"Слуга народа" Арахамия о разговоре с Коломойским на футбольном матче: "Обменялись шутками про закон об олигархах". ВИДЕО
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал общение с олигархом Игорем Коломойским в ВИП-ложе на футбольном матче в Киеве.
Об этом Арахамия рассказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.
"Он сказал: "Сейчас я к тебе подойду - и тебе нужно будет декларироваться", а я ему говорю: "Не спешите, ещё пару недель есть - можно не декларироваться". Обменялись шутками про закон об олигархах", - объяснил глава фракции "Слуга народа".
Парламентарий заявил, что на матче был с супругой, сыном и другом.
Кроме того, он не знал, что на матче будут присутствовать министры и другие депутаты.
Напомним, ранее журналист Михаил Ткач сообщил, что Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол
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