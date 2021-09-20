Пятеро полицейских Днепропетровщины почти год выбивали из задержанных "признания" или деньги, - ГБР. ВИДЕО

Оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области организовал преступную группировку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Кроме того, в банду входили четверо его коллег.

Для улучшения собственной статистики члены группировки применяли силу к задержанным, чтобы те признавались в преступлениях, которых не совершали.

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"Но чаще оборотни в погонах доставляли задержанных в управление полиции и там "выбивали" из них деньги", - отмечают в ГБР.

По данным следователей, в служебных кабинетах правоохранители запугивали подозреваемых уголовной ответственностью, давили морально, а также применяли физическое насилие, чтобы те заплатили им "отступные".

Например, одному задержанному мужчине надели на голову полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если тот не заплатит 30 тысяч гривен.

Если же у задержанных не было с собой нужной суммы, их заставляли звонить родным или друзьям, чтобы одолжить деньги. Или же предлагали оформить быстрый кредит онлайн.

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Как указывают в ГБР, задержанных отпускали только тогда, когда получали нужные суммы.

Сейчас пятерых полицейских подозревают в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, а также в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.