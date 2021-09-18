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Новости Видео Дело Семенченко и Шевченко
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Акция за освобождение Семенченко прошла в Полтаве. Его сторонники планируют марш к Офису Президента в Киеве. ВИДЕО

В Полтаве состоялась акция за освобождение Семена Семенченко, подозреваемого в совершении государственной измены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке участник события Наталья Музыка. 

"Сегодня в Полтаве состоялась акция "За права человека", к которой присоединилась и я с детьми. Семен Семенченко уже 53 дня голодает, 6 месяцев находится в изоляторе СБУ, а свидания с родными вообще запрещены!", - написала она. 

Музыка продолжила: "В то время как Медведчук дома, много предателей Украины на свободе, неужели именно на такое отношение заслуживает человек, одним из первых встал на защиту Украины в 2014 году?"

"Мы хотим привлечь внимание общества к беззаконию и произволу судей не только к экс-командира батальона "Донбасс", но и ко всем добровольцам и ветеранам которые сейчас незаконно преследуются властями. По результатам акции было принято решение отправляться маршем на Киив в Офис Президента", - резюмировала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Семенченко на 6 октября: материалы дела не передали из Соломенского райсуда

Акция за освобождение Семенченко прошла в Полтаве. Его сторонники планируют марш к Офису Президента в Киеве 01
Акция за освобождение Семенченко прошла в Полтаве. Его сторонники планируют марш к Офису Президента в Киеве 02

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.

освобождение (565) Тахтаулове (764) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+15
Полтовчане молодцы ! Свободу Семенченко!
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18.09.2021 16:30
+14
А раніше Сьома тільки гукне і одразу скажений натовп намальовувався, гучно волав а Порошенка.

Де ж тії люди зараз ? Не платять, то і не збираються ?
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18.09.2021 16:31
+13
А нормальные люди заранее и предупреждали таких дятлов, как Семен, что именно так и будет. Судьба резиноизделий №2 везде одинакова.
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18.09.2021 16:46
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Свободу Зорро!
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18.09.2021 16:30 Ответить
Полтовчане молодцы ! Свободу Семенченко!
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18.09.2021 16:30 Ответить
Вова, а правда, що самому собі лайкнуть, це як самому собі підлизнуть?
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18.09.2021 16:43 Ответить
хз, это не лайк, а "мне нравится", может одно и то же, но только по словарю
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18.09.2021 21:06 Ответить
А раніше Сьома тільки гукне і одразу скажений натовп намальовувався, гучно волав а Порошенка.

Де ж тії люди зараз ? Не платять, то і не збираються ?
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18.09.2021 16:31 Ответить
А ваші чому не збираються? Приводів немає? Все чудово в нашому домі?
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18.09.2021 16:42 Ответить
А її втомилися від вашої тупоситі.
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18.09.2021 16:44 Ответить
Marusya Zvirobiy
.
Зустріла у фейсбучику питання чи хотіли б ми, щоб зеленський пішов у відставку. Я - НІ! Яка ще відставка??? В його всіх хатах і в хаті його батьків має пройти обшук, як у волонтерів, вилучено все мило з записом в протоколах, що то пластид. Вилучені всі іграшкові пістолети з записом що то зброя. Потім його треба терміново оголосити злочинцем, поклавши х€р на всі презумпції невинуватості, як він це зробив на брифінгу по Шеремету, в ту ж годину його мають посадити за грати, як він Ріфмайстра і Кузьменко, щоб він с.ка там сидів рік, а потім стікаючи кров'ю 4 дні вмер без допомоги, як морпіх. І то все під особистим контролем нового президента. Для такої священної справи погоджусь стати президентом на рік, мені року вистачить цілком. І така доля чекатиме кожного колаборанта і сєпара. А будь які патріоти, що *********** автобуси з тітуханами опзж, автоматично будуть представлені до найвищих державних нагород з пожиттєвим забезпеченням!
...починаю писати передвиборчі обіцянки. А я людина чесна і обіцянки виконую завжди!
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18.09.2021 17:10 Ответить
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18.09.2021 17:11 Ответить
Дорогенький, я за будбь-який кіпіш, крім голодування! Блазня... його зепутатів... найбільш упоротих прихильників... але тупо ходити з плакатами - вибачте, набридло, це було актуально в 2004-ому, а після Майдану та війни - якось смішно та гидко.
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18.09.2021 17:38 Ответить
и что вы предлагаете ? это же безоружные граждане, они с плакатами, а оружие в руках других людей, как то так
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18.09.2021 21:10 Ответить
Тобі?!!! Нічого не пропоную. Я тільки пояснюю СВОЮ позицію.
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18.09.2021 21:12 Ответить
А нормальные люди заранее и предупреждали таких дятлов, как Семен, что именно так и будет. Судьба резиноизделий №2 везде одинакова.
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18.09.2021 16:46 Ответить
зачемПорошенко леталк Фирташу ? вопрос не для ответа,а про предупреждали.
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18.09.2021 21:13 Ответить
Виталю у фирташа отмазывал, свободу ему добывал--все это давно знают.
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18.09.2021 23:50 Ответить
не платят и любовь к семенченки кончилась
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18.09.2021 17:01 Ответить
А чорний піар проти Семенченка на каналах Ахметова і Порошенка ви бачили? Годинами в прайм-тайм?

