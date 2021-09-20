РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9524 посетителя онлайн
Новости Видео
16 077 19

Ситуация странная. Все фракции выступают против повестки дня пленарной недели, - Разумков. ВИДЕО

Все фракции высказались против запланированной повестки дня на текущую пленарную неделю.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном совете ВРУ сказал спикер Дмитрий Разумков.

"У нас сегодня немного странная ситуация - все фракции ВРУ одновременно высказались против повестки дня и прислали свои предложения", - отметил он.

Разумков рассказал, что фракция "Слуга народа" прислала письмо, что не согласна с повесткой дня.

"Написали, что есть приложение к письму. Но его не добавили. Я бы хотел его увидеть", - подчеркнул спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков выступил на Согласительном совете по видеосвязи: заседания Рады на этой неделе будут вести Стефанчук и Кондратюк

Автор: 

ВР (29245) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2630)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
ты хоть читал тот закон? болтовня это. закон против олигарх давно существует. называется налоговый кодекс. выполнять только его нужно
показать весь комментарий
20.09.2021 11:46
+15
самороспуск поставь на голосование
показать весь комментарий
20.09.2021 11:32
+14
Не лише депутати інших ( крім слуг ) фракцій .Проти цього закону всі , експерти , аналітики , правознавці , і навіть чиновники Євросоюзу , бо вважають той закон - окозамилюванням . Одне зе-шапіто - ЗА , і то -не все ..
показать весь комментарий
20.09.2021 12:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
самороспуск поставь на голосование
показать весь комментарий
20.09.2021 11:32 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2021 14:07 Ответить
Припортовый завод если не ошибаюсь. Няне Бене принадлежит
показать весь комментарий
20.09.2021 14:45 Ответить
Зелёнский в Америку, а в Раде тихий переворот.. к чему бы это?
показать весь комментарий
20.09.2021 11:33 Ответить
Наоборот. Зеленский продавливает свой пресловутый закон. В повестке на эту неделю его нет. СН требуют внести. Видимо есть голоса для принятия. Хотят принять до выводов Венецианской комиссии.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:51 Ответить
Это на этой неделе планировали закон против олигархов принять. Тогда понятно почему все депутаты против.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:45 Ответить
ты хоть читал тот закон? болтовня это. закон против олигарх давно существует. называется налоговый кодекс. выполнять только его нужно
показать весь комментарий
20.09.2021 11:46 Ответить
а ще антимонопольне законодавство
показать весь комментарий
20.09.2021 14:16 Ответить
Не лише депутати інших ( крім слуг ) фракцій .Проти цього закону всі , експерти , аналітики , правознавці , і навіть чиновники Євросоюзу , бо вважають той закон - окозамилюванням . Одне зе-шапіто - ЗА , і то -не все ..
показать весь комментарий
20.09.2021 12:08 Ответить
А що ж там такого в тій "повістці"?
показать весь комментарий
20.09.2021 11:46 Ответить
Вопрос в том, чего там нет.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:53 Ответить
чего там нет.))

Того що й завжди ,, - здорового глузду . .
показать весь комментарий
20.09.2021 12:12 Ответить
Кіцька з дому мишки-в пляс. Оці,так звані нардепи нехай займаються своїми "іграшками" у позаробочий час, а на народні гроші,яких їм перепадає немало, потрібно працювати, а не хрени в Раді околачувати.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:50 Ответить
Ти диви яке "єдінодушіє"!
показать весь комментарий
20.09.2021 11:52 Ответить
Скоро Разумкова на мыло
показать весь комментарий
20.09.2021 11:55 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/09/20/poryadok-dennyj-slug-narodu-dalekyj-vid-problem-narodu-petro-poroshenko/ Петро Порошенко звернувся до «Слуг»: "Голосуйте за те, що потрібне людям, а не вам" *

Під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав включити у порядок денний https://eurosolidarity.org/2021/09/15/13-ta-pensiya-pogashennya-borgiv-vijskovym-subsydiyi-zarplaty-medykam-i-pidtrymka-gromad-poroshenko-prezentuvav-zminy-do-byudzhetu/ законопроект №6006 , ініційований «Європейською Солідарністю». Як відомо, «Євросолідарність» пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад.

«Стосовно порядку денного. ... В той час, коли люди думають, де дрова купити, яким чином їм субсидії покрити, тому що «рве» сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики», - наголошує Порошенко.

«В армії більше 1,5 млрд грн заборгованість по виплатам грошового забезпечення, яку ви категорично відкидали, аж поки військові не почали це підтверджувати включно з омбудсменом», - говорить п'ятий Президент.

«Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам - 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії - 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації. Залиште громади в спокої. Припиніть їх грабувати», - наголошує Порошенко.

«Ще одна позиція - це питання комісії по «вагнерівцях». Ви намагалися створити її з людей, які мають конфлікт інтересів, а сьогодні була брутальна спроба не допустити народних депутатів на парламентське засідання. Це по-вашому демократія?», - говорить Порошенко.

«Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки «слуг народу». Ключове завдання для нашої країни - це відповідність Копенгагенським критеріям. А це - демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії», - наголосив Петро Порошенко.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:02 Ответить
Их пора уже всех разогнать. Особенно "СН"
показать весь комментарий
20.09.2021 21:19 Ответить
верховная рада во время войны - это нонсенс
показать весь комментарий
17.03.2022 20:21 Ответить
 
 