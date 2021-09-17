РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5066 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
2 439 80

Призываю мир не признавать результаты выборов в России из-за "выборов" в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - Порошенко. ВИДЕО

Россия грубо пренебрегает нормами и принципами международного права и торпедирует Минские договоренности. Привлечение украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях, к так называемым "выборам" российского парламента - вызов, сопоставимый с захватом Крыма и прямым вторжением регулярных подразделений российской армии на Донбасс.

Об этом в видеообращении заявил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Политик призвал Владимира Зеленского отбросить иллюзии и немедленно привлекать партнеров к усиленному давлению на Кремль.

"Вместо того, чтобы клянчить у Путина согласие на свидание, следует реанимировать угробленую дилетантством Зеленского международную коалицию в поддержку Украины, усилить совместное давление на Кремль, углубить санкции против России", - подчеркнул Порошенко.

"Владимир Александрович! Отбросьте все иллюзии, проснитесь же и будите партнеров, которых вы усыпили болтовней о том, что удастся где-то сойтись посередине. Политика умиротворения агрессора, которую вы обещали, когда шли к власти, - не работает", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" предлагает не признавать эти выборы самим и убедить партнеров поступить так же.

"Речь идет не только о том, чтобы дать отдельную резко-негативную оценку выборам в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Возможно, и большее. Нет оснований считать, что эти "выборы" в России будут лучше, чем прошлогодние "выборы" у Лукашенко. Поэтому и оценки должны быть тождественными", - отмечает Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о решении ЕС продлить санкций против РФ: Власть должна повышать цену Кремля за войну против Украины

"Во-вторых, организовать мощную волну осуждения паспортизации как акта агрессии против Украины. Осудить это должны и на уровне Генассамблеи ООН, и наши партнеры по Европейскому Союзу, в том числе по результатам саммита Украина-ЕС в октябре. Впрочем, осуждения мало. Россия должна понести международно-правовую ответственность", - убежден Порошенко.

Он подчеркивает - следует добиваться ужесточения санкций против РФ за систематическое невыполнение Минских договоренностей, незаконную паспортизацию и электоральную аннексию.

"И главное - за то, что только за два с половиной года так называемого перемирия Россия убила на фронте более двухсот украинских воинов", - констатировал пятый Президент.

"Энергетический шантаж, закулисные действия Москвы, которая накрутила цену на газ почти до тысячи долларов за тысячу кубов, должно привести в чувство тех европейцев, которые считают, что торговля с Россией это бизнес, а не жесткая геополитика. Путин зарвался и это дает Украине еще один шанс остановить "Северный поток-2", - считает Порошенко.

Также читайте: Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США

Он также напомнил, что кроме нормандского формата, проводил и трехсторонние переговоры руководителей Украины, Германии и Франции.

"При Зеленском ни одного такого контакта не было. А зря. Может, стоит попробовать? Может это удастся теперь, когда Путин газовыми спекуляциями подставил Германию как лоббиста Северного потока-2? И когда Франция в шоке от планов Кремля послать в Мали наемников из частной армии Вагнера, спецоперацию по задержанию которых в прошлом году сорвал Офис Зеленского. К выработке общей позиции давления на Москву должны быть привлечены и Соединенные Штаты ", - убежден лидер "ЕС"

Порошенко подчеркнул - президент Украины в эти дни должно быть в Нью-Йорке, где открывается сессия Генассамблеи ООН, вести переговоры с партнерами и инициировать спецдебаты в рамках Совбеза ООН.

"Задача Президента - привлечь внимание наших друзей, партнеров и союзников к преступлениям Кремля. Вспомнить о кампании запугивания крымскотатарской общины в Крыму, превращения полуострова в "остров несвободы" и военную базу. Созвать спецдебаты в рамках Совбеза ООН. Украина должна добиться того, чтобы все страны-участницы "Крымской платформы" осудили Россию за арест первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, непосредственного участника конференции ", - заявил Порошенко.

Читайте: Порошенко: Путин - убийца, и суд над ним еще впереди

Автор: 

выборы (24728) Порошенко Петр (19599) Донбасс (26956) Европейская Солидарность (1051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Это настоящий президент Украины.
показать весь комментарий
17.09.2021 19:32
+24
показать весь комментарий
17.09.2021 19:49
+23
Порошенко это президент,при котором была отвоевана и вернулась к Украине большая часть оккупированого Донбаса и Луганщины.
показать весь комментарий
17.09.2021 19:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порошенко? Це хто? Це те, що замінило Будапештський формат з Англією та США на нормандський, з холуями ху йла Францією та Німетчиною?
показать весь комментарий
17.09.2021 19:31 Ответить
Это настоящий президент Украины.
показать весь комментарий
17.09.2021 19:32 Ответить
Настоящим станет.

