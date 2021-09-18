В бюджет-2022 не заложено ни гривни от возвращения олигархических активов. В чем же заключается обещанная деолигархизация? - Данилюк. ВИДЕО
В Украине происходит дискредитация самого термина "деолигархизация", как это уже случилось со словами "реформы" и "новые лица".
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Цензор.НЕТ.
"В бюджете на 2022 год не заложено ни одной гривни от возвращения олигархических активов. Коломойский, которого арестуют, как только он покинет пределы Украины, спокойно гуляет по Киеву; схемы работают, деньги воруют - все как последние 30 лет подряд. Так в чем же заключается эта обещанная нам деолигархизация? Единственное, что я сейчас вижу, - это дискредитация самого термина "деолигархизация", как это уже случилось со словами "реформы" и "новые лица", - отметил он.
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зебилы схавают вместо масла
а попутно - под видосики клована о "мая бАрьтба! "содрать с зебилов побольше деньжат:
Решение о не повышении тарифов на тепло - это решение правильное. Тут спорить с Гетманцевым, а именно он автор) невозможно.
Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.
Потому решено это было замаскировать.
Население все равно заплатит.
Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличением тарифов, через планируемое повышение налогов с НАСЕЛЕНИЯ на 20-25% (автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").
Поиски мониторов украденных Порошенко...шаурма...видосики...тесла...😀
При такой власти (спасибо 73 вислоухим) никакие деньги не нужны!
клован готовится к выборам через полный контроль (как в рашке) над сми через СВОИХ олигархов..
БЄня працює з ОПУ на здачу України рашистам . Для нього навіть Ізраїль закритий. Для ОПУ срака з вагнерівською зрадою , то з ким їм ще співпрацювати як не з БЄнєй?
А вот Цензор могут прикрыть так как Бутусов самый главный олигарх
по версии Ермака и другой зеленой шушеры
деолігархізація заключається в тому, щоб відсторонити Порошенка від політичної діяльності
Єрмак цю конструкцію піддивився в рейху, він там тодів якраз жив. На виборах 1996 року 7 банкірів запропонували Єльцину віддати всі солодкі активи їм а вони будуть з ним "дружити" на виборах. Порішали. Єльцин затаїв злобу, а вже фюрер добив 6 банкірів (один опустив прапор). Черномирдін тоді сказав чітко - їм дали потримати, а вони подумали, що це їхнє. А кооператив "Озеро" забрав все взад. От і все. про бюджет не згадували також.
КТО будет олигархом---решать будет зеленое чмо! Это узурпация власти и нарушение Конституции Украины!
100%, что Венецианка зеленую пургу зарубит, как бред,
100%, что любой состав КСУ этот закон признает неконституционным,
100%, что названный олигархом (любой) выиграет в ЕСПЧ и в любом другом нормальном ( не волчье-печерском) суде с огромной выплатой от Украины (вспомним Ходарковского).
Зебиленыши это понимают, им весь этот шорох нужен для пиара--верещать, что они хотели, но им (как всегда) не дали!
А если проканает этот бред, то цель - запретить Пороху балотироваться--зельцман его боится до зеленых кошмаров)))
Зеленый пипл схавает 100%, тупесеньке не понимает, что от этого "закона" ни в бюджет, ни в карман пересичного ничего не капнет)))