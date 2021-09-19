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Volkswagen Crafter спровоцировал ДТП в Киеве: погибла девушка-пешеход, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На пересечении Большой Окружной дороги и Газопроводной улицы в Киеве произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

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Со слов свидетелей, микроавтобус Volkswagen Crafter двигался от Минского шоссе и на перекрестке водитель пытался повернуть налево - на Газопроводную - и при этом не пропустил Chevrolet Cruze, который в это время двигался от Гостомельского до Минского шоссе. В результате столкновения легковушка отлетела в кювет, при этом смертельные травмы получила девушка-пешеход.

От удара девушка отлетела примерно на 30 м от пешеходного перехода. Переходила она дорогу (и на какой сигнал светофора) или просто стояла на обочине дороги - неизвестно.

Volkswagen Crafter спровоцировал ДТП в Киеве: погибла девушка-пешеход, - СМИ 01
Volkswagen Crafter спровоцировал ДТП в Киеве: погибла девушка-пешеход, - СМИ 02

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Volkswagen Crafter спровоцировал ДТП в Киеве: погибла девушка-пешеход, - СМИ 03
Volkswagen Crafter спровоцировал ДТП в Киеве: погибла девушка-пешеход, - СМИ 04
Volkswagen Crafter спровоцировал ДТП в Киеве: погибла девушка-пешеход, - СМИ 05
Volkswagen Crafter спровоцировал ДТП в Киеве: погибла девушка-пешеход, - СМИ 06

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Volkswagen Crafter спровоцировал ДТП в Киеве: погибла девушка-пешеход, - СМИ 07
Volkswagen Crafter спровоцировал ДТП в Киеве: погибла девушка-пешеход, - СМИ 08

Автор: 

ДТП (7673) Киев (25518) пешеход (126) смерть (9222)


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Топ комментарии
+18
Тупое быдло очень спешило...
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19.09.2021 20:36
+14
не обдурили.. обдурить невозможно, тем более вам говорили - ДУМАЙ-ТЕ! как может клоун, насмехавшийся над погибшими и развлекавший по баням расейских олигархов, кравший деньги из приватбанка вместе с коломойшей и не плативший налогов - стать нормальный президентом, да еще и во время войны?

ну а вы что отвечали? "конец эпохи бедности, честныйпарень, нас не обманет (ага.. после его фразы "никому ничего не должен!")"

в итоге вы привели к власти корвана - НИЧЕГО в своей программе не обещавшего, без опыта и малейшего понимания как и что делать, не знающий даже простейших законов (хоть и урист по образованию!) - зато умеющего ссать в глаза зебилам, грабить страну и назначать на деребан бюджета своих друзей..

В общем, вы обычные халявщики, "уставшие от войны" и решившие что выбрав клована - получить рай на земле.. Причем сами построить свой рай - вы не хотите.. ждете от других.
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19.09.2021 21:02
+10
У мене увечері було.

Поїхав кроликам по траву, мотом, повертаюся- за мною опель астра їде. По всій трасі. Тікать нікуди- бордюр сантиметрів 20. Ну, спостерігаю в дзеркало за ним, якраз він на мене- встигаю покласти мот на бордюр, він дає газу і йде з траси. Підхожу- знайомий, судді районного корєфан-мисливець рачки з машини вилазить. Готовий.

Ну, плюнув, підняв мот і поїхав. Коли дзвонить синок його з матюками- ;аби не ти, батько б нормально доїхав, торчиш ремонт машини, побита, а ще зчіплення згоріло і закипіла!;

Кажу- ти б з могоричем мав їхати, твій батько мене ледь не вбив, та я ще й поліцію не викликав, розумієш?

Ну, щось поварнякало мені про ;счьотчік; і відключилося.

Чекаю подальшого розвитку подій.
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19.09.2021 20:44
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Тупое быдло очень спешило...
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19.09.2021 20:36 Ответить
Не понятно кто спровоцировал аварию, микроавтобус Volkswagen Crafter или водитель который управлял этим транспортным средством. Неужели посадят микроавтобус?
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19.09.2021 20:38 Ответить
не обдурили.. обдурить невозможно, тем более вам говорили - ДУМАЙ-ТЕ! как может клоун, насмехавшийся над погибшими и развлекавший по баням расейских олигархов, кравший деньги из приватбанка вместе с коломойшей и не плативший налогов - стать нормальный президентом, да еще и во время войны?

