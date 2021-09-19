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Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября, в центре Киева состоялся марш Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ +.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники марша спустились вниз по бульвару Шевченко к пл.Льва Толстого, где под присмотром правоохранителей спустились в метро.

В ходе движения колонны одна женщина легла на асфальт с целью препятствования проведению марша. Она что-то говорила о лесбиянках и геях. При этом ее быстро подняли и отвели в сторону (второе видео, 2.26 мин. - Ред.). Других попыток нарушения правопорядка, по данным нашего корреспондента, в ходе проведения марша не было.  

Как сообщили "Интерфакс-Украина" организаторы Марша равенства "КиевПрайд-2021", мероприятие прошло спокойно и без провокаций.

"Это уже 10-прайд, он прошел успешно, он прошел спокойно. Провокаций, кроме женщины, которая легла на дороге и старалась преградить движение колонны, не было", - сказала директор общественной организации "КиевПрайд" Лени Эмсон на пресс-брифинге по завершению мероприятия.

Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 01
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 02
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 03
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 04
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 05
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 06
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 07
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 08
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 09
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 10
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 11
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 12
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 13
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 14
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 15
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 16
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 17
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 18
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 19
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 20
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 21
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 22
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 23
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 24
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 25
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 26
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 27
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 28
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 29
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 30
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 31
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 32
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 33
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 34
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 35
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 36
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 37
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 38
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 39
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 40
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 41
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 42
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 43
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 44
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 45
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 46
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 47
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 48
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 49
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 50
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 51
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 52
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 53
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 54
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 55
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 56
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 57
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 58
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 59
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 60
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 61
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 62
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 63
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 64
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 65
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 66
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 67
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 68
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 69
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 70
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 71
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 72
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 73
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 74
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 75
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 76
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 77
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 78
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 79
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 80
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 81
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 82
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 83
Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев 84

Как сообщалось, главный лозунг КиевПрайд 2021 года: "Бок о бок на защиту равноправия". Тема марша в 2021 году: "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности". По словам организаторов это первый Марш Равенства, который имеет политические требования к действующей власти в виде Манифеста, который подписали общественные организации, благотворительные фонды и представители политических сил.

Весь периметр ходы был обнесен ограждениями, а в местах перекрытия улиц стояли шеренги правоохранителей.

Читайте также: "Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота!", - противники ЛГБТ-марша собираются в парке им.Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Киев (25516) марш (632) ЛГБТ-сообщество (333) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+14
Бляха, как все заволновались. Прошлась група людей по центру города. Новость дня!!! нахер все остальное, давайте обсуждать геев. Просто безнадега.
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19.09.2021 12:37
+14
то не безнадега.. то заволновались, опасаясь конкуренции. пассивные..

разве нормальных людей эти парады будут волновать?

ну прошлась группа спокойно, даже тетку на асфальте не поимели (а она явно этого хотела) - так чего устраивать крик?

а нет, пассивные взбудоражились и разволновались... раскричались что им "МЕШАЮТ" конкуренты, мля..

п.с. в той же рашке больше всего о геях/лесби орут (в госдупе, например) именно пид*орасы.. во всех смыслах)
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19.09.2021 12:44
+12
Там про "костюм путина" очень трогательно
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19.09.2021 12:34
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Але ж як раз копи охороняли цей зоопарк, то за що ж їх ненавидіти?



А ось і гомо-анархісти комуністи затасувались - бажають вчиняти гєндерну рєвалюцію, незважаючи на те що їх кгбшні дідусі гєїв відправляли до божевільні, а не по квоті у топ-менеджмент якогось заводу. Нагадаю, що нещодавно представники гомо-анархістів комуністів, в центрі києва нападали на АТОшників - з ножами та молотками, деяких білоруських гєй-анархістів навіть затримали та засудили за це, але ж ми йдемо в європу - нащо згадувати такі незручні факти?

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20.09.2021 10:16 Ответить
Легла эта тётка на моих глазах, на повороте с Владимирской вниз на Шевченка, не доходя до жёлтого корпуса. Ох и фотографов набежало!

Вот её фото:

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20.09.2021 11:05 Ответить
Позитивно и креативно.
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20.09.2021 12:43 Ответить
Та хай собі ходять. Чи від того відношення до людини має бути іншим? Надавно взнав, що однокласник сина гей. А йому майже 40 років. І батьки навіть не здогадуються, що він гей і все бідкаються, що досі не оженився. Гарний, симпатичний інтеллектуал. І що мені пенсіонеру до того? Слава Богу, що совкова дурість по відношенню до геїв скінчилася. Хай живуть і кохаються з ким хотять. Вони просто інші.
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20.09.2021 17:39 Ответить
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