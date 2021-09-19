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Завезенные из Запорожья "титушки" пытались сорвать Kulish Fest в Днепре. У некоторых было оружие, задержанного с ножом отпустила полиция, - СМИ. ВИДЕО

У "титушек", которым жители Днепра не дали сорвать Kulish Fest, было при себе оружие – пистолеты, кастеты и ножи.

Об этом сообщил организатор фестиваля, известный волонтер, музыкант, лидер группы "Широкий лан" Святослав Бойко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5-й канал".

На видео, которое обнародовал YouTube-канал "Пороховница", также видно, как один из парней, копаясь в сумке, "засветил" пистолет.

Завезенные из Запорожья титушки пытались сорвать Kulish Fest в Днепре. У некоторых было оружие, задержанного с ножом отпустила полиция, - СМИ 01

Активисты даже задержали одного из самых агрессивных "титушек" из Запорожья, у которого был при себе нож. Он назвал себя Андрей Махно, 1999 года рождения. Молодого человека передали полиции, которая отпустила его через три часа, составив протокол о хулиганстве.

Завезенные из Запорожья титушки пытались сорвать Kulish Fest в Днепре. У некоторых было оружие, задержанного с ножом отпустила полиция, - СМИ 02
Завезенные из Запорожья титушки пытались сорвать Kulish Fest в Днепре. У некоторых было оружие, задержанного с ножом отпустила полиция, - СМИ 03

Очевидцам также удалось зафиксировать автомобили организаторов "титушек", которые подстрекали молодых людей быть более активными. Поскольку в парке собралось много ветеранов войны на Донбассе, "титушки" не решились на массовую провокацию и ограничились несколькими агрессивными выпадами.

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Завезенные из Запорожья титушки пытались сорвать Kulish Fest в Днепре. У некоторых было оружие, задержанного с ножом отпустила полиция, - СМИ 04
Завезенные из Запорожья титушки пытались сорвать Kulish Fest в Днепре. У некоторых было оружие, задержанного с ножом отпустила полиция, - СМИ 05

"Это был наш традиционный Kulish Fest, семейный праздник. Собралось много жителей Днепра. Это было в парке "Зеленый гай". Я варил кулиш, было также несколько казацких паланок, которые также варили кулиш. Такими мероприятиями мы пытаемся объединить патриотов, показать, что нас много", – рассказал Святослав Бойко.

По его словам, неизвестные молодые люди сначала наблюдали за людьми, кричали "Зеленский молодец!", нецензурно ругались.

"У них было оружие. Были зафиксированы у них и пистолеты, и кастеты. Эти "молодые люди", которые стояли такой организованной кучкой, когда их спрашивали, кто они и откуда, многие из них говорили, что они из Запорожья. Некоторые говорили, что они из Кривого Рога", – говорит Бойко.

"Мне лично известно, что они спрашивали дорогу, идя к "Зеленому гаю". Они не знали, где центральный вход. Очередная попытка испортить праздник, испортить общение провалилась. Они никак не повлияли на посол кулиша. Традиционно, Петр Алексеевич мой кулиш солил. И буквально за 15 минут весь котел, 70 литров счастья, разошелся", – рассказал волонтер.

Завезенные из Запорожья титушки пытались сорвать Kulish Fest в Днепре. У некоторых было оружие, задержанного с ножом отпустила полиция, - СМИ 06
Завезенные из Запорожья титушки пытались сорвать Kulish Fest в Днепре. У некоторых было оружие, задержанного с ножом отпустила полиция, - СМИ 07

Отметим, что более сотни "титушек" в Днепре хотели сорвать Kulish Fest в парке "Зеленый гай", где собрались около 1 тыс. человек – среди них активисты, волонтеры и ветераны АТО, туда же прибыл и пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. На мероприятии было немало семей с детьми.

"Титушки" нецензурно выражались в адрес "Евросолидарности" и Порошенко, кричали, что "им не место в Днепропетровске". Возмущенные жители Днепра не позволили молодым людям испортить праздник.

Автор: 

Днепр (4417) Порошенко Петр (19599) титушки (507)


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Топ комментарии
+92
Клоун идет дорогой овоща.
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19.09.2021 15:28
+80
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19.09.2021 15:30
+54
Стопами Янучары и рыгов. Ну-ну. Посмотрим еще чья возьмет

