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Глава МИД РФ Лавров живет за счет миллиардера Дерипаски и уже 20 лет содержит вторую "тайную семью", - СМИ. ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров лоббирует интересы бизнесмена Олега Дерипаски. А тот взамен дает любовнице министра и ее близким пользоваться своими частными самолетами, домами и отелями.

Речь об этом идет сразу в двух расследованиях опубликованных независимыми российскими медиа - командой Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и изданием "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

Расследователи утверждают, что Лавров живет двойной жизнью. Состоит 50 лет в официальном браке, но на самом деле у него тайная вторая семья. Любовница Лаврова Светлана Полякова оказывает влияние на назначения в министерстве, живет в квартире за $10 млн в самом центре Москвы, владеет парком из дорогих автомобилей, а свою дочь обеспечила квартирой в Лондоне стоимостью 4,4 млн фунтов.

Читайте: Мы готовы возобновить нормальные отношения с Украиной, - Лавров

Вторая "семья" Лаврова летает вместе с ним в служебные командировки, хотя ее члены и не работают в МИД, отмечают расследователи.

Весь этот праздник жизни частично оплачивает российский олигарх Олег Дерипаска. "Лавров и его семья много лет находятся на иждивении у олигарха. Он оплачивает им отпуск. Они летают на его самолетах. Они плавают на его яхте и живут в его домах", - утверждают авторы расследований.

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Взамен Лавров лоббирует интересы Дерипаски: помогал получить американскую визу, а когда у компании Дерипаски возник конфликт с властями Гвинеи, Лавров полетел туда решать вопрос и добился своего. Когда западные страны ввели против Дерипаски санкции, Лавров встал на защиту олигарха. "Лавров готов и мировую войну развязать ради спонсора своей семьи, сделав всех россиян заложниками интересов Дерипаски", - пишут расследователи.

"Их настоящая жизнь — это вторые семьи, яхты, самолеты и дворцы. Королевская гламурная жизнь за счет олигархов. Вот идеология Путина. Это должно быть написано на плакатах "Единой России", - резюмирует Фонд борьбы с коррупцией.

Автор: 

коррупция (8560) Лавров Сергей (2295) россия (95497)


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Топ комментарии
+69
Одна доця в Лондоне, другая в Нью-Йорке, а лохам и дальше можно ссать в ушки о "русском мире" и "величии Раисюшки"
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16.09.2021 22:34
+24
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16.09.2021 22:38
+21
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17.09.2021 05:28
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Правила форума Совет форумчан
Нормально прилип старичок..
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16.09.2021 22:33 Ответить
вот и попался Конь педальный !

вах, какую жареную "котлетку" выбросила оппозиция едросам к выборам
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16.09.2021 22:44 Ответить
у старого коня товкач по колено
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16.09.2021 23:03 Ответить
А може і не в кліно))
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17.09.2021 09:28 Ответить
А Дерипаску підгодовує Миколаївський глиноземний. От така куйня, малята піонери, жовтенята.
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16.09.2021 23:12 Ответить
А могли бы ввести санкции и национализировать глиноземный у гражданина страны- агрессора
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17.09.2021 04:19 Ответить
Да уж, есть такие шустрые старички, некоторые даже описаны классиками.



И внешне похож...
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16.09.2021 23:37 Ответить
Одна доця в Лондоне, другая в Нью-Йорке, а лохам и дальше можно ссать в ушки о "русском мире" и "величии Раисюшки"
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16.09.2021 22:34 Ответить
Орки будут гордиться им как и )(уйлом.
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16.09.2021 22:35 Ответить
там все убийцы и подонки.слуги куйла!
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16.09.2021 22:36 Ответить
чтобы меня это волновало
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16.09.2021 22:37 Ответить
Геть не цікаво!! Бажано більше інфи про наших гнид ,гельмінтів-політиканів,які "бідують" за наш рахунок !!!)))
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16.09.2021 22:37 Ответить
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16.09.2021 22:38 Ответить
Жисть удалась....
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17.09.2021 08:17 Ответить
що би ще не розповіли про сумну конячку Сірожку, він вже для мене гімніше не стане
він вже й так гімняний до кінчиків волосся
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16.09.2021 22:39 Ответить
наветы завистников!
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16.09.2021 22:39 Ответить
завєти навістніков
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16.09.2021 22:45 Ответить
да уж, Сирожа еще тот жеребец !
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16.09.2021 22:45 Ответить
лавров в кругу своей семьи

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16.09.2021 22:42 Ответить
Це все що для тебе важливо у твоїх ******?
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16.09.2021 22:49 Ответить
Чи ти не помітив що у коментарях нічого окрім сарказму немає!? Українцям пофіг на вашу клоаку, за єдиним виключенням, аби ви всі сканали якнайшвидше!
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16.09.2021 22:55 Ответить
І го го, на все це відповів Лавров.

