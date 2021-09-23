ГБР сообщило о подозрении одному из своих сотрудников по факту незаконной продажи изъятой кукурузы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Государственное бюро расследований (ГБР) во время досудебного расследования по факту служебной халатности сообщило о подозрении одному из своих сотрудников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"До службы в ГБР работник занимал должность следователя одного из отделов ГФС в Николаевской области. Установлено, что на предыдущем месте службы во время досудебного расследования в уголовном производстве следователь допустил незаконную продажу изъятой во время обысков кукурузы весом более 1,2 тыс. тонн", - отмечается в информации.
Так, из-за его халатности государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 4,7 млн грн.
Работник ГБР подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - ГБР.
"Государственное бюро расследований системно и принципиально работает над очищением своих рядов от нечистых на руку работников, - подчеркнули в ведомстве и добавили. - ГБР продолжает тщательную проверку своих работников во избежание коррупционных рисков".
В ГБР напомнили, что ранее на основании информации, предоставленной Управлением внутреннего контроля ГБР, были разоблачены следователя ГБР и работник Нацполиции. Они требовали от гражданина 80 тыс. долларов США за совершение давления на следователей Нацполиции.
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Демпінг....
Такого хабарчика так мало ще ніхто не брав..
🤣