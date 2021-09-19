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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Сотрудник центра культуры в оккупированном Алчевске голосует за весь коллектив на выборах в Госдуму РФ: "Надеюсь, к зарплате что-нибудь подкинут". ВИДЕО

За 16 минут видеоролика неизвестный мужчина успевает проголосовать на портале госуслуг РФ за нескольких жителей оккупированной Луганщины. Голосование идет исключительно за партию власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на новосозданный youtube-канал "Выборы в ЛНР 2021".

"В сеть попала видеозапись, как системный администратор Алчевского центра культуры и народного творчества отчитывается о процессе голосования на выборах в Госдуму РФ по схеме дистанционного электронного голосования. Как видим, делает он это один за ВЕСЬ коллектив центра по списку. Люди были лишены права голоса и самостоятельного выбора. Очевидно, что механизм ДЭГ был внедрен как узаконенный метод фальсификации выборов путем персонификации реальных голосующих, но без фактического волеизъявления людей. Специально обученные люди в дни голосования делают это самостоятельно по подготовленным спискам. Голосование идёт исключительно за партию "Единая Россия", - гласит описание видео.

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"17 сентября, первый день электронного голосования, электронный отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии", - говорит мужчина за кадром.

Он отмечает, что проставляет голоса за одну и ту же партию, потому что так сказали "на совещании".

"Система достаточно сложная. Ожидал, будет проще. За день вряд ли весь список пойдем. Как-то непродуманно. Если бы здесь пришли все, просто было что-то с чем-то", - уверен мужчина.

Он периодически сетует, что процесс голосования проходит медленно: "Чуть медленнее начинает работать система, наверное, админы все сели по организациям, и начинает тупить".

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Переходя к очередному человеку в списке, отмечает: "Надеюсь, к зарплате что-то подкинут".

Как отмечает российское издание "Новая газета", у мужчины в отдельном файле есть все логины и пароли.

"Мы не знаем точно, кто и с какими целями опубликовал это видео, однако манипуляции с голосами в кадре происходят на реальном портале "Госуслуг", о чем свидетельствуют адреса в строке браузера и интерфейс портала", - отмечается в сообщении. Журналисты уверены, что мужчина называет реальные данные людей.

Автор: 

Алчевск (72) выборы (24728) Госдума (1261) россия (95515) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+20
Справді, в Україні включно з 2014-го по 2019-тий рік були вибори, які можна вважати найдемократичнішими за всю її історію.

Але завдяки вам всім, 73/43%зебілам (і тобі, в т.ч) ми повертаємось до фальсифікацій на зразок касапських. Поки що - на етапах підкупу перед заходом на виборчі дільниці та підрахунку бюлетнів (як ото було на 87-в/о в Надвірній); але вже недалеко той час, коли фальсифікації розпочнуться вже в самому процесі "голосування".

Плвторюю: завдяки вам, зебіли...
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19.09.2021 20:08
+16
Весь мир знает, что выборы сфальсифицированы. Вот только дальше "озабоченности" не дойдёт.
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19.09.2021 19:49
+5
Скоро такое и на Украине запустят - государство в смартфоне мля...
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19.09.2021 19:48
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Скоро такое и на Украине запустят - государство в смартфоне мля...
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19.09.2021 19:48 Ответить
А чего? Самое оно для фальсификаций.
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19.09.2021 20:15 Ответить
Не дочекаєтесь кацапи,у нас таке не приживеться.
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19.09.2021 20:33 Ответить
Ну если ты свой смартфон отдашь такому сис.админу своего места работы, то конечно он будет что-то делать от твоего имени.
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19.09.2021 21:08 Ответить
ЦІКАВО І СИМВОЛІЧНО ЩО ЯКИЙСЬ КОЗЕЛ ВІД ІМЕНІ ВСІХ КОЗЛІВ, ГОЛОСУЄ ЗА КОЗЛОВУ.
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19.09.2021 22:15 Ответить
Gp На Украінє путлерівці хай що хочеш запускають, аби В Україні цієї наволочі не було.
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19.09.2021 22:31 Ответить
За корку хлеба мать родную продадит
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19.09.2021 22:43 Ответить
Весь мир знает, что выборы сфальсифицированы. Вот только дальше "озабоченности" не дойдёт.
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19.09.2021 19:49 Ответить
В Україні у вас був вибір, а тепер вибору у вас вже нема, окрім як віддати голос за фашистів які на вас напали і гвалтують
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19.09.2021 19:50 Ответить
Справді, в Україні включно з 2014-го по 2019-тий рік були вибори, які можна вважати найдемократичнішими за всю її історію.

Але завдяки вам всім, 73/43%зебілам (і тобі, в т.ч) ми повертаємось до фальсифікацій на зразок касапських. Поки що - на етапах підкупу перед заходом на виборчі дільниці та підрахунку бюлетнів (як ото було на 87-в/о в Надвірній); але вже недалеко той час, коли фальсифікації розпочнуться вже в самому процесі "голосування".

