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Проект "Без цензуры": Газ по цене золота? Как Кремль готовит холодомор для Украины и Европы. ВИДЕО

Москва начала гибридную газовую войну - создала дефицит газа и теперь получает сверхприбыль и диктует условия. Что это значит для Украины и Европы? Сколько будет стоить газ? И как нам теперь перезимовать?

Помните, как Россия когда-то угрожала устроить Украине холодомор? Что ж, благодаря неустанным попыткам Владимира Зеленского "увидеть мир в глазах Путина" эти угрозы могут превратиться во вполне реальную опасность.

Пока Зеленский пытался помириться с Кремлем и убирал неугодных чиновников из "Нафтогаза", Кремль и Путин плодотворно работали над тем, чтобы затянуть газовую удавку на шее Украины и Евросоюза.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $658 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $344 за тысячу кубометров. Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро воскресенья резервы составляли 70,45%, что на 15,7 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

"Газпром" с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища "Реден" и "Катарина". Продолжает ограниченную закачку в австрийское "Хайдах", германское "Йемгум" и "Бергермеер" в Нидерландах.

Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 20%.

Автор: 

Газ (10225) Газпром (3183) Европа (1853) ЖКХ (1404) Газовые конфликты (520) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+8
ничё...членограй сыграет х-ем на рояле,73% баранов потанцуют и согреются....
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16.09.2021 16:37
+4
вот извините за резкости но какой нахрен ХОЛОДОМОР В УКРАИНЕ 17 МЛРД КУБОВ газа уже есть у нас в ГТС системе и хранилищах..достаточно на 120% для всего населения и бюджета пройти зиму..а вот насчет олигархов бедных так то они пусть потрусят свои кошелки и купят за даром по 1000 баксов 1000кубиков газа на свои свечные заводики потому что народу больше чем олигархата и если ему не дадут газу и отопления и света по вменяемому тарифу то голыми руками удавят тварей и это понимает и КМУ и Рада и даже Зеленский...
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16.09.2021 17:17
+3
путин и кремлёвская шайка затеяли большую игру. нагнетают панику и истерию в европе и в Украине соответственно. да раша без денег газовых и нефтяных - ничто! это единственное что они могут предложить на экспорт. без этого они загнутся и оголодают. и все эти понты - для поднятия своего "великого значения" для той европы. но газа и нефти сегодня в мире - завались! и после того , как европа очухается от шока наглого путина, вполне за полгода наладят снабжение по альтернативным источникам. но для этого европа должна созреть и понять с какими сволочами связали свою энергетическую безопасность.
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16.09.2021 17:14
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ничё...членограй сыграет х-ем на рояле,73% баранов потанцуют и согреются....
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16.09.2021 16:37 Ответить
Члєнограй може токо на подпєвкє десь за кулісами по парочкі клавіш клемпнуть у такої віртуозної особі як Меркель.
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16.09.2021 16:41 Ответить
вот извините за резкости но какой нахрен ХОЛОДОМОР В УКРАИНЕ 17 МЛРД КУБОВ газа уже есть у нас в ГТС системе и хранилищах..достаточно на 120% для всего населения и бюджета пройти зиму..а вот насчет олигархов бедных так то они пусть потрусят свои кошелки и купят за даром по 1000 баксов 1000кубиков газа на свои свечные заводики потому что народу больше чем олигархата и если ему не дадут газу и отопления и света по вменяемому тарифу то голыми руками удавят тварей и это понимает и КМУ и Рада и даже Зеленский...
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16.09.2021 17:17 Ответить
Вот извиняю ! И хочу услышать от вас как газ из подземных хранилищ на западе Украины подать в Харьков если какцапы магистральную трубу на границе перекроют ? Виртуальным реверсом котел не обогреешь ((((
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16.09.2021 18:14 Ответить
Харьковская область лидер газодобычи. Не тупите.
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16.09.2021 19:25 Ответить
ГТС построили еще в конце 40 начала 50 годов когда о Сибирском газе Надым и прочее не знали даже геологи.. УССР поставляла до Саратова в Москву Питер в год 50 млрд кубов газа собственной добычи без всяких там заполярных месторождений..и как то без газа из Надыма и прочее труба гоняла газ а компрессорные станции работают во все направления трубу на худой конец повернуть не проблема и да к 2024 году уже прорабатывается вопрос о модернизации ГТС Украины на работу внутри страны без учета /утраты газа транзита из России...
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16.09.2021 19:38 Ответить
до 2024 дожити потрібно , а морози прийдуть через місяць ((
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16.09.2021 19:54 Ответить
Не туплю - запитайте газовиків чому без кацапського газу наша система повноцінно функціонувати не має змоги
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16.09.2021 19:53 Ответить
Начнём с того что, наши газовики, сами работать так не хотят, оставаясь реальными говнюками.
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16.09.2021 20:29 Ответить
А які вони "наші" ті газовики ? У кожної свердловини прикріплений власник - як не депутат ВР , так якийсь барижник ; вони коли ціни на газ українського видобутку прирівняли до світових про людей думали ? Х@ра - про власну кишеню !
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16.09.2021 23:28 Ответить
Не надо трындеть и передёргивать. Выше вы переживали, как согреть чайник в Харькове, конец мол, цивилизации на носу. Но нет. Миллиардов кубов, добываемых в окрестностях вашего чайника, хватит с головой.
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16.09.2021 20:29 Ответить
Щасливо вам тими мільярдами взимку нагрітися ! Я не агітую за кацапів і не лякаю нікого , зима не за горами , доживемо -побачимо як нас ті мільярди власного видобутку обігріють (( Але чомусь думаю , що єдине що нас у цій ситуації зігріватиме так це спогади про те , що московія п"ятдесят років дашавським газом безкоштовно грілася (( прикинь - навіть не харківським якого багато , а львівським ((

