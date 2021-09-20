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Попросили не жечь файеры: четыре человека пострадали во время драки на трибунах НСК "Олимпийский". ВИДЕО

Полиция начала производство по факту драки на стадионе "Олимпийский" в Киеве во время матча футбольных клубов "Динамо" и "Александрия" 18 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Предварительно установлено, что один из зрителей сделал замечание другим о прекращении использования файеров. В ответ на замечание парни перелезли через забор на другой сектор и устроили драку. Как только охранники стадиона, в функции которых входит реагирование на противоправные действия зрителей непосредственно на трибунах, сообщили полицейским о случившемся, спецназ сразу прибыл к сектору. Сейчас с заявлениями о телесных повреждениях различной степени тяжести в Печерское управление полиции обратились четыре человека", - отмечается в сообщении.

По данным СМИ, 18 сентября "Динамо" организовало "день детей", когда всем до 14 лет на матч свободный вход.

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В заявлении пресс-службы "Динамо" указывается, что хулиганские действия зафиксированы камерами стадиона, фото и видео направлены в полицию.

"Совместно со службой безопасности и охраны ГП НСК "Олимпийский", клуб выяснил и информирует о следующем. Во время проведения матча около 19 ч. 45 мин. организована многочисленная группа лиц, находившаяся в фанатском секторе #41 "Динамо", зажгла пиротехнические средства. Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе #37. В ответ на такую ​​просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

болельщики (290) Динамо (789) драка (2019) Олимпийский стадион (151) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+18
Это не болельщики, это не фанаты, это стая тупого и сцикливого быдла. По одному они могут только мочиться под себя.
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20.09.2021 19:06
+13
Ультрас динамо , побили болельщиков динамо . Никогда ни фаны Днепра , Карпат ,Метталиста , Шахты не трогали своих болел . Это животные какие то
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20.09.2021 19:44
+11
Насколько я читал, пострадавшие намерены довести дело до уголовного приговора и заключения этого быдла на казенные харчи.
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20.09.2021 19:03
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Этих "фанатов" нужно изолировать от общества как стаю диких шакалов.
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20.09.2021 18:59 Ответить
Який чудовий резерв для призову на строкову службу і для мобілізації. Як казав наш дільничий за радянських часів:"Ти або йдешь в армія, або у вязницю". А после армії: "Ну шо не сів, тоді пиши заяву на службу у міліції".
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20.09.2021 19:14 Ответить
То-то вы и пошли в полицию. Теперь все понятно. А сколько стетило?
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20.09.2021 19:17 Ответить
Господь видвів від служити у поліції. А ось у міліції... Дільничий майор прийшов додому на третій день після моєї демобілізації з РА і я йому вдячний за ту розмову про службу в міліції. Я звісно відмовився йти в міліцію, але через три роки я прийшов до нього уже лейтенантом. І він відав мені свою дільницю, район, де я виріс і жив. Тому що міліціонером треба починати там, де тебе знають з дитинства.
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20.09.2021 19:35 Ответить
Так сколько светило? И за какие дела?
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20.09.2021 19:40 Ответить
то есть, ты считаешь, что в полиции и в армии служит только быдло. И хочешь в армию призвать этих неадекватов?

Я считаю, что ты намного подлее и мерзее и глупее этих оленей с фаерами.
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20.09.2021 21:12 Ответить
кстати, на видео прекрасно видно, что драку быстро прекратили ругаемые тобою МЕНТЫ. Встали между нападающими и пострадавшими, закрыли их собой фактически.

Молодцы.
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20.09.2021 21:13 Ответить
Насколько я читал, пострадавшие намерены довести дело до уголовного приговора и заключения этого быдла на казенные харчи.
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20.09.2021 19:03 Ответить
на удивление, менты быстро отреагировали - в секунды закрыли собой людей.

Хоть что-то хорошее в этой истории с неадекватами.
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20.09.2021 21:08 Ответить
всегда считал футбольных болельщиков долбойобами ! почему ни в одном виде спорта нет таких быдлоболельщиков как в футболе ? почему например в Ф 1 болельщики сидят в перемешку и даже не думают о перепалках,я уже не говорю о мордобое ! ?
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20.09.2021 19:03 Ответить
Это не болельщики, это не фанаты, это стая тупого и сцикливого быдла. По одному они могут только мочиться под себя.
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20.09.2021 19:06 Ответить
там был целый стадион болел. НОРМАЛЬНЫХ. И пара десятков дятлов, мечтающих самоутвердиться толпой на слабых.