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16.09.2021 22:46 Ответить
Кто бы сомневался . . .
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16.09.2021 22:46 Ответить
У старого меріна дві конюшні та дві шкапи А прості кацапи нехай Бояру глушать та ягелем заїдають...
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16.09.2021 22:48 Ответить
Бл-ство - это форма жизни российского руководства.
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16.09.2021 22:51 Ответить
альфонс Лавров... бугага, спалився.
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16.09.2021 22:54 Ответить
Тю... Друга сім"я. Там за награбоване - гарем можна мати. Але так і скопититись стара шкапа може.
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16.09.2021 22:58 Ответить
Ох и хитёр конь-бобер.
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16.09.2021 23:15 Ответить
Удивительного мало. Завтра ********* поведает как украинские школьники называют путлера ******,и кацапское быдло быстро забудет про движухи калантаряна.
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16.09.2021 23:24 Ответить
Половина таких ушлепков сидит ВР... а конь педельный пристроирлся однако.
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16.09.2021 23:26 Ответить
Дети за бугром живут и учатся - это норма жизни заможных в Россиии, Украине, Буркина Фасо и пр. афр. странах - нашли чем удивить. У Пороха дочки где? Любовницу имеет - молодец мужчина, завидуем активно
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16.09.2021 23:26 Ответить
У відео із "запарєбріка" найсмішніший дісклеймер на початку про "інаґента". Тобто, розповідаючи про "плахога баяріна", кацапозмі намагаюттся виктнувати закони х.йляндії. Смішно, аж іскандєри від реготу потекли.
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16.09.2021 23:37 Ответить
Старческая похоть - есть такой диагноз.
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17.09.2021 00:43 Ответить
А чье то пирожєне?
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17.09.2021 00:58 Ответить
Украинцы должны быть благодарны этим коням. Представляете как бы зажили кацапы, если бы банда Путина так успешно не воровала. Тем более в начале ролика написано что они уничтожают рашку. Правда с уничтожением рашки е*нутые Навальный и Ко справились бы гораздо лучше. Так что тут не все так однозначно.
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17.09.2021 02:50 Ответить
рашодвуликий конь обыкновенный
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17.09.2021 03:52 Ответить
А ЗАХАРОВА !?)

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17.09.2021 04:16 Ответить
Захарову видимо жены Лаврова одобрили , шоб не увела коня из стойла какая нибудь Моника😀😀😀
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17.09.2021 04:23 Ответить
МОНИКА БОКОМ А ЗАХАРОВА РАКОМ !)
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17.09.2021 04:30 Ответить
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17.09.2021 05:28 Ответить
Сергей Калантарян может содержать сам еще пару семей....,у не рюсских всякое может быть...
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17.09.2021 06:53 Ответить
Тепер зрозуміло чого він спотикається і падає, Не те вже здоров*я двох кобил обслуговувати
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17.09.2021 07:00 Ответить
Від лаврухи вже вінками пахне )
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17.09.2021 07:34 Ответить
молодец Навальный и его ребята.
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17.09.2021 08:37 Ответить
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17.09.2021 08:51 Ответить
зачем нам их рожы???, разорвите с фашистами дип.отношения!!
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17.09.2021 11:59 Ответить
Любовницы, квартиры любовниц. В этом и проблема навальнят. Ничего о том как они конкретно вредят рашке, какие неправильные законы или решения принимают, как оппозиция сделала бы по-другому. Такое ощущение что они понятия не имеют что происходит в экономике, социальной сфере, медицине, армии. Смотри у этого негодяя любовница, доколе. Да всем насрать на их любовниц.
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17.09.2021 13:03 Ответить
Русиш терпилен
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17.09.2021 13:36 Ответить
Кто бы говорил.)
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17.09.2021 13:49 Ответить
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17.09.2021 14:17 Ответить
Была печальная лошадь, присмотрелись - ещё тот жеребец))

Как то общался с человеком, вхожим в МИД россии, упомянул печальную лошадь, человек говорит - ну почему печальная? Он за счет государства содержит 2 любовницы...

Слабо ищут, должна быть еще одна)
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17.09.2021 21:12 Ответить
Да не лошадь это а пожилой шимпанзе больше похож
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17.09.2021 23:59 Ответить
Маеться можливість утримувать другу сімю значіть утримуй . Головне щоб гризні між бабами небуло. А так якщо це правда то Лавров козак молодець. Настоящий мужик. А критиків і коментаристів буде уйма. на це звертать увагу непотрібно. Тим більше якщо це команда Навального коментуе. Це просто неудачники які просто ципяються за що лібо аби мутить З повагою пенсіонер
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17.09.2021 22:11 Ответить
це той Дерипаска , якому фактично й досі належить Миколаєвський глиноземний ..?!

Тобто - по суті в Україні заробляються гроші , аби дерипаска і лавров не погано жили ...
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17.09.2021 22:58 Ответить
та пусть хоть с ослом живет.. то ИХ зоологические проблемы
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20.09.2021 15:48 Ответить
 
 