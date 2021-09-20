"Скажите спасибо, что мы нашли деньги на перепись населения в 2023 году", - глава Минфина Марченко. ВИДЕО

Министр финансов Сергей Марченко сказал, что стоит поблагодарить за то, что в государственном бюджете на 2022 нашлись средства на перепись населения в 2023 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марченко заявил в интервью "Украинскому радио".

"Скажите спасибо, что мы нашли деньги на перепись населения в 2023 году. 400 млн гривен - это начало процесса, который будет осуществляться с помощью электронных средств переписи. Если нужно будет его дофинансировать, то мы это сделаем", - отметил глава Минфина.

Напомним, ранее бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение более 80 млн грн на подготовку к переписи, запланированной на 2023 год.

Позже глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в 2022 году будет происходить активная подготовка проекта. На его реализацию из бюджета планируется выделить 80 млн гривен.

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