Попросили не жечь файеры: четыре человека пострадали во время драки на трибунах НСК "Олимпийский". ВИДЕО

Полиция начала производство по факту драки на стадионе "Олимпийский" в Киеве во время матча футбольных клубов "Динамо" и "Александрия" 18 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Предварительно установлено, что один из зрителей сделал замечание другим о прекращении использования файеров. В ответ на замечание парни перелезли через забор на другой сектор и устроили драку. Как только охранники стадиона, в функции которых входит реагирование на противоправные действия зрителей непосредственно на трибунах, сообщили полицейским о случившемся, спецназ сразу прибыл к сектору. Сейчас с заявлениями о телесных повреждениях различной степени тяжести в Печерское управление полиции обратились четыре человека", - отмечается в сообщении.

По данным СМИ, 18 сентября "Динамо" организовало "день детей", когда всем до 14 лет на матч свободный вход.

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В заявлении пресс-службы "Динамо" указывается, что хулиганские действия зафиксированы камерами стадиона, фото и видео направлены в полицию.

"Совместно со службой безопасности и охраны ГП НСК "Олимпийский", клуб выяснил и информирует о следующем. Во время проведения матча около 19 ч. 45 мин. организована многочисленная группа лиц, находившаяся в фанатском секторе #41 "Динамо", зажгла пиротехнические средства. Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе #37. В ответ на такую ​​просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей", - отмечается в сообщении.

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