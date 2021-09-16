Проект "Без цензуры": Газ по цене золота? Как Кремль готовит холодомор для Украины и Европы. ВИДЕО

Москва начала гибридную газовую войну - создала дефицит газа и теперь получает сверхприбыль и диктует условия. Что это значит для Украины и Европы? Сколько будет стоить газ? И как нам теперь перезимовать?

Помните, как Россия когда-то угрожала устроить Украине холодомор? Что ж, благодаря неустанным попыткам Владимира Зеленского "увидеть мир в глазах Путина" эти угрозы могут превратиться во вполне реальную опасность.

Пока Зеленский пытался помириться с Кремлем и убирал неугодных чиновников из "Нафтогаза", Кремль и Путин плодотворно работали над тем, чтобы затянуть газовую удавку на шее Украины и Евросоюза.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $658 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $344 за тысячу кубометров. Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро воскресенья резервы составляли 70,45%, что на 15,7 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

"Газпром" с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища "Реден" и "Катарина". Продолжает ограниченную закачку в австрийское "Хайдах", германское "Йемгум" и "Бергермеер" в Нидерландах.

Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 20%.