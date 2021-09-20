Гриценко о ситуации на Донбассе: Не работает "Минск" абсолютно, Путин уже похоронил его. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин "похоронил" Минские соглашения, поэтому сегодня они не работают.
Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, комментируя ситуацию на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что говорили наши руководители, что будет обострение на Донбассе после выборов в России - так обострение уже есть. Возьмите последние 10 дней, практически каждый день шли сообщения о раненых и погибших. Даже сегодня было применение оружия, которое запрещено. Не работает "Минск" абсолютно, он мертв. Я бы сказал, что Путин уже похоронил "Минск", - заявил экс-министр.
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а ты Руслан, тоже из под юбки мадам Мостовой строчишь свои комменты?.. передай мадам Мостовой, что б она постирала трусы, а то от ваших комментов воняет..
Визначив сім загроз воєнній безпеці України. Сформулював для армії конкретні завдання, довів їх до кожного командира бригади і полку за підписом міністра - вперше за роки незалежності. Щоб кожен командир знав, як діяти на випадок будь-якої загрози.
Головним пріоритетом визначив бойову підготовку. Льотчики літали більше, ніж російські - по 70-90 годин на рік, штурмовики - 110 годин. В море виходило понад 20 військових кораблів і суден - більше, ніж міг виставити Чорноморський флот Росії. Аеромобільні війська виконували понад 20 тисяч стрибків з парашутом щороку.
На полігонах особисто перевіряв професійний рівень офіцерів - стрільбу з бойових машин, вогневу і фізичну підготовку - від лейтенанта-командира взводу до полковника-комбрига.
Рішуче боровся з корупцією. Усі структури Міноборони були позбавлені права торгувати майном. Солдати не будували дачі генералам. Хто з командирів порушував цей наказ - втрачав посаду. За знущання над солдатом, фінансові зловживання і хабарництво знімав погони і звільняв з армії без пенсії.
Запровадив прозорі використання бюджетних коштів і розподіл житла. Дотепер газета «Народна армія» публікує дані про кожну виділену квартиру. Міноборони було єдиним міністерством, яке в Інтернеті розміщувало інформацію про порушення разом із наказами міністра про покарання корупціонерів.
Змусив олігархів доплатити понад 200 млн грн за раніше укладені невигідні угоди і контракти. Це дозволило 2005-го року надати військовим у 2,7 разів більше квартир, ніж у 2004-му, збудувати для контрактників ******* гуртожитки, кращі, ніж в арміях Польщі, Угорщини і Словаччини. За час перебування Анатолія Гриценка на посаді міністра, за рахунок реалізованого надлишкового майна Міноборони надавало службовцям Збройних сил по 5-7 тисяч квартир щорічно. Останні ж роки Міноборони надає лише 200-300 квартир щорічно…
Військові шпиталі отримали медобладнання більше, ніж за всі попередні роки незалежності. Укомплектував п'ять мобільних шпиталів, перевірив їх у дії підняттям по тривозі і маршем на відстань 820 кілометрів. Були введені у дію три санітарних вертольоти та медичний літак Ан-26 «Віта».
Було розроблено програму створення Сил спеціальних операцій, введено в дію наказом міністра в грудні 2007-го.
а скажи Руслан, ты мент из Луганска или ты риелтор из Ужгорода?
Это равносильно тому что Порох, убил своего брата.
Йому начхати на тисячі загиблих .......
Дякую небайдужим людям за інформацію .
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=689341088081443&id=100010166742384
Петя не лише не кинув до в'язниці свого колишнього однопартійця по сдпу (о) мертвечука і всю 5 колону, він повернув у політику цього виродка, призначивши його призначив головним переговорником у мінську, в той час як США запровадили санкції проти ************ кума. Ба більше, петя торгував з окупантом під час війни, привів ригню до рад по всій країні в лавах бпп, постачав сировину на воєнні підприємства на рашці, кришував бізнес ригів і банки друзів ***** в Україні, знищивши 100 українських банків, завдавши нищівного удару по економіці країни на рівні 38 % ввп.
НБУ дозволив російським банкам докапіталізувати "дочки" в Україні 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/
НБУ дозволив докапіталізацію підсанкційних банків 25 травня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/25/637141/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 02.05.19 Порошенко зняв санкції з розташованого в Придністров'ї металургійного заводу на прохання прем'єра Молдови, - "Схеми" https://censor.net.ua/ua/news/3125059/******************************************************************************************************** Титан для агресора. Як Україна постачає сировину російській військовій промисловості https://tyzhden.ua/Economics/221266 Украина сняла санкции с российского Южтранса | Факты https://fakty.ictv.ua/.../ukraine/20180115-********-znyala-sanktsiyi-z- rosijskogo-yuzhtransu/
Кубів про торгівлю з окупантом: Торгівля, яка є в Україні - законна П'ятниця, 19 січня 2018 https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/19/7168875/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 2 лютого 2017 Фірми Порошенка й Кононенка весь рік купували газ у Злочевського
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/
12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора ОЭСР по борьбе с оффшорами https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.censor.net/ua/news/3109445/sud_chastkovo_zadovolnyv_pozov_grytsenka_pro_zahyst_chesti_proty_nardepa_brygyntsya_nedostovirnu_informatsiyu&ved=2ahUKEwir2Jzhn43zAhUKDewKHfceCl4QFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw0xwnAnb4nk4H1cwY34s8ps&cf=1
https://youtu.be/nLmovpkIGFM https://youtu.be/nLmovpkIGFM
и Нормандский формат тоже невероятная глупость ЗЕ, как и Минск пороха.
надо вернуть будапештский формат
Фантасмагорія.
По поводу Германии и Франции она права - 7 лет идёт война , а они себе СП 2 строят . Им начхать на украинцев
Украинцы для них - просто расходный материал , зато сирийцев и негров они будут содержать .
н
Але ж та нездара не може. Ви всі не можете.
Натомість воно вирішило не озброювати військо і не платити солдатам за службу.
Дурнуваті створіння... Він вижав ВСЕ для держави , що можна було у даних умовах.
Так что - вы хотите подыграть Путину и отменить Минские?
Пан гриценко ні хріна нового не сказав ...всі і так розуміють що Мінські угоди зайшли в тупик..))) І вони повинні були туди зайти ..бо так було розраховано... витягти з України по максимуму і загальмувати процес коли він піде не в тому руслі...Це передбачливо як біий день... А от питання чи готова України перехопити інеціативу і скерувати процес в потрібному їй напрямку??? Це питанння відкрите... Головне як тепер вирулити з тупика... кацапшина то буде впиратись їй в цьому тупику поки добре...
Тут звісно треба діяти чітко і плавно і не рвати ганчірку бо це не поможе... Перше треба обговорити варінти виходу або продовження Мінських переговорів От зараз непоганий час на мій розсуд заявити що Україна виходить з мінських угод по причині тотального не виконання уод кацапщиною і видачею паспортів в ОРДЛО.. поки вибори у кацапщині і вони зайняті своєю сракою. Звісно треба узгодити з Европою та США і прооналізувати наслідки. Але це різкий варіант і він врядчи буде прийнятий за основу... Варіант продовження переговорів це значить грать в гру під дудку.
Висновок: Розуміння що Міські це гра кацапшини є? Є. Розуміння Що ні чого важливого ми там не досянемо стосовно миру і повернення Криму і Донбассу є?? Є. Тому Україна повинна використати цей майданчик для малої гри і починати іншу ...свою... за підтримки США і Европи...
І це озброєння України,