Сотрудник центра культуры в оккупированном Алчевске голосует за весь коллектив на выборах в Госдуму РФ: "Надеюсь, к зарплате что-нибудь подкинут". ВИДЕО
За 16 минут видеоролика неизвестный мужчина успевает проголосовать на портале госуслуг РФ за нескольких жителей оккупированной Луганщины. Голосование идет исключительно за партию власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на новосозданный youtube-канал "Выборы в ЛНР 2021".
"В сеть попала видеозапись, как системный администратор Алчевского центра культуры и народного творчества отчитывается о процессе голосования на выборах в Госдуму РФ по схеме дистанционного электронного голосования. Как видим, делает он это один за ВЕСЬ коллектив центра по списку. Люди были лишены права голоса и самостоятельного выбора. Очевидно, что механизм ДЭГ был внедрен как узаконенный метод фальсификации выборов путем персонификации реальных голосующих, но без фактического волеизъявления людей. Специально обученные люди в дни голосования делают это самостоятельно по подготовленным спискам. Голосование идёт исключительно за партию "Единая Россия", - гласит описание видео.
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"17 сентября, первый день электронного голосования, электронный отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии", - говорит мужчина за кадром.
Он отмечает, что проставляет голоса за одну и ту же партию, потому что так сказали "на совещании".
"Система достаточно сложная. Ожидал, будет проще. За день вряд ли весь список пойдем. Как-то непродуманно. Если бы здесь пришли все, просто было что-то с чем-то", - уверен мужчина.
Он периодически сетует, что процесс голосования проходит медленно: "Чуть медленнее начинает работать система, наверное, админы все сели по организациям, и начинает тупить".
Переходя к очередному человеку в списке, отмечает: "Надеюсь, к зарплате что-то подкинут".
Как отмечает российское издание "Новая газета", у мужчины в отдельном файле есть все логины и пароли.
"Мы не знаем точно, кто и с какими целями опубликовал это видео, однако манипуляции с голосами в кадре происходят на реальном портале "Госуслуг", о чем свидетельствуют адреса в строке браузера и интерфейс портала", - отмечается в сообщении. Журналисты уверены, что мужчина называет реальные данные людей.
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Але завдяки вам всім, 73/43%зебілам (і тобі, в т.ч) ми повертаємось до фальсифікацій на зразок касапських. Поки що - на етапах підкупу перед заходом на виборчі дільниці та підрахунку бюлетнів (як ото було на 87-в/о в Надвірній); але вже недалеко той час, коли фальсифікації розпочнуться вже в самому процесі "голосування".
Плвторюю: завдяки вам, зебіли...
точно так было и с лживым ссср и это не может нас не радовать
лохов по осени считают как и при империи