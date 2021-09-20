Ситуация странная. Все фракции выступают против повестки дня пленарной недели, - Разумков. ВИДЕО

Все фракции высказались против запланированной повестки дня на текущую пленарную неделю.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном совете ВРУ сказал спикер Дмитрий Разумков.

"У нас сегодня немного странная ситуация - все фракции ВРУ одновременно высказались против повестки дня и прислали свои предложения", - отметил он.

Разумков рассказал, что фракция "Слуга народа" прислала письмо, что не согласна с повесткой дня.

"Написали, что есть приложение к письму. Но его не добавили. Я бы хотел его увидеть", - подчеркнул спикер.

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