РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6163 посетителя онлайн
Новости Видео
1 588 20

Зеленский - паралимпийцам: Спасибо за 98 медалей. Вам удается то, на что не всегда способны остальные. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал в Киеве призеров и участников Паралимпийских игров - 2020 в Токио.

Соответсвующее видео он разместил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы рекордсмены, вы - супермены, у вас нет никаких недостатков, у вас есть суперспособность", - отметил глава государства.

"Люди с ограниченными возможностями" - это не о них. Их возможности - неограниченные. Это - сверхвозможности. Им удается то, на что не всегда способны все остальные. Спасибо за 98 медалей, добытых на Паралимпийских играх - 2020 в Токио. Слава Украине!", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Паралимпиада (269)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Хронічний невдаха прийшов вітати олімпійців.
показать весь комментарий
18.09.2021 10:55
+7
Гундосое гнусавое чьмо у руля страны это просто жесть
показать весь комментарий
18.09.2021 10:56
+4
показать весь комментарий
18.09.2021 11:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хронічний невдаха прийшов вітати олімпійців.
показать весь комментарий
18.09.2021 10:55 Ответить
Параолимпийцы - молодцы !!!!

ЗЕля - фу-у-у-у-у- !!!!
показать весь комментарий
18.09.2021 12:01 Ответить
Гундосое гнусавое чьмо у руля страны это просто жесть
показать весь комментарий
18.09.2021 10:56 Ответить
Другими словами - "Вам иногда удаётся то, что иногда способны остальные" Это тоже самое что ничего не сказать. Снова гундосное чмо вякнуло чепуху
показать весь комментарий
18.09.2021 10:58 Ответить
Ну правильно. Не можуть інші зранку чіпляти скажімо ножний протез. Правда, Зєля не здогадується, що причина в тому, що у інших цього протезу, дякувати Господу, просто нема. Їм пощастило і вони зовсім не жалкують, що не можуть робити те, що неповносправні, а навпаки - щиро радіють, що здорові.
показать весь комментарий
18.09.2021 11:08 Ответить
Лучше бы подарил параолипийцам по однокомнатной квартире - это совсем не большие деньги в масштабах Украины
Остап Бендер « НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ, лучше помогите материально» 😀😀
показать весь комментарий
18.09.2021 11:00 Ответить
Остальниє - це Зє-шобла? Він себе і свій квартал рівня з інвалідами? Хоча... 🤔 Мжтиво він має рацію. Порівняно з своїми справжніми розумними, цинічним і хитрими хазяями вои таки інваліди. Розумової діяльності.
показать весь комментарий
18.09.2021 11:04 Ответить
Он дитя индЗего
показать весь комментарий
18.09.2021 11:07 Ответить
Не знаю за Зе , бо там не поймёшь кто рулит в ОПУ 😀😀😀

но вот некоторые депутаты в Раде точно моральные инвалиды 😀😜
показать весь комментарий
18.09.2021 11:08 Ответить
планы Зелемойских Кучмистов... декомунеизация деолигархизация...
показать весь комментарий
18.09.2021 11:07 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 11:14 Ответить
А ще тішить те що - не було спільних з кацапами - фотографувань ,з обіймашками і цьом - цьомками . Як у деяких розумових "інвалідів" зі звичайного спорту . .
показать весь комментарий
18.09.2021 11:16 Ответить
Зелемойские ничего вам не должны....только 73 %.....
показать весь комментарий
18.09.2021 11:18 Ответить
И главное, Вовочке ни ................. не удается, только здаеться. Красиво так говорит, МЭНИ ЗДАЕТЬСЯ, Я КРАЩИЙ ПРЭЗИДЭНТ.
показать весь комментарий
18.09.2021 11:21 Ответить
О, виліз. Де є позитив, воно на передньому плані.
показать весь комментарий
18.09.2021 11:25 Ответить
де державні нагороди усім паралімпійцям, які вибороли медалі у Токіо? хіба запевнення магучої коштують більше ніж героїчні зусилля безногих та безруких, сліпих українськихї героїв? ганьба зеленому
показать весь комментарий
18.09.2021 12:05 Ответить
Стули пельку і зникни з обрію ,гнида кремлівська ,не псуй людям свято !!!)))
показать весь комментарий
18.09.2021 12:11 Ответить
мораль - следующим президентом должен стать инвалид (желательно физический а не умственно отсталый)
показать весь комментарий
18.09.2021 13:04 Ответить
Долго он еще на параолимпийцах будет пиариться?
показать весь комментарий
18.09.2021 13:22 Ответить
Та тут без комментариев.

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rada-uvelichila-na-600-mln-grn-zarplaty-sudyam-dengi-zabrali-u-paraolimpiytsev
показать весь комментарий
18.09.2021 14:53 Ответить
 
 