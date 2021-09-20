Окопная война: "Я очень боюсь, что с моими бойцами может что-то случиться, а я не смогу помочь" - Елена, офицер по психологической подготовке Вооруженных сил Украины. ВИДЕО

Сегодняшняя рубрика "Окопная война" встречает нас в Донецкой области в одной из бригад Вооруженных сил Украины, которая ведет борьбу с российскими оккупантами.

Мы поговорили с офицером украинской армии Еленой, сменившей свое место в кабинете налоговой на окопы Донбасса.

Что из этого вышло? Как ей удалось стать частью войны? Как можно не красить ногти и как завоевать уважение мужской части армии?

Об этом и не только в нашей рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

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