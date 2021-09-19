Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 сентября, в центре Киева состоялся марш Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ +.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники марша спустились вниз по бульвару Шевченко к пл.Льва Толстого, где под присмотром правоохранителей спустились в метро.
В ходе движения колонны одна женщина легла на асфальт с целью препятствования проведению марша. Она что-то говорила о лесбиянках и геях. При этом ее быстро подняли и отвели в сторону (второе видео, 2.26 мин. - Ред.). Других попыток нарушения правопорядка, по данным нашего корреспондента, в ходе проведения марша не было.
Как сообщили "Интерфакс-Украина" организаторы Марша равенства "КиевПрайд-2021", мероприятие прошло спокойно и без провокаций.
"Это уже 10-прайд, он прошел успешно, он прошел спокойно. Провокаций, кроме женщины, которая легла на дороге и старалась преградить движение колонны, не было", - сказала директор общественной организации "КиевПрайд" Лени Эмсон на пресс-брифинге по завершению мероприятия.
Как сообщалось, главный лозунг КиевПрайд 2021 года: "Бок о бок на защиту равноправия". Тема марша в 2021 году: "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности". По словам организаторов это первый Марш Равенства, который имеет политические требования к действующей власти в виде Манифеста, который подписали общественные организации, благотворительные фонды и представители политических сил.
Весь периметр ходы был обнесен ограждениями, а в местах перекрытия улиц стояли шеренги правоохранителей.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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А ось і гомо-
анархістикомуністи затасувались - бажають вчиняти гєндерну рєвалюцію, незважаючи на те що їх кгбшні дідусі гєїв відправляли до божевільні, а не по квоті у топ-менеджмент якогось заводу. Нагадаю, що нещодавно представники гомо- анархістівкомуністів, в центрі києва нападали на АТОшників - з ножами та молотками, деяких білоруських гєй-анархістів навіть затримали та засудили за це, але ж ми йдемо в європу - нащо згадувати такі незручні факти?
Вот её фото: