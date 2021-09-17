"Слуга народа" Арахамия о разговоре с Коломойским на футбольном матче: "Обменялись шутками про закон об олигархах". ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал общение с олигархом Игорем Коломойским в ВИП-ложе на футбольном матче в Киеве.

Об этом Арахамия рассказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Он сказал: "Сейчас я к тебе подойду - и тебе нужно будет декларироваться", а я ему говорю: "Не спешите, ещё пару недель есть - можно не декларироваться". Обменялись шутками про закон об олигархах", - объяснил глава фракции "Слуга народа".

Парламентарий заявил, что на матче был с супругой, сыном и другом.

Кроме того, он не знал, что на матче будут присутствовать министры и другие депутаты.

Напомним, ранее журналист Михаил Ткач сообщил, что Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол

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