Попросили не жечь файеры: четыре человека пострадали во время драки на трибунах НСК "Олимпийский". ВИДЕО
Полиция начала производство по факту драки на стадионе "Олимпийский" в Киеве во время матча футбольных клубов "Динамо" и "Александрия" 18 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
"Предварительно установлено, что один из зрителей сделал замечание другим о прекращении использования файеров. В ответ на замечание парни перелезли через забор на другой сектор и устроили драку. Как только охранники стадиона, в функции которых входит реагирование на противоправные действия зрителей непосредственно на трибунах, сообщили полицейским о случившемся, спецназ сразу прибыл к сектору. Сейчас с заявлениями о телесных повреждениях различной степени тяжести в Печерское управление полиции обратились четыре человека", - отмечается в сообщении.
По данным СМИ, 18 сентября "Динамо" организовало "день детей", когда всем до 14 лет на матч свободный вход.
В заявлении пресс-службы "Динамо" указывается, что хулиганские действия зафиксированы камерами стадиона, фото и видео направлены в полицию.
"Совместно со службой безопасности и охраны ГП НСК "Олимпийский", клуб выяснил и информирует о следующем. Во время проведения матча около 19 ч. 45 мин. организована многочисленная группа лиц, находившаяся в фанатском секторе #41 "Динамо", зажгла пиротехнические средства. Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе #37. В ответ на такую просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей", - отмечается в сообщении.
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Я считаю, что ты намного подлее и мерзее и глупее этих оленей с фаерами.
Молодцы.
Хоть что-то хорошее в этой истории с неадекватами.
Спасибо, менты быстро подоспели.
Мяч на поле вообще не нужен.
Но они вышли из подчинения и существуют животной жизнью на свое усмотрение.
Не зря ему сошло с рук убийство бывшего президента Динамо Островского и передано все спортивное имущество ментов в Киеве за бесплатно.
Подія отримала розголос, одному чоловіку ніби зламали руку, іншому - носа.
Ті родини збираються подавати колективний позов.
Ганебна поведінка. Підставили клуб.
Хай відповідають. І ультраси мали б перевірити також серед своїх і почистити лави від подібних.
Мені як уболівальнику Динамо прикро.