Мэр Нью-Йорка де Блазио потроллил постпреда России в ООН Небензю из-за COVID-сертификата: Привитый "неутвержденным" препаратом может бесплатно сделать вакцинацию в США. ВИДЕО

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио едко прокомментировал заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, которого возмутило требование предъявлять подтверждение вакцинации на входе в штаб-квартиру ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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"Если российский посол против этого, то я за это (обязательную вакцинацию. - Ред.)", - сказал де Блазио журналистам в четверг. При этом он саркастически заметил, что россияне ранее "сами обесценили себя, пытаясь сорвать выборы в США".

Поскольку возмущение посла РФ было обусловлено, в том числе и тем, что российскую вакцину "Спутник V" не признают в США, де Блазио отметил, что любой человек, привитый "неутвержденным" препаратом, может снова сделать бесплатно прививку в Нью-Йорке.

"Если их вакцина недостаточно хороша, они должны пойти и получить другую", - добавил мэр, имея в виду российских дипломатов.

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