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"А тебя записали в олигархи?!": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, кто получит выгоду от закона №5599

В пятницу, 17 сентября, в 21:00 прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят мотивы и последствия принятия Закона об олигархах, а также ход вакцинации населения от COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кто получит выгоду от Закона об олигархах: народ или власть? Кто может попасть в список олигархов? Кто же та женщина, находящаяся в списке олигархов, о которой ранее говорил секретарь СНБО Алексей Данилов.  Что скажет о законопроекте Венецианская комиссия? 

Ход кампании по вакцинации населения от COVID-19 и почему украинцы не хотят вакцинироваться.

Ве эти вопросы обсудят в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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Гости студии:

- Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады Украины;

- Руслан Стефанчук, первый заместитель главы Верховной Рады Украины;

- Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

- Денис Малюська, министр юстиции Украины;

- Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины;

- Людмила Денисова, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

- Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";

- Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);

- Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

- Ярослав Железняк, Глава фракции партии "ГОЛОС";

- Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009–2013);

- Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.

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Автор: 

олигарх (1026) шоу Шустера (315) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+6
Вавочка знайшов собі іграшку РНБО. Кого хочу того і запишу в олігархи, хоча сам і є олігархом. Трєпєщітє!
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17.09.2021 10:46
+4
Ех Савік,Савік...Який був журналіст колись,на раз змінював громадську думку,президентів міняв...А тепер - старий боягузливий єврей з тремтячим голосом,на каналі першого олігарха хоче олігархів обговорювати...
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17.09.2021 10:46
+3
На канале олигарха будут обсуждать "проблемы" олигархов!

Это, как в публичном доме обсуждать нормы морали, а в тюрьме - нецензурную речь жертвы преступления !!!
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17.09.2021 10:48
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Кто точно зарабатывает на всем этом, так это Шустер. Ну и олигархи, конечно.
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17.09.2021 10:44 Ответить
Шустер журналіст. Це його робота.
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17.09.2021 10:47 Ответить
Шустер стал избыточно активным проводником чужих идей. В данном случае Ахметова. Тема борьбы с олигархами в исполнении Шустера на канале Ахметова выглядит неприкрыто издевательски. Впрочем, как и вся эта зеленая шушера.
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17.09.2021 11:01 Ответить
Точно! Обсуждать этот полный бред может только Шустер. Это как при кариесе обсуждать виды зубной пасты.
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17.09.2021 10:48 Ответить
Вавочка знайшов собі іграшку РНБО. Кого хочу того і запишу в олігархи, хоча сам і є олігархом. Трєпєщітє!
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17.09.2021 10:46 Ответить
Ех Савік,Савік...Який був журналіст колись,на раз змінював громадську думку,президентів міняв...А тепер - старий боягузливий єврей з тремтячим голосом,на каналі першого олігарха хоче олігархів обговорювати...
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17.09.2021 10:46 Ответить
как же сразу все всплывает...
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17.09.2021 12:34 Ответить
На канале олигарха будут обсуждать "проблемы" олигархов!

Это, как в публичном доме обсуждать нормы морали, а в тюрьме - нецензурную речь жертвы преступления !!!
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17.09.2021 10:48 Ответить
Славик Шустер на канале Ахметова обсудит вопрос "Кто же это у нас олигархи?"
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17.09.2021 10:50 Ответить
ЗЕ кормит с рук "независимого" Шустера.

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17.09.2021 10:53 Ответить
"Тамада хороший и конкурсы интересные".
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17.09.2021 10:54 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3678496.html Дайджест