І у купи блогерів теж.

Тому і не збираються люди, що пропаганда працює.
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19.09.2021 17:16 Ответить
войска гришина то,конечно,круто...мож заодно и главбудку лехаима хай трохы потревожат?
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18.09.2021 16:35 Ответить
Надеюсь кто-то креветки Семену передаст. Мучается без них наверно
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18.09.2021 16:39 Ответить
А маршировать в ОПу вони прямо з Полтави будуть? Ні, ну просто цікаво.
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18.09.2021 16:41 Ответить
Семен Семенченко уже 53 дня голодает

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18.09.2021 16:42 Ответить
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18.09.2021 16:45 Ответить
насінченко накрутив ділов,має сидіти, як і його дружбани...КолоМойша тут при ділі ТЕЖ.
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18.09.2021 17:05 Ответить
"Тяжела и неказиста жизнь простого афериста" (С)

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18.09.2021 16:49 Ответить
Шото заробитчан маловато. И тут два варианта, либо посредники себе много взяли или спонсор пожлобился. Оно и понятно, ни Михуил ни Егорка Хорьков за такие копейки работать не будут, да ещё в Полтаву ехать.
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18.09.2021 16:43 Ответить
Что-то Насиння так и не выглядит голодающим. А дети да, очень похожи. Только Коломойскому нужен исполнитель Илловайского котла? Будет сидеть. Видимо уже недолго сидеть. Своей так кстати начатой "голодовки" осталось найти подходящее "хроническое" заболевание, которое заставит замолчать исполнителя военного преступления навсегда.
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18.09.2021 16:45 Ответить
Я так понимаю собрались все его родственники, даже детей притащили для массовки.
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18.09.2021 16:49 Ответить


Насінченко при нормальній державі вже мав би десь рік так сьомий відбувати. Заради своїх авантюр він і серед сепарів світився, і в моїй Соснівці виник на блокуванні напіввагонів ще при Пороху. Знайшов там навіть якусь родину. Ще б жінку з дітьми знайти,але не дав ради....
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18.09.2021 16:51 Ответить
Насінченко при нормальній державі вже мав би десь рік так сьомий відбувати. Заради своїх авантюр він і серед сепарів світився, і в моїй Соснівці виник на блокуванні напіввагонів ще при Пороху. Знайшов там навіть якусь родину. Ще б жінку з дітьми знайти,але не дав ради....
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18.09.2021 16:50 Ответить
Непотріб.
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18.09.2021 16:53 Ответить
Семёнченко настоящий патриот! Всё делал правильно! Торговлю на крови надо было прекращать ещё при Порошенко, а её и сейчас продолжают. Единственно он последовательно боролся с олигархами на протяжении всей войны с Московией.
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18.09.2021 16:55 Ответить
Я бы не идеализировал Семенченко, но "АТОвец" Кива воюет с Бойко за бабло сидя в ВР и на его имя столько мух не слетается, чтобы насрать в комментах
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18.09.2021 17:04 Ответить
Так там все просто и однозначно, обсуждать нечего: все знают, что и кива, и бойко --гуано.