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19.09.2021 15:32
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Страница 2 из 2
Что сказать -с именем вовы , как раздражителем и поводом для провокаций работают бандиты , это же кому-то надо... Были пистолеты ,ножи и их мило отпустили... Хреново дело в Днепре с работой полиции . А вот что при вове как при Яныке - кого-то удивляет?
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19.09.2021 16:53 Ответить
Это совпадение, что там в Днепре в эти дни был и Порошенко ?
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19.09.2021 16:56 Ответить
Не "совпадение". Порошенко завжди з патріотами України, бо він сам патріот.
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10.10.2021 11:26 Ответить
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19.09.2021 16:53 Ответить
какая ирония)
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19.09.2021 17:17 Ответить
Ну, если мусора стояли и наблюдали, значит у них выходной, и они могли работать титушками, чтобы срубить капусту, им надо кормить семью.
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19.09.2021 16:56 Ответить
Запор работает....ню-ню....
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19.09.2021 17:13 Ответить
А че вы до сих пор не создадите базу данных ...этих титушек. С номерами телефонов, с адресами? Более того, если группируется набор телефонов и они движутся в каком то направлении, то ваши хваленные камеры с АI должны даже указать какое это транспортное средство и на каком оно участке дороги. Не жители городов должны у себя их ловить, а вы вместе с нацгвардией. Для чего в вас вбухали столько средств??? Чтобы вы перед мониторами в носу ковырялись?.???
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19.09.2021 17:24 Ответить
Вони заблукали. Їхали на КиївПрайд-2021.
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19.09.2021 17:14 Ответить
Щось вони більше подібні на ментів, або нацгвардію. ті що ще не були на фронті!!!!!!! і жодних документів!!!!! Зверніть увагу пацанів за петарди до кр.відповідальності, а тих зі зброєю відпускають????????
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19.09.2021 17:29 Ответить
Прикольно, ZEгопота уже бандюков оплачивает, что дальше?
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19.09.2021 17:50 Ответить
Ватка из ЗЕпорожья против патриотов Днепра
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19.09.2021 17:51 Ответить
Дякую, що ви патріоти. Наші козаки теж варять куліш. Запрошуємо у кінці серпня на Нікопольщину, на могилу кошового атамана Івана Сірка. Приїздять козаки з усієї України.
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19.09.2021 17:59 Ответить
Поплачь в подоляка, дурик
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19.09.2021 19:17 Ответить
Кому потрібна твоя ЗЕправда?
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19.09.2021 19:21 Ответить
титуханы уважают, когда им наваляют ....в Днепре что, некому?)..мусора. а вы там че делаете. наблюдаете чья возьмет?!
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19.09.2021 19:27 Ответить
аби не Аваков...продовження слідує...

це перші дзвіночки...
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19.09.2021 19:42 Ответить
сами знаете кто сам на себя нанял титушню втёмную.

чтоб ещё раз привлечь внимание в своей персоне.
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19.09.2021 20:58 Ответить
А менты против зекрысы ,причем везде,и сразу выпускают ушлепков -это же песня,зесрань)
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20.09.2021 05:17 Ответить
почему ты всё время обзываешь папереднего зекрысой, а себя зесранью?
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20.09.2021 07:59 Ответить
Меняй методичку,дегенерат-уже не смешно)
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20.09.2021 08:24 Ответить
молодец, зесрань кондитерская, хорошо ты само себе лишь о себе "Меняй методичку,дегенерат-уже не смешно)"
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20.09.2021 08:30 Ответить
Как же тебя крутит в агонии....не дай Бог так дохнуть)
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20.09.2021 09:46 Ответить
хайло закрий ***** ватна
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20.09.2021 10:56 Ответить
Що,тварь,в сраку жарят?так расслабься и получай удовольствие)
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20.09.2021 11:30 Ответить
тварь це для тебе більше піходяще чим для мене,тому що чорнорота баба це і є тварина...тому ці чорнороті баби за відсутністю мізків думають жіночим статавим органом.
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20.09.2021 11:41 Ответить
Одеський припортовий завод припинив роботу -давай напригай булки,дегенерат
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20.09.2021 11:40 Ответить
молодец, зесрань, хорошо ты снова само себе лишь о себе "Как же тебя крутит в агонии....не дай Бог так дохнуть)"
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20.09.2021 11:51 Ответить
лишний раз убеждаюсь, какое зеля - х*йло.....
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19.09.2021 21:04 Ответить
Очередная шоколадная постановка.
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19.09.2021 23:51 Ответить
Так бойся,зесрань -Порох полицию с СБУ держит за яйки)ты сам это высрал
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20.09.2021 05:03 Ответить
пінька хоч встиг прийняти на груть ?
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20.09.2021 00:14 Ответить
А у алкашей все про бухло-гены это все ...родственники с расейки?
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20.09.2021 05:05 Ответить
ЭТО НЕ КОЗАКИ !!! ЭТО ДЕТИ ФАШИСТОВ НЕДОБИТЫХ !!!
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20.09.2021 11:33 Ответить
ДАВНО ПОРА ЗАПОРОЖЬЕ И ХАРЬКОВ ОТ НИХ ЗАЧИСТИТЬ !!!
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20.09.2021 11:34 Ответить
По подробней , пожалуйста . От кого ?
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20.09.2021 12:12 Ответить
ОТ СЕПАРОВ !!!
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20.09.2021 18:02 Ответить
Писеець, так низько не падав ще не один президент в історії країни.

Щоденний сором!
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20.09.2021 12:54 Ответить
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