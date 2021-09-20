Требую расследования, почему власть разрешила незаконные выборы в Госдуму РФ на территории Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Проведение незаконных выборов в Госдуму РФ на территории Украины неприемлемы и нуждаются в расследовании правоохранительных органов.

Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко в ходе согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Я полностью поддерживаю предложения большинства фракций, прозвучавшие относительно немедленного рассмотрения Постановления Верховной Рады о непризнании выборов в России в связи с проведением их на территории аннексированной республики Крым. По признанию самой российской власти, больше 200 тыс. украинских граждан Донбасса, которым были всунуты паспорта, были затянуты в том числе и через механизм электронного голосования на эти незаконные выборы", - отмечает Порошенко.

По словам лидера "ЕС", мы здесь снова видим политику двойных стандартов и напомнил, что во времена его президентства было запрещено проведение фейковых фальсифицированных выборов Российской Федерации на территории Украины.

"Тут вдруг Офис Президента, власть и отдельные представители "Слуги народа" из парламента позволяют проводить эти выборы на территории консульских и дипломатических учреждений в Украине. А как вы сейчас собираетесь обращаться к мировой общественности не признавать эти выборы, когда вы своим распоряжением позволяете их проведение? Это классический образец поведения "слуг": "пиплу - видосики", а сами делаете абсолютно неприемлемые вещи", - возмутился Порошенко.

"Я требую расследования, каким образом незаконные выборы проводились на территории Украины", - подытожил лидер "Европейской Солидарности".

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