А здесь кто-то из гуано пытается конфетку вылепить)))
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18.09.2021 23:59 Ответить
А ничего, что Кива мастурбирует в ВР, пока Семенченко сидит, всё норм ?
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19.09.2021 10:28 Ответить
Я не против, чтобы кива составил гришину кампанию---он себя тоже АТОшником называет...
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20.09.2021 01:14 Ответить
Так таки боролся??

Ну расскажи, как он с беней боролся. оч-ч-ень интересно услышать. Или с фирташем, или с пинчуком, может с герегами или жванией?

В ожидании фактов)))
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18.09.2021 23:56 Ответить
Не вижу в вашем списке Авакова, Ахметова и Медведчука
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19.09.2021 17:11 Ответить
Гришин это Донецкий и Крымский аферист. Он сначала хотел к сепарам примазаться, есть его фото на их собраниях но его там послали лесом. Затем он сам себе присвоил воинское звание и стал изображать патриота.
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18.09.2021 16:55 Ответить
Зєлю геть. Семну волю. Дострокові
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18.09.2021 16:56 Ответить
Ти вже голодуєш на підтримку Грішіна? Чи самоспалився на площі в знак протесту? Ну хоть щось робиш в реалі, крім смердяви в інеті?
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18.09.2021 19:35 Ответить
а Юля поддерживает...?
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18.09.2021 20:38 Ответить
Гришин типа Семен кремлевский окурок плешивого КГБиста задолжал в Крыму кучу бабла нашли ПОЦтрийота пля....
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18.09.2021 17:06 Ответить
Семенченко... Арестович и прочие проходимцы ловко примазались к АТО....гниды...
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18.09.2021 17:11 Ответить
Думаю Семену придётся посидеть,пока Лукашенковские СМИ раскручивают Семена как диверсанта планировавшего беспорядки,акции в Сябровке.Таким образом пока Семен деактивирован в тюрьме,сябровская пропаганда буксует.Стоит ему выйти и у Луки появляется возможность создавать провокации у себя в сябровке и объвинять украинских националистов виновными,в том же обстреле пограничного столбика например,обстрелять который приказал Семен.Не знаю почему Лука выбрал Семена,щоб сделать из него врага номер один,и способного осуществлять диверсии на территории Сябровки.Но пока Семену лучше посидеть.Бо так сложились обстоятельства для него.Як вариант
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18.09.2021 17:55 Ответить
А ********** голодує??

Щось пропустив??
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18.09.2021 18:04 Ответить
Ну як голодує?.... просто на дієті... там мраморна телятина, перепела, форель, ікра з бєлугі...
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18.09.2021 19:38 Ответить
яким би він поганим не був, але він один з небагатьох, хто воював за цю країну на відміну від уклоністів, які зараз перебувають при владі і тягнуть країну до капітуляції
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18.09.2021 18:23 Ответить
Що ти несеш, хто воював???????При всіх сутичках сідав в машину повної зброї і тікав. А хлопці деякі залишалися без зброї!!!!!! Зараз легко знайти його "побратимів" і там ти знайдеш все що бійці, справжні бійці, думають про це неподобство " комбата" семена с!!!!!!!!!!!!
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18.09.2021 19:04 Ответить
нужно просто ссылку на их заявления приложить и ваш собеседник поймёт
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18.09.2021 21:24 Ответить
Приходь народ, хто проти геноциду Європи.



.youtube.com/watch?v=WQC57pkQmSs
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18.09.2021 18:40 Ответить
Не поняв.У Грішина родичі в Полтаві ? Чи там масовка дешева ?
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18.09.2021 19:51 Ответить
Порошенко звільни Семена!! ***** посадив Семена. А ні стоп п0ри тобі він був на свободі і топив за бубу, но всеодно ти падло винен.
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18.09.2021 20:26 Ответить
Рома,ось в такому ключі,краще помовч.Люди ще не зовсім забули,як твоє сивочоле саджало,майже по такому обвинуваченню,Героя Украіни,Надю Савченко."Слуги",нічого нового не придумали,а тільки повторили за твоєю цяцею...
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18.09.2021 21:19 Ответить
Да Надюха ше той герой
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18.09.2021 22:47 Ответить
А когда и где можно присоединится?
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18.09.2021 21:34 Ответить
 
 