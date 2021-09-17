Мужчина угрожал взорвать гранату на школьном стадионе в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пьяному одесситу не понравилась музыка, сопровождавшая школьное спортивное мероприятие. Он подошел к ди-джею, показал ему гранату и потребовал выключить запись.

Об этом сообщает Одесское райуправление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время проведения школьного спортивного мероприятия к работнику, который осуществлял музыкальное сопровождение, подошел мужчина и, продемонстрировав похожий на гранату предмет, приказал выключить музыку. Полицейские задержали правонарушителя, а подозрительный предмет изъяли", - сказано в сообщении.

Выяснилось, что мужчина пугал ди-джея корпусом гранаты без взрывчатого вещества.

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Сейчас 44-летний одессит дает пояснения в территориальном отделении полиции. Он уверяет, что не собирался никому угрожать, просто хвастался.

"Может быть, я показал для того, чтобы показать, что вот у меня есть - как вот показывают, допустим, кепку, телефон. Пачку сигарет мог бы показать", - рассказал мужчина.

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Полиция все равно открыла дело по статье об угрозе убийством. Теперь мужчине грозит наказание от ареста на шесть месяцев до ограничения свободы на срок до двух лет.







