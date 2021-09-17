Мэр Нью-Йорка де Блазио потроллил постпреда России в ООН Небензю из-за COVID-сертификата: Привитый "неутвержденным" препаратом может бесплатно сделать вакцинацию в США. ВИДЕО
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио едко прокомментировал заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, которого возмутило требование предъявлять подтверждение вакцинации на входе в штаб-квартиру ООН.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Видео Факты.ICTV
"Если российский посол против этого, то я за это (обязательную вакцинацию. - Ред.)", - сказал де Блазио журналистам в четверг. При этом он саркастически заметил, что россияне ранее "сами обесценили себя, пытаясь сорвать выборы в США".
Поскольку возмущение посла РФ было обусловлено, в том числе и тем, что российскую вакцину "Спутник V" не признают в США, де Блазио отметил, что любой человек, привитый "неутвержденным" препаратом, может снова сделать бесплатно прививку в Нью-Йорке.
"Если их вакцина недостаточно хороша, они должны пойти и получить другую", - добавил мэр, имея в виду российских дипломатов.
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Я случайно помню, что в начале августа в ДыРу гумконвой приезжал с россиянской вакциной «Спутник Лайт». Как-то невдобно получилось…В ДыРе за вчера умерло 52 человека, а во всей Украине 101. Это при том, что вакцинация у нас по факту провалена: сентябрь в разгаре, а у нас 11,3% только получили полный курс.
Но Спутник, видать, совсем лайт.
По факту - все намного хуже:
Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему , о существовании которой мы не раз упоминали - отсутствие национального реестра вакцинированных.
В стране фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации.
Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин, что не ест точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности.
На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 6%, что есть наинизший показатель в Европе.
Ані щодо відсотку (насправді удвічі вище - https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ ) , ані щодо відсутности реєстру (це легко перевірити: якщо Ви вакцинувалися, то без проблем у "Дії" підтягнете свій сертифікат).
А от щодо проваленого вакцинування в цілому та найнижчий показник в Европі - то не лише правда, але й НАША спільна проблема.
Той факт, що в Україні за опитуваннями не збирається вакцинуватися більшість населення і цей показник вищий, аніж в РФ, пояснити лише діями клоунської влади не вийде.
Там виробляють ковбасу та бiгус
Все iнше в Нью Йорку гi в но та притони
Не п и з ди
Я тут, слава Богу, вже 31 рik
чинуш до яких ти носиш хабарі, політичних проституток та іншої швалі
якою переповнеа Україна! Впевнен , що тобі на картку ********* прислала
30 срібряників. Це тобі винагоргода від кацапів? Такі як ти свинюки не
здатні навить своє подвір'я прибрати.Обісралися всюди де попаде.
Оце воно розповідає про Нью Йорк, бидлота!!! Ти там був брехло?
При ньому довелось купити 12 GA Pump