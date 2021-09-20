Окопная война: "Я очень боюсь, что с моими бойцами может что-то случиться, а я не смогу помочь" - Елена, офицер по психологической подготовке Вооруженных сил Украины. ВИДЕО
Сегодняшняя рубрика "Окопная война" встречает нас в Донецкой области в одной из бригад Вооруженных сил Украины, которая ведет борьбу с российскими оккупантами.
Мы поговорили с офицером украинской армии Еленой, сменившей свое место в кабинете налоговой на окопы Донбасса.
Что из этого вышло? Как ей удалось стать частью войны? Как можно не красить ногти и как завоевать уважение мужской части армии?
Об этом и не только в нашей рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.
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Влада олігархів використовувала вкрадені у народа гроши на найм найкращих політтехнологів, підкуп найбідніших виборців, та брехню зі всіх ЗМІ.
Не такіж, а ошукані, та ще й зивористанням важелів влади, яки в них зосереджені ще з влади комуняк, керівництво яких також було не української нації.
А також: "Тримайся сам - піддержиш товариство"