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ГБР сообщило о подозрении одному из своих сотрудников по факту незаконной продажи изъятой кукурузы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований (ГБР) во время досудебного расследования по факту служебной халатности сообщило о подозрении одному из своих сотрудников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"До службы в ГБР работник занимал должность следователя одного из отделов ГФС в Николаевской области. Установлено, что на предыдущем месте службы во время досудебного расследования в уголовном производстве следователь допустил незаконную продажу изъятой во время обысков кукурузы весом более 1,2 тыс. тонн", - отмечается в информации.

Так, из-за его халатности государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 4,7 млн грн.

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Работник ГБР подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - ГБР.

"Государственное бюро расследований системно и принципиально работает над очищением своих рядов от нечистых на руку работников, - подчеркнули в ведомстве и добавили. - ГБР продолжает тщательную проверку своих работников во избежание коррупционных рисков".

ГБР сообщило о подозрении одному из своих сотрудников по факту незаконной продажи изъятой кукурузы 01
ГБР сообщило о подозрении одному из своих сотрудников по факту незаконной продажи изъятой кукурузы 02

В ГБР напомнили, что ранее на основании информации, предоставленной Управлением внутреннего контроля ГБР, были разоблачены следователя ГБР и работник Нацполиции. Они требовали от гражданина 80 тыс. долларов США за совершение давления на следователей Нацполиции.

Автор: 

халатность (68) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+5
"Трубочки, пахлава, креветки, сладкая кукуруза"
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23.09.2021 20:36
+3
ГБР. Изъять и продать.
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23.09.2021 20:34
+2
Моцно💨💨
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23.09.2021 20:26
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23.09.2021 20:26 Ответить
вот тебе и прохождение полиграфа )))
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23.09.2021 20:33 Ответить
ГБР. Изъять и продать.
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23.09.2021 20:34 Ответить
"Трубочки, пахлава, креветки, сладкая кукуруза"
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23.09.2021 20:36 Ответить
да то Никитка, по прозвищу "Хрущ"
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23.09.2021 20:39 Ответить
Заложили ж свої...
Демпінг....
Такого хабарчика так мало ще ніхто не брав..
🤣
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23.09.2021 20:39 Ответить
Не, ну а шо, а якщо кукурудзу зїли би миші? А так врятував.
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23.09.2021 20:40 Ответить
Не миші, а Міші з'їли. Колись ще при совку я служив в армії, то у нас в частині начальник продскладу був на ім'я Міша, і начальник столової теж Міша. То якщо десь там недостача то казали шо Міші з'їли
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23.09.2021 20:45 Ответить
В ряды борцов с коррупцией и взяточничеством берут самых отъявленных коррупционеров и взяточников!
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23.09.2021 20:55 Ответить
И за немалые взятки, заметьте...
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23.09.2021 20:57 Ответить
 
 