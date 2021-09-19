"Саакашвили критикует деолигархизацию, ему надо определиться - он с народом Украины или с украинскими олигархами" - глава набсовета "Укразализныци" Лещенко
К группе тех, кто критикует деолигархизацию, присоединился председатель исполкома Национального комитета реформ Михеил Саакашвили.
Об этом на своем youtube-канале заявил член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"К группе тех, кто критикует деолигархизацию, присоединился Михеил Саакашвили в эфире на канале Ахметова "Украина-24", это прозвучало у Голованова (ведущий программы. - Ред.). Мне очень жаль, что он так себя позиционирует, но это имело место. Если это в первое время мы могли списать на некую неосведомленность, возможно, ошибочность взглядов, учитывая всю логику поведения Саакашвили, я не хочу его ни в чем обвинять, но ему нужно определиться: с кем он, с народом Украины или с украинскими олигархами. Это моя боль говорит в тот момент, когда я об этом говорю", - отметил Лещенко.
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І далі планує отримувати.
Як і все зелене кодло.
Нам не треба фуйлові методи боротьби з олігархами. Всі інструменти вже є. Користуйтесь.
чья бы корова мычала ))))
По этому "закону", Ахметов НЕ олигарх! Так, что всё путём и все нормально.
І ніяк не доїде.
а может просто со здравым смыслом, не ? Или лещенку не ведомо что такое "здравый смысл" ?
І кому хочеться з ними бути, крім самого лещенка?
Міхо теж цим займався, але, на мій погляд, у збочення не переходив
Доречі, про збочення
А если и их учитывать, то тупо во время войны настраивать против государства крупный бизнес. Они первые были заинтересованы не пустить сюда путина (вспомните поведение Коломойского в 2014 - финансирование сопротивления, крупного одесского и харьковского бизнеса - пресекли шабаш в городах своих). И далеко таки не пустили. А с такими раскладами станут первыми, кто станет в этом заинтересован (с их-то ресурсами и возможностями). Особенно, если русские начнут предлагать им договориться.
Глупо это немножко. Не время внутри страны разборки устраивать, когда враг не то что у ворот, а 1 комнату в доме уже занял, а другую разрушил.
Американці зрозуміли це ще у 1890 році. Нагадую, сьогодні 2021 - й
на РАБссии выборы в ДурьДуму...счас....три дня уже идут....отставным военным и прочим КГБистам а их на РАБссии кишит...приказано прибыть на сборный пункт...садят в автобусы и равзозять по нужным участкам несколько раз... для "голосования"...это кроме того что они уже прокукарекали по месту проживания.... каждый хмырь типа "оставной" получит Путлерскую Мзду в виде 100 долларов...в итоге партия ядренная РАБссия победила с результатом 70 % задолго до "выборов"...