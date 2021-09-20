Гриценко о ситуации на Донбассе: Не работает "Минск" абсолютно, Путин уже похоронил его. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин "похоронил" Минские соглашения, поэтому сегодня они не работают.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, комментируя ситуацию на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что говорили наши руководители, что будет обострение на Донбассе после выборов в России - так обострение уже есть. Возьмите последние 10 дней, практически каждый день шли сообщения о раненых и погибших. Даже сегодня было применение оружия, которое запрещено. Не работает "Минск" абсолютно, он мертв. Я бы сказал, что Путин уже похоронил "Минск", - заявил экс-министр.

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