Добрейшего вечерочка. Жизнь бьёт ключом? Монолитным рожковым 72\74? Отож…

* Недавно милиция с Поярковым учила Конституцию до утра.
Просто Поярков решил увековечить Зеленского на своём личном заборе, и написал там «Зеля *****!» в поддержку ветерана, на которого открыли уголовное дело в Чернигове по поводу аналогичного стрит-арта.
Рядом неравнодушные громадяне дописали «И ссыкло!».
И вот сегодня, невідомі в костюмах приехали на автомобиле к забору Пояркова, и закрасили надписи. Потому что в каждом назаборном уйле, Найвеличніший Вова видит себя и страшно обижается. Ну, проблемы у пацана с самооценкой, тут уж штош.
Поярков надпись снова нарисовал, и видосик снял под обидное «Ла-ла-ла-ла!». Завтра, наверное, снова приедут….
Слушайте, меня страшенно бесят граффити отстойные на Андреевском. Может, написать там "ЗЕля - хhttps://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23%D0%B9%D0%BB%D0%BE #йло ", и сразу же эти дома таки побелят-покрасят? Хорошая идея…

* Наш секретарь РНБО недавно утверждал, что россиянской сети "Mere" в Украине нет, что они все проверяли и не нашли.
РНБО не нашла, а журналисты нашли. Причем, один из магазинов открыт компанией, владельцем которой является совладелец российского «Светофора».
"Это всё фейк" - говорили они.
Медведчуковский "Спортмастер" тоже, помнится, типа закрывали, но хрен там плавал - работает себе спокойно. И "Новус", который не стесняется работать в оккупированном Крыму, тоже довольно обильно представлен в Украине. Потому что война - войной, а обед - по расписанию.
Но пора, наверное, прекращать уже трындеть, если ты - секретарь РНБО, а не баба Валя с первого подъезда.

* Полиция ловит горячих проституток. Ой, нет, я перепутала. Полиция ловит проституток на горячем. Ну то есть покупает их услуги за наш счет: «увійшов на сайт, знайшов потрібну вебмодель, сплатив 1362 грн 13 коп. Потім модель запропонувала йому перейти у приватний чат та сплатити 5,62 євро за хвилину приватного спілкування, а вже там показала клієнту приватне шоу тривалістю 9 хвилин 16 секунд. Експерт дійшов висновку, що шоу мало порнографічний характер».
Наша службааа и опаснаа и труднааа *поёт
Должность называется «эксперт - шлюхолов». Хороший, опытный шлюхолов, за 9 минут 16 секунд определяет порнографичность контента. Всего 60 евриков и на одно исчадие ада в интернете меньше, не дорого ящетаю.

* В оккупированном Донецке ковидные койки в больницах заполнены на 100%.
Я случайно помню, что в начале августа в ДыРу гумконвой приезжал с россиянской вакциной «Спутник Лайт». Как-то невдобно получилось…
В ДыРе за вчера умерло 52 человека, а во всей Украине 101. Это при том, что вакцинация у нас по факту провалена: сентябрь в разгаре, а у нас 11,3% только получили полный курс.
Но Спутник, видать, совсем лайт.
Всем хорошей пятнички. Не всремося.
Таня Адамс
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17.09.2021 10:54 Ответить
Это интересно. В 2007 г. самым красивым украинцем признан Савик Шустер.- В Киеве прошла торжественная церемония награждения самых красивых украинских знаменитостей 2008 г.
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17.09.2021 10:55 Ответить
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17.09.2021 11:03 Ответить


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17.09.2021 11:10 Ответить
православнута **** особливу огиду викликає, воно ж сере українцям на голову...

чи можливо в нього вiдiбрати громадянство та виперти взад, на паРашу?
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17.09.2021 13:01 Ответить
Я буду дивитися "https://www.youtube.com/watch?v=yyxKL344d_A ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова" - 17.09.2021 о 19:20 . "Вихід з карантину, відновлення економіки та позачергове засідання ВР"
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17.09.2021 11:35 Ответить
У Розумкова ж наче ковід виявили? Що він там робитиме?
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17.09.2021 11:54 Ответить
Шустрик свой шекель не упустит. Нужно подымать "биомассу" на защиту олигархов. и Юля нищая, как церковная мышь. А власенко получил миллионы как жертва полит репресий.
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17.09.2021 12:01 Ответить
Так понятно кто, хазяин ахмет
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17.09.2021 12:47 Ответить
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 16:50 Ответить
 
 