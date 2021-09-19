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"Саакашвили критикует деолигархизацию, ему надо определиться - он с народом Украины или с украинскими олигархами" - глава набсовета "Укразализныци" Лещенко

К группе тех, кто критикует деолигархизацию, присоединился председатель исполкома Национального комитета реформ Михеил Саакашвили.

Об этом на своем youtube-канале заявил член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"К группе тех, кто критикует деолигархизацию, присоединился Михеил Саакашвили в эфире на канале Ахметова "Украина-24", это прозвучало у Голованова (ведущий программы. - Ред.). Мне очень жаль, что он так себя позиционирует, но это имело место. Если это в первое время мы могли списать на некую неосведомленность, возможно, ошибочность взглядов, учитывая всю логику поведения Саакашвили, я не хочу его ни в чем обвинять, но ему нужно определиться: с кем он, с народом Украины или с украинскими олигархами. Это моя боль говорит в тот момент, когда я об этом говорю", - отметил Лещенко.

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Автор: 

Лещенко Сергей (697) олигарх (1026) Саакашвили Михеил (3307) Укрзализныця (2746)


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Топ комментарии
+42
Саакашвили прав. Зеля делает не деолигарзизацию, а окончательную зачистку после уничтожения среднего класса в Украине. А цену Серлещу мы знаем- чуть больше чем 400 тыс гривен в месяц.
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19.09.2021 08:48
+42
Серлєщ отримує гроші від олігархів.

І далі планує отримувати.

Як і все зелене кодло.

Нам не треба фуйлові методи боротьби з олігархами. Всі інструменти вже є. Користуйтесь.
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19.09.2021 08:51
+35
Кокарду на тельняшку забыл прикрепить
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19.09.2021 08:48
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Кокарду на тельняшку забыл прикрепить
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19.09.2021 08:48 Ответить
Два чоботи - пара. Рєхворматори, єдріть їх маму. Зє свідомо піарить і грає на публіку із своїм закконом. Зміни в Податковий кодекс щодо оподаткування великого бізнесу і добротне антимонопольне законодавство, це та фата моргана, якої від Зєйлюхи народ не дочекається.
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19.09.2021 09:03 Ответить
"Зміни в Податковий кодекс щодо оподаткування великого бізнесу і добротне антимонопольне законодавство" - так за энто хозяин на заднем дворе выпорют так, что неделю стоя даже спать будет
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19.09.2021 09:40 Ответить
Саакашвили прав. Зеля делает не деолигарзизацию, а окончательную зачистку после уничтожения среднего класса в Украине. А цену Серлещу мы знаем- чуть больше чем 400 тыс гривен в месяц.
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19.09.2021 08:48 Ответить
І невідомо скільки в конвертах.
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19.09.2021 10:20 Ответить
Карлсон на заробітках.
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19.09.2021 08:50 Ответить
Серлєщ отримує гроші від олігархів.

І далі планує отримувати.

Як і все зелене кодло.

Нам не треба фуйлові методи боротьби з олігархами. Всі інструменти вже є. Користуйтесь.
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19.09.2021 08:51 Ответить
Где Саакашвили,а где какой то фрик лещ,как там твоя дешевенькая квартирка,расскажи нам кто там твои соседи.
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19.09.2021 08:52 Ответить
Обидва на політичному смітнику України. Жодних відмінностей.
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19.09.2021 09:41 Ответить
Глупости не говори,это твой убийца путин на свалке,а Саакашвили король.
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19.09.2021 10:19 Ответить
Выше

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19.09.2021 10:59 Ответить
Уякійвбиральні?
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19.09.2021 13:30 Ответить
Конечно защитим олигархов, их можно на пальцах сосчитать а народа как мусора который выбирает зеленых соплей а потом скулит
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19.09.2021 08:52 Ответить
Пусть жаба поглубже засадит гадюке
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19.09.2021 08:54 Ответить
Укрзализныцю Лещенко уже развалил, теперь настал черед Украины. Растут люди !
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19.09.2021 08:56 Ответить
Назвіть хоча б одне призвіще ярого оратора -демократа, який був би ефективним держчиновником?.
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19.09.2021 09:05 Ответить
Демократ по определению не может быть эффективным госчиновником.
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19.09.2021 09:11 Ответить
Что миша,что лещенко-сборище трепачей.
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19.09.2021 08:56 Ответить
Даже тупой Сакаашвили спинным мозгом чувствует что у ЗЕлупы лучшим из выходом из данной ситуации будет Ростов! А МиХуил не хочет в Ростов! Вот и начинает обдолбанный хинкальчик рычать на руку которая его кормит!
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19.09.2021 08:56 Ответить
Этот путеец задолбал лезть не в свои дела
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19.09.2021 08:57 Ответить
Бабушкин пентхаус сам себя не прокормит...
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19.09.2021 08:59 Ответить
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19.09.2021 09:01 Ответить
серлещу нужно самому определиться - он сосёт или отсасывает
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19.09.2021 09:02 Ответить
Мабуть без різниці, аби гроші платили.
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19.09.2021 10:21 Ответить
Саак порадився з Юлькою і вирішив критикувати
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19.09.2021 09:02 Ответить
хирож*пый лещ знает о чем говорить..

чья бы корова мычала ))))
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19.09.2021 09:03 Ответить
Лєщ продажне лайно, вилазить раз в рік, щоб смачно лизнути.
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19.09.2021 09:06 Ответить
Лещенко, не боись!

По этому "закону", Ахметов НЕ олигарх! Так, что всё путём и все нормально.

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19.09.2021 09:14 Ответить
"Саакашвили критиковал деолигархизацию на канале Ахметова. Ему надо определиться, он с народом или с олигархами" А на каком канале... ? Если все каналы принадлежат олигархам
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19.09.2021 09:16 Ответить
Цей апатрид уже ж вкотре збирався в свою сонячну Грузію.

І ніяк не доїде.
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19.09.2021 09:16 Ответить
Ще не всі щеплення зробив.
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19.09.2021 10:23 Ответить
@... он с народом или с олигархами@

а может просто со здравым смыслом, не ? Или лещенку не ведомо что такое "здравый смысл" ?
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19.09.2021 09:17 Ответить
Народ - це хто? Зелені Сєрлєщі? Квартал? Тоді хто олігархи? Лєщєнка став настільки гидким, що слухати його можуть лише збоченці. Чувак, який отримує від державної Укрзалізниці величезні гроші ні-за-що, просто як оплату за свої брехливі пасквілі, вважає себе "народом". Мультимільцонерія квартальних Зєлєнского, Єрмака, Шефірів вважає народом. А хто ж тоді ті, хто має оплатити 5 відсотків від вартості побудованого на заробітчанські гроші будинку? Хто ці, кого змкшують оплачувати променад Зєлєнского і квартальних по Каліфорнії? Хто ті, кому не вистачає пенсій на оплату банальним компослуг і кого ця зелена шобла змушує продавати подекуди єдиних супутників самотнього життя - домашніх собак і котів?
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19.09.2021 09:17 Ответить
"Народне радіо" запитують чим викликано те, що "Саакашлілі критикував деолігархізацію на каналі Ахмєтова"? "Народне радіо" відповідає, критикував деолігархізацію бо саме перебував на каналі найбільшого олігарха країни. Окрім того, у Саакашвілі помічається з часом здатність до накопичення критичності до умов, в яких він перебуває певний час. Він як ентропія, що незворотньо накопичується в системі і сперямована на її руйнування.
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19.09.2021 09:20 Ответить
Урод! Догадался поставить знак равенства между властью и народом. Пипл ведь тупой, ну никак не хочет принять, что власть принимает решения для народа, а не для себя. Впрочем, оно и понятно - чмо хлебает из властного же корыта и очень не хочет потерять доступ к нему.
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19.09.2021 09:22 Ответить
лещебородая свиня должна быть посажена. и крепко.
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19.09.2021 09:23 Ответить
Для лещенко народ - це трухін, татаров, арахамія, арестович, подоляк, пудрик тищенко, юрченко й інші подібні члени.

