Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября, в центре Киева состоялся марш Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ +.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники марша спустились вниз по бульвару Шевченко к пл.Льва Толстого, где под присмотром правоохранителей спустились в метро.

В ходе движения колонны одна женщина легла на асфальт с целью препятствования проведению марша. Она что-то говорила о лесбиянках и геях. При этом ее быстро подняли и отвели в сторону (второе видео, 2.26 мин. - Ред.). Других попыток нарушения правопорядка, по данным нашего корреспондента, в ходе проведения марша не было.

Как сообщили "Интерфакс-Украина" организаторы Марша равенства "КиевПрайд-2021", мероприятие прошло спокойно и без провокаций.

"Это уже 10-прайд, он прошел успешно, он прошел спокойно. Провокаций, кроме женщины, которая легла на дороге и старалась преградить движение колонны, не было", - сказала директор общественной организации "КиевПрайд" Лени Эмсон на пресс-брифинге по завершению мероприятия.









































































































































































Как сообщалось, главный лозунг КиевПрайд 2021 года: "Бок о бок на защиту равноправия". Тема марша в 2021 году: "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности". По словам организаторов это первый Марш Равенства, который имеет политические требования к действующей власти в виде Манифеста, который подписали общественные организации, благотворительные фонды и представители политических сил.

Весь периметр ходы был обнесен ограждениями, а в местах перекрытия улиц стояли шеренги правоохранителей.

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук