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14-летний парень погиб на Черкасщине пытаясь разобрать боеприпас времен Второй мировой войны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черкасской области 14-летний парень погиб в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны, который он пытался разобрать.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

15 сентября около 19:00 часов в полицию поступило сообщение от медиков о том, что несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде рваной раны живота, руки и туловища, а также политравму несовместимую с жизнью.

14-летний парень погиб на Черкасщине пытаясь разобрать боеприпас времен Второй мировой войны, - Нацполиция 01

Несчастный случай произошел в селе Крупское, Золотоношского района. Предварительно установлено, что подросток нашел снаряд с донным взрывателем калибра 45 мм времен Второй мировой войны и когда сам был дома, пытался его разобрать. Он поместил боеприпас в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался. Это услышали соседи, которые вызвали скорую помощь, полицию, а также работников ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв: двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них "тяжелый", - ГСЧС. ФОТО

14-летний парень погиб на Черкасщине пытаясь разобрать боеприпас времен Второй мировой войны, - Нацполиция 02

По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Взрыв в Карпатах: полицейские обнаружили на месте происшествия осколки снаряда времен Первой мировой войны. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6742) подростки (444) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+13
"Он поместил взрывное предмет к металлической трубы и ударил по нему молотком. "
Вообще-то кувалдой.. но всёравно:

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16.09.2021 18:22
+9
Факультет тік току не даремно з'явився саме в Україні
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16.09.2021 18:32
+4
А скільки такого залізяччя буде на Домбасі після цієї війни.
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16.09.2021 18:23
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"Он поместил взрывное предмет к металлической трубы и ударил по нему молотком. "
Вообще-то кувалдой.. но всёравно:

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16.09.2021 18:22 Ответить
пацан 14 лет к этому шел.. и вот это случилось..
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16.09.2021 18:23 Ответить
А скільки такого залізяччя буде на Домбасі після цієї війни.
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16.09.2021 18:23 Ответить
Та отого смертоносного "залізячча" ще й тепер не тільки на Донбасі,а й по всій Україні хватає.Буквально щороку земля "виштовхує" на поверхню все нові і нові "партії" отієї гидоти. І інколи, на превеликий жаль, вона знаходить своїх жертв. Оно,сьогодні і вчора-одне в Карпатах,друге "залізячча" на черкащщині бабахнуло відправивши до могили чергових жертв 2 СВ.
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16.09.2021 19:40 Ответить
Он поместил взрывное предмет к металлической трубы и ударил по нему молотком Источник:

Ну тут явный кандидат на премию дебил года.
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16.09.2021 18:30 Ответить
Ну то він грамату зробив з труби і хотів вистрелити ....але порох слежався та набув бризантності та вибухнув
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16.09.2021 22:45 Ответить
Дивно. Ніщо не передвіщало такого фіналу
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16.09.2021 18:31 Ответить
Факультет тік току не даремно з'явився саме в Україні
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16.09.2021 18:32 Ответить
Молотом? Норм методика.
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16.09.2021 18:53 Ответить
Поц,мама дома?...
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16.09.2021 18:56 Ответить
Показав "малому" горіння пороху - маю доступ (зараз розпалюю багаття) ПОбачив Показав дію пороху в "закритому просторі" "постіл чи вибух Думаю - зрозумів Якщо не зрозумів - його проблеми Він уже бачив гранату Ф-1 часів ІІ світової і мою реакцію на неї у лісі! Надіюсь - пояснення "дійшло"!!!
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16.09.2021 19:08 Ответить
14 лет пора и мозг имееть...
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16.09.2021 19:47 Ответить
Да беда в том, что не всем он дан.
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16.09.2021 22:22 Ответить
Я так розумію, малий хотів щоб стрельнуло як з танка... З завеликого калібру експериментувати почав... І закінчив...
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16.09.2021 19:48 Ответить
Такие новости я читал в 80-е, 90-е,но в 2021 разбирать снаряды второй мировой.. У меня нет слов

..
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16.09.2021 20:00 Ответить
Почему-то часто жизнь идет не по хорошим книгам, а по старым советским анекдотам, памятникам черного юмора.
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16.09.2021 21:32 Ответить
Я раньше 14 лет знал,что боеприпас кидаешь в огонь и убегаешь,на огонь кидается трава,потом неведомая фигня.Если не бабахнуло,хрен с ним,не подходить.Кувалдой бить это слишком.
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16.09.2021 22:11 Ответить
Премию Дарвина этому парню!
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17.09.2021 00:21 Ответить
Наверняка решил пальнуть из самодельной пушки - поместил в трубу и шарахнул по капсулю молотком...... Но что-то пошло не так......

Жаль пацана...... Не объяснили родители, что играть и экспериментировать с этими находками очень и очень опасно......

До сих пор в лесах можно наткнуться на мины-бабочки. Немцы их сбрасывали с самолетов в местах, где предполагали базирование партизан. Название само говорит как они выглядят. Некоторые уже никакие, а есть опасные экземпляры. Висит на дереве, качается......

Не дай Бог ребенку наткнуться на такое...
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17.09.2021 07:35 Ответить
На ютобі повно відосів про коп, хабар т.д., шпана надивиться, купляє МД і в ліс. А про типи ВВ читати ніколи. 45мм не одне і не два життя забрали, через особливості детонаторів, при цьому досвід копача тут невирішальний.
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17.09.2021 11:07 Ответить
 
 