Плвторюю: завдяки вам, зебіли...
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19.09.2021 20:08 Ответить
навіщо ти так принижуєшся весь час з протягнутою рукою, - будуть вибори, скіки кому дадуть голосів, стіки той і отримає. )
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19.09.2021 20:15 Ответить
О так будуть вибори які нас знову здивують)).Я ось що скажу ,недарма ж Леопольд фон Захер-Мазох народився саме в Україні і це його надихнуло на написання дуже популярних творів)
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19.09.2021 20:30 Ответить
Та шо ти кажеш? Особливо позачергові вибори на 205 окрузі у 2015 році були такими чесними та демократичними, що шоколадний Березенко масово скуповував голоси усіх місцевих пенсів за 400 гривен. Причому відкрито. Найбрудніші вибори в історії Чернігова. Такого безпрєдєла як тоді творив Березенко і його команда з когорти Льоні Космоса не було навіть при ригах.
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19.09.2021 20:33 Ответить
Наглая исинуация! Вы что, хотите сказать шо нарид голосовал за деньги?!!!
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19.09.2021 22:26 Ответить
Так это же хорошо. Я б тоже за ****** россию с десяти акков проголосовал, если б мог. Никто так не тянет на дно скотоматушку, как хайло и его банда
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19.09.2021 19:51 Ответить
3,14зды подкинуть,надейся
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19.09.2021 19:56 Ответить
Ой, только не надо злорадствовать, у нас в Раде и не такое происходит. Да пусть там хоть вешаются, оно нам нужно.
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19.09.2021 20:00 Ответить
ПРямою дією виконує пораду прессекретута вови на каналі ДОМ - підтримати голосуванням партію уХуйла...
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19.09.2021 20:01 Ответить
одна справа , що вибере для себе людина у терористичному анклаві для виживання, а інша справа як вовин секретут , котрий не має права оголошувати не вовині установи, агітує за єдиноросів на ТВ каналі під них жрущому бюджетні кошти. То канал ДОМ це що? А Нікіфоров то хто?
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19.09.2021 20:06 Ответить
так так він не агітував напряму за кого треба ставити свою галочку, але точно знав , що голос тих, кого він загітував госовуати піде саму партії уХйла
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19.09.2021 20:11 Ответить
пианист, одним словом,
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19.09.2021 20:04 Ответить
Даже если ему шото там и подкинут к зарплате, он заработает все равно меньше чем сисадмин в аналогичном учреждении неоккупированной Украины. Нищета лнровская.
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19.09.2021 20:08 Ответить
Станочник-"заробитчанин". А пенсию припрется в Украину оформлять!
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19.09.2021 20:12 Ответить
Нет! Нет укр. стажа.
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19.09.2021 20:51 Ответить
Купить.
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20.09.2021 07:08 Ответить
Начхати.
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19.09.2021 20:18 Ответить
Это не лечится
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19.09.2021 20:23 Ответить
как видно из видео - фуйловская система недолговечна патамушта ана держится на страхе и най опках ...

точно так было и с лживым ссср и это не может нас не радовать
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19.09.2021 20:28 Ответить
ну вот....скоро и у нас такие художественные коллективы и ответственные за них пацаки смогут проголосовать в электронном виде за кого захотят... вот только вопрос - за кого захотят??? ))) (хотя это риторический вопрос!)
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19.09.2021 20:31 Ответить
Для этого Дию и раскручивают..
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19.09.2021 20:35 Ответить
Отстрелить гаденыша как и остальных из окупированых територий которые участвовали в выборах.
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19.09.2021 20:40 Ответить
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19.09.2021 20:40 Ответить
NB! Уик № 142 по 208 ( Центральный ) округу Москвы - именно там в списке избирателей обнаружился бывший мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, умерший в декабре 2019 года
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19.09.2021 20:47 Ответить
вот тебе бабка Юрьев день ..

лохов по осени считают как и при империи
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19.09.2021 20:56 Ответить
Голосовать приятнее всего, не возвращаясь в Россию. Что и сделал Жерар Депардьё. Он пришёл под камерами в посольство и кинул бумажку в урну, выполнив тем самым долг россиянина. «Вуаля», сказал почётный гражданин, забыв добавить исконно русское «ёптить».
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19.09.2021 21:00 Ответить
русскаязичьниє...
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19.09.2021 21:26 Ответить
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19.09.2021 22:06 Ответить
Короче техника и технологии в руках дикарей именно так и работают.
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19.09.2021 22:08 Ответить
Звали *****? Дождались! Посадка на бутылку теперь онлайн. Пользуйтесь порталом госуслуг, даунбасята!
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19.09.2021 22:54 Ответить
При Гитлере тоже были "выборы" и "референдумы", только на что они влияли. Ясно ,что при авторитарных и тоталитарных режимах люди были полностью лишены права реального выбора, что приводило эти режимы к катастрофе. В Украине мошенническая зеленая власть, тоже хочет самыми различными путями отобрать у людей право выбора и увековечить власть Зеленского и его банды.
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20.09.2021 18:05 Ответить
Если руководство Украины не примет жестких мер к ОРДЛО, не будет преследовать всех, кто в этом участвовал,то грош цена такому руководству. Свою страну надо защищать, а не сдавать всякой сволочи, которая за "прибавку к зарплате" готова отдать и свою Родину, и свою землю и будущее своих детей. Эти люди должны быть обязательно наказаны.
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20.09.2021 18:13 Ответить
 
 