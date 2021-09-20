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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Окопная война: "Я очень боюсь, что с моими бойцами может что-то случиться, а я не смогу помочь" - Елена, офицер по психологической подготовке Вооруженных сил Украины. ВИДЕО

Сегодняшняя рубрика "Окопная война" встречает нас в Донецкой области в одной из бригад Вооруженных сил Украины, которая ведет борьбу с российскими оккупантами.

Мы поговорили с офицером украинской армии Еленой, сменившей свое место в кабинете налоговой на окопы Донбасса.

Что из этого вышло? Как ей удалось стать частью войны? Как можно не красить ногти и как завоевать уважение мужской части армии?

Об этом и не только в нашей рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Каждый третий боец обращается к нам для протезирования. Часто их отправляют на фронт даже без осмотра стоматолога. Государство просто забило на эту проблему", - волонтеры "Тризуб-Дентал". ВИДЕО

Автор: 

Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+4
Если с вашими бойцами что то случится и вы не сможете помочь, то не надо этого бояться. Работу надо построить так, чтобы бойцы помогли себе сами.
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20.09.2021 19:12
+3
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20.09.2021 18:04
+3
Який президент, такі в нього і радники.
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20.09.2021 19:54
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20.09.2021 18:04 Ответить
Последнее сообщение мабуть було не трамвай объедет
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20.09.2021 18:51 Ответить
Солнце не с той стороны взошло---оно ведь понедельник. И сразу как взлетели---а оно БАЦ!
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20.09.2021 18:23 Ответить
Радник президента, і просто чмо арестович агітує за федералізацію. А також закликає ********* звертатись у суди, якщо їхня *********** буде дискримінуватись у вільому українському суспільстві.
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20.09.2021 18:36 Ответить
Який президент, такі в нього і радники.
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20.09.2021 19:54 Ответить
А президент такий, як його виборець. Чи не так?
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20.09.2021 22:58 Ответить
Ні, ні так.

Влада олігархів використовувала вкрадені у народа гроши на найм найкращих політтехнологів, підкуп найбідніших виборців, та брехню зі всіх ЗМІ.

Не такіж, а ошукані, та ще й зивористанням важелів влади, яки в них зосереджені ще з влади комуняк, керівництво яких також було не української нації.
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20.09.2021 23:56 Ответить
Если с вашими бойцами что то случится и вы не сможете помочь, то не надо этого бояться. Работу надо построить так, чтобы бойцы помогли себе сами.
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20.09.2021 19:12 Ответить
Правильно. Подготовить бойца морально, надо ещё ДО того, как что-то случилось, чтобы он заранее знал, как потом действовать.
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20.09.2021 19:55 Ответить
Згодна, на Україні ще кажуть: "Покладись на себе і свої справи роби сам".

А також: "Тримайся сам - піддержиш товариство"
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20.09.2021 20:02 Ответить
 
 