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Лерос предложил пари, если никто не предоставит доказательство его вины: Зеленский выйдет с Ермаком к ОП и поцелуются взасос. ВИДЕО

Нардеп Гео Лерос просит изъять оригинал видеозаписи встречи со Столаром, за которую его обвинили в коррупции.

Об этом парламентарий сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, олигархические медиа взяли новость о возможном преступлении Лероса и начали ее массово тиражировать для того, чтобы "разобраться с оппонентом Зеленского, который полтора года его критикует".

"Теперь им нужно было отвлечь внимание от того, что:

а) господин Зеленский слил спецоперацию по "вагнеровцам" и должен отвечать за госизмену;
б) то, что господин Николай Тищенко нарушил закон и ему инкриминируют препятствование работе нардепа. 

Теперь никто об этом не говорит и они пытаются отвлечь общество от этой проблемы", - заявил Лерос.

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По словам Лероса, если бы ГБР хотело выяснить правду, то исследовало бы не интернет видео, а запросило бы оригиналы записей из кабинета столичного застройщика Вадима Столара.

"У меня есть пари: если в ближайшую неделю никто не предоставит любое доказательство моей вины в этих делах. Нет, пусть будет месяц. Я предлагаю Зеленскому выйти с Ермаком, стать перед Офисом Президента и поцеловаться взасос. Не нужно будет извиняться, достаточно будет просто взасос поцеловаться", - добавил нардеп.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.

Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.

Читайте: Начальник ГСУ ГБР Зинорук о скандальном видео с Леросом: Будет досудебное расследование, процессуального статуса у нардепа пока нет

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) уголовное дело (2436) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+26
тю, так вони це залюбки виконають і без парі!
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16.09.2021 17:45
+25
Ми живемо в вільній країні
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16.09.2021 17:38
+21
Или так:

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16.09.2021 17:53
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Ну и сексуальные фантазии у Лероса.
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16.09.2021 17:36 Ответить
Ми живемо в вільній країні
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16.09.2021 17:38 Ответить
Ну, так. Думаю, насправді Лерос бажає, щоб Зеленський та Єрмак його зацілували, але засоромився про це казати. Він краще отримає насолоду від споглядання.
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16.09.2021 17:41 Ответить
Поки що
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16.09.2021 17:41 Ответить
Он не еврей.
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16.09.2021 20:58 Ответить
ждем-с !!!!!!!!!!
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16.09.2021 18:10 Ответить
У твоих зеленых уродов гораздо более мерзкие пристрастия- например .... у молодого красивого мента, или другие "табу"
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16.09.2021 18:56 Ответить
ЦЕ ВИ ПРО ЛЮБТЕЛЯ НА РОТ, ЯКИЙ НЕ ПОСЛІДНІЙ ПРИ ВЛАДІ, ІЗ ЙОГО СЛІВ, ТЬХУ ЯКИЙСЬ МАРАЗМ.
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16.09.2021 21:02 Ответить
Гео Лерос СМЕЛЫЙ , ОТВАЖНЫЙ , неподкупный ЗАСЛУЖИЛ ПРОЩЕНИЕ ЗА ТО , что оказался в банде ИЗВРАЩЕНЦЕВ , мегаворюг зедерьмаков !
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16.09.2021 22:29 Ответить
Ух, шайтан...
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16.09.2021 17:36 Ответить
А если...?
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16.09.2021 17:37 Ответить
в колготках с люрексом..
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16.09.2021 17:38 Ответить
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16.09.2021 17:38 Ответить
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16.09.2021 17:43 Ответить
У зебилья свои развлечения ))
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16.09.2021 17:41 Ответить
і, до речі, Лерос місця свого розташування в залі не міняв. Він одразу був розподілений в той острівець між ЄС і Голосом. Він не один там в тій групі, їх там десь півтора десятка уродів.
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16.09.2021 18:18 Ответить
Хачю відєть!
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16.09.2021 17:43 Ответить
А ревновать не будет? :

