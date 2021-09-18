В бюджет-2022 не заложено ни гривни от возвращения олигархических активов. В чем же заключается обещанная деолигархизация? - Данилюк. ВИДЕО

В Украине происходит дискредитация самого термина "деолигархизация", как это уже случилось со словами "реформы" и "новые лица".

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"В бюджете на 2022 год не заложено ни одной гривни от возвращения олигархических активов. Коломойский, которого арестуют, как только он покинет пределы Украины, спокойно гуляет по Киеву; схемы работают, деньги воруют - все как последние 30 лет подряд. Так в чем же заключается эта обещанная нам деолигархизация? Единственное, что я сейчас вижу, - это дискредитация самого термина "деолигархизация", как это уже случилось со словами "реформы" и "новые лица", - отметил он.

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