"Скажите спасибо, что мы нашли деньги на перепись населения в 2023 году", - глава Минфина Марченко. ВИДЕО
Министр финансов Сергей Марченко сказал, что стоит поблагодарить за то, что в государственном бюджете на 2022 нашлись средства на перепись населения в 2023 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марченко заявил в интервью "Украинскому радио".
"Скажите спасибо, что мы нашли деньги на перепись населения в 2023 году. 400 млн гривен - это начало процесса, который будет осуществляться с помощью электронных средств переписи. Если нужно будет его дофинансировать, то мы это сделаем", - отметил глава Минфина.
Напомним, ранее бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение более 80 млн грн на подготовку к переписи, запланированной на 2023 год.
Позже глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в 2022 году будет происходить активная подготовка проекта. На его реализацию из бюджета планируется выделить 80 млн гривен.
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Все за кацапським сценарієм.
Ой, дякую! Дуже дякую!
А на всесвітню академію імені зеленої плісняви є? Може звідти візьмете? Чи з антиковідного фонду - це ж для вас не вперше! О! Знаю! Заберіть гроші в тих мишей, що з'їли зерно з держрезерву. У кРадуцького можете не питати - він вже всі "масочні" кошти витратив і тепер хоче "зшибати" з депутан за швидке тестування на вході. А! Ще про мільярд дерев забув! Ну й фінансування ОПи скоротіть хоча б на третину чи до рівня фінансування при "баризі"... Грошей буде - на три переписи!
Дибілети на всю голову!
-Нам солнца не надо
-Нам партия светит
Спасибо гав. Марченко,а то не знали как жить дальше
-Я знайшов.
-Що знайшов?!
-Гору цветных тумаков.
-Де?
-В кошельке у жены
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6013838282023533?__cft__[0]=AZXz_N7rScKKm_WJzmfDurSHs9d7K3rHa1W26cwHIkWKGEZafFB6IZA3xWxpyJLDiGN6sz6oEMdkJKs7vs2-L0F8OmdRXpdRwmubB0R2BVyUiOzutUx8cdji0qJreZcDhfs&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·
Принятие бюджета-2022 близко