Глава МИД РФ Лавров живет за счет миллиардера Дерипаски и уже 20 лет содержит вторую "тайную семью", - СМИ. ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров лоббирует интересы бизнесмена Олега Дерипаски. А тот взамен дает любовнице министра и ее близким пользоваться своими частными самолетами, домами и отелями.

Речь об этом идет сразу в двух расследованиях опубликованных независимыми российскими медиа - командой Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и изданием "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

Расследователи утверждают, что Лавров живет двойной жизнью. Состоит 50 лет в официальном браке, но на самом деле у него тайная вторая семья. Любовница Лаврова Светлана Полякова оказывает влияние на назначения в министерстве, живет в квартире за $10 млн в самом центре Москвы, владеет парком из дорогих автомобилей, а свою дочь обеспечила квартирой в Лондоне стоимостью 4,4 млн фунтов.

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Вторая "семья" Лаврова летает вместе с ним в служебные командировки, хотя ее члены и не работают в МИД, отмечают расследователи.

Весь этот праздник жизни частично оплачивает российский олигарх Олег Дерипаска. "Лавров и его семья много лет находятся на иждивении у олигарха. Он оплачивает им отпуск. Они летают на его самолетах. Они плавают на его яхте и живут в его домах", - утверждают авторы расследований.

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Взамен Лавров лоббирует интересы Дерипаски: помогал получить американскую визу, а когда у компании Дерипаски возник конфликт с властями Гвинеи, Лавров полетел туда решать вопрос и добился своего. Когда западные страны ввели против Дерипаски санкции, Лавров встал на защиту олигарха. "Лавров готов и мировую войну развязать ради спонсора своей семьи, сделав всех россиян заложниками интересов Дерипаски", - пишут расследователи.

"Их настоящая жизнь — это вторые семьи, яхты, самолеты и дворцы. Королевская гламурная жизнь за счет олигархов. Вот идеология Путина. Это должно быть написано на плакатах "Единой России", - резюмирует Фонд борьбы с коррупцией.