Тепер щодо "потриндеть" - газотранспортна мережа - це вам , батєнька , не маневровий тепловоз що туди - сюди снує , та навіть якщо і снує то тільки там де рельси прокладені ( читай трубопроводи) , а вони у нас , виявляється, буває заведені з російського боку (( то як там з чайником якщо кацапи постачання припинять ? Звісно що не всі від цього потерпатимуть , але коли голодомор свого часу був теж не всі від голоду пухли - наслідки від цього змінилися ?
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17.09.2021 00:01 Ответить
Батенька, в системе уже 17,5 млрд кубов. В какую сторону по стране их гонять, с востока на запад, или с запада на восток, нет ни малейшей разницы. Турбинам все одно. Технического газа достаточно. Плюс каждый день вливается 50 млн. кубов добычи. Где тут маневровый тепловоз для паникеров?
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17.09.2021 16:10 Ответить
Ви ,батенька, часом не родич пану Вітренку ? Так розраховуєте що в трубу вливається і скільки там накопичується що прямо заздрість бере )) Хочу вас трішечки розчарувати - газова система - це рівняння з кількома невідомими (( кожне невідоме відповідає за ННУ кількість кубометрів газу у підземних газових сховищах (( адже там знаходиться не тільки газ нафтогазу , а і орендарів потужностей (( і так думаю , що вони мають інтереси цей газ у Європу подати коли це потрібно , а не реверсом схід і центр неньки постачати (( а от коли газ потрібно гнати у Європу , то турбіні не "пох#й , як і трубі . Колись був у історії України випадок що газ власності такого собі "сироти" Фірташа підняли із підземних сховищ і використали ....умощуюся зручніше щоб послухати з ваших уст історію що далі було ....

P.S. Я тут не "зраду розганяю" і не репетую про "всьо пропало" , але поки-що наш "тепловозік" ледве чахкає (( допоки потужних сховищ не буде в центрі і на сході "фак" не ми показуватимемо а нам (( Теплої вам і нам зими !
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17.09.2021 19:11 Ответить
Да пох, чей газ в хранилищах. У нас половина потребности покрывается текущей добычей. А ПХГ, кроме запада, также расположены в центре и на востоке страны
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18.09.2021 10:01 Ответить
Теплої зими усій Європі і Україні !
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18.09.2021 10:05 Ответить
Да хоть какой зимы. Конца света по кацапски не произойдет.
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18.09.2021 12:37 Ответить
Дай Боже !
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18.09.2021 14:23 Ответить
вся система збудована під олігархів,а населення буде платити стільки скільки вони вирішать.
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16.09.2021 20:26 Ответить
https://www.investing.com/commodities/natural-gas
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16.09.2021 16:38 Ответить
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16.09.2021 16:40 Ответить
Щось я не зрозумів ? А що за такий перебздєц? Глобальне потепління , то нахєр їм той газ у сховищах!
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16.09.2021 16:52 Ответить
... когда "крыша уехала" надо искать пути решения задачи, а все это мне кажется уже и раз и ни два проходили, дошли, и обратно вернулись...