Если выберут.
показать весь комментарий
17.09.2021 19:34 Ответить
хто??????????????- бобик здох й не вернеться...(слава яйцям..- не його...))))))
показать весь комментарий
18.09.2021 03:13 Ответить
для мене Петро Олексійович і зараз Президент - вгадай за кого я буду голосувати
показать весь комментарий
18.09.2021 07:02 Ответить
В данном случае даже психиатрия бессильна.
показать весь комментарий
18.09.2021 08:44 Ответить
в украйни николы не було "настоящих"......- не будь дурнем тупим....))))
показать весь комментарий
18.09.2021 03:15 Ответить
- писали что США сами не захотели участвовать в Будапештском формате, а еще ранее и ввели эмбарго на поставку оружия Украине в 2014-ом, когда РФ оккупировала Крым..
показать весь комментарий
17.09.2021 19:40 Ответить
і з-за Пороха це ембарго США скасувалм. А от по лінії ЄС - ембарго на поставку нам зброї досі діє (зафіксовано в протоколі засідання якоїсь то там комісії ЄС про надання Україні Асоціації з ЄС). Але деякі країни ЄС ложили на це ембарго з великої купи; і продають Україні зброю самостійно, за це їх ніхто до відповідальності не притягає. Інша справа, що продавали ще в 2019-му, а з 2020-го через де-факто невиділення бюджетного бабла Україна в ЄС нічого не закупила...
показать весь комментарий
17.09.2021 20:09 Ответить
Порошенко это президент,при котором была отвоевана и вернулась к Украине большая часть оккупированого Донбаса и Луганщины.
показать весь комментарий
17.09.2021 19:42 Ответить
Вы откройте карту оккупированной территории на май 2014 года и май 2019 года, а потом рассказывайте об "отвоеванных территориях".

По факту даже Дебальцево, которое по "Минскому договорняку" должно было остаться за Украиной было потеряно.
показать весь комментарий
18.09.2021 03:10 Ответить
та ти що, дивчинко...- може про йловаськи команди його промовиш...???
показать весь комментарий
18.09.2021 03:11 Ответить
Старо трольчику твоє зауваження.В часи Іловайськи ще не всі добровольчі загони увійшли в склад ВСУ.,Семенченко хай тобі розясняє,як він заманив до себе на допомогу підрозділи ВСУ ,котрих потім розтріляли кацапи незалежно від домовленостей.До речі ,загін Семенченка був під наглядом коломойського. А ти думаєшь чого досі зелені цю справу про Іловайськ не пришпондорили до Пороха?Бо знають ,хто справді винен у тій трагедії.

Тільки таким як ти дурням локшину на вуха вішають.Зміни вже пісню зебот. .
показать весь комментарий
18.09.2021 10:25 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 19:51 Ответить
Вот это правильно. Не блеет как Осел и его Ослята.
показать весь комментарий
17.09.2021 19:31 Ответить
вместо клоуна вьіполняет обязанности президента
показать весь комментарий
17.09.2021 19:32 Ответить
дуня, кыш к криворожской проФФесуре, за гаражи
показать весь комментарий
17.09.2021 19:44 Ответить
"весь мир" не признает только в "родной говени"
показать весь комментарий
17.09.2021 19:32 Ответить
Интересно, прислушается мир к его словам?
показать весь комментарий
17.09.2021 19:35 Ответить
Ну к блеянию твоего ***** уже все привыкли
показать весь комментарий
17.09.2021 21:35 Ответить
Петро, лидер, гетьман, снова к власти хочет и правильные слова говорит, так у него друг Байден теперь, пускай ему позвонит, у Байдена Путин убийца тоже, но посмотрим, как они вместе выборы не признают
показать весь комментарий
17.09.2021 19:36 Ответить
ти не проспався..???- одпочинь, легше стане....)))
показать весь комментарий
18.09.2021 03:10 Ответить
Всколыхнулось зеленое болото ,непонятно что им не нравиться в том, что сказал Порошенко,однако его фамилия для быков Зели как красная тряпка. Ща завоняют всю ветку.
показать весь комментарий
17.09.2021 19:45 Ответить
оочнулся
показать весь комментарий
17.09.2021 19:47 Ответить
зебилы и кацапы, прозвучала фамилия порошенко. Слушай команду: "гавкать!"
показать весь комментарий
17.09.2021 19:47 Ответить
В них без команди розпочалось загострення діареї !!!)))
показать весь комментарий
17.09.2021 19:54 Ответить
Петя же бизнесмен, он же должен понимать, что есть бизнес, ничего личного, к чему эти призывы?

