Ситуация странная. Все фракции выступают против повестки дня пленарной недели, - Разумков. ВИДЕО
Все фракции высказались против запланированной повестки дня на текущую пленарную неделю.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном совете ВРУ сказал спикер Дмитрий Разумков.
"У нас сегодня немного странная ситуация - все фракции ВРУ одновременно высказались против повестки дня и прислали свои предложения", - отметил он.
Разумков рассказал, что фракция "Слуга народа" прислала письмо, что не согласна с повесткой дня.
"Написали, что есть приложение к письму. Но его не добавили. Я бы хотел его увидеть", - подчеркнул спикер.
Топ комментарии
+16 Иван Иван #488996
показать весь комментарий20.09.2021 11:46
+15 Иван Иван #488996
показать весь комментарий20.09.2021 11:32
+14 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий20.09.2021 12:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Того що й завжди ,, - здорового глузду . .
Під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав включити у порядок денний https://eurosolidarity.org/2021/09/15/13-ta-pensiya-pogashennya-borgiv-vijskovym-subsydiyi-zarplaty-medykam-i-pidtrymka-gromad-poroshenko-prezentuvav-zminy-do-byudzhetu/ законопроект №6006 , ініційований «Європейською Солідарністю». Як відомо, «Євросолідарність» пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад.
«Стосовно порядку денного. ... В той час, коли люди думають, де дрова купити, яким чином їм субсидії покрити, тому що «рве» сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики», - наголошує Порошенко.
«В армії більше 1,5 млрд грн заборгованість по виплатам грошового забезпечення, яку ви категорично відкидали, аж поки військові не почали це підтверджувати включно з омбудсменом», - говорить п'ятий Президент.
«Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам - 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії - 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації. Залиште громади в спокої. Припиніть їх грабувати», - наголошує Порошенко.
«Ще одна позиція - це питання комісії по «вагнерівцях». Ви намагалися створити її з людей, які мають конфлікт інтересів, а сьогодні була брутальна спроба не допустити народних депутатів на парламентське засідання. Це по-вашому демократія?», - говорить Порошенко.
«Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки «слуг народу». Ключове завдання для нашої країни - це відповідність Копенгагенським критеріям. А це - демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії», - наголосив Петро Порошенко.