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Пятеро полицейских Днепропетровщины почти год выбивали из задержанных "признания" или деньги, - ГБР. ВИДЕО

Оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области организовал преступную группировку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Кроме того, в банду входили четверо его коллег.

Для улучшения собственной статистики члены группировки применяли силу к задержанным, чтобы те признавались в преступлениях, которых не совершали.

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"Но чаще оборотни в погонах доставляли задержанных в управление полиции и там "выбивали" из них деньги", - отмечают в ГБР.

По данным следователей, в служебных кабинетах правоохранители запугивали подозреваемых уголовной ответственностью, давили морально, а также применяли физическое насилие, чтобы те заплатили им "отступные".

Например, одному задержанному мужчине надели на голову полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если тот не заплатит 30 тысяч гривен.

Если же у задержанных не было с собой нужной суммы, их заставляли звонить родным или друзьям, чтобы одолжить деньги. Или же предлагали оформить быстрый кредит онлайн.

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Как указывают в ГБР, задержанных отпускали только тогда, когда получали нужные суммы.

Сейчас пятерых полицейских подозревают в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, а также в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

вымогательство (428) Нацполиция (16459) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+14
М-да, реформована поліція... Треба знову Деканоідзе на допомогу кликати чи як, бо всі старі мусора по суду поновилися на службі...
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20.09.2021 22:05
+12
Они и не уходили...
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20.09.2021 22:20
+6
ни одного БОЖЬЕГО дня про силовые структуры и ментов и других....крышевания. выбивания, сбивания. взятки, похищения, торговля наркотой,аварии,и так далее ....неужели все поголовно этим занимаются...?((
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20.09.2021 22:30
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Менти повертаються? Врадієвка-2 не за горами...
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20.09.2021 21:58 Ответить
Они и не уходили...
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20.09.2021 22:20 Ответить
Ох, выпотрошить бы этих *****. Развелось нечисти, одна мразота кругом. Таких не то что стрелять, таких свеживать нужно заживо.
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20.09.2021 22:01 Ответить
М-да, реформована поліція... Треба знову Деканоідзе на допомогу кликати чи як, бо всі старі мусора по суду поновилися на службі...
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20.09.2021 22:05 Ответить
клятые агенты путена только марают светлое и честное имя национальной полиции
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20.09.2021 22:12 Ответить
Опять банда полицейских на Днепропетровщине? А с прошлой из Павлограда в количестве 7 человек разобрались или уже порешали и дальше орудуют? С головы, то есть руководства, надо начинать, разбираться с этим аваковским наследием
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20.09.2021 22:22 Ответить
Чистят Аваковских слуг правопорядка.
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20.09.2021 22:26 Ответить
Ага, и ставят на их место Ермаковских.
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21.09.2021 22:32 Ответить
ни одного БОЖЬЕГО дня про силовые структуры и ментов и других....крышевания. выбивания, сбивания. взятки, похищения, торговля наркотой,аварии,и так далее ....неужели все поголовно этим занимаются...?((
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20.09.2021 22:30 Ответить
похоже не все и только потому, что не у всех такая возможность есть
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20.09.2021 22:49 Ответить
нова мусарня - очьень важьно.
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20.09.2021 22:49 Ответить
Система гнила.Терапевтичні заходи,точніше їх імітація у вигляді тіпа "Патрульної поллюції",результату не дадуть.Суцільне щуряче кубло.Тільки палити і різати.
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21.09.2021 00:01 Ответить
зрада. никогда раньше такого не было. никогда-никогда.
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21.09.2021 02:14 Ответить
Якби не фуражки, то б ніхто і не зрозумів, - чи то мусорки, чи бандюгани.
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21.09.2021 06:34 Ответить
Потужний министр устраивал всех президентов.

Ушел сам, кстати, а не дали под зад за таку "работу"!
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21.09.2021 17:18 Ответить
А что, разве как-то по-другому бывает? Мусора не поделились с крышей?
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21.09.2021 22:31 Ответить
Ненароком, не с Новомосковска, эти мусористые мусорята?

Очень похожий почерк у этих вонючих гнид.
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21.09.2021 23:42 Ответить
 
 