
И поставить автозак, чтоб вывозить всех голосовавших..
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16.09.2021 13:54 Ответить
ну наше СБУ должно ж проголосовать!)))
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16.09.2021 13:55 Ответить
с фотофиксацией будущих отъезжающих в рассею
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16.09.2021 14:00 Ответить
Тю, вы не знаете что делать? Я ...подскажу. Напротив МИДа РФ в аккурат есть сквер, прямо через дорогу. Он наверняка десятками лет не удобрялся. ЭТО ТОЧНО!!! Что вам мешает, в день выборов привезти тонны навоза!!! и не спеша, покуривая вместе с сотрудниками Киевзеленстроя(все согласовано и по плану!!!) удобрять данную территорию. Машины с навозом ставить прямо напротив входа в МИ РФ. Работать можно целый день...слегка перешивая навоз в распираторах.

ну а зелень по другому не растет!!!!
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16.09.2021 14:05 Ответить
А що це крисяче кубло ще не закрили???????????? закрити всі мокшанські притони, побудувати 12 метровий мур на границі, і ввести візи!!!!!!!! а то це неподобство ні коли не закінчеться!!!!!!!
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16.09.2021 14:10 Ответить
а это разве не унижение Украины?
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16.09.2021 14:18 Ответить
Всіх , без виключення , потрібно фіксувати , які йтимуть на вибори окупанта !
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16.09.2021 14:22 Ответить
Уже что совсем пох.что каждый день стреляют по нам давайте поможем единоросовпидаров выбирать я худею
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16.09.2021 14:35 Ответить
наваросы лугандона себя попалят нужно пристально присмотреться
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16.09.2021 14:37 Ответить
А был бы закон: уголовная ответственность за 2 паспорта, то туда бы, кроме дипломатов, хрен бы кто попёрся.
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16.09.2021 14:40 Ответить
А як ми таке дозволяємо ?

Бо в нас хутінське Уйло в кріслі президента засіло ?
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16.09.2021 14:44 Ответить
Бо ви терплячі дегенерати
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16.09.2021 14:59 Ответить
А ви ні ?
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16.09.2021 15:12 Ответить
Я ні,моя країна показала як повертають окуповані землі.
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16.09.2021 15:33 Ответить
__После выборов-буфет,танцы (с морячком)и салют (!)

Какая добрая принимающая сторона. Или война войной,а обед по распорядкУ ?!.
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16.09.2021 14:48 Ответить
И пачіму оон ні прісаєдінілась к кримскай платформе?
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16.09.2021 14:58 Ответить
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16.09.2021 15:01 Ответить
В прочем все ведь логично. На следующих выборах мокши вполне себе могут на Банковой участок открывать. А там гляди и губернатора "Наваросии" назначат.
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16.09.2021 15:12 Ответить
Всех, кто войдёт в двери этого участка, СБУ должна собрать в один (два, три и т.д.) товарный вагон и вывезти за пределы Украины, как это делали с крымскими татарами и западными украинцами в своё время. Напомнить козломордым как их предки поступали с нашими предками.😡😡
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16.09.2021 15:26 Ответить
Ну Ермаку з Татаровим треба ж десь голосувати.
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16.09.2021 15:32 Ответить
Надо им к входу подогнать скульптуру под кодовым названием "голосуй не голосуй, все равно в финале ХУ....." из любимых ими материалов » говна и палок.
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16.09.2021 15:48 Ответить
Шо *** откроет???? Вам 15000 людей Украины и пацанов который защищают нашу страну не жалко???
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16.09.2021 16:04 Ответить
Мы добьёмся мира, но на условиях Украины. Мы вернём наш, украинский, Донбасс. Там будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория, вернём два миллиона беженцев.
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16.09.2021 16:05 Ответить
Пусть открывают. А кто прийдёт - паковать в секретную тюрьму СБУ и проверять всесторонне. Потом на обмен на татар.
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16.09.2021 16:19 Ответить
Гитлер открыл участок для голосования в Рейхстаг в Москве в 1941 году. Учите историю.
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16.09.2021 18:22 Ответить
Шо апять? Фєнномінально. Так можна? Кррутто. Сдєлаєм самальоти і будєм їх бамбіть. Повная задніца.
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16.09.2021 22:31 Ответить
Первыми придут голосовать зермаки и ОПлехаимы
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17.09.2021 07:34 Ответить
нафига??? вон составы и автобусы шуруют из бамбаса на срасею - пусть чешут тула...

и с каким лицом кулебяка потом будет протестовать против срашеских паспортов у кормильцев и их вывоз (ах, если б в одну сторону!!) голосовать по срашеским законам...

хотя.... преЗЕ-ЗЕльц жеж благословил (главное чтоб драгоценейшей жизни кормильцев ничего не угрожало, а там хоч какой паспорт и хоч за кого голосовать - какая разница... ...***!!!)
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17.09.2021 09:46 Ответить
 
 