14-летний парень погиб на Черкасщине пытаясь разобрать боеприпас времен Второй мировой войны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черкасской области 14-летний парень погиб в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны, который он пытался разобрать.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

15 сентября около 19:00 часов в полицию поступило сообщение от медиков о том, что несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде рваной раны живота, руки и туловища, а также политравму несовместимую с жизнью.

Несчастный случай произошел в селе Крупское, Золотоношского района. Предварительно установлено, что подросток нашел снаряд с донным взрывателем калибра 45 мм времен Второй мировой войны и когда сам был дома, пытался его разобрать. Он поместил боеприпас в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался. Это услышали соседи, которые вызвали скорую помощь, полицию, а также работников ГСЧС.

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По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

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