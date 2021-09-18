Акция за освобождение Семенченко прошла в Полтаве. Его сторонники планируют марш к Офису Президента в Киеве. ВИДЕО
В Полтаве состоялась акция за освобождение Семена Семенченко, подозреваемого в совершении государственной измены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке участник события Наталья Музыка.
"Сегодня в Полтаве состоялась акция "За права человека", к которой присоединилась и я с детьми. Семен Семенченко уже 53 дня голодает, 6 месяцев находится в изоляторе СБУ, а свидания с родными вообще запрещены!", - написала она.
Музыка продолжила: "В то время как Медведчук дома, много предателей Украины на свободе, неужели именно на такое отношение заслуживает человек, одним из первых встал на защиту Украины в 2014 году?"
"Мы хотим привлечь внимание общества к беззаконию и произволу судей не только к экс-командира батальона "Донбасс", но и ко всем добровольцам и ветеранам которые сейчас незаконно преследуются властями. По результатам акции было принято решение отправляться маршем на Киив в Офис Президента", - резюмировала она.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.
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Де ж тії люди зараз ? Не платять, то і не збираються ?
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Зустріла у фейсбучику питання чи хотіли б ми, щоб зеленський пішов у відставку. Я - НІ! Яка ще відставка??? В його всіх хатах і в хаті його батьків має пройти обшук, як у волонтерів, вилучено все мило з записом в протоколах, що то пластид. Вилучені всі іграшкові пістолети з записом що то зброя. Потім його треба терміново оголосити злочинцем, поклавши х€р на всі презумпції невинуватості, як він це зробив на брифінгу по Шеремету, в ту ж годину його мають посадити за грати, як він Ріфмайстра і Кузьменко, щоб він с.ка там сидів рік, а потім стікаючи кров'ю 4 дні вмер без допомоги, як морпіх. І то все під особистим контролем нового президента. Для такої священної справи погоджусь стати президентом на рік, мені року вистачить цілком. І така доля чекатиме кожного колаборанта і сєпара. А будь які патріоти, що *********** автобуси з тітуханами опзж, автоматично будуть представлені до найвищих державних нагород з пожиттєвим забезпеченням!
...починаю писати передвиборчі обіцянки. А я людина чесна і обіцянки виконую завжди!
І у купи блогерів теж.
Тому і не збираються люди, що пропаганда працює.
Насінченко при нормальній державі вже мав би десь рік так сьомий відбувати. Заради своїх авантюр він і серед сепарів світився, і в моїй Соснівці виник на блокуванні напіввагонів ще при Пороху. Знайшов там навіть якусь родину. Ще б жінку з дітьми знайти,але не дав ради....
А здесь кто-то из гуано пытается конфетку вылепить)))
Ну расскажи, как он с беней боролся. оч-ч-ень интересно услышать. Или с фирташем, или с пинчуком, может с герегами или жванией?
В ожидании фактов)))
Щось пропустив??
.youtube.com/watch?v=WQC57pkQmSs