І кому хочеться з ними бути, крім самого лещенка?
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19.09.2021 09:24 Ответить
Сірожа відробляє Про народ. Подібні аргументи про єдність з народом використовували Мусоліні, Гітлер, Сталін, Лукашенко та ін. Звісно, на на них Сергійко не тягне, але підмахувати таким навчився вправно.
Міхо теж цим займався, але, на мій погляд, у збочення не переходив
Доречі, про збочення
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19.09.2021 09:28 Ответить
О, сьогодні гумовий кулак для анального фістінгу з кадру Сєрлєщ уже прибрав.
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19.09.2021 09:31 Ответить
Укрзалізниця в дерьме, а этот олень видосики запиливает...
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19.09.2021 09:43 Ответить
Цій мерзоті Лещенку платять по 10 000 доларів на місяц за пропаганду із наших податків. Він нічого в Укрзалізниці не робить, тільки раз на місяць читає звіт та ставить свій підпис. За такі гроші скот буде все життя дякувати Зеленському.
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19.09.2021 09:44 Ответить
Яке відношення має це брехло до залізниці ? Що воно там тямить ? Просто відробляє бабло 95 квартала. Клоун клоуна, але примостився зручно. Бабло тече.Гидота.
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19.09.2021 09:48 Ответить
Тю,а хто це......
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19.09.2021 09:48 Ответить
Кто бы говорил. Пусть сравнит лучше свои достижения и Саакавили. Ворует (если называть все своими словами, или есть положительные результаты работы ж/д?) с набсоветом и еще вякает. Этот закон о деолигархизации, как рукой по вагине погладить.
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19.09.2021 09:53 Ответить
Нарешті на Цензорі нормальні заголовки: Сергій Лещенко - член!
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19.09.2021 09:55 Ответить
Ця мерзенна гнида(лещенко)створена із вонючої гидоти Своє свідоме життя присвятив розповсюдженням брехні,наклепів і фейків і за це йому така ж гидота платить великі гроші із податків народа. Свої статки ,які ховає ,зароблені на відвертій брехні,а сам є тупим вонючим створінням.
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19.09.2021 09:57 Ответить
Ну если честно все каналы принадлежат олигархам, получается ему вообще негде выступать.))
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19.09.2021 09:59 Ответить
У мене пенсія 2200 грн. Прожитковий мінімум 2373 грн. Жодна зараза мене не захищає і не допомагає. Таких як я не менше 6 мільйонів. А тут враз стільки захисників олігархів . Виявляється, інтереси 13 людей важливіші, ніж доля мільйонів українців.
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19.09.2021 10:07 Ответить
А вы думаете если этих 13 человек внесут в некий реестр то вам пенсии поднимут?
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19.09.2021 10:12 Ответить
Шановний пане Анатолію, якщо от зараз взять і забрать в олігархів їх маєтність і передати її вам, бідним, ви взагалі з голоду помрете. Для деолігархізації економіки, ТРЕБА СПОЧАТКУ створити середній клас власників. Це тяжка робота і тривала. Якщо ж зараз НЕОСВІЧЕНА зелень почне знищувати нинішні економічні відносини, Ви перестанете отримувати 2200 грн, боюсь, що Ви за них тоді зможете купити дві-три буханки хліба. Радикальні економічні реформи повинні робити НАДЗВИЧАЙНО РОЗУМНІ люди, а ви ж бачите, що прийшли до влади пройдисвіти неосвічені.
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19.09.2021 10:24 Ответить
Круто ж тебя Порох ,который уже три года не действующий президент,на банане вертит...ещё и безплатно?так ты даже не простигоспади,а шалава подзаборная)
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19.09.2021 11:18 Ответить
девочка. я не писал про порошенко, но вы сразу узнали его и себя в описанной мною ситуации! мне добавить нечего.
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19.09.2021 11:24 Ответить
Мальчик,так вы все время про Порошенко пишите),а он то ж "сбитый летчик" ,как вы пытаетесь это представить
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19.09.2021 11:29 Ответить
Эта "борьба с олигархами", да ещё и показушно-пафосная, как-то большевизмом отдаёт и борьбой с частной собственностью. Это если от прочих моментов абстрагироваться.

А если и их учитывать, то тупо во время войны настраивать против государства крупный бизнес. Они первые были заинтересованы не пустить сюда путина (вспомните поведение Коломойского в 2014 - финансирование сопротивления, крупного одесского и харьковского бизнеса - пресекли шабаш в городах своих). И далеко таки не пустили. А с такими раскладами станут первыми, кто станет в этом заинтересован (с их-то ресурсами и возможностями). Особенно, если русские начнут предлагать им договориться.

Глупо это немножко. Не время внутри страны разборки устраивать, когда враг не то что у ворот, а 1 комнату в доме уже занял, а другую разрушил.
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19.09.2021 10:07 Ответить
Вообще, самое главное в этой истории об олигархах так это то, что процесс деолигархизации общества НЕПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТСЯ неофитской зеленью. Надо ЗАМЕНИТЬ олигархическую экономку, а для этого НАДО!!! ВНАЧАЛЕ!!! СОЗДАТЬ!!! средний класс владельцев в обществе. Иначе, т.е. если УНИЧТОЖИТЬ экономику олигархов, значит РАЗВАЛИТЬ экономику, и вместе с ней и государство. Зелень ничтожная, подворотная, необразованная, рабская.
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19.09.2021 10:13 Ответить
Як казав Пифагор колись ...,сам баран,видал баранов,но таких баранов не видал...Лещенко был бараном им и останется...
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19.09.2021 10:16 Ответить
Професор політології, директор програми досліджень щодо рівності та глобалізації Північно-Західного університету Джеффрі Вінтерз зазначає: «Олігархи - це люди, основним джерелом політичної влади яких є багатство. Це визначення датується тисячоліттями. Присутність олігархів створює серйозні проблеми для демократії, легітимність якої заснована на фундаментальних принципах рівності, таких як одна людина - один голос. Як і всі решта, олігарх отримує лише один голос у День виборів. Але на відміну від звичайних виборців, може дати шалену кількість голосів...»