Не ну лохов избирателей разводить тоже нужно, а то вдруг, не попадет снова в Верховную раду, а вокруг такие же крысы украинского бизнеса, все отожмут
показать весь комментарий
17.09.2021 19:47 Ответить
Кацапское чучело ты уже определились из какой страны вещаешь. А то в одной теме у тебя один флаг, в другой - еще один. Ты совсем не палишс
показать весь комментарий
17.09.2021 20:18 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 19:49 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 19:51 Ответить
Рашотролли и подоляшавки ФАС!
показать весь комментарий
17.09.2021 19:53 Ответить
закулисные действия Москвы, которая накрутила цену на газ почти до тысячи долларов за тысячу кубов Источник:

Эээ, ну все же не настолько Москва всесильна
Много кто руку приложил к этой спекуляции)
показать весь комментарий
17.09.2021 19:54 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 19:58 Ответить
Україні потрібен Порох!
показать весь комментарий
17.09.2021 20:01 Ответить
Выборы покажут кому вiн потрiбен.
показать весь комментарий
17.09.2021 20:07 Ответить
кому порох в ружьях, кому вазелин в жопе
показать весь комментарий
17.09.2021 20:20 Ответить
Понятно. С ружьем и вазелином порох очень даже может быть.😁 Отам. В жо...
показать весь комментарий
17.09.2021 20:33 Ответить
порох тупо здох..- и не треба нявкать...- хай розкаже та поверне офшори)))- тоди й не простим....
показать весь комментарий
18.09.2021 03:08 Ответить
Порох - президент, за якого мені не соромно!
показать весь комментарий
17.09.2021 20:14 Ответить
ну спроси в нього про свиней щось
показать весь комментарий
18.09.2021 03:06 Ответить
За своїх сам питай.
показать весь комментарий
18.09.2021 11:24 Ответить
Про зелених кончених свиней?
показать весь комментарий
18.09.2021 17:23 Ответить
насмішив
показать весь комментарий
17.09.2021 20:31 Ответить
Это же всё же, всё, шо нажито непосильным трудом, - всё пропало! Санкции импортные, международная коалиция… Три!!!

показать весь комментарий
17.09.2021 20:42 Ответить
Шо еще может "перднуть" дерьмаковская троляцкая тварь- только обсирать то, чего их зеленый заднеприводный никогда , в силу редкой тупизны и какой то ненормальной любви к *****, не сделал бы для страны. Поэтому такая падаль , как ты, не заслуживает вообще право голоса в нормальном человеческом сообществе.
Сгинь отсюда, зеленое лайно, воняешь как твой кумир гринпоц.
показать весь комментарий
17.09.2021 23:18 Ответить
манкурти

показать весь комментарий
18.09.2021 01:55 Ответить
манкурти з бамбасу

показать весь комментарий
18.09.2021 01:56 Ответить
ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА

для голосовавших из ордло это бутылка воды,печенье, яблоко, сникерс, влажные салфетки и тряпочка паРаши. все самое завалящее и дешевое...

показать весь комментарий
18.09.2021 23:42 Ответить
от токо сивкачолого в цьом протести ще й не хватало...- так треба про себе хоча би нявкнуть)))
показать весь комментарий
18.09.2021 03:05 Ответить
Щоб його челядь про його існування не забувала.
показать весь комментарий
18.09.2021 03:17 Ответить
"Светит незнакомая звезда"©
"Светит месяц, светит ясный"©
"Седьмой Пятому не светит"®
показать весь комментарий
18.09.2021 09:05 Ответить
Какая хрень кацапская написана.Если бы не Порох, не было бы и до сих пор Томоса -истиной православной церкви Украины, а твое нагромождение дерьма лютая злоба церкви казламордых.
показать весь комментарий
18.09.2021 10:31 Ответить
Еталонний зразок дебіла звичного.
показать весь комментарий
18.09.2021 11:21 Ответить
ты идиот? похоже, что просто клинический. ватный ты непроходимый долб..б.
показать весь комментарий
18.09.2021 23:43 Ответить
Не следует слишком рьяно толкать клоуна на то, к чему он по природе не способен. Какой из испуганного дурачка главнокомандующий? Петру следует набраться терпения на пару лет и работать со своими друзьями в Европе день и ночь, а не кивать на зелёную шайку
показать весь комментарий
18.09.2021 11:43 Ответить
 
 