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16.09.2021 17:45 Ответить
тю, так вони це залюбки виконають і без парі!
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16.09.2021 17:45 Ответить
они это зроблять и без пари и видсмоктаты можуть
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16.09.2021 17:46 Ответить
Єрмаки, вони такі збоченці.
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16.09.2021 17:49 Ответить
так дерьмак ежедневно высасывает у(из) клоуна все что только можно и нельзя
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16.09.2021 17:48 Ответить
Может получиться и треугольник.
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16.09.2021 17:49 Ответить
Курехян привык с мужиками целоваться...
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16.09.2021 17:49 Ответить
У найвеличнішого такий зріст, що він дістане Козирю тільки до матні і це буде зовсім не засос.
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16.09.2021 17:49 Ответить
У слові "засос" "за" замінити на "від",а все інше хай залишаєтся без змін.
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16.09.2021 18:13 Ответить
Мудрий нарід проголосував за балаган під час війни.
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16.09.2021 17:50 Ответить
Или так:

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16.09.2021 17:53 Ответить
это нормальный депутат?государев муж?
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16.09.2021 17:54 Ответить
а якої ти би хотів держави у виконанні клоунів? Іншої не буде...
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16.09.2021 18:02 Ответить
Типу Тищенко, Беленюк, Богуцька, Трухін чи Дубінський - государеві мужі? Зелені 200 чоловік таких завели...
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16.09.2021 19:56 Ответить
Ну навіщо так? От для песиків Лерос вже герой. Згодом і інших полюбите...
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17.09.2021 03:12 Ответить
пора леросу вызывать тищенко и ермака на дуэль...на гранатомётах.
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16.09.2021 17:54 Ответить
Лерос, як що така впевненість у своєї правоті - чого б не звернутися до суду?? Навіщо ці балачки та поцілунки?? Звернись до суду! Але, беззаперечно, вам усім потрібно шоу...
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16.09.2021 17:55 Ответить
так кримінальна справа по відусі відкрита - і тепер суд до закінчення розслідування жодного позову (пов'язаного з справою) не розглядатиме! Ні кримінального, ні цивільного, ні адміністративного! Потрібно мати хоча би елементарне уявлення про процесуальні кодекси!
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16.09.2021 18:05 Ответить
Так Лерос хорошо о них думает -теперь всем известно любимое занятие зекретинов:"отсосиумента",называется
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16.09.2021 18:03 Ответить
Конечно же это наиважнейший вопрос в данной ситуации.
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16.09.2021 18:16 Ответить
пусть лучше отсосут друг у друга
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16.09.2021 18:07 Ответить
Зачем им целоваться? Д'ерьмак и так пользует клована по своему усмотрению.
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16.09.2021 18:15 Ответить
А може нехай вони краще вступлять в інтимний зв*язок? В якій небудь нетрадиційній формі? Ачётакова,пля...
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16.09.2021 18:17 Ответить
Это уже пройденный этап.
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16.09.2021 19:09 Ответить
Та пусть каждый из них выйдет и просто скажет:

- Я устал. Я ухожу....

И занавес !!!
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16.09.2021 18:22 Ответить
... аплодисменти!!!
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16.09.2021 18:37 Ответить
Не выйдут, придется только выносить.
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16.09.2021 19:22 Ответить
А если предоставят, то Лерос будет целовать в засос сокамерников в СИЗО. Как показывает практика, много для этого не надо...
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16.09.2021 18:24 Ответить
а они и не против

