Рада в среду планирует рассмотреть постановление по выборам в Госдуму РФ, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО
В среду, 22 сентября, парламент может рассмотреть постановление относительно осуждения выборов в России.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал на брифинге в Верховной Раде первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
По его словам, завтра, 21 сентября, данное постановление должен рассмотреть профильный комитет Верховной Рады. После этого его вынесут в сессионный зал.
"Думаю, оно будет поддержано парламентом, кроме, конечно, тех сил, которые были бы рады, чтобы такие выборы проходили в Украине, и чтобы вся Украина голосовала на выборах в Госдуму. К сожалению, в парламенте такие люди тоже есть", - подчеркнул первый заместитель главы фракции "СН".
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А постановление наверняка будет против параши!