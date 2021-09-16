14-летний парень погиб на Черкасщине пытаясь разобрать боеприпас времен Второй мировой войны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Черкасской области 14-летний парень погиб в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны, который он пытался разобрать.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
15 сентября около 19:00 часов в полицию поступило сообщение от медиков о том, что несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде рваной раны живота, руки и туловища, а также политравму несовместимую с жизнью.
Несчастный случай произошел в селе Крупское, Золотоношского района. Предварительно установлено, что подросток нашел снаряд с донным взрывателем калибра 45 мм времен Второй мировой войны и когда сам был дома, пытался его разобрать. Он поместил боеприпас в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался. Это услышали соседи, которые вызвали скорую помощь, полицию, а также работников ГСЧС.
По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вообще-то кувалдой.. но всёравно:
Ну тут явный кандидат на премию дебил года.
..
Жаль пацана...... Не объяснили родители, что играть и экспериментировать с этими находками очень и очень опасно......
До сих пор в лесах можно наткнуться на мины-бабочки. Немцы их сбрасывали с самолетов в местах, где предполагали базирование партизан. Название само говорит как они выглядят. Некоторые уже никакие, а есть опасные экземпляры. Висит на дереве, качается......
Не дай Бог ребенку наткнуться на такое...