Требую расследования, почему власть разрешила незаконные выборы в Госдуму РФ на территории Украины, - Порошенко. ВИДЕО
Проведение незаконных выборов в Госдуму РФ на территории Украины неприемлемы и нуждаются в расследовании правоохранительных органов.
Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко в ходе согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ.
"Я полностью поддерживаю предложения большинства фракций, прозвучавшие относительно немедленного рассмотрения Постановления Верховной Рады о непризнании выборов в России в связи с проведением их на территории аннексированной республики Крым. По признанию самой российской власти, больше 200 тыс. украинских граждан Донбасса, которым были всунуты паспорта, были затянуты в том числе и через механизм электронного голосования на эти незаконные выборы", - отмечает Порошенко.
По словам лидера "ЕС", мы здесь снова видим политику двойных стандартов и напомнил, что во времена его президентства было запрещено проведение фейковых фальсифицированных выборов Российской Федерации на территории Украины.
"Тут вдруг Офис Президента, власть и отдельные представители "Слуги народа" из парламента позволяют проводить эти выборы на территории консульских и дипломатических учреждений в Украине. А как вы сейчас собираетесь обращаться к мировой общественности не признавать эти выборы, когда вы своим распоряжением позволяете их проведение? Это классический образец поведения "слуг": "пиплу - видосики", а сами делаете абсолютно неприемлемые вещи", - возмутился Порошенко.
"Я требую расследования, каким образом незаконные выборы проводились на территории Украины", - подытожил лидер "Европейской Солидарности".
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Стогодні вранці Яр Холодний, наприклад. (вище) розклав все "по полочках" і стосовно війни, і стосовно посольств. і стосовно виборів... Ти ж дебіл, все це бачив! Але знову за рибу вила суєш.
Ну, й тебе тому посилаємо. Буднік - "культурно"; а я - нехай шастать!
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал немеряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
,,мы все решим мирным путём ,,
А это на 80 % вина Порошенко
Надо было сразу взять 1000 морпехов
и мордой в землю тогда погибло б 500-600
Человек
А сейчас умный и крепкий задним умом
Мало того, ввел особый экономический статус с Крымом в 2015 году, который недавно отменили!
Обещалкин-олигарх потерял доверие народа!
Кожного разу, коли усвідомлюю, що мене Господь Бог поблагословив жити в одну історичну епоху з Петром Олексійовичем Порошенком, весь організм охоплює солодке тріпотіння, до горла підкочується ком, а на очах бренить скупа чоловіча сльоза.
Шкода тільки, що Петра Олексійовича Порошенка невдячні громадяни більше НІКОЛИ в житті за жодних обставин НЕ ОБЕРУТЬ президентом України.