Самоизолировавшийся Путин показал, как голосует онлайн. На часах у него при этом - дата недельной давности. ВИДЕО
Российские СМИ показали, как президент страны Владимир Путин якобы голосует на выборах в Госдуму через интернет.
Cъемку "голосования" распространили государственные информагентства и телекомпании, сообщает Цензор.НЕТ.
Путин на этом видео нажимает на клавиатуре несколько кнопок, после чего на экране появляется надпись "Спасибо, ваш голос учтен!".
На фоне при этом слышны щелчки затворов фотоаппаратов - при том, что президент страны-агрессора три дня назад ушел на самоизоляцию в связи с тем, что несколько десятков человек в его окружении заболели коронавирусом.
Пользователи Твиттера обратили внимание на то, что часы на руке у Путина показывают 10 сентября.
Досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ не предусмотрено.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 17 сентября в России начались выборы в Госдуму. Голосование продлится три дня. Жителей ОРДЛО массово отправляют на автобусах в Ростовскую область для голосования. Украина призывает международное сообщество не признавать результаты выборов.
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