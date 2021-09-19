"Саакашвили критикует деолигархизацию, ему надо определиться - он с народом Украины или с украинскими олигархами" - глава набсовета "Укразализныци" Лещенко

К группе тех, кто критикует деолигархизацию, присоединился председатель исполкома Национального комитета реформ Михеил Саакашвили.

Об этом на своем youtube-канале заявил член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"К группе тех, кто критикует деолигархизацию, присоединился Михеил Саакашвили в эфире на канале Ахметова "Украина-24", это прозвучало у Голованова (ведущий программы. - Ред.). Мне очень жаль, что он так себя позиционирует, но это имело место. Если это в первое время мы могли списать на некую неосведомленность, возможно, ошибочность взглядов, учитывая всю логику поведения Саакашвили, я не хочу его ни в чем обвинять, но ему нужно определиться: с кем он, с народом Украины или с украинскими олигархами. Это моя боль говорит в тот момент, когда я об этом говорю", - отметил Лещенко.

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