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Требую расследования, почему власть разрешила незаконные выборы в Госдуму РФ на территории Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Проведение незаконных выборов в Госдуму РФ на территории Украины неприемлемы и нуждаются в расследовании правоохранительных органов.

Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко в ходе согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Я полностью поддерживаю предложения большинства фракций, прозвучавшие относительно немедленного рассмотрения Постановления Верховной Рады о непризнании выборов в России в связи с проведением их на территории аннексированной республики Крым. По признанию самой российской власти, больше 200 тыс. украинских граждан Донбасса, которым были всунуты паспорта, были затянуты в том числе и через механизм электронного голосования на эти незаконные выборы", - отмечает Порошенко.

По словам лидера "ЕС", мы здесь снова видим политику двойных стандартов и напомнил, что во времена его президентства было запрещено проведение фейковых фальсифицированных выборов Российской Федерации на территории Украины.

"Тут вдруг Офис Президента, власть и отдельные представители "Слуги народа" из парламента позволяют проводить эти выборы на территории консульских и дипломатических учреждений в Украине. А как вы сейчас собираетесь обращаться к мировой общественности не признавать эти выборы, когда вы своим распоряжением позволяете их проведение? Это классический образец поведения "слуг": "пиплу - видосики", а сами делаете абсолютно неприемлемые вещи", - возмутился Порошенко.

"Я требую расследования, каким образом незаконные выборы проводились на территории Украины", - подытожил лидер "Европейской Солидарности".

Также читайте: Порошенко - "слугам народа" о повестке дня Рады: Голосуйте за то, что нужно людям, а не вам

Автор: 

выборы (24728) Госдума (1261) Европа (1851) Порошенко Петр (19600)


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Топ комментарии
+48
вспомним как в рашке подгорало 5 лет назад: 11.09.2016

https://www.kommersant.ru/doc/3087187

Украина объявила, что не допустит проведения на своей территории выборов в Госдуму, если Россия не согласится не проводить выборы в Крыму, который Киев называет оккупированными территориями. В Москве заявляют о нарушении прав избирателей - планировалось открыть четыре избирательных участка в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для 80 тыс. избирателей. По словам источника, близкого к МИД РФ, «заранее было понятно, что на территории диппредставительств удастся провести голосование только для дипломатов и сотрудников».

Петр Порошенко 10 сентября распорядился проинформировать руководство России о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.
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20.09.2021 15:15
+44
...А как вы сейчас собираетесь обращаться к мировой общественности не признавать эти выборы, когда вы (зеленский и ермак) своим распоряжением позволяете их проведение? ...
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20.09.2021 15:16
+38
Опа)Умница!
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20.09.2021 15:14
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Страница 3 из 3
Пэтя, жги! Нет бОльшей проблемы в Украине, чем выборы в госдуру РФ. Вот если бы запретили выборы на территории дипмиссий РФ, то мы бы все сразу зажили ого-го!
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21.09.2021 10:06 Ответить
Не сцы, щас зелебобы пришлют тебе платежку и заживешь ого-го
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21.09.2021 11:56 Ответить
Первый признак упоротого порохобота: полное отсутствие комментария по сути и сразу перевод стрелок на личные оскорбления. Банально и скучно.
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21.09.2021 12:55 Ответить
Що тобі ще треба доказувати?

Стогодні вранці Яр Холодний, наприклад. (вище) розклав все "по полочках" і стосовно війни, і стосовно посольств. і стосовно виборів... Ти ж дебіл, все це бачив! Але знову за рибу вила суєш.

Ну, й тебе тому посилаємо. Буднік - "культурно"; а я - нехай шастать!
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21.09.2021 17:57 Ответить
"Доказывать"? Та шо вы, упоротые порохоботы, можете доказать? Вы все сцыкуны. Все комменты, которые показывают вашу упоротость или выводят на чистую воду вашего фюрера, сразу отправляете в спам. ВСЕ (от слова "без исключения") спамы и блокировки аккаунта - это дело рук исключительно и только упоротых порохоботов. Вы даже не понимаете насколько вы похожи на северных гоблинов, которые блокируют любое инакомыслие.
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22.09.2021 10:06 Ответить
"Седьмой Пятому не светит"®
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал немеряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
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21.09.2021 10:48 Ответить
Среди тебя ничего не растет. Почва (мозги) бедная и неплодородная.
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21.09.2021 11:57 Ответить
Да куда уж мне до тебя? Это ж ты не обделён и в достатке отсасываешь сверхбольшие леденцы "Рошен" на палочках с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести с добавлением нового сверхактивного ингридиента - Тошнотворного Порош(ен)ка (инновационное изобретение Лаборатории токсикогенной порохоботологии корпорации "Рошен"). А потом уже отсосанные леденцы старательно отрабатываешь в надежде получить новые леденцы для последующего тщательного отсасывания.
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22.09.2021 07:51 Ответить
Почему не запретил окупацию

,,мы все решим мирным путём ,,

А это на 80 % вина Порошенко

Надо было сразу взять 1000 морпехов

и мордой в землю тогда погибло б 500-600

Человек

А сейчас умный и крепкий задним умом
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21.09.2021 10:52 Ответить
Не чутно було виспупів нацсмк, Швабод та іншої "паиріотичної" сили. Чи можливо іграшки занінчилися на базарах і магазинах, чи дорогу забули, чи забули за що боротися? Цим підтвердили, що боролися разом з бенею і московитами виключно проти Порошенко, а не проти ворога.
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21.09.2021 15:22 Ответить
Сам за 5 лет не сделал абсолютно ничего по отношению к агрессору. Не разорвал дип отношения, не ввел визовый режим, даже военное положение не ввел на оккупированных территориях!

Мало того, ввел особый экономический статус с Крымом в 2015 году, который недавно отменили!

Обещалкин-олигарх потерял доверие народа!
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21.09.2021 17:26 Ответить
П'ятий президент Петро Олексійович Порошенко - найвеличніша історична постать ******** України, взірець бескорисного служіння народові й державі, променистий світоч демократії, мужній захисник державності й державних інтересів, заповзятий хранитель віри Господньої та зачинач незалежної Української Церкви, сумлінний розбудовувач Українського Війська, найефективніший керманич-реформатор **********, невблаганний борець за справедливість, безкомпромісний насаджувач законності, високоосвічений носій і наполегливий просувач української мови, невтомний популяризатор української культури, щедрий меценат і великодушний благодійник, достойний син Українського народу, уважний та турботливий чоловік і батько; мудра, щира, добра і чуйна людина.
Кожного разу, коли усвідомлюю, що мене Господь Бог поблагословив жити в одну історичну епоху з Петром Олексійовичем Порошенком, весь організм охоплює солодке тріпотіння, до горла підкочується ком, а на очах бренить скупа чоловіча сльоза.
Шкода тільки, що Петра Олексійовича Порошенка невдячні громадяни більше НІКОЛИ в житті за жодних обставин НЕ ОБЕРУТЬ президентом України.
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22.09.2021 08:00 Ответить
Про вату мне будет рассказывать рыго-медведчуковское убожество?Оригинально)Для упоротого:нет понятия "національна мова",недоразумение ты вельветовое)Че ж ты по-кацапски подрисалось,борец за чистоту мови?Или,какой ник на ботоферме дали,таким и приходится пользоваться?И,да...Было бы очень неплохо,если бы ты не только визжало за использование мови,а еще и научилось на ней грамотно писать)
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23.09.2021 10:58 Ответить
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