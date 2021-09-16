Проект "Без цензуры": Газ по цене золота? Как Кремль готовит холодомор для Украины и Европы. ВИДЕО
Москва начала гибридную газовую войну - создала дефицит газа и теперь получает сверхприбыль и диктует условия. Что это значит для Украины и Европы? Сколько будет стоить газ? И как нам теперь перезимовать?
Помните, как Россия когда-то угрожала устроить Украине холодомор? Что ж, благодаря неустанным попыткам Владимира Зеленского "увидеть мир в глазах Путина" эти угрозы могут превратиться во вполне реальную опасность.
Пока Зеленский пытался помириться с Кремлем и убирал неугодных чиновников из "Нафтогаза", Кремль и Путин плодотворно работали над тем, чтобы затянуть газовую удавку на шее Украины и Евросоюза.
В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $658 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $344 за тысячу кубометров. Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.
До перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро воскресенья резервы составляли 70,45%, что на 15,7 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.
"Газпром" с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища "Реден" и "Катарина". Продолжает ограниченную закачку в австрийское "Хайдах", германское "Йемгум" и "Бергермеер" в Нидерландах.
Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 20%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер щодо "потриндеть" - газотранспортна мережа - це вам , батєнька , не маневровий тепловоз що туди - сюди снує , та навіть якщо і снує то тільки там де рельси прокладені ( читай трубопроводи) , а вони у нас , виявляється, буває заведені з російського боку (( то як там з чайником якщо кацапи постачання припинять ? Звісно що не всі від цього потерпатимуть , але коли голодомор свого часу був теж не всі від голоду пухли - наслідки від цього змінилися ?
P.S. Я тут не "зраду розганяю" і не репетую про "всьо пропало" , але поки-що наш "тепловозік" ледве чахкає (( допоки потужних сховищ не буде в центрі і на сході "фак" не ми показуватимемо а нам (( Теплої вам і нам зими !
( ..хотя, конечно, в нашем кабмине "светлые головы", на основании "светлых голов без света в голове "и бубочка, возможно, возможно , порешают, порешают...)
https://defence-line.org/2021/09/opustit-anzhelu-chast-1/ Опустить Анжелу (Часть 1)
https://defence-line.org/2021/09/opustit-anzhelu-chast-2/ Опустить Анжелу (Часть 2)
https://defence-line.org/2021/09/opustit-anzhelu-chast-3/ Опустить Анжелу (Часть 3)
Їбучі селюки задовбали своїм димом.
Вся льв.обл. в диму.
тiльки компост! тим бiльше, що пiсля соняшника потрiбно вiдроджувати землю, вiн висмоктує з неї дуже багато. компост все верне назад.
росс олигархи добывают украинский газ в Украине и продают украинцам по золотой цене. Идеально!! Вы верите что газ с сросии?) Все для украинского лоха
И получит хорошую сверх прибыль и Германия тоже
Хватит Меркель жить в коммуналке И ходить в одних штанах
Наши добытчики газа взяло в аренду и сосёт все в карман
А при подписании договора где-- пункт развития
И так во всем нет государства одни слуги народа -- у рабов