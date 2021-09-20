Рада в среду планирует рассмотреть постановление по выборам в Госдуму РФ, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

В среду, 22 сентября, парламент может рассмотреть постановление относительно осуждения выборов в России.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал на брифинге в Верховной Раде первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, завтра, 21 сентября, данное постановление должен рассмотреть профильный комитет Верховной Рады. После этого его вынесут в сессионный зал.

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"Думаю, оно будет поддержано парламентом, кроме, конечно, тех сил, которые были бы рады, чтобы такие выборы проходили в Украине, и чтобы вся Украина голосовала на выборах в Госдуму. К сожалению, в парламенте такие люди тоже есть", - подчеркнул первый заместитель главы фракции "СН".