Спасибо, менты быстро подоспели.
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20.09.2021 21:09 Ответить
Ага, очень смешно ! По телеку и в инете постоянно показывают бесчинства этих НОРМАЛЬНЫХ болельщиков !
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20.09.2021 21:22 Ответить
Есть в хоккее..но это у кацапов
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20.09.2021 21:30 Ответить
Смешно. Похоже вы никогда не смотрели хоккей.
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20.09.2021 22:07 Ответить
Зато я видел толпу пьяных кацапских дебилов идущих на хоккейный матч
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21.09.2021 08:55 Ответить
Можно подумать чем женственнее спорт, типа футбола (в США это развлечение школьниц) тем дебильнее болельщики.
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20.09.2021 22:09 Ответить
Даже фанаты Шахтёра цивилизованные, чем это быдло. Позорят Киев...
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20.09.2021 19:08 Ответить
Ну, як же без кротівні.
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21.09.2021 01:58 Ответить
давным-давно перестал ходить на стадион, еще до ковида, - концентрированное сборище всякого пьяного быдла.
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20.09.2021 19:21 Ответить
Беготню за мячом давно пора заменить дракой стенка на стенку.

Мяч на поле вообще не нужен.
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20.09.2021 19:35 Ответить
Ультрас динамо , побили болельщиков динамо . Никогда ни фаны Днепра , Карпат ,Метталиста , Шахты не трогали своих болел . Это животные какие то
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20.09.2021 19:44 Ответить
Этих отморозков организовал Суркис посредством своего холуя Васильева по заказу мертведчука, как боевой отряд на случай шухера.

Но они вышли из подчинения и существуют животной жизнью на свое усмотрение.
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20.09.2021 19:52 Ответить
Настоящие ультрас и патриоты уже давным давно на передке. Это мусор подножный. Лица, не обезображенные интеллектом.

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20.09.2021 20:18 Ответить
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20.09.2021 20:19 Ответить
Только вот крышевал их долго Аваков, сын которого был частенько в компании этих отморозков.
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20.09.2021 20:23 Ответить
Суркис с ментами работает в плотном контакте еще с того времени, когда бегал с пистолетом по троещинскому рынку.

Не зря ему сошло с рук убийство бывшего президента Динамо Островского и передано все спортивное имущество ментов в Киеве за бесплатно.
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20.09.2021 20:39 Ответить
На футбольных сайтах говорят что ультрасы ДК самые что ниесть поголовные патриоты и герои, и многие их защищают, дескать им можно) Тьфу мля, здравый смысл уже не нужен, ***** кого хочешь , хоть детей, главное вовремя крикнуть я патриот.
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20.09.2021 19:56 Ответить
Эту фигню пишут только на подконтрольных срулю сайтах его журнашлюхи жиды франков, шахов, васильев.
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20.09.2021 20:11 Ответить
зайди на НОРМАЛЬНЫЙ и самый популярный сайт динамовских болел - ОБСИЛФ. И убедись что несешь пургу.
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20.09.2021 21:10 Ответить
Ось саме тому я не хочу на футбол з 1984 року.
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20.09.2021 20:34 Ответить
Трусішка
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20.09.2021 21:03 Ответить
Ха! А они, что туда пришли за "обнимашками"!? Не было бы футбола, то нашли бы себе другую форму МОРДОБОЯ! Беда тех, кто считает себя "цивилизованными" в том, что упустили существенный факт, на уроках биологии и зоологии: люди - это приматы (голые обезьяны) и прежде, чем считать декларацию прав "голых обезьян" венцом "гуманизма и справедливости" нужно знать, что все особи вида очень разные как в наследственных признаках, так и среде обитания и наделять их всех (без разбора) одинаковым набором прав и обязанностей - это не просто слезло-сопливая УТОПИЯ, а несусветная глупость и идиотизм. Причина которому является нужда аферистов и пройдох узурпировать власть посредством манипуляции "голосов" тупого БОЛЬШИНСТВА (ЛОХТОРАТА) на так называемых "выборах", задачей которых, кроме легитимации власти УЗУРПАТОРОВ является дешевый фарс и спектакль для убеждения (разводки) ЛОХОВ в том, что они что-то решают и от них хоть что-то зависит!
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20.09.2021 21:49 Ответить
Я не знаю, що заклинило в ультрасів.

Подія отримала розголос, одному чоловіку ніби зламали руку, іншому - носа.

Ті родини збираються подавати колективний позов.

Ганебна поведінка. Підставили клуб.

Хай відповідають. І ультраси мали б перевірити також серед своїх і почистити лави від подібних.

Мені як уболівальнику Динамо прикро.
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21.09.2021 02:02 Ответить
 
 