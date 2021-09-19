Volkswagen Crafter спровоцировал ДТП в Киеве: погибла девушка-пешеход, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На пересечении Большой Окружной дороги и Газопроводной улицы в Киеве произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

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Со слов свидетелей, микроавтобус Volkswagen Crafter двигался от Минского шоссе и на перекрестке водитель пытался повернуть налево - на Газопроводную - и при этом не пропустил Chevrolet Cruze, который в это время двигался от Гостомельского до Минского шоссе. В результате столкновения легковушка отлетела в кювет, при этом смертельные травмы получила девушка-пешеход.

От удара девушка отлетела примерно на 30 м от пешеходного перехода. Переходила она дорогу (и на какой сигнал светофора) или просто стояла на обочине дороги - неизвестно.





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