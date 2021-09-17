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Мужчина угрожал взорвать гранату на школьном стадионе в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пьяному одесситу не понравилась музыка, сопровождавшая школьное спортивное мероприятие. Он подошел к ди-джею, показал ему гранату и потребовал выключить запись.

Об этом сообщает Одесское райуправление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время проведения школьного спортивного мероприятия к работнику, который осуществлял музыкальное сопровождение, подошел мужчина и, продемонстрировав похожий на гранату предмет, приказал выключить музыку. Полицейские задержали правонарушителя, а подозрительный предмет изъяли", - сказано в сообщении.

Выяснилось, что мужчина пугал ди-джея корпусом гранаты без взрывчатого вещества.

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Сейчас 44-летний одессит дает пояснения в территориальном отделении полиции. Он уверяет, что не собирался никому угрожать, просто хвастался.

"Может быть, я показал для того, чтобы показать, что вот у меня есть - как вот показывают, допустим, кепку, телефон. Пачку сигарет мог бы показать", - рассказал мужчина.

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Полиция все равно открыла дело по статье об угрозе убийством. Теперь мужчине грозит наказание от ареста на шесть месяцев до ограничения свободы на срок до двух лет.

Мужчина угрожал взорвать гранату на школьном стадионе в Одессе 01
Мужчина угрожал взорвать гранату на школьном стадионе в Одессе 02
Мужчина угрожал взорвать гранату на школьном стадионе в Одессе 03
Мужчина угрожал взорвать гранату на школьном стадионе в Одессе 04

Автор: 

граната (998) Одесса (7879) Нацполиция (16458) пьянство (867) угрозы (851) школа (3013)


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Топ комментарии
+3
скорее "адесская вата" неадекватно на гимн Украины отреагировала.
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17.09.2021 18:50
+2
когось дивує, що країна перетворилася на грьобаний цирк уродів?
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17.09.2021 18:36
+2
В 33м он бы уже за такое с разбитым хлебалом сознавался бы где его завербовала польская разведка и кто ещё в его организации
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17.09.2021 18:39
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Правила форума Совет форумчан
все дети должны быть хвастунами, подлизами, ябедами или хулиганами
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17.09.2021 18:34 Ответить
Хвастался макетом гранаты ? На школьном стадионе ? Глубоко нормальный человек, изолировать бы его. ))
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17.09.2021 18:36 Ответить
Почему-то не уточнили какая именно "музыка" не понравилась- Кобзон или Газманов.
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17.09.2021 18:46 Ответить
Что за богохульство ? В сентябре можно слушать только Шуфутинского ! (про 3-е сентября) ))
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17.09.2021 18:48 Ответить
Макет польской гранаты О-23 с запалом Роллана)
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17.09.2021 18:36 Ответить
В 33м он бы уже за такое с разбитым хлебалом сознавался бы где его завербовала польская разведка и кто ещё в его организации
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17.09.2021 18:39 Ответить
когось дивує, що країна перетворилася на грьобаний цирк уродів?
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17.09.2021 18:36 Ответить
а говорят что психбольницы не позакрывали...
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17.09.2021 18:37 Ответить
Так позакрывали же. Передали большинство (кроме самых тяжелых) на попечение родственников. Потому периодически и проскакивают новости в стиле "услышал голос в голове - отрубил соседу голову" ну или вроде того.
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17.09.2021 18:42 Ответить
10 к 1 шо "музыкальное оформление" было что-то навроде гимна СССР, а пацан с гранатой бывший АТОшник
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17.09.2021 18:43 Ответить
скорее "адесская вата" неадекватно на гимн Украины отреагировала.
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17.09.2021 18:50 Ответить
могу поспорить шо все наоборот)
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17.09.2021 18:53 Ответить
Ну да атошник антиквариатом грозил, скорее всего нудак который в армии даже небыл.
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17.09.2021 18:58 Ответить
У Південній Перлині проживає багато угро-финiв. Нещодавно біля Аркадії, нащадки сталінських переселенців з Нечорнозем'я, по п'яні розбили скло на зупинці громадського транспорту. Поліція склала протокол на *********. До цього російськомовні фанати «Русского мира» і «путінвведівойска» вимазали білою фарбою графіті із зображенням пана Паніковського з гусаком в руках на трансформаторній будці на розі Малій Арнаутській та вулиці Катерининській. Шо з ними робити?
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17.09.2021 19:30 Ответить
Осінь. У психів загострення.
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18.09.2021 05:08 Ответить
 
 