Американці зрозуміли це ще у 1890 році. Нагадую, сьогодні 2021 - й
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19.09.2021 10:19 Ответить
правильно, зрозуміли, і запровадили той же самий свій закон про лобізм. Який в нас вписаний в антимонопольне законодавство; яке чомусь ніхто не збирається виконувати.
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19.09.2021 10:54 Ответить
У Зе на противников его "Закона" спустили всех собак. Включая бродячую привокзальную суку Лещенко.
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19.09.2021 10:27 Ответить
Не слышал, что именно и в каком контекте сказал Саакашвили и самое главное не видел текста самого проекта закона, поэтому трудно вообще писать, что-либо аргументировано, а агитки или ярлыки это для лохов и неучей!
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19.09.2021 10:27 Ответить
Пример не Олигархии...
на РАБссии выборы в ДурьДуму...счас....три дня уже идут....отставным военным и прочим КГБистам а их на РАБссии кишит...приказано прибыть на сборный пункт...садят в автобусы и равзозять по нужным участкам несколько раз... для "голосования"...это кроме того что они уже прокукарекали по месту проживания.... каждый хмырь типа "оставной" получит Путлерскую Мзду в виде 100 долларов...в итоге партия ядренная РАБссия победила с результатом 70 % задолго до "выборов"...
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19.09.2021 10:27 Ответить
лещенко гнилой жулик
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19.09.2021 10:37 Ответить
Вот Серлещ с Коломоем уже давно определился.
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19.09.2021 10:50 Ответить
якщо вже мегрел ососзнав..., то нехай агрохімія не бреше, ніби "весь народ за...."
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19.09.2021 10:52 Ответить
Ойц, борцун

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19.09.2021 10:53 Ответить
😀😀😀
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19.09.2021 11:22 Ответить
Если Михо критикует "зеленую аферу с олигархами" следовательно есть за что. У бывшего президента Грузии имеется и практика и опыт борьбы с олигархами ,в отличии от "леща" у которого имеется и опыт и практика зарабатывать на пропитание языком,вылизывая определенное места ,без разницы какому олигарху.
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19.09.2021 11:06 Ответить
Весь закон-это просто еврейский междусобойчик."Новые евреи" во главе с Зеленским хотят перехватить у старых евреев денежные потоки.Обычным гражданам это всё пофиг.
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19.09.2021 11:16 Ответить
лещ расскажи лучше как ты квартиру за копейки купил, борец с коррупцией ты наш недоделаный
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19.09.2021 11:23 Ответить
Трепло, которое искажает суть, ведь Саакашвили не против закона о деолигархизации как таковом, а против того, в каком он виде подан.
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19.09.2021 11:24 Ответить
Міхо виключно за себе та гроші.
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19.09.2021 11:42 Ответить
Сэрлещь, ты лучше коментируй очередную спермо-вечеринку своей недожены в мАскве куколд чёртов. И когда следующая в Киеве? Хочу снова спустить ей на лицо.
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19.09.2021 12:11 Ответить
цей буде оббріхувати кожного, на кого вкаже замовник. А загалом обоє рябоє
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19.09.2021 12:15 Ответить
Зелені наверняка так написали закон о боротьби з олігархами шо боротьба тільки на попері буде а не на праці !! Не зря же Арахамія з Коломойським ржали над цім законом .
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19.09.2021 12:24 Ответить
Давно не було чути кончіти вурст. Як і карлсона баригоборца
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19.09.2021 12:29 Ответить
Серожа!!!! Поверни вкрадені тобою гроші американських платників податків!!!!
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19.09.2021 12:29 Ответить
Місце Сирйожі не в наглядовій раді, а на "марші рівності".
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19.09.2021 12:35 Ответить
по большому счету, михло тот же пытро только грузинский, в силу каких то индивидуальных особенностей мозга, не способных понять и принять выбор граждан своей страны, одним словом грузинский молдован)))
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19.09.2021 12:48 Ответить
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19.09.2021 13:17 Ответить
ВВП Польщі в чотири рази вищий ніж в Україні. В Польщі немає жодного олігарха !
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19.09.2021 14:20 Ответить
От Лещенко вже визначився. Всі "чесні журналісти" тепер знають розцінки
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19.09.2021 18:12 Ответить
"Честный" "политик"- фокусник Лещенко знает, как подтасовать факты. Посмотрите на самого "честного" деолигархизатора
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20.09.2021 10:51 Ответить
Закон об олигархов не направлен против настоящих олигархов ( Ахметов, Коломойский, Фирташ), действительно влияющих на все политические процессы в стране, он направлен против их конкурентов, как экономических, так и политических. Зеленский и его банда- это шавки олигархов беспрекословно выполняющие их волю и ничего более.
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20.09.2021 18:21 Ответить
 
 