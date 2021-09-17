"А тебя записали в олигархи?!": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, кто получит выгоду от закона №5599

В пятницу, 17 сентября, в 21:00 прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят мотивы и последствия принятия Закона об олигархах, а также ход вакцинации населения от COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кто получит выгоду от Закона об олигархах: народ или власть? Кто может попасть в список олигархов? Кто же та женщина, находящаяся в списке олигархов, о которой ранее говорил секретарь СНБО Алексей Данилов. Что скажет о законопроекте Венецианская комиссия?

Ход кампании по вакцинации населения от COVID-19 и почему украинцы не хотят вакцинироваться.

Ве эти вопросы обсудят в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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Гости студии:



- Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады Украины;



- Руслан Стефанчук, первый заместитель главы Верховной Рады Украины;



- Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;



- Денис Малюська, министр юстиции Украины;



- Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины;



- Людмила Денисова, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;



- Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";



- Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);



- Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";



- Ярослав Железняк, Глава фракции партии "ГОЛОС";



- Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009–2013);



- Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.

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