( ..хотя, конечно, в нашем кабмине "светлые головы", на основании "светлых голов без света в голове "и бубочка, возможно, возможно , порешают, порешают...)
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16.09.2021 16:56 Ответить
Что-то зимы в Украине не поддерживают путинскую геополитику.
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16.09.2021 17:03 Ответить
путин и кремлёвская шайка затеяли большую игру. нагнетают панику и истерию в европе и в Украине соответственно. да раша без денег газовых и нефтяных - ничто! это единственное что они могут предложить на экспорт. без этого они загнутся и оголодают. и все эти понты - для поднятия своего "великого значения" для той европы. но газа и нефти сегодня в мире - завались! и после того , как европа очухается от шока наглого путина, вполне за полгода наладят снабжение по альтернативным источникам. но для этого европа должна созреть и понять с какими сволочами связали свою энергетическую безопасность.
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16.09.2021 17:14 Ответить
ага..хто всрався..зеленский..
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16.09.2021 17:19 Ответить
А из Од(Аз)эрбэйджана газ нельзя организовать?
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16.09.2021 17:27 Ответить
Звичайно що можна ! І проекти були як альтернатива Турецькому потокові , але у нас далі проектів хіба що вибори клоуна відбулися (((
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16.09.2021 18:17 Ответить
КАК??? Они же сами признавали, что "в стратегию не умеют"
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17.09.2021 09:30 Ответить
Вольдемар мне обеСцяль не делать плохо...я,я,натюрлих.

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16.09.2021 17:28 Ответить
anti-colorados
https://defence-line.org/2021/09/opustit-anzhelu-chast-1/ Опустить Анжелу (Часть 1)
https://defence-line.org/2021/09/opustit-anzhelu-chast-2/ Опустить Анжелу (Часть 2)
https://defence-line.org/2021/09/opustit-anzhelu-chast-3/ Опустить Анжелу (Часть 3)
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17.09.2021 09:27 Ответить
дякую за посилання, дуже цiкаво. )
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17.09.2021 12:23 Ответить
похоже на то, что бабуля уже давно по горло в деменции, а потому - до сих пор считает себя испанской летчицей и крутой перцовкой. Главное же, ей кажется, что никто не видит, что она внешне становится все больше похожей на Герхарда Шредера и что за ней уже давно тянется гирлянда из матрешек и балалаек. ))
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17.09.2021 12:26 Ответить
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17.09.2021 12:28 Ответить
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17.09.2021 12:38 Ответить
*****, фрау рибентроп обязательно сделай директором над советом директоров! Заслужила!!!
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16.09.2021 18:24 Ответить
Українці якщо ви бажаєте бути європейцями припиніть спалювати смітя та листя на своїх городах та присадибних ділянках ,особливо якщо вони знаходяться в містах з великою кількістю населення,вже доведено,що таке забруднення повітря не менш шкідливе ніж радіація!!!
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16.09.2021 20:22 Ответить
Ну, якщо такий розумний, розкажи, куди подіти по 5-10 м кубічних бур'яну-бадилля з кожного подвір'я у селі?
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16.09.2021 21:19 Ответить
Компост робити,яке потім буде добривом.
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16.09.2021 21:30 Ответить
Як ти уявляєш собі компостну яму на 10-15 кубометрів? Скільки у ній перепріватимуть стебла сояшника і кукурудзи? Бо на наступний рік у мене буде ще стільки ж.
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16.09.2021 21:58 Ответить
Якщо у вас є такі об'єми то ви фермер і площу під це знайдете!У Європі ніхто не спалює бур'яни як це роблять в Україні,це ж вибір,якщо українці хочуть бути серед цивілізованих народів то будуть дбати про екологію і врешті про своє здоров'я!Діалог закінчено.
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17.09.2021 09:10 Ответить
Сідає в декілька разів за пару тижнів.

