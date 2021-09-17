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Самоизолировавшийся Путин показал, как голосует онлайн. На часах у него при этом - дата недельной давности. ВИДЕО

Российские СМИ показали, как президент страны Владимир Путин якобы голосует на выборах в Госдуму через интернет.

Cъемку "голосования" распространили государственные информагентства и телекомпании, сообщает Цензор.НЕТ.

Путин на этом видео нажимает на клавиатуре несколько кнопок, после чего на экране появляется надпись "Спасибо, ваш голос учтен!".

На фоне при этом слышны щелчки затворов фотоаппаратов - при том, что президент страны-агрессора три дня назад ушел на самоизоляцию в связи с тем, что несколько десятков человек в его окружении заболели коронавирусом.

Читайте: За проведение "выборов" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и Донбассе Киев введет санкции, - Данилов

Пользователи Твиттера обратили внимание на то, что часы на руке у Путина показывают 10 сентября.

Досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ не предусмотрено.

Самоизолировавшийся Путин показал, как голосует онлайн. На часах у него при этом - дата недельной давности 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 17 сентября в России начались выборы в Госдуму. Голосование продлится три дня. Жителей ОРДЛО массово отправляют на автобусах в Ростовскую область для голосования. Украина призывает международное сообщество не признавать результаты выборов.

Автор: 

выборы (24728) обман (67) путин владимир (31252) россия (95502)


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Топ комментарии
+49
тоже думав фарс,але придивився и все таки не фарс,а *****
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17.09.2021 20:21
+23
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17.09.2021 20:23
+23
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17.09.2021 20:47
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Абсолютно пох...
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18.09.2021 13:20 Ответить
Для рассеи от украинцев. Мы вас ненавидим и презираем как самых гнусных самых подлых существ на свете. Вы забрали жизни у цвета нашей нации. Наши дети не родят нам внуков поскольку ваши уроды гиви и моторолы убили их в Иловайске, наши отцы никогда не поведут своих дочерей под венец поскольку ваши казаки убили их в Дебальцево, наши молодые вдовы по ночам воют в подушки поскольку ваши уроды буряты убили их молодых мужей в Луганске и они не знают что ответить маленьким своим детям на вопрос где наш папа, наши матери не спят ночами и уже не заснут до смерти поскольку ваши матери и ваши попы благословили ваших сыновей на братоубийственную войну на НАШЕЙ ЗЕМЛЕ. Будьте вы все прокляты на веки веков вместе со своим генетически выведенным КГБ СССР уродом карликом. Вы на порядок подлей и мерзостней для нас чем были когда то фашисты. И нет вам прощения и не будет никогда ни от нас ни от сирийцев ни от чеченцев ни от всего мира. Изыдите исчадия сатаны



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18.09.2021 16:19 Ответить
А на компьютере какая дата?
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18.09.2021 19:08 Ответить
путєн- *****. Крапка. І цим вске сказано.
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18.09.2021 20:47 Ответить
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