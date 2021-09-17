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Вице-премьер Стефанишина о поддержке вступления Украины в ЕС от Дуды: "Это начало большой дискуссии". ВИДЕО

Президент Польши Анджей Дуда поддержал вступление Украины в Евросоюз, что усиливает позиции нашей страны.

Об этом заявила в эфире "Украина 24" вице-премьер Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно заявления президента Польши, оно абсолютно логично. Мне приятно, что Польша вновь проявляет лидерство в вопросе расширения ЕС, вообще политики соседства. Заявление президента Польши очень важно, это начало большой дискуссии, конечно, не быстрой. У нас нормальные торговые отношения, ЕС - наш главный торговый партнер, мы экспортируем много продукции с добавленной стоимостью, и, конечно, много сырья. Конечно, есть вызовы, но никто не говорил, что быть взрослой великой страной легко. С нами надо вести диалог, и такие заявления (как заявление Дуды. - Ред.), усиливают наши позиции", - подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер обратила внимание на то, что в международном сообществе необходима общая поддержка в отношении принятия Украины в НАТО и Евросоюз.

"Конечно, и относительно членства Украины в ЕС, и относительно членства в НАТО нужен консенсус. В вопросе евроатлантической интеграции должен быть политический консенсус, по вопросам, которые касаются ЕС, должен быть дискурс. Здесь важно, чтобы такие страны ЕС, как Польша, Швеция, Дания, например, выступали за то, чтобы начать этот диалог. Мы работаем с разными столицами, пытаемся найти те точки соприкосновения, которые позволят сдвинуть позицию – Это Италия, Португалия, и страны, которые ориентируются на Францию и Германию. Это настоящая геополитика, переговоры. Никто не обещает, что завтра уже будут приняты решения. Но такие заявления, как сегодняшнее заявление Дуды, закладывают основу для того, чтобы эти переговоры, наконец, начались", - добавила Стефанишина.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал вступление Украины в ЕС и заявил, что Евросоюз должен продемонстрировать, что не является клубом для избранных.

Также читайте: Польша предложила Украине новый дипломатический формат

Автор: 

Польша (8409) Евросоюз (17118) Дуда Анджей (756) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+3
Эти только и могут дискутировать и видосики снимать, а Порошенко делал. Безвиз и ассоциация с ЕС подтверждение.
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17.09.2021 10:25
+1
Бла Бла Бла. Ой любят они дискуссировать и озабачиваться.
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17.09.2021 09:03
+1
Заявление президента Польши очень важно, это начало большой дискуссии, конечно, не быстрой,,, - о работе ни слова, власть ,которая в бедной стране занимается дискусиями и разговорами ,не выполняя реальных действий по улучшение благосостояния народа ,есть власть тунеядцев и бездельников
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17.09.2021 09:11
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Бла Бла Бла. Ой любят они дискуссировать и озабачиваться.
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17.09.2021 09:03 Ответить
Заявление президента Польши очень важно, это начало большой дискуссии, конечно, не быстрой,,, - о работе ни слова, власть ,которая в бедной стране занимается дискусиями и разговорами ,не выполняя реальных действий по улучшение благосостояния народа ,есть власть тунеядцев и бездельников
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17.09.2021 09:11 Ответить
Эти только и могут дискутировать и видосики снимать, а Порошенко делал. Безвиз и ассоциация с ЕС подтверждение.
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17.09.2021 10:25 Ответить
Почему дискуссия?
Дискуссия это спор, почему наше вступление "спорное событие"?
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17.09.2021 10:26 Ответить
Ху из факинг "stephanishina"?

До 2019 она была пустым местом и скоро опять станет никем.

И вот с этим временным ноунеймовским говном ЕС дискуссии должен вести шоле?
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17.09.2021 11:09 Ответить
«Велике будівництво!!!!» «Велика дискусія!!!!» «Величезний пердь!!!!»
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17.09.2021 12:26 Ответить
Тобто, п'ять років Порошенко пробивав двері в ЄС, а ці і пальчиком не поворухнули.
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18.09.2021 10:05 Ответить
Ксюша,та ти шо?А не ті розстріляні на Майдані "пробили двері" в безвіз і ЄС?
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18.09.2021 21:25 Ответить
Ми вже й так колонія Англії - помоніторте де зареєстровані держ органи, як вони повинні були створюватись, як утворилися.. Дискусія скінчилась після того , як сказали, що 20 років не планується ппийняття України в ЄС. Стало дурити українців, ми маємо стати незалежною самодостатньою країною, до того з нами ніхто рахуватись не буде.
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19.09.2021 07:51 Ответить
Украина вступит в Евросоюз сразу же после Турции.

А Турция-никогда.
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19.09.2021 11:16 Ответить
 
 