Їбучі селюки задовбали своїм димом.

Вся льв.обл. в диму.
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17.09.2021 11:21 Ответить
стебла рiжуть, для цього недорогi машини є.

тiльки компост! тим бiльше, що пiсля соняшника потрiбно вiдроджувати землю, вiн висмоктує з неї дуже багато. компост все верне назад.
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17.09.2021 12:55 Ответить
норвегия вступила в игру, после завершения профилактических работ на своих месторождениях
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16.09.2021 21:38 Ответить
Россия просто потеряет рынок газа в Европе навсегда. Европейцы сейчас массово переходят на СПГ и если даже ситуация с ценами нормализуется покупать те объемы газа, что раньше покупали не будут, стабильность поставок газа и соблюдение договоров для них важнее. Таких идиотов, как сейчас в российском руководстве давно не было.
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16.09.2021 22:42 Ответить
Никогда такого не случится... Ну если только в чубатых мриях...
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19.09.2021 01:04 Ответить
Случится. Процесс уже пошел и его не остановить никаким Путиным, никакой ложью и истериками.. Причем этот процесс имеет тенденцию к ускорению.
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20.09.2021 17:14 Ответить
Это вот этот газ по цене золота? https://www.facebook.com/100055450823520/videos/1057852211708072/

росс олигархи добывают украинский газ в Украине и продают украинцам по золотой цене. Идеально!! Вы верите что газ с сросии?) Все для украинского лоха
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16.09.2021 23:40 Ответить
Россия вернет быстро затраты на СП -2

И получит хорошую сверх прибыль и Германия тоже

Хватит Меркель жить в коммуналке И ходить в одних штанах

Наши добытчики газа взяло в аренду и сосёт все в карман

А при подписании договора где-- пункт развития

И так во всем нет государства одни слуги народа -- у рабов
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17.09.2021 08:23 Ответить
Чёрт побери! Да где же этот Американский, Катарский, Норвежский и прочий альтернативный газ. Почему эти поставщики не торопятся сбить цену, да ещё и сами заработать?
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17.09.2021 08:48 Ответить
Политика. Чтобы у европейцев отложилось в мозгах - иметь дела с кацапами не стоит. Как и любому человеку - им доходит только через жопу.
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17.09.2021 12:03 Ответить
Политика! Все промышленные развитые экономики мира (и Китай тоже) спокойно получают дешёвый газ по долгосрочным контрактам от 200 до 300$ в зависимости от расстояния, а у США свой газ, а вот страдают сейчас, Украина, Польша, страны Балтики, потому, те которые умные и не захотели заключать с рашкой долгосрочные контракты, и вообще уже 600 дней живут без российского газа. А теперь Немцам даже выгодно. Их экономика получает конкурентное преимущество, да и перепродать могут "собственный" газ.
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17.09.2021 12:36 Ответить
У европейцев откладывается в мозгах, что иметь дело не стоит с чубатыми неудачниками, которые уже 35 лет никак не могут построить государство...
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19.09.2021 01:02 Ответить
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17.09.2021 09:26 Ответить
Та ладно, їх тепер двоє. Ще й імена однакові.
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17.09.2021 11:22 Ответить
+100500!!!
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17.09.2021 12:40 Ответить
Українець має жити у власній хаті а не в ГОПі (городскоє общежітіє пролєтаріата). У власній хаті, наприклад, маю декілька варіантів та схем опалення, що для мешканців "гоп"ів в рабстві ОСББ взагалі не доступно. Газ зручно (включив і забув), але якщо він стане ще дорожчим відмовлюсь не те щоб легко, але принципово остаточно і назавжди. Що у мене особисто викликає тиху лють до "влади", то це наявність розвіданих запасів газу в Україні на 600 років (за рівнем сьогоднішнього споживання) і його собівартість в 70-80 баксів за 1000 кубів...
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17.09.2021 12:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lDNTVg9vuHE
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17.09.2021 13:41 Ответить
прощай немытая россия, теперь окончательно, но в очередной раз
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18.09.2021 13:30 Ответить
 
 