ну а вы что отвечали? "конец эпохи бедности, честныйпарень, нас не обманет (ага.. после его фразы "никому ничего не должен!")"

в итоге вы привели к власти корвана - НИЧЕГО в своей программе не обещавшего, без опыта и малейшего понимания как и что делать, не знающий даже простейших законов (хоть и урист по образованию!) - зато умеющего ссать в глаза зебилам, грабить страну и назначать на деребан бюджета своих друзей..

В общем, вы обычные халявщики, "уставшие от войны" и решившие что выбрав клована - получить рай на земле.. Причем сами построить свой рай - вы не хотите.. ждете от других.
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19.09.2021 21:02 Ответить
А расскажите, любезный, как вы себе представляли, что артист сразу решит все проблемы? Человек, который умеет с выражением рассказать, что ему напишут, но не знающий о своей стране НИЧЕГО. Не знающий истории, не понимающий международных раскладов. Или вы думали, что за него кто-то другой будет думать? В принципе, так и вышло, но тогда надо было за того другого и голосовать. Или вы не знали, что у дурака-начальника не бывает умных подчиненных?
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19.09.2021 21:03 Ответить
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19.09.2021 21:22 Ответить
а сядет водитель Шевроле..да да а Фольксваген получит только штраф..за бабки порешают если девчонка беднота как КАЗУС.. и нет виноватых увы..это реалии Украины....
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19.09.2021 21:44 Ответить
Фургон виноват, но может оказаться обоюдка, если докажут, что легковой ехал с превышением. Тогда оба сядут.
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19.09.2021 22:50 Ответить
Судя по фото пешеходов там практически не бывает, похоже это судьба оказаться там именно в этот момент.
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19.09.2021 20:43 Ответить
Беда в том, что человек порой внезапно смертен.
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19.09.2021 20:48 Ответить
У мене увечері було.

Поїхав кроликам по траву, мотом, повертаюся- за мною опель астра їде. По всій трасі. Тікать нікуди- бордюр сантиметрів 20. Ну, спостерігаю в дзеркало за ним, якраз він на мене- встигаю покласти мот на бордюр, він дає газу і йде з траси. Підхожу- знайомий, судді районного корєфан-мисливець рачки з машини вилазить. Готовий.

Ну, плюнув, підняв мот і поїхав. Коли дзвонить синок його з матюками- ;аби не ти, батько б нормально доїхав, торчиш ремонт машини, побита, а ще зчіплення згоріло і закипіла!;

Кажу- ти б з могоричем мав їхати, твій батько мене ледь не вбив, та я ще й поліцію не викликав, розумієш?

Ну, щось поварнякало мені про ;счьотчік; і відключилося.

Чекаю подальшого розвитку подій.
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19.09.2021 20:44 Ответить
Полицию нужно было вызывать и везти на освидетельствование, а теперь он протрезвеет и будет его слово против твоего.
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19.09.2021 20:50 Ответить
Купа свідків, так що котиться лісом. А поліція йому нічого б не зробила.
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19.09.2021 20:54 Ответить
на телефон снять мудака
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19.09.2021 20:57 Ответить
Відзняти,та відразу до ютубу,фейсбуку,хрін відмажеться.
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19.09.2021 21:25 Ответить
Я без телефону був. По траву кроликам їздив, от і не взяв.
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19.09.2021 21:33 Ответить
Так людей попросити зняти,ніхто не відмовить в такий ситуації.
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19.09.2021 21:57 Ответить
зря уехали , надо было мусоров вызвать , а то они вас виноватым сделают шо якобы спровоцировали дтп и уехали... эти твари такие..
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19.09.2021 20:55 Ответить
Місцева братва. Поліція їм честь віддає.
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19.09.2021 21:00 Ответить
это где ж такое? я на свои глаза видел таке в Славянске в 1998 , но вроде те времена уже прошли ...
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19.09.2021 21:04 Ответить
Повернулися.
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19.09.2021 21:16 Ответить
Это где же такой беспредел творится? Украина - это же всё-таки не Мордор-РФ.

