Лерос предложил пари, если никто не предоставит доказательство его вины: Зеленский выйдет с Ермаком к ОП и поцелуются взасос. ВИДЕО

Нардеп Гео Лерос просит изъять оригинал видеозаписи встречи со Столаром, за которую его обвинили в коррупции.

Об этом парламентарий сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, олигархические медиа взяли новость о возможном преступлении Лероса и начали ее массово тиражировать для того, чтобы "разобраться с оппонентом Зеленского, который полтора года его критикует".

"Теперь им нужно было отвлечь внимание от того, что:



а) господин Зеленский слил спецоперацию по "вагнеровцам" и должен отвечать за госизмену;

б) то, что господин Николай Тищенко нарушил закон и ему инкриминируют препятствование работе нардепа.



Теперь никто об этом не говорит и они пытаются отвлечь общество от этой проблемы", - заявил Лерос.

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По словам Лероса, если бы ГБР хотело выяснить правду, то исследовало бы не интернет видео, а запросило бы оригиналы записей из кабинета столичного застройщика Вадима Столара.

"У меня есть пари: если в ближайшую неделю никто не предоставит любое доказательство моей вины в этих делах. Нет, пусть будет месяц. Я предлагаю Зеленскому выйти с Ермаком, стать перед Офисом Президента и поцеловаться взасос. Не нужно будет извиняться, достаточно будет просто взасос поцеловаться", - добавил нардеп.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.

Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.

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