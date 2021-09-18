Зеленский - паралимпийцам: Спасибо за 98 медалей. Вам удается то, на что не всегда способны остальные. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал в Киеве призеров и участников Паралимпийских игров - 2020 в Токио.

Соответсвующее видео он разместил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы рекордсмены, вы - супермены, у вас нет никаких недостатков, у вас есть суперспособность", - отметил глава государства.

"Люди с ограниченными возможностями" - это не о них. Их возможности - неограниченные. Это - сверхвозможности. Им удается то, на что не всегда способны все остальные. Спасибо за 98 медалей, добытых на Паралимпийских играх - 2020 в Токио. Слава Украине!", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность. ФОТОрепортаж