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16.09.2021 18:25 Ответить
Молодец, смали шайку!
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16.09.2021 18:37 Ответить
С отменой мажоритарки необходим и императивный мандат. Что бы такие дети лейтенанта Шмидта, как этот Гео не могли ловить хайп на грязном эпатаже и преднамеренных провокациях идиотских скандалов. Никто за этого Лероса не голосовал. Кого он представляет в парламенте? Вылетел из партии, будь добр на выход. Очень мезкий типок! Практически такой же, как поцелуй Зеленского с Ермаком.))
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16.09.2021 18:53 Ответить
А что, разве сам зеленый джокер не на хайпе, грязном эпатаже и поливании дерьмом действующего президента хакнул власть в стране?
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16.09.2021 18:59 Ответить
Рейтинг того президента, чью власть хакнул Зеленский, обвалился до 15% уже концу 2016 года. Тогда Зеленский ещё плясал в Квартале и о его президентстве можно было только пошутить. Такую власть хакнул бы любой. Зеленский просто оказался в более выгодном положении, чем другие хакеры. )) К тому же, Зеленский ничем не был обязан Порошенко. А этот Гео обязан Зеленскому самим своим политическим рождением. И теперь, только выпрыгнув из политических пелёнок, он с нездоровым азартом стал метать дерьмо в своего собственного политического папу. Даже среди не питающих чрезмерных симпатий к Зеленскому, такое ублюдошное поведение не может вызывать позитивных эмоций.
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16.09.2021 19:54 Ответить
Ну так приблизно те саме у минулому скликанні робили Лєщ з Мустафою, тільки от від вас критики таких їх дій чути не було...
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16.09.2021 19:59 Ответить
Я за императивный мандат, независимо от фамилий и политической ориентации. Прошел в парламент по списку партии, обязан быть в её обойме. Не нравится, передумал, разочаровался... мандат на стол и иди критикуй бывших однопартийцев хоть на радио, хоть на ТВ. Но продолжать хлебать депутатские харчи не будучи никем де-факто избранным это нонсенс. Могу ошибаться, но по-моему Наем и Лещенко не были исключены из БПП.
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16.09.2021 20:19 Ответить
Бо ти трохи тупуватий, нє? Не відповідай, то риторичне питання
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16.09.2021 22:13 Ответить
Лерос пройшов не по списку, він мажоритарник.
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17.09.2021 00:22 Ответить
А хто б за нього проголосував, якби він не був висуванцем від "СН"?
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17.09.2021 03:10 Ответить
Он по списку прошел. Чувак либо врёт, либо не в теме.
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17.09.2021 11:09 Ответить
Він швидше за все брехун, такий як і ти. А пройшов він до Ради по партійному списку за номером 23.
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17.09.2021 11:08 Ответить
Браво! У Лероса точно такие шутки как у Балагана 95!
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16.09.2021 19:08 Ответить
це не жарти - це в котрий раз він намьокує на стосунки вови й Єрмака
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16.09.2021 21:09 Ответить
Лучше пусть друг другу сделают минет....ну, а уж потом, можно и в засос поцеловаться.
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16.09.2021 19:16 Ответить
Ты гля, что-то скрепное в пожелании лероса прозвучало...ватное говно?
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16.09.2021 19:23 Ответить
Панове, та хто ж нарешті може сказати хто такий цей лерос? Ім'я та прізвище нічого не говорить. Ким був і де до депутатства, стіліст, хвотохраф?
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16.09.2021 20:27 Ответить
********** и власть это хорошо известная в узких кругах тема.
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16.09.2021 21:11 Ответить
А интернет не помог?
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17.09.2021 00:31 Ответить
Дегенератам социальное положение нужно для выживания. В этом заключен дьявол.
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16.09.2021 21:06 Ответить
Это чмо вонючее по ОПЗЖ шарился, баблишко получал, чтобы "рисовать муралы".

Зато КАКИМ АВТОРИТЕТОМ он у местных порохоботов пользуется.
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16.09.2021 22:41 Ответить
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16.09.2021 22:57 Ответить
А если докажут ? Ля-рюс обычный провокатор.
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17.09.2021 00:04 Ответить
Лерос сейчас -луч света в тёмном царстве беспросветных взяточников СН.
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17.09.2021 08:50 Ответить
Гарно Лєрос тролить Зебанду.
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17.09.2021 11:15 Ответить
 
 