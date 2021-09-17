Вице-премьер Стефанишина о поддержке вступления Украины в ЕС от Дуды: "Это начало большой дискуссии". ВИДЕО

Президент Польши Анджей Дуда поддержал вступление Украины в Евросоюз, что усиливает позиции нашей страны.

Об этом заявила в эфире "Украина 24" вице-премьер Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно заявления президента Польши, оно абсолютно логично. Мне приятно, что Польша вновь проявляет лидерство в вопросе расширения ЕС, вообще политики соседства. Заявление президента Польши очень важно, это начало большой дискуссии, конечно, не быстрой. У нас нормальные торговые отношения, ЕС - наш главный торговый партнер, мы экспортируем много продукции с добавленной стоимостью, и, конечно, много сырья. Конечно, есть вызовы, но никто не говорил, что быть взрослой великой страной легко. С нами надо вести диалог, и такие заявления (как заявление Дуды. - Ред.), усиливают наши позиции", - подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер обратила внимание на то, что в международном сообществе необходима общая поддержка в отношении принятия Украины в НАТО и Евросоюз.

"Конечно, и относительно членства Украины в ЕС, и относительно членства в НАТО нужен консенсус. В вопросе евроатлантической интеграции должен быть политический консенсус, по вопросам, которые касаются ЕС, должен быть дискурс. Здесь важно, чтобы такие страны ЕС, как Польша, Швеция, Дания, например, выступали за то, чтобы начать этот диалог. Мы работаем с разными столицами, пытаемся найти те точки соприкосновения, которые позволят сдвинуть позицию – Это Италия, Португалия, и страны, которые ориентируются на Францию и Германию. Это настоящая геополитика, переговоры. Никто не обещает, что завтра уже будут приняты решения. Но такие заявления, как сегодняшнее заявление Дуды, закладывают основу для того, чтобы эти переговоры, наконец, начались", - добавила Стефанишина.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал вступление Украины в ЕС и заявил, что Евросоюз должен продемонстрировать, что не является клубом для избранных.

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