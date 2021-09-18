Зеленский - паралимпийцам: Спасибо за 98 медалей. Вам удается то, на что не всегда способны остальные. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал в Киеве призеров и участников Паралимпийских игров - 2020 в Токио.
Соответсвующее видео он разместил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы рекордсмены, вы - супермены, у вас нет никаких недостатков, у вас есть суперспособность", - отметил глава государства.
"Люди с ограниченными возможностями" - это не о них. Их возможности - неограниченные. Это - сверхвозможности. Им удается то, на что не всегда способны все остальные. Спасибо за 98 медалей, добытых на Паралимпийских играх - 2020 в Токио. Слава Украине!", - добавил Зеленский.
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ЗЕля - фу-у-у-у-у- !!!!
Остап Бендер « НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ, лучше помогите материально» 😀😀
но вот некоторые депутаты в Раде точно моральные инвалиды 😀😜
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rada-uvelichila-na-600-mln-grn-zarplaty-sudyam-dengi-zabrali-u-paraolimpiytsev