В качестве дружеской помощи одному киевскому знакомому я в качестве юриста дистанционно вёл в 2021 году в течение полугода исковое производство по ДТП :

полиция волокитила дело, мы срочно подали заявление в отдел внутренней безопасности НПУ:

моего знакомого очень доброжелательно и любезно приняли в ОВБ, внимательно выслушали и немедленно решили все проблемы с волокитой. Дело мы полностью выиграли с большим финансовым результатом в пользу моего приятеля.
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20.09.2021 11:48 Ответить
Треба або Поліцію викликати, або "тихо прийшов- тихо пішов".... як що Поліція не взмозі нічого зробити, або бути "вівцею"/тєрпілай/лохом й сплачувати ремонт та чекати кого те п@дло в'бє наступного разу.
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19.09.2021 21:00 Ответить
Бабла з мене вони не зіб'ють, а от те як той чувак розбухався- скоро він таки знову влетить.
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19.09.2021 21:01 Ответить
Те що він влетить то таке,а от що можуть постраждати невинні,це дуже погано.Хай виглядає як дикунство,но потрібно,око за око.Пока не почне діяти реальна правова система,а не те що існує зараз.
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19.09.2021 21:32 Ответить
Швидкість Шевроле?

Водій буса міг не помітить Шевроле вчасно так як швидкість була дуже висока. Поліція має розібратися але чи є довіра їм....
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19.09.2021 20:58 Ответить
запишут как обоюдку , а отнятую жизнь уже не вернуть..
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19.09.2021 21:05 Ответить
Именно в том месте аварии каждый месяц минимум. Сильные или не очень но есть.

Всё потому что там бетонные блоки разделители и при повороте из-за них практически не видно 3ю полосу, плюс там как раз огромный участок где берут разгон перед светофором.

Я там даже днем дальний включаю перед ним..
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19.09.2021 21:11 Ответить
...в общем, сделали жлобу-шумахеру хорошую дорогу и показали педаль газа...

обычно на том светофоре водилы нормально стают.. этот, особоодарённый, наверно летел, пытаясь проскочить уже на свой красный, а бусу - уже зелёный.. бус не учёл "эффект дурака" на дороге..

пешеходы там только бегуны-грибники, возможно ещё работники санатория, а клиенты того "ресторана-ранчо" обычно пешком не ходят - короче 1 человек в час, в среднем..(
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19.09.2021 21:15 Ответить
Там красный загорается одновременно для тех кто едет с низу и для тех кто едет с пущи сверху. Летают там люто конечно. По дождю сегодня тоже
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19.09.2021 22:01 Ответить
Печаль (
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19.09.2021 21:21 Ответить
не оскорбляйте фольксваген-это тупая прокладка между рулём и сиденьем виновата...
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19.09.2021 21:34 Ответить
беда в том, что это одна из тех моделей автомобилей, где такие "прокладки" и находятся... Очень любят и полетать и делать всяческие виражи, не учитавая, что они на ГРУЗОВОМ транспорте
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20.09.2021 12:54 Ответить
Їдемо з ближнім світлом 24/7

365днів. І такі випадки не стануться.

Легковик можливо і їїхав швидко, таттбус би пропустив якби бачив. А чи все можливе ми робимо, щоб бути помітними?

Погода,мокро, сірі блоки, сірі машини... Непомітити дуже легко - всі ми при маневрах моргаємо фарами- це ми хочемо бути помітними! Щоб чогось несталось... *оце я, поміть мене!*

А мені ще огризаються, що то я мовлав нав'язувати ближнє світло.

Та їдьте як хочете - пох...й!

Тебе непобачать- будеш в шкурі того потерпілого.

І толку, що ти правий, і толку, що ти мене послав, коли я радив включати ближнє світло 24/7

365. Чим вам помогли вимкнуті фари?
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19.09.2021 23:44 Ответить
Все правильно сказано, фары дают шанс заметить
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20.09.2021 14:26 Ответить
Тільки самотня парасолька лишилась на доріжці..

Сумно, сумно.. але нічого не виправити уже.

Співчуття родині загиблої.
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20.09.2021 15:23 Ответить
 
 