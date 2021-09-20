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Рада в среду планирует рассмотреть постановление по выборам в Госдуму РФ, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

В среду, 22 сентября, парламент может рассмотреть постановление относительно осуждения выборов в России.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал на брифинге в Верховной Раде первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, завтра, 21 сентября, данное постановление должен рассмотреть профильный комитет Верховной Рады. После этого его вынесут в сессионный зал.

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"Думаю, оно будет поддержано парламентом, кроме, конечно, тех сил, которые были бы рады, чтобы такие выборы проходили в Украине, и чтобы вся Украина голосовала на выборах в Госдуму. К сожалению, в парламенте такие люди тоже есть", - подчеркнул первый заместитель главы фракции "СН".

Автор: 

ВР (29244) Госдума (1261) россия (95481) Корниенко Александр (658)


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Неуютно сейчас пропарашинским депутатам ВР. Я буду считать тех, кто не явится на голосование, голосовавших против и воздержавшихся - наемниками страны агрессора, т.е. параши!

А постановление наверняка будет против параши!
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20.09.2021 14:13 Ответить
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20.09.2021 14:14 Ответить
Звіздєц буде каццапам. Пуйло в паніці дивись вже шмотки збирає...
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20.09.2021 14:14 Ответить
Мне лично , не холодно, ни жарко от вашего осуждения. У нас своих проблем миллион и маленькая тележка) Осудили, дальше что? Перднули в воздух, вони много, толка 0
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20.09.2021 14:15 Ответить
вас росия имеет, а вам все равно...
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20.09.2021 14:28 Ответить
Меня абсолютно не интересует, что там на расейки. Их выборы, их быт , самочувствие вовки пуйла. Меня больше волнует, что будет с моей страной Украиной сколько это шоу 95 квартала продлится и чем оно закончится)
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20.09.2021 14:38 Ответить
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20.09.2021 14:17 Ответить
та не торопитесь так)))) а чего в среду? а не завтра... или в прошлую пятницу???
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20.09.2021 14:21 Ответить
Осуждение и порицание, но не непризнание.
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20.09.2021